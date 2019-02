Carmen Calvo no despeja las dudas sobre una posible convocatoria de elecciones

Voz 0194 00:00 vicepresidente del Gobierno Carmen Calvo buenas noches buenas noches se ha acabado hoy la legislatura

Voz 1 00:06 no os lo que empieza es la competencia constitucional que tiene el presidente para tomar una decisión que ha anunciado que lo hará en este Consejo de Ministros que ya sólo pasado mañana

Voz 0194 00:17 el anuncio lo va a hacer el viernes la decisión la tiene tomada

Voz 1 00:21 bueno es de las pocas competencias que son de carácter unipersonal que la Constitución a lo único que obliga es al presidente a la deliberación de su Consejo de Ministros que no le vincula es decir que el presidente dijo hace ya mucho tiempo que quería unos presupuestos generales porque queremos seguir afrontando los problemas este país y su correspondiente respuesta que de nada el tiempo se ha cortaría bueno es pasado mañana

Voz 0194 00:50 todas formas usted debe saber ya si tiene la decisión tomada cuál es la decisión es la vicepresidenta del Gobierno

Voz 1 00:56 mi mi posición es la de hacer lo que él me encarga ejecutar y coordinar lo que el planifica y por lo tanto yo no voy a invadir una competencia que no es mía

Voz 0194 01:08 lo dos formas de Miquel Iceta el líder de los socialistas catalanes ha dicho esta tarde que no se puede descartar nada desde gobernar por decreto o presentar otros presupuestos incluso está el Gobierno en ese escenario

Voz 1 01:20 y es que estamos en una situación que no deberíamos darle demasiada vuelta son Veinticuatro horas Él tiene esa competencia él es una persona muy sensata hay muy realista

Voz 2 01:33 vino a hacerse cargo

Voz 1 01:35 el Gobierno a España con la intención de hacer reforma no hemos parado de hacerlas en estos presupuestos que ni siquiera se ha dignado estos extraños compañeros de camino que la la derecha radicalizada y el independentismo Nos impiden seguir avanzando y él lo dijo Vengo a gobernar hacer reforma este país tiene que salir de la crisis con más igualdad justicia y en ese sentido repito es que estamos en veinticuatro horas de una competencia que es suya tendrá criterio como lo ha tenido siempre para saber que la política es donde tiene que estar en el las respuesta así en la vida mire España en los problemas que tenemos los españoles no es otra cosa no es una entelequia extraña es una cosa muy real

Voz 0194 02:20 los independentistas llevan cuarenta y ocho horas acusando al Gobierno de haber roto las negociaciones de haber roto el diálogo de haberse levantado de la mesa en qué momento se rompió esto

Voz 1 02:31 miren no no no hay una situación en la que se rompe nada venimos hablando durante todo estos ocho meses desde el primer momento nosotros recompuso Simo el abandono al que la anterior Gobierno había sometido a Catalunya ella sus problemas también además de la inacción que condujo a lo que condujo y de lo que en estos días precisamente estábamos teniendo buena buena prueba de ello en nosotros llevábamos desde antes de la la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona hablando en fin de enfocar también la salida política además de hablar de lo cotidiano infraestructuras de lo problema que evidentemente Cataluña tiene como cualquier otro territorio el el asunto está en que el independentismo en un determinado momento siempre piensa que no hay límites siempre piensa que se puede poner en un orden del día que vamos a debatir lo que ellos piensan que tienen que es un derecho a la hetero

Voz 0194 03:32 se sienta esto es así desde el principio es no cualquiera no no no perdón no pedirle al principio no era así

Voz 3 03:38 no no no no yo siempre digo plantea la autodeterminación

Voz 1 03:41 ellos evidentemente hablan todos los días del derecho a la autodeterminación nosotros sabemos y todo el mundo sabe que tienen un proyecto independentista el asunto está en que nosotros somos el Gobierno y el Gobierno puede en una comisión bilateral en una comisión bilateral hablar de muchas cuestiones de casi todas las cuestiones lo que no podemos aceptar de manera evidentemente formalizada en un la estructura que está en una ley orgánica que el Estatuto de Cataluña es que existe el derecho a la autodeterminación ellos están en ese proyecto pero el Gobierno no puede reconocer ese derecho porque no existe ni en nuestra Constitución bien ninguna democracia si en fin el campo independentista piensa que con esas posiciones y con esas estrategias se puede avanzar el Gobierno en un momento determinado que por ahí no podemos avanzar podemos avanzar respetando las posiciones evidentemente pero no pensando que el Gobierno va a aceptar nunca que existe un derecho a que la unidad del Estado español se rompa de ninguna manera esa la situación que hay que aprender yo creo que hoy el el diputado Aitor Esteban lo ha hecho muy bien hay que aprender cuando se negocia también a cuáles son las la realidad y bueno pues en el momento en el que ellos exigen que esa afirmación que ellos hacen que no existe en otra realidad jurídica sea un objetivo a debatir el Gobierno tiene que decir que no

Voz 0194 05:12 dígame una cosa que se han mezclado la negociación de los presupuestos con la negociación

Voz 3 05:19 sobre el tema de Cataluña algo que tan complejo tan difícil porque coincidido mantiene supera como pero vicepresidenta ha condicionado a los presupuestos

Voz 1 05:29 pues mire aunque es difícil porque desde luego las situaciones de la política son todas hoy en día muy compleja aquí en cualquier lugar del mundo fíjese la la coincidencia de de el debate de Presupuestos y la vista oral del del proceso no alguien lo podía esto manejar para que coincidieran a veces las cosas coincide fíjese la situación de Cataluña no puede estar de minada por ningún hecho concreto por muy importante que sea aprobar unos Presupuestos Luzón para cualquier país para cualquier gobierno siendo así nosotros estábamos hablando con ello de temas cotidiano de enfocar repito también el debate político coinciden a veces la cosa pero tenía también interés en dejar claro que nosotros no estamos condicionando algo en lo que creemos que hay que salir a buscar soluciones a Cataluña con diálogo costará el trabajo que cueste y el tiempo que cueste pero ese es un hecho tan importante de una situación tan grave de nuestro país que no puede estar condicionado a nada concreto a nada si acaso coyuntural aprobaban no aprobar un presupuesto siendo muy importante una cosa que pasa la situación de Cataluña no remite la situación está ahí

Voz 0194 06:50 pero dígame una cosa este me dice hablamos de las dos cosas porque coinciden en el tiempo pero bueno se pueden hablar de las dos cosas digamos en escenarios diferentes lo que quizá sea pero lo que quizá hombre pero según contó el Sartori usted les pidió que si retiraban la enmienda continua es decir sí que estaba mezclada la negociación

Voz 1 07:10 repito las situaciones se solapan pero es evidente y lo hemos demostrado perfectamente que en un momento determinado cuando en el documento que ellos no pueden aceptar porque no aparece el debate el derecho a la autodeterminación que ellos insisten en que tiene que no hay ni real ni legal en nuestro país nosotros decidimos que no podemos avanzar si lo hubiésemos tenido condicionado habríamos seguido cómo no lo teníamos condicionado nosotros no avanzamos y luego por otro lado es verdad que como hemos hecho ministra de Hacienda hasta el último momento les hemos pedido a todos los grupos de la Cámara a ellos también que él no le cerraran el paso a los a los presupuestos bastante diga

Voz 0194 07:57 o una cosa usted le pidió les pidió que retiraran la enmienda

Voz 1 08:02 yo les pedí todo el tiempo que por un lado al margen de lo que veníamos hablando sin hablar de presupuestos en muchas ocasiones que se venía evidentemente la fecha presupuestos encima que no parecía lógico eran los presupuestos pero fíjese como cada semana les hemos ido pidiendo que convalidará los reales decretos que por cierto los reales

Voz 0194 08:24 pero pero pero es que además ha cortado el momento hubo petición expresa de retirada de la enmienda

Voz 1 08:30 bueno pero si no la pone hasta que ya tenemos los documentos de la mesa ni siquiera la tenía puesta la pone después la pone incluso cuando estamos hablando ellos proponen un borrador nosotros contestamos volvemos a contestar con otros estamos cruzando documento pese canolas tenía ni siquiera puesta esa enmienda la pone después la pone incluso cuando nos estamos cruzando documento quiero decir con esto para que todo el mundo me puedo entender bien que en esas fechas es evidente pero no solamente yo la la el Gobierno Leiva y a esto grupo que nos hubieran abierto paso los presupuestos que los apoyaran pero repito para nosotros quedaba completamente claro que dialogar con Cataluña es algo que va a ser inevitable para poder resolver esa crisis que no se puede vincular con hechos concreto por muy importantes que sean y lo presupuesto lo son pero para nosotros no estaba vinculado hasta el punto de que cuando en el último documento ellos vuelven a contestar con que hay un punto del orden del día en el que ellos tiene fijado el derecho a la autodeterminación el gobierno dice que no

Voz 0194 09:40 y una una última cosa en ese diálogo tan importante ha hecho algo el Gobierno para que se sume a ese diálogo el resto de fuerzas Ciudadanos y Partido Popular y lo digo porque al final cualquier acuerdo al que se llegara en ese diálogo no se puede tirar adelante sin el consenso del resto de fuerzas políticas

Voz 1 09:58 no pero es que fíjese Ciudadanos y el Partido Popular se niegan

Voz 0194 10:01 pero ustedes lo han intentado es decir el Gobierno por ejemplo Pedro Sánchez ha intentado convencer de alguna manera Albert Rivera con llamadas con reuniones para que se sume a este diálogo

Voz 1 10:09 nosotros estábamos intentando arrancar ese diálogo en la parte de responsabilidad que nos tocaba que se diálogo tenía que estar abocado al final a que todos participaran de hecho en una parte de nuestra conversación ello les digo que hay una comisión en el Congreso de los Diputados impuso Estrada por nosotros por los socialistas en la que se sientan todos los partidos políticos que tiene representación en la Cámara Baja de nuestro país y que cualquier propuesta a la que pudiéramos llegar tendría que abocar tendría que acabar estando ahí esto se lo acabo yo diciendo pero es evidente que nosotros con un partido como Ciudadanos que no ha movido ni una sola pieza en Cataluña cuya única política es seguir confrontando Cataluña el Partido Popular nosotros no podemos arrancar un diálogo contando con quienes no quieren estar lo que es evidente es que ese diálogo si hubiese ido avanzando y no se tendría que ir incorporando todo el mundo porque en cualquier caso lo que nosotros pensamos se que la salida a Cataluña tiene que ser una salida política

Voz 0194 11:13 hay comunicación entre Pedro Sánchez y Albert Rivera Pablo Casado

Voz 1 11:18 el presidente del Gobierno recibió al al líder de la oposición a los pocos días

Voz 0194 11:24 sí pero más masa más allá más allá de esas recepciones al que todos vemos Lille con luz y taquígrafos cuando yo hablo de comunicación hablo de usted ya me entiende de llamarse o decantarse mensajes

Voz 1 11:34 yo creo que hay cosas que a veces con el puro sentido común sentían bastante bien Él es una oferta de alcanzar acuerdos en lo que denominamos política estar presupuestos violencia de género algunas cuestiones importantes el señor casado tardó dos minutos en irse acento y Melilla agitar la inmigración este verano nada más que llegar a su cargo el señor casado el otro día como hoy ha recordado la portavoz del grupo parlamentario socialista no le quiere un solo insulto del diccionario para referirse al presidente del Gobierno al que insiste trata de ilegítimo e inconstitucional es difícil hablar con una oposición que se mueve en ese territorio por cierto por cierto que es una regresión de la política española en cuarenta años hemos conseguido que una Constitución de todos no den ninguno ni de ninguno ni de unos ni de otros sino de todo haya abierto paso una democracia sólida lo que está haciendo en este momento las tres derecha que son sólo una es una verdadera cultura política española mire al presidente no le ha faltado el aboca el señor el señor libera un solo insulto mire acabo de escuchar y lo llevó hoy al rato el señor Rivera en una especie de casi cuestión personal bastante poco virtuosa sólo quiere que no exista al presidente antes pero ya le digo de aquí que el Partido Socialista tiene un secretario general que presidente del Gobierno iba todo en un bloque el PSOE con su secretario general que se llama Pedro Sánchez

Voz 0194 13:19 el presidente ampara a los periodistas que estamos a quién están escuchando sacamos billetes para nuestros viajes de Semana Santa o no lo sacamos

Voz 1 13:27 le quiero en sólo veinticuatro horas para hacer

Voz 0194 13:29 va subiendo el precio a medida que pasan los días también se lo digo eh

Voz 1 13:32 en vez de cuatro horas subirá poco comprenderá yo creo que todo el mundo también me puede comprender yo ocupo un espacio que es el de hacer el trabajo que él me encarga no puedo ni de lejos invadir un espacio que no que no me corresponde