¿Es posible que algunos hombres solo sean capaces de eyacular con la masturbación"

Voz 0401 00:34 vamos ahora con una consulta que no ha llegado por medio de irse correo electrónico de Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com y que dice así es posible que algunos hombres sólo sean capaces de acumular con la masturbación hombres masturbación eyaculación buenas noches doctor Eduardo García Cruz urólogo especializado en sexualidad

Voz 4 00:56 hola buenas noches qué tal es posible esto

Voz 0401 00:59 los hombres sólo sean capaces de la masturbación

Voz 4 01:03 sí sí sí hay tanto hombres como mujeres que para llegar al orgasmo pues son más promiscua desde el punto de vista de la práctica es decir llegar a verdad es muy diferentes maneras ya hay gente que menos pulsión le ya hay gente que incluso pues se llama fijación por el método no cuando hay sólo una manera a a través de la cual consiguió llegar al orgasmo

Voz 0401 01:29 qué pasa cuando tienes un método tan esa

Voz 5 01:31 todo para ella ocular

Voz 0401 01:35 es bueno mantenerlo es bueno cambiarlo es bueno improvisar

Voz 4 01:40 yo creo que probablemente depende de cada persona en el sentido de si no te da problemas yo no vamos probablemente no es no es nada malo a algunas parejas o algunos hombres de una consulta hay Clay lo que te dicen es pues que a su pareja pues me parece raro o que no les gusta que siempre tenga que Permira masturbándose porque es un que que no les atrae que no les gusta etcétera entonces el el problema suelen venir suele venir por ahí pero en general pero en sí no es nada mal

Voz 0401 02:13 esta consulta no la ha hecho una oyente una mujer ella está muy empeñada en intentar entrar en esa participación sexual de su pareja dice yo le he preguntado si lo hago bien si prefiere que haga otra cosa como les gusta más pero básicamente es que prefieren masturbarse él pero a mí me crea la duda de si soy yo la que no lo hace bien si mi vagina no aprieta lo suficiente puede pasar que algunos hombres se acostumbren tanto a sus propias sensaciones que sólo sean capaces de correrse así

Voz 4 02:47 sí sí es no te algo súper común pero por ejemplo en algunas enfermedades como la diabetes seis múltiple cuando los nervios no funcionan correctamente así que en las que es muy difícil llegar al organismo muchos pacientes te dicen eso que al principio notaron que el tiempo de coito aumentaba no que no conseguían aquí era muy difícil llegar al orgasmo hasta el extremo de que no podían llegar al orgasmo con su pareja y tenían que masturbarse y eso es algo que te Tonino otro un ejemplo de dos a enfermedades pero eso es algo que hay gente que tiene un tiempo muy largo les es muy difícil llegar al orgasmo y la única manera de llegar es digamos tocarlo me yo porque yo sé lo que me gusta

Voz 0401 03:29 en este caso les daría alguna recomendación esta mujer que parece sentirse un poco mal precisamente porque es esta pareja nunca ya Acula con ella

Voz 4 03:40 mi consejo mi consejo sería hablar lo hablarlo con con su pareja en el sentido de que tal vez es una preferencia yo digamos yo creo que hay que diferenciar si es una preferencia a personal y a mí me gusta más esto que lo otro o si es porque su pareja echa de menos algo quiere algo diferente ahí los hombres y las mujeres funcionamos en genera un poquito diferente en el sentido de los hombres somos más herméticos más cuesta más hablar de esas cosas pero pero mi consejo se intentará hablarlo con él para que él le diga no sé si es que es así hay algo que está funcionando malo sido un simplemente algo que es que lo prefiere así

Voz 0401 04:25 seguimos con las dudas de mujeres respecto al Mahrez dice está otra uno de los chicos con lo que he estado me ha comentado que es habitual en él no ser capaz de correrse dentro de la mujer es más piensa que se masturbaba demasiadas veces a lo largo del día y que por eso es incapaz no sé si tiene relación o no pero me gustaría saberlo es muy frecuente que alguien que es más turba demasiado largo el día después cuando tenía relaciones sexuales no consiga Llacuna

Voz 4 04:54 claro porque lo que ocurre es que vimos el deseo uno de los tratamientos los de las estrategias más funcionan mejor en una persona que tenga una eyaculación retardada es prohibirle la masturbación porque ahí lo que conseguimos es que cuando llegas a la relación sexual con tu pareja llegas con más ganas hay yo lo he tenido que te las relaciones sexuales muy te perdono enemigo a actuar tres veces la hora una relación sexual con mi mujer pues seguramente tendré menos deseo por lo tanto me sea más difícil llegar al orgasmo claro ahí el consejo sería muy fáciles que es que no se masturbaba tantas veces al día o que cuando yo qué sé si quedamos tuyo por la noche pues a partir de cierto hora de la mañana pues ya no que no haya masturbación para que en el momento del encuentro exista más deseo pero eso es muy común no es nada se da la explicación me encaja muy bien el logo dice

Voz 0401 05:59 dice también dice también una de las cosas que me ha ocurrido con mucha frecuencia es que hay hombres con los que no tengo apenas relación los acabo de conocer se niegan a usar condón uno de sus grandes una de sus grandes excusas es que no sienten lo mismo y que así no consiguen llegar hasta el final usted en alguna ocasión nos ha dicho que usar condones puede estar muy bien en en situaciones en las que haya curación precoz pero tease Ximo retardan el placer los preservativos porque esta mujer está muy preocupada porque no saben qué decirle a sus parejas esporádicas no

Voz 4 06:37 sí sí es cierto que sobre todo un nombre que tenga un poquito más o menos largo con un preservativo algunos preservativos y además llevan además cremas retar productos retardar antes entonces eso puede añadir a un poquito más pero si tengo un coito en general largo si me pongo preservativo es posible que no llegue posible que me cueste Mickey ese primer punto yo creo que el otro día observo en Twitter no cuando no Party claro tienen con la que no no eres no es tu pareja ahí es sexo esporádico vamos yo pienso lo relativo no es negociable en ningún caso

Voz 0401 07:14 claro bueno también estaba pensando conforme el estaba escuchando doctor también es bueno que nos planteamos en las farmacias en las tiendas más de productos eróticos nos sentemos y empecemos a buscar el mejor preservativo que necesitamos dependiendo de para que lo vayamos a usar

Voz 4 07:31 Essien completamente igual que hay preservativos a los a son preservativo sin crema retardar ante perdón con un preservativo más grueso va a conseguir muy probablemente que tengamos menos sensibilidad tardemos más en ella ocular y eso es muy buena idea para para una persona podía curación pero por lo contrario son preservativo más Ximo utilizando una crema de estas con efecto calor o algo así pues va a ser una muy buena opción si tu pareja no estoy pareja estable porque al final pasarlo muy bien está muy bien pero la seguridad está mejor el hecho es muy divertido y el sexo seguro divertido es aún mejor que entonces y este es una un comentario que varias amigas mías me han hecho mucho los hombres son cosas para él eso que que el preservativo no tal yo pienso que viéndola Sotés es que a ver cómo los datos de tés unión sexual es negociable

Voz 0401 08:41 sí ojalá vayamos con esa frase tatuada anhelando cuando nos vayamos a meter en una cama muchísimas gracias doctor Eduard Garcia Cruz fuera atendernos como siempre un abrazo