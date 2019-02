¿Sexo y risa son compatibles? El Mundo Today responde...

Voz 1 00:00 qué sí

Voz 0542 00:31 pues Tele en mi repaso a la rabiosa actualidad sexual a las redes sociales me encontré con una información que me ha hecho pensar que me han puesto esta nostálgica serie Cuéntame pues mira El Mundo Today cumple diez años Tamayo eso pensé yo lo primero primero y segundo que teniendo en cuenta que veo su web seis de cada siete días aproximadamente podríamos hacer un cálculo estimado de cuánto tiempo pasado viendo El Mundo Today no trabajando que eso es muy interesante a nivel estadístico porque lo necesitas para vena no lo necesito para para para para muchas cosas me da mucho juego Mi grupos de whatsapp me gusta compartir en fin no voy plan fan porque luego sales pero tu de grupito de grupis siempre ha sido un día voy a contar

Voz 0401 01:17 lo grupis que has llegado a ser que tú con dieciséis años escapase de tu casa para ir a un concierto a Barcelona así fue

Voz 0542 01:25 pero no diremos de quién el tema es que vamos a hablar hoy de El Mundo Today porque por fin gracias a esto tengo una excusa para invitarles al programa que ya era hora que te así que nada está con nosotros sus fundadores que son Xavi Puig y Kike García hola qué tal hola

Voz 0779 01:41 así sí quiero saber de quién era ese concierto ahora no es dejado no sé si podré hablar de nada más que no sea eso pero bueno sí confiesa el nombre debe ahora Alejandro Sanz pues no está justificado porque aquí me inspiro están justificados bueno yo creo que sí porque realmente esto también estabas no que sí claro me llamaron Mis padres me escapé Casillas escapo seis

Voz 0401 02:04 presentó en Barcelona imaginamos eh

Voz 0542 02:07 que aquí hay que escapa por cosas más Robles lo mio era otro tipo de mainstream

Voz 0779 02:13 pues ya está desde Radio Barcelona yo estoy desde Radio Barcelona bueno saluda a mis compañeros de Radio Barcelona Los que

Voz 0542 02:19 amo profundamente por favor bueno nuestro está a estas horas no hay nadie pero valen les dejó una nota muchas de amor

Voz 0401 02:28 a mí me gustaría saber si podríamos acusados de intrusismo porque hasta tener una pestaña en vuestra web para las noticias relacionadas con el sexo tanto o da esto del sexo pues

Voz 2 02:40 ya publicamos muy poquito sobre sobre sexo lo que pasa es que cuando lo hacemos publicar cosas sobre sexo suele tener mucho éxito porque claramente es un tema

Voz 0401 02:51 tractor digamos de tráficos vale pese a que en cuanto ya es algo ya sabéis que aquello se va a disparar sí

Voz 1981 02:57 la verdad es que sí sea bueno el chiste es verdad hay que admitirlo que es un tema que trae visitas desde luego

Voz 0573 03:05 sí sí siempre a las visitas que trae digamos publicamos muy poquito

Voz 0779 03:09 sería explotarlo a tenis que explotarlo muchísimo más grave que bueno a contar intimidades hablar de lo que uno no sabe pues Ramos el tema desde la periferia hemos oído hablar a aquellos de los del Mundo Today no fue es no a ver es que lo de trabajar en casa quiera es que no parte estudió Filosofía es decir que esto ya no es semanas toman tampoco masturbarse si se dice el dice la leyenda que Cannes

Voz 0573 03:36 se masturbaba los jueves y sólo los jueves pero cada jueves de alguna manera es poco según se mire pero bueno

Voz 0401 03:43 pero todo está a mi me parece que el tener ha sido un día para las cosas está muy bien yo por ejemplo no se salgo todos los miércoles por la noche que era miembro

Voz 1981 03:52 sí sí es verdad tiene razón los filósofos sólo se masturbaba en los diarios secretos de Ludwig Wittgenstein se habla mucho de masturbación echó él apunta es un diario personal dice día tal hoy me me más turbado ah sí sí sí sí sí yo fíjate que es que los votos no no pensaría que bueno porque es como muy tiene es lógico filosóficos es una persona con una filosofía muy conceptual muy fría digamos básicamente transmite mucha frialdad y quizás esos son los peores también es decir es verdad

Voz 0401 04:24 los del fíjate tú si hace un frío de esos

Voz 0542 04:28 decir precisamente que si nos fijamos en algunos de vuestros titulares como por ejemplo el setenta por ciento de los varones españoles hacen la mor a cambio de sexo el otro treinta por ciento no está negociando o hacer el amor ya es la principal fantasía sexual de los españoles pienso en esto que que dice dice del humor de que hay un porcentaje las bromas que es verdad y que nos escondemos tras ese humor para decir esas verdades que no queremos reconocer tres cuánto cuánto hay de esto en lo que acabamos de bueno en ese caso en en ambos son tristes parecidos porque son eso

Voz 0573 05:04 juegos de en juegos de palabras lo bonito de el sexo es que es más divertido hacer chistes conforme más pudorosa estuvo audiencias del españoles yo creo que no son especialmente pudorosa pero bueno a nosotros como a cualquier humorista lo que nos gusta sobre todo el humor guarro que el que es el mejor tipo de humor que ahí lo que hacemos sátiras y al final pues nos toca hace sobre todo sátira política

Voz 1981 05:30 de hecho yo me acuerdo de Toni Martínez en cuando estábamos en Hoy por hoy y les dijo

Voz 0542 05:35 a unas semanas haciendo chistes

Voz 1981 05:38 de hecho ocho sí de que parodia porque para día porque además sois parece cosa después de acuerdo con los Especialistas secundarios que también iba en una temporada no se nos dio por ahí al era primavera sería

Voz 0779 05:50 Adriana demasiadas cosas próximo a nosotros no nos gusta lo que nos gusta más y no en la radio sino en la vida es la sonrisa de Francino es un poco motivado puesto de trabajo y nosotros sabemos Francino es infracciones catalán ya los catalanes nos gustan mucho los chistes guarros de

Voz 0401 06:09 de pero son chistes guarros de caca pedo pis

Voz 0779 06:12 bueno en general de todo More guarro humor marrón More ya sabe lo que no

Voz 0401 06:17 a todos nos tira sobre todo sabía tu relación con el sexo cuando ya no estás trabajando porque Hacienda cauto trabajas haciendo humor

Voz 0779 06:24 sí esa media hora el quiero decir bueno pues nunca no meter en tiempo invierten los demás en su trabajo pero

Voz 0401 06:32 en tu en tu vida sexual personal también eres de muchas bromas

Voz 1981 06:36 no yo creo que el sexo y el humor están reñidos siempre ha intentado ser un fracaso no intentaba veces porque me entraba la risa no porque lo llevar a planeado eh pero es la es un corta rollo

Voz 0779 06:49 a veces nos ofrece la pena a veces se merece la pena pero cuando tú ya has decidido que no quiere seguir vale vamos a parar aquí porque lo que viene ahora es mucho más graciosos que excitante pero aún así merece la pena excluyendo vale vale la otra persona no

Voz 1981 07:03 suele tomar bien claro igual quería seguir sale

Voz 0779 07:05 claro que que pásala lo vas dejando a medias al personal a cambio de unas carcajadas ha ocurrido en mi casa ocurridos claro yo yo suele tener una pareja sexual que mía actual pareja

Voz 0573 07:17 y porque llevamos muchos años juntos ya están hechos todos los chistes

Voz 0779 07:23 vosotros tenéis pero hemos hemos empecé a ser

Voz 0401 07:26 este programa para tu eh

Voz 0779 07:29 cuidarte que terminó con los dos con nosotros dos aquí hablando de qué hacemos cuando llevamos tantos años en pareja que a mí no me sí sí yo lo que me pregunto es que no hay o sea el tema no da para tanto que no se hace una hora semanal no ahora porque es que no

Voz 0573 07:48 hay son dos era un poco de todo

Voz 0779 07:50 igual te pueden descubrir cosas que no se no puede ser es que yo no sé

Voz 0401 07:54 yo lo que sí que puedo decir es que me he metido en alguna cama solo única y exclusivamente porque la persona que era propietario propietaria de esa cama lo que había considera que yo medir TS muchísimo

Voz 0779 08:06 bueno claro pero es en la cama no quieres que te siga divirtiendo en que es otra cosa que entiendo yo yo no sé claro eso es muy personal

Voz 0542 08:15 es un debate de la de yo con mis amigos no tengo recurrentemente si el momento en que entra la risa en la cama el sexo

Voz 3 08:23 sobre todo es es que claro sí sí

Voz 0779 08:27 se muere de la risa hablando de cosas pero pero te estás perdiendo o empiezas

Voz 0573 08:33 este parte no no no no pero este riendo a para lo que tú dices cualquier frase en en el en el momento previo al coito o durante es graciosa siempre hundía estábamos trabajando

Voz 1981 08:46 personas trabajando en en casa de Kike en la casa que tienen entonces que tenía eso es escritor y detrás estaba la cama me acuerdo que se hizo tarde llegó tu pareja y estoy hablando de manera informal ya habíamos terminado de trabajar y tú te tumbada en la cama empezaste a pusiste el piloto automático

Voz 0573 09:06 por que García seductor empezaste a decir unas cosas gracias y simas como aquí

Voz 1981 09:13 la adicto del amor no sé qué

Voz 0779 09:16 empezó a hacer cosas muy arriba muy muy ridículas barra

Voz 0573 09:20 las Crosas barra graciosas su novia quería matar yo me estaba cojo Nando fíjate que era muy divertido es muy claro eso es muy divertido pero tú dices te da igual qué tema es cojas digamos es un una vía dice es lo si vas

Voz 3 09:38 entonces

Voz 0573 09:39 si tú estás en el como como en los prolegómenos empieza a decir que bueno

Voz 0779 09:46 vamos a ir ajustando las cuentas vamos a cuidarlo balances Bill déjame momento que llame al gestor ya está ya sea sale toda la liquidación

Voz 0573 09:59 ya has perdí digamos has perdido una noche de sexo pero es muy duro has hecho

Voz 0779 10:03 extraña has hecho gracioso tenemos la clave yo entiendo que sí les ha estado has estado una semana

Voz 0573 10:12 saqueando por Tinder ese no lo puedes echar a perder por un chiste pero claro esto te esa esto

Voz 0401 10:21 empresas es decir verdad es así es porque conoces exactamente como se échate a entender no que va

Voz 0542 10:26 queda ni muchísimo menos os ha dicho que son filósofos son filosofía verdad es verdad es verdad

Voz 0573 10:33 vamos yo puedo estar días sin salir de casa yo no chateo más que con Xavi el resto reactores de Mundo Today con mi pareja y es la situación ideal

Voz 0779 10:43 nadie más me ahora el otro día llamó al al Telephone

Voz 1981 10:46 ni un chico entonces yo estaba trabajando era por la mañana y me dice quién es dice abre pero quién eres abre indio a ver pero quién eres de soy el de Greenday si me has dado tu dirección y me quedé flipando veía un nunca nunca he utilizado ninguna la de esas nunca nunca es descubierto ya que vecinos del polvo y tengo mi sospechas pídele perdón pídele perdón perdón porque entiendo que he probado tras no la Izquierda hombre sí tenía ganas

Voz 0401 11:19 si os atrevéis incluso con los socorridos decálogos eso es muy de Internet súper los diez errores más frecuentes durante el sexo preguntar cuando terminaba el plazo para hacer la renta

Voz 0779 11:32 es fiscales que pongas lo que pongas esta experta

Voz 1981 11:37 de Quique es decir llama

Voz 0779 11:41 claro claro esto es ese chiste de Penella Banda Aceh eso es verdad que este porque hicimos Stone boca que de chistes sí sí

Voz 0573 11:54 ahí chistes que lo hacemos por Whats aunque todo el mundo dice Il ponemos todo

Voz 0401 11:58 a Guerrero un pezón incinerarlo hasta sintonizar el fútbol sin bueno eso

Voz 0573 12:03 hay gente que lo haces una queja común confundir el

Voz 0401 12:05 Kamasutra con las instrucciones para montar una librería espera el momento puede ocurre gritar

Voz 0779 12:14 otro otro otro

Voz 0401 12:16 está está tengo que reconocer que a lo mejor no ha sido exactamente esa frase pero sí me he encontrado con gente que cuando se daba a correr era capaz de darte alguna barbaridad no era un niño si eres capaz de salir de ahí lo llamamos Mc Gyver que chiste de hace veinticinco años por lo menos que da cuando terminaban sea hacía un nudo al preservativo ese exceso de si es capaz de salir de aquí lo llaman Mc Gyver Austria no lo había habido nunca si es que yo no yo no yo le edad que tienes que

Voz 0573 12:53 no hay siete

Voz 0401 12:56 si tú XXXVIII claro que para eso tendría que haber nacido en los setenta claro claro claro

Voz 0779 13:02 yo soy el pues que este país que esa era una de las gracias

Voz 0401 13:05 de cuando yo pues debía tener yo una lesión

Voz 0779 13:07 cuando chiquito hacía chistes de Mc Gyver claro

Voz 0401 13:10 por el programa Aquí ver claro morder el pene para comprobar si es de oro posan mordido mucho para comprobar si es de lo que tienes entre las piernas ya

Voz 0573 13:20 no yo ya claro yo ya digo que sólo me relaciono con gente

Voz 1981 13:24 yo traigo certificaba como las joyerías que te viene la garantía a todas las especificaciones lo traigo antes no hay que de

Voz 0401 13:30 sí pero todo cabezas y que por curiosidad cuanto llevas con tu chica

Voz 0573 13:35 he quince dieciséis años

Voz 0401 13:37 párame llevamos prácticamente lo a me han hecho gracias

Voz 0779 13:40 de estas osea que no tendrás tu que protestar muchos años te vas haciendo chistes levantó morder es clarísimo

Voz 0401 13:51 colgarse desnudo de la lámpara del techo mientras ves el tutorial latino de Youtube sobre cómo hacer el salto del tigre Nos hemos creído mucho lo de todos esta esto se feminismo sitúa estas exageraciones sin enough creemos que existe en cosas así como el salto del tigre Sabine esto es muy

Voz 1981 14:13 no lo adolece de Mon pero claro yo crecí con con esa idea de que existía un claro hablaba muchísimo

Voz 0779 14:21 exacto el Tigre era como un lugar común no ha

Voz 0542 14:23 al menos hace muchos años y cuando llegó momento que te lo planteas dices no pues no no es decir no tiene ningún sentido no existe no y además los techos ahora mismo son muy bajos no cada lo son

Voz 0779 14:34 claro que los armarios de es verdad

Voz 0573 14:39 no he sentido ninguna compara caídas pero sí es verdad que ya habían oído chistes del saltó el Tigre cuando era niño aquí

Voz 0542 14:47 es que Ibáñez hizo cambios pero vamos a ver cómo puede saltar

Voz 0779 14:49 del armario a la cama no tiene lo para todo el mundo sale perdiendo estamos intentando decir esto

Voz 0401 15:00 sí pues Xavi Puig y Kike García las personas los cerebros que han conseguido que el Mundo Today sea lo que es que no es confundamos tantas veces a veces es verdad yo tengo que leer dos veces es decir con dosis de es de estos chicos pero muchísimas gracias por llenar no nos el estudio de de sexo sentido del humor porque no siempre lo conseguimos

Voz 0779 15:25 muchas gracias a vosotros vosotras sí sí sí

Voz 0401 15:27 bueno ya sabes que que eh

Voz 0779 15:30 queda pendiente que comenzase a tu pareja para que vengáis aquí a contarme cómo se mantiene la llama después de tantos años

Voz 0573 15:37 es

Voz 0779 15:38 no me ha hecho gracia el comentario porque mi novia te una tienda que se llama la de repente me ha sacado del elemento te sacan de tu cómo se mantiene la llama ellos pues pues pues ha sido un verdadero placer de verdad mezclar

Voz 0401 15:53 risas y mezclar sexo porque no siempre tenemos esa suerte hay otros diez años