Sergio Ramos: "He forzado la tarjeta, mentiría si dijera que no"

Voz 1896 00:09 bueno la verdad es que es un momento muy muy importante para mí después de batir un un número como los seiscientos partidos que se dice pronto no deja a lo largo de mi carrera no me ha dado practicamente tiempo pararme ni ni a pensar no lo que voy consiguiendo por lo tanto es un es un orgullo al esfuerzo la dedicación al sacrificio que requiere estar tantos años ahí arriba bueno representaba al Madrid con el brazalete también es es algo que te incitan a seguir trabajando a seguir manteniendo pues esa ilusión intacta que que siempre lo he dicho no la sigo manteniendo desde el primer día que que vestirla

Voz 1 00:44 la camiseta del Real Madrid y ojalá pueda cumplir también muchísimos partido más siempre dices tú que estás en el meridiano de tu carrera no saca te faltan todavía muchos más de sonríe Sergio en qué pinta tenía esta temporada porque hemos visto de todo montaña rusa y ahora parece que el Madrid ha despertado en partidos importantes el Barcelona eléctrico de Madrid a que hoy no ha jugado bien pero se ha ganado que lo importante que pinte Dati este año la temporada de Madrid bueno yo soy

Voz 1896 01:06 personas muy optimista siempre lo he dicho no en Madrid mis había ido estaba muerto no pero al Madrid está donde quiere estar y en el momento más oportuno no en un estado anímico extraordinario con un cúmulo de de resultados muy positivos que ahora que llega el momento de la verdad donde hay que decidir no y tomar las decisiones idóneas para seguir pues cumpliendo objetivos está claro que no hay que sacar pecho por estos últimos resultados pero vamos caminando una dinámica muy positiva de trabajo de resultados Si como he dicho anteriormente estaba estamos donde queremos y ahora hay que demostrarlo en los momentos más importante en la competición

Voz 0695 01:47 en el Madrid ha sabido sufrir ha metido lo que ha tenido aguantado los tirones del Ajax el Ajax ha fallado ocasiones Un gol del bar como las visto

Voz 1896 01:54 no hombre sabíamos el escenario que nos íbamos a encontrar aquí es un rival que a pesar de su juventud juega muy bien al fútbol un rival con muchísima personalidad desde el primer minuto pues nos han hecho subirnos han presionado muy arriba con un campo y un estadio que hay que valorarlo y destacarlo porque es una afición extraordinaria también donde se sufre y se contagia no en el el equipo por lo tanto hemos sabido sufrir junta las líneas estar unidos que al final de la Champions no sólo las ganas los equipos por meter goles saber defender hay que saber sufría que estar unido y el Real Madrid hoy ha hecho eso no siempre gana el que juega mejor al fútbol que lo hace más brillantes y no el que más efectivo que quizás el el juego bonito se lo llevó La Haya pero el resultado el Real Madrid una amarilla que te va a impedir jugar la vuelta

Voz 1896 02:44 bueno es un lance del juego en en último minuto que quizá pues no lo he pensado mucho sí bueno al fin y al cabo me pierdo el partido bueno pues confiamos no que el equipo resuelva el partido en casa con nuestra afición y poder disfrutar de de unos cuartos de Champions yo creo que sinceramente tampoco lo he pensado mucho aquí en Barcelona historia en el metro

Voz 1896 03:16 no no para nada no yo creo que al final clave una de las claves del éxito es la humildad Hay Jan Real Madrid siempre en la caracterizado por lo tanto hay veces que hay que mantener la calma sí que es cierto y en eso hay jugadores muy expertos dentro de este vestuario no no sólo en ese sentido hay que estar muy pues pausado muy calmado oí disfrutar del momento porque al final el fútbol son resultado y cuando la marea viene a favor pues da gusto la tabla después vienen las tormentas que saber sobrellevar la pues si en ese sentido ahora estamos en una racha muy buenas en el momento idóneo y como he dicho antes no estamos donde queremos estar aspirando a las tres competiciones y con un estado anímico espectacular Sergio preguntar por Ron Paul

Voz 1 03:57 Vinicius T doce partidos consecutivos eh

Voz 1896 04:01 que cómo este chico bueno pues come lo mismo que nosotros la Albufera es el mismo pero he yo quizás pido igual que en su día le dije con Marco Asensio no que que no hay mucha presión al chaval que echaba disfrute jugando al fútbol que es lo que tiene que hacer y que no Le Carré gays no esa maleta de piedras porque no hay necesidad ninguna para eso estamos los que más tiempo llevábamos es cierto que el chico pues es un jugador espectacular con muchísima proyección y bueno no está dando bastante resultado bastante salida bastante beneficio y bueno contra más extienda eso mejor pero no me lo pongáis por la nube porque después pasa lo que pasa

Voz 1 04:35 me pregunto por dos veteranos que sí tiene muchos partidos a las espaldas que son Marcelo Isco fueron titulares en la última final de Kiev y son o eran titularísimo en el Real Madrid cómo afronta un jugador veterano con experiencia de ese caché el banquillo o la grada

Voz 1896 04:51 bueno e independientemente de la opinión individual de cada uno yo creo que cualquier Estado personal de un jugador debe estar siempre a la sombra por por el pensamiento colectivo del grupo no es cierto que pueden ser pues situaciones complicadas ahí para eso estamos los compañeros para dar cariño para dar un un abrazo para animarlos esa a cualquier compañero no en este caso es yodo o no pero el equipo al final está por encima de todo nosotros ninguno somos imprescindible la competencia siempre es buena para alertar a al resto de jugadores Si bueno El míster después tiene una situación complicada a la hora de tomar ese tipo desde decisiones pero eh por encima de independientemente de opinión de cualquiera de nosotros yo creo que hay que tener el máximo respeto no

Voz 3 05:35 con Laura mayores hacer un triplete en Madrid de hecho la historia nunca no ha conseguido quería preguntarte si es que eso es posible tener ganas de reivindicarse hacer algo grande esta temporada sin Cristiano

Voz 1896 05:46 bueno nosotros no tenemos que reivindicar después de la marcha de salida de nadie si tampoco queremos decir nada que después pues se vuelvan contra no como he dicho antes no estamos en una buena dinámica con un resultado muy positivo en un estado anímico que somos estamos no con ganas de enfrentarme a cualquier equipo de tú a tú oí eso es muy importante no llegar a esta en este punto de temporada con ese nivel de confianza tan alto que te va a hacer pues tomar decisiones después de una manera muy positiva se puede ganar pasado tres pinturas como el Barça el Atlético

Voz 1896 06:21 en febrero los dos partidos con con el Barça ya Príncipes de marzo la vuelta con con el Ajax ya con el público tres partidos importantísimos en el Bernabéu va a necesitar mucho el equipo al público para poder empezar el mes de marzo vivo las tres competiciones sí sí por supuesto el siempre lo hemos dicho que al final la esa fusión que que necesita al Bernabéu con sus jugadores clave porque al final las grandes remontadas han seguido en el Bernabéu y no es casualidad por lo tanto necesitamos eh pues es aliento esas bueno ese deje trabajar Open bien en el partido no den ese cariño esa confianza no que que necesitan y requieren esta competición este yo este tipo de partidos sí siempre hemos tenido el Bernabéu nunca ha fallado en las grandes citas por lo tanto lo esperamos no a la vuelta con el Ajax también va a marcar Franquis John que la próxima temporada será rival en el Barça como la has visto

Voz 1896 07:19 vengo a la altura de bueno en general tienen un como he dicho antes una plantilla muy joven con jugadores con muchísimo talento y ida John es uno de los que marca ese ritmo de juego ese ritmo de partido y me parece un grandísimo futbolista no pero destacaría un poco la iniciativa de todo un equipo que demuestra que está muy bien trabajado tácticamente a la hora de presionar pero bueno sabíamos también sus virtudes pero por supuesto su defecto no buscando esa línea de presión alta que hacían puede buscándola pues superándola con un pase a a media línea pues buscando también la espalda de los laterales de los interiores sufrían el poco más pero en general yo creo que tiene un buen un buen equipo te preguntaba la última preso dos partidos perdona Carlos con con el Barça que son en cuatro días en el Bernabéu on puede marcar la temporada porque es una presión añadida el Barça ahí es el Bernabéu partidos en Copa Liga y por supuesto eh nadie duda no que al final no jugamos una una eliminatoria de Copa del Rey muy muy importante que prácticamente es una final Hay bueno después la Liga no que después de recortar puntos durante estas dos últimas Manas pues eh llega la hora de la verdad no y por supuesto que sería muy importante ganar les a ello para reducir esa esa distancia y sobre todo dar un golpe encima de la mesa

Voz 0695 08:30 no te quería preguntar Pintos porque hay muchos que piensan que la clave del cambio en el Real Madrid es la preparación física en lo que ha hecho Pintos en El Vestuario que pensáis

Voz 1896 08:38 bueno yo no quiero quitarle mérito ni mucho menos porque es un es un grandes un buen amigo es un gran preparador físico pero lo dije en su día ni un problema físico ni a día de hoy lo es no el equipo hay veces que por borracha por estados anímicos pues el gol no entra ir ahora parece ser que entra pues vamos a intentar mantener esta racha hasta el final

Voz 1896 09:28 acaba la tarjeta uno por estar aquí se quede bien claro

Voz 7 09:30 bueno sí la verdad es que viendo el resultado te mentiría si te viejo pero sí eh lo decidido así el ochenta y ocho una tarjeta me perderé ese y ojalá el equipo pues también aunque yo no esté dentro del campo animaría de en común Ultramar no eh de fuera de la grada para que cerremos esta eliminatoria ahí poder disfrutar también de unos cuartos de derechas

