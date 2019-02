Pesic: "El mejor baloncesto de equipo se juega en Europa"

Voz 1 00:00 bueno mañana se alza el telón de la Copa del Rey mañana eh

Voz 1375 00:05 para el Barça jugando a las nueve y media de la noche contra el Valencia uno de los ex equipos de nuestro siguiente invitado en el Larguero Svetislav Pesic que está junto a Xavi Saisó hola Xavi qué tal hola Manu

Voz 1982 00:18 qué tal buenas noches aquí estamos con el técnico del Barcelona del Barça Lassa que bueno pues eh viene aportó datos de momento viene a intentar revalidar el título el Barcelona Manus en la actual campeón tiene un partido complicado con el Valencia pero ya está en la sintonía del Larguero a ver qué sensaciones tiene en las horas previas

Voz 1375 00:35 el entrenador buenas noches buenas noches cómo llega su equipo antes a veinticuatro horas del debut cómo están sus jugadores

Voz 2 00:43 sí estamos sin bueno

Voz 3 00:47 físicas que centre importante concesión que es distinto de todos nosotros competiciones que tenemos sin está año porque eso se juega cada día hay cada uno tiene sus posibilidades es mejor este Barça que el del año pasado sí pero si no mejor que osea que es mejor que el que ganó la Copa el año más por supuesto mejor pero esto no garantiza nada eso es verdad eso es verdad

Voz 1375 01:20 dice haber ganado el año pasado bueno desde desde el año dos mil diez sólo gana o el Barça o el Madrid no dejáis no dejáis opciones a nadie más y mira que hay buenos equipos eh

Voz 2 01:30 era más o menos a Barça o Madrid Madrid Barça ahora decimos matriz que se juegue y Madrid si jugamos sin Barcelona uno de

Voz 3 01:45 yo espero que se organiza un evento como copos daré una vez Iker lo mínimo en Barcelona no lo sé cuando organizado última vez

Voz 1375 01:58 eh pues no lo recuerdo la verdad que no recuerda Andrés mirar cuando se celebró la Copa a ver si ahora lo que yo ahora lo miramos cuando fue el año pasado fue en Las Palmas cuando ganas con nosotros ahora ahora lo miro estaba haciendo memoria ahora se lo digo

Voz 2 02:11 de cero ve alguno saborea el otro hace veinte años teníamos y Cataluña muchos eventos de baloncesto ya hay último de cada no

Voz 1375 02:25 dos mil dos y dos mil doce dos mil doce la última ganó el Madrid además por eso no no por eso pese y no lo han vuelto a hacer allá por eso tenemos que por eso no han vuelto a llevar allí como Manuel Madrid han dicho nada

Voz 1 02:40 ni una más dígame si me gusté

Voz 1375 02:43 por encima ligeramente a uno de los dos mejor mejora su Barça o B mejor ligeramente al Madrid o empate en cuanto a favoritas

Voz 2 02:52 sí vamos vamos analizar analizar en serio porque nosotros tenemos un un partido mañana muy difícil contra un equipo muy completo tiene que jugar el gran ideal posiblemente uno de mejores nuestros partidos sin esta temporada si nosotros queremos ganar mañana

Voz 1375 03:23 ha dicho Rafa Martínez jugador del Valencia que la estrella del Barça

Voz 3 03:27 Pesic

Voz 4 03:30 sí

Voz 1375 03:32 es igual que igual igual hasta le defienden

Voz 5 03:35 a defender también no

Voz 2 03:38 yo no estoy Ford por encima

Voz 3 03:40 el equipo nunca hay Mi vida no

Voz 2 03:44 a esta declaración de Gaza pero ya lo sé que él no pensado nunca mal a grande grande persona una muy buena persona Gante Ecuador teníamos un año y Valencia maravilloso oí él tiene bueno como se dice bueno no fue dudar de Valencia opinión no sólo opinión pero recuerdo

Voz 5 04:15 a la memoria

Voz 2 04:18 el sí correcto es que todo trabajo

Voz 3 04:22 esta eh

Voz 1375 04:26 hará usted mil vueltas por el mundo en banquillos de medio mundo cree que es mejor el baloncesto FIBA o el Baloncesto NBA

Voz 2 04:37 no se puede discutir

Voz 1375 04:40 no hay no hay ni debate no

Voz 2 04:42 el debate sólo explicar ya no debate no debate porqué nosotros tenemos no no es que también perros baloncesto no se puede discutir pero no no no mi baloncesto mío ese drop mejor baloncesto de equipo se juega in Europa otra cosa es que nosotros tenemos algunos problemas y en Europa sobre todos entre ropa Liga y FIBA hemos hasta ahora no ha encontrado un camino donde todo el mundo sabe cuántos competiciones tenemos ya donde se juega Fandos se juega ir etcétera

Voz 1375 05:33 tú sabes mejor mejor baloncesto en Europa pero lo venden mejor en Estados Unidos sí

Voz 1982 05:38 si no ha hasta ahora Europa Liga

Voz 2 05:42 hace año intenta

Voz 1982 05:43 entente productos de ropa Liga productos de todo

Voz 2 05:47 incesto hasta nivel esto es verdad pero todavía pienso todos nosotros que vivimos en baloncesto y de baloncesto la gente que son responsabilidad para Merce taxi para sponsors para para vender nuestro producto hasta ahora pienso ellos tienen muchos por ahí alante a Jan pues éste

Voz 3 06:15 es Svetislav Pesic sesenta y nueve años

Voz 1375 06:18 muy cuerda para rato porque estuvo en el Barça de dos mil dos a dos mil cuatro luego en el Girona también digo de equipos españoles e luego estuvo en el Valencia ahora ha vuelto al al Barça

Voz 3 06:30 pensando en la renovación o no

Voz 2 06:34 no porque yo yo pienso que me quedaré aquí próximo diez años

Voz 3 06:41 eso es buenísima noticia diez años

Voz 2 06:44 no no lo sé para usted do para para algunos que quieren que quieren tomar puesto de entrenador del no no yo yo yo te digo a hace algunos días en momento como como mi edad

Voz 3 07:09 se cambia poco o directivos de vida

Voz 2 07:15 en aquella tiempo pensamos mucho futuro ahora no pensó sobre mi futuro pienso sobre futuros de Barça como puedo

Voz 3 07:25 ayudar a ayudar hay que dar un equipo para futuro de verse saqué el año que viene le veremos en el banquillo del base vamos a ver no lo sé bueno pues le va a hacer la última

Voz 7 07:37 hoy Saisó hoy les vamos a desear toda la suerte antes del partido

Voz 1375 07:41 mañana con ese ambientazo en Madrid Xavi

Voz 1982 07:43 sí bueno yo le preguntaría al coach pese a que el año pasado eh consiguió un título muy importante tal como estaba el equipo llegó consiguió ganar la la Copa este año ha vuelto a ilusionar al al Palau el equipo va quinto en Europa e vuelve a otra Copa del Rey

Voz 3 08:01 son maños diferentes pero bueno sigue siendo un título muy importante desde el primer no

Voz 8 08:07 esto es estábamos aquí ahora

Voz 2 08:11 para no perder para intentar siempre como como todos otros equipos que participa esta torneo sabemos cómo es difícil pero estamos optimistas pero entre nosotros Si con los jugadores sólo se ha hablado hoy en últimos días sobre cómo se preparamos para prevención

Voz 1375 08:39 hace dos días estuvo aquí la bomba Navarro en este mismo programa hablamos con él

Voz 3 08:42 a mí no sé si a usted le dolió

Voz 1375 08:46 dejar de contar con Navarro le hubiera gustado contar con él una temporada más

Voz 2 08:52 este es una historia sobre todo hablamos mucho sobre Navarro

Voz 8 08:58 sabemos más o menos mano más o menos todos los sobre decisión

Voz 2 09:06 pienso ahora

Voz 3 09:09 ahora se concentramos el entrenador muchísima suerte y gracias por

Voz 1375 09:14 era un ratito para estar en el larguero y a hablar para todos los oyentes

Voz 3 09:17 tras ser un abrazo y muchas gracias un abrazo adiós adiós

Voz 1375 09:22 pues nada recordamos el programa para mañana Xavi Saisó porque antes de ese Barça Valencia hay otro partido que abre la Copa del Rey

Voz 1982 09:29 pues sí mañana abrirá efectivamente hermano la Copa del Rey el partido que jugarán el Iberostar Tenerife ir Unicaja ojo a este a este partido que va a ser muy igualado dos equipos que vienen a a por todas y bueno eso será efectivamente a partir de las siete de la tarde y luego nueve y media este Barça Valencia que va a cerrar esta esta primera jornada

Voz 3 09:48 mañana vimos en el Carlos era