Fernando Llorente: "Estoy feliz en el Tottenham pero estaré atento a lo que pueda pasar"

Voz 1 00:00 desde Hernando Llorente muy buenas hola buenas noches enhorabuena hombre

Voz 0643 00:04 muchas días sí la verdad que muy feliz porque bueno es como como has dicho no es santo y la verdad es que es buenas noches como y pues son maravillosas

Voz 1 00:16 es que es especialista en aprovechar las oportunidades que para eso te quedaste decidiste quedarte ahí en el Tottenham titular titular media hora media hora cinco minutos sale la chufa padre venga lo siguiente no

Voz 1959 00:26 sí

Voz 0643 00:26 pues sí de eso se trata no de de intentar aprovechar las oportunidades y estar preparado para cuando no

Voz 1 00:33 pues nada de hoy es el séptimo gol de tu temporada y el que ha servido para rematar el partido además muy tuyo hay de de cabeza estaba diciendo acuerdo que bueno pie y medio en cuartos no

Voz 0643 00:45 bueno ya sabes cómo cómo no están peor lo complicada que es y tampoco podemos confiarnos no sabemos que es verdad que es un grandísimo resultado oí es difícil no que que les den la vuelta pero bueno hay que hay que tener cuidado porque sobre todo en la primera parte hemos visto él es un equipo peligroso que tiene jugadores muy muy desequilibrantes arriba como Sancho por ejemplo que me ha impresionado bastante no soy un chico joven con unas cualidades impresionantes

Voz 2 01:16 sí bueno ya te digo que

Voz 0643 01:19 e iremos a dormir con la intención de de marcar ahí

Voz 1 01:22 intente ronda pues nada visto el Madrid no que gana uno dos en Amsterdam también buen partido de playas pero pero uno dos

Voz 0643 01:30 pues no he visto nada porque todavía estoy fíjate en el estadio oí y lo único que sé es que ha ganado unos dos pero poco más

Voz 1 01:37 favorito sigue siendo el Madrid que fíjate qué mal estaba hace un mes pero no sé a los equipos parece que venga el Madrid enfrente y es como que mucho oficio no y sobre todo mucho gol no

Voz 0643 01:47 pero yo creo que el Madrid es el favorito siempre no ha demostrado durante tres años seguidos ganando en echando por que que es uno de los mejores equipos del mundo oí como por supuesto que es favorito

Voz 1 01:59 oye la última de que hablamos recuerdo que estábamos pendientes de tu futuro a ver qué pasaba salía no salías de amor y de que al final te has quedado allí crees que si no se hubiera lesionado Harry Kane estaréis también hay en Londres

Voz 3 02:11 o ha tenido que ver la lesión de que tú que eres bueno pues a lo mejor un poco

Voz 0643 02:16 puede ser puede ser que haya influido no tú sabes cómo cómo es esto y es verdad que que yo creo que estaban buscando que saliera pero claro al en humanos punto todo cambia Hay cuando muy contento porque bueno yo llegué a tener con ganas de triunfar y hacerlo bien y por fin estoy teniendo oportunidades de jugar o no aprovechando las oportunidades no

Voz 1 02:43 pero te llegaron a llamar de Bilbao

Voz 1959 02:45 no no no no me no me llamaron vieron vieron que selecciona lo que iniciará va quedándose no me enteraba

Voz 1 02:50 coger me noto que las pelotas a Pochettino que lo logra dejar salir no logró de algún equipo España que yo lo sé

Voz 1959 02:59 si hubo alguna ha

Voz 0643 03:01 la cosa llegó de varios

Voz 3 03:04 sitios del sur del sur

Voz 1959 03:06 no no no lo sé pero bueno

Voz 0643 03:10 entonces da vueltas y teníamos que en ningún momento ya se me ha a valorar no al final el he pues el con la lesión de que yo ya veía que podía tener la oportunidad Hay tenía muchas ganas de de de aprovecharlo no y ahora me acuerdo

Voz 1 03:29 Nos contaste algo así como que bueno tú y todos los jugadores en la Premier ahora como acabas contrato el Tottenham tiene una opción de renovarle unilateralmente si él quiere renovar un año más

Voz 3 03:39 sí así es mi cómo lo ves eso

Voz 0643 03:42 pues he sido hace pocos encantado al final el pues estoy feliz e estamos ahí la verdad que es un club impresionante

Voz 1959 03:54 con un viejo haciendo un proyecto con un campo no

Voz 0643 03:57 como Increíble Hay también

Voz 3 04:01 de poder jugar ahí

Voz 1 04:04 bueno pues mira al teléfono de vez en cuando igual Rafita Alkorta yo qué sé una llamada ahora que ha dejado para el Athletic ya lo has visto

Voz 4 04:10 sí bueno estaremos atentos a todo lo que pueda pasar oye enhorabuena por el gol y por la victoria Fernando muchísimas gracias un abrazo que me alegro y te vacias chao