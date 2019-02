Nacho, sobre el VAR: "El árbitro es quien tiene que interpretar finalmente la decisión"

Voz 1 00:00 sí aquí estamos con Nacho qué tal muy buenas a lo mejor el resultado

Voz 2 00:03 si hay algo que Sara es sacar lo positivo ese es el resultado oí

Voz 1 00:08 bueno me contento muy contentos vaya intensidad de partido no Nacho estamos aquí hablando antes de empezar lo que es el carpetazo oí ha sido un partido en el que no sé si os ha sorprendido el Ajax

Voz 2 00:16 bueno no sabíamos cómo jugaba ya sabíamos que tenía mucha intensidad lógicamente pues en la primera parte ha sido un partido sufrir de de de apretar ahí como se suele decir aquí en el fútbol sobre todo contentos por esa victoria de los sorprendió porque sabemos que es un equipo muy intenso

Voz 3 00:32 prendido después del mes que llevaban porque a nosotros nos decían ayer van mal en Liga ha perdido seis dos la metido cuatro fallaban que os encontréis como equipo con Mort hasta el minuto ochenta

Voz 2 00:40 bueno en el fútbol da igual lo que hayas hecho los partidos anteriores y más en una competición así que creo que que la ya ha demostrado y que todos los partidos hay que jugarlos desde desde que pita el árbitro lo que hayas hecho anteriormente no no vale para nada da igual que sostuvo el campeón de Europa y bueno yo creo que eso ha demostrado en un nivel muy alto es un es un equipo que particularmente me gusta mucho como juega hay bueno

Voz 4 01:01 eh lo más positivo la victoria han dado estos tres partidos complicados Barça Atlético de Madrid hayas supongo que tenéis un subidón de moral importante

Voz 2 01:10 ah sí nos da mucha confianza porque bueno lo teníamos fume ese es muy complicado lo seguimos teniendo lógicamente pero pero bueno estos tres partidos pues se nos han dado muy bien eh creo que él es positivo y para queda pues con esa confianza es trabajar más se seguir pelando oí se tira para ARCO

Voz 1 01:25 a preguntarse Sergio Ramos ha forzado la amarilla porque oficialmente me imagino que no seiscientos partidos y creo que eso es un récord increíble

Voz 2 01:34 bueno creo que Sergio es el capitán Sergio es el pues el alma de este equipo no lo lleva demostrando muchos años seiscientos partido fuese muchos jugadores no consiguen hacerlo en en toda su carrera en lo ha hecho pues en en un club como el Real Madrid que creo que ese donde donde más complicado es para un futbolista no a nivel físico mental es un espejo donde fijarse no sólo para para los chavales sino para todos los deportistas todos los jugadores de primer nivel bueno con la compra mucho más con otros fines tratado y Nacho

Voz 4 01:59 el bar en competición europea anotado alguna diferencia con respecto a España

Voz 2 02:05 la diferencia creo que ha ido el árbitro ha no creo que el árbitro aquí tiene que es el que tiene que interpreta finalmente la decisión no es siempre lo digo no el bar es positivo siempre que que sea igual en todos los sitios siempre que pues ayuda ese deporte no que que no haya tanta polémica sabiendo lógicamente que es un deporte One donde las interpretaciones son son diferentes no lo importante es que en decisiones como ahí pues siempre salgan jugadoras les hacia Haití que bueno casi una decisión correcta hay no es que todo vaya bien el Bara ayuda a que el fútbol sea el mejor dentro

Voz 1 02:36 nos cuentas de ahí perdona Gemma qué nos cuentas de inicios que porque es que eran veía que era bueno pero es que la entiendo es que es el faro del Marais

Voz 2 02:44 dijo muchas veces a principio de temporada no Si se tenía paciencia con Vinicius eh

Voz 1 02:48 pero es un jugador que puede llegar a ser

Voz 2 02:51 al a los no como se dice aun así creo que que tiene que seguir trabajando mucho es rodearse de buena gente de de buenos amigos de de su familia seguir trabajando como lo está haciendo hasta ahora que creo que ese que es espectacular y bueno que todos confiábamos en él el madridismo está muy ilusionado con él y seguramente con la calidad que tiene y sobre todo a nivel mental va a tirar para arriba

Voz 1 03:09 mucho mejor el resultado es positivo pero es corto el Ajax ha jugado muy bien la faltado quizás más remate os pone más alerta todavía para el partido de vuelta

Voz 2 03:21 sí sobre todos los pone alerta por la intensidad no que ha mostrado la hayas es verdad que venían de de un mes e irregular jugando pero pero ya ha demostrado que es un gran rival y aquí no hay nada decidido tenemos un partido importante la vuelta lógicamente pues el resultado es muy bueno no también viendo la primera parte que hemos tenido incluso

Voz 4 03:39 todo el partido pues el el resultado es muy positivo unas vueltas queda esto no después de lo mal que empezó la temporada ahora el Madrid vivo en todas las competiciones

Voz 2 03:49 bueno siempre decimos no al Madrid nunca que darle por muerto y sabemos que con el Real Madrid pues lleva muchos partidos sin ganar pues ese complicado la gente está esperando hubiese pues puede atizar no es por todos lados pero creo que el el alma que tiene estos jugadores es es muy grande confiábamos mucho los otros Si ya ahí estamos peleando con todo como siempre

Voz 5 04:06 estabais contra lona y no sé cómo lo hacéis pero siempre sacáis la cabeza en en Europa esos Evo con poco a algo que pasó la temporada pasada que os daban por muertos en todas las eliminatorias momentos complicados contra París contra la Juve contra el Bayern que al final no sé cómo lo hacéis Europa si son detalles y la suerte el campeón pero salir adelante

Voz 2 04:26 cual no sabemos aguantar los golpes no se ha visto en un partido como el de hoy donde no estábamos como uno de nuestros mejores partidos pero pero el resultado es muy bueno y más en una competición como como esta no es un equipo muy fuerte mentalmente sabiendo en los que en los partidos se vive momentos de mucha tensión y este equipo se emitía para delante