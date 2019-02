El Larguero: Análisis y protagonistas de la victoria del Real Madrid y hablamos con Llorente y Pesic (13/02/2019)

Voz 1375 00:00 qué tal buenas noches punto y seguido con el deporte en la SER después de Carrusel deportivo en esta noche de Champions tiempo para el análisis para el debate para la opinión para analizar todo lo que nos deja esta victoria del Madrid en el Johan Cruyff Arena ha jugado un partido gris el Real Madrid no ha sido un partido en la buena línea los últimos que ha disputado el equipo de Solari pero este Madrid que hoy ha jugaba al tran tran en Amsterdam ha sido suficiente para ganar a un Ajax que se ha dejado la vida un Ajax que me ha sorprendido físicamente el derroche que han hecho la manera de presionar al Madrid ha sido increíble y la calidad que tienen pero les falta una palabra que al Madrid les sobra que se llama oficio cuando llega esta competición amigo hay jugadores a los que la portería

Voz 1 01:21 ya se le hace muy pequeñita

Voz 1375 01:24 otros como los del Madrid tiran seis veces a puerta te hacen dos goles así que muy encarrilada la eliminatoria para los blancos tan encarrilada que incluso Ramos con el uno dos en el marcador y en los últimos suspiros de partido ha forzado la segunda amarilla tenía una estaba apercibido con esta se perderá la vuelta en el Bernabéu dentro de tres semanas así que Ajax uno Real Madrid dos en una noche en la que hoy también ha habido protagonista español en el otro partido de Champions le ha ganado el Tottenham tres cero al Borussia de Dortmund uno de los goles la marcado Fernando Llorente el tercer que ha salido en el ochenta y cuatro a todo un balón entre ochenta Hay cinco e a los últimos cinco minutos el descuento ya tocaba un balón mate de cabeza gol así que el Tottenham que deja prácticamente apeado también al líder de la Bundesliga al Borussia de Dortmund que no ha contado con Paco Alcácer era baja en el partido bueno

Voz 2 02:21 eh XI XXXII son los dos titulares de la noche

Voz 1375 02:24 la victoria del Madrid en Holanda la victoria del tótem ante el Dortmund enseguida con Romero Gallego Pulido con Álvaro Benito con Mario Torrejón con todo el sanedrín habitual enseguida a los protagonistas que vamos a ir escuchando también que dice Solari alguno de los jugadores del Madrid pero hoy también le dedicaremos un rato de Larguero a los cuatro equipo los españoles que tenemos en la Europa League mañana juegan y además los cuatro fuera de casa

Voz 1 02:48 el Valencia el Villarreal el Betis y el Sevilla eh

Voz 2 02:54 está por ahí Manolo Aguilar en Roma

Voz 1375 02:58 donde nos llegan noticias

Voz 1 03:01 no nos gusta mucho incidentes eh

Voz 2 03:04 a falta de confirmar exactamente lo que puede haber pasado eh Se está contando en Italia se está dando cuenta ya de los enfrentamientos entre ultras del Sevilla y del agacho

Voz 1375 03:16 E incluso con algún apuñalamiento eh Manolo Aguilar está ya en Roma enviado especial de la Cadena Ser hola Manolo muy buenas

Voz 3 03:22 hola qué tal Manu buenas noches que sabes de

Voz 1375 03:25 de estas noticias que están contando ya en Italia

Voz 3 03:28 bueno sea confirmado ya ha habido una reyertas aproximadamente una hora en pleno centro de Roma el balance es lo que tenemos que confirmar lo ha confirmado medias e Italia Melo han confirmado también fuentes del Sevilla reyerta entre

Voz 1375 03:42 visionados de Alá sus aficionados del Sevilla

Voz 3 03:44 en un bar céntrico en Roma con varios heridos hay varios heridos al menos un apuñalado es posible que haya algún apuñalado más varios de ellos están en el hospital tres de ellos están fuera de peligro y hay una persona sobre la que no tenemos información si es grave o también

Voz 1375 04:04 ha sido un apuñalamiento pero puede estar fuera

Voz 3 04:06 de peligro estos son los datos que tenemos que confirmar porque ha habido una grave reyerta en el centro de Roma algo que se esperaban la seguridad tanto italiana como española por el enfrentamiento entre ultras ese momento son los detalles que conocemos queremos confirmando pero ha habido una reyerta de gravedad en el centro de Roma ya a estas horas

Voz 1670 04:25 luego volvemos contigo Manolo y hablaremos de lo deportivo y también de la última hora de este

Voz 1375 04:30 de de este asunto y juega a las siete menos cinco mañana el Sevilla en Roma ante la ley se han producido esos incidentes también a esa hora al Betis en Francia contra el Rennes y luego a las nueve el Valencia en Glasgow contra el Celtic y el Villarreal Leal en Lisboa contra el Sporting deporte bueno bueno vamos a esperar el parte y sobre todo el diagnóstico de ese o de esos apuñalados en esa reyerta de de aficionados como digo siempre es que no me apetece es decir nada más porque todo lo que diga ya sabes lo que pensamos todos pero dice Manolo Aguilar no ya sabían que se iban a producir enfrentamientos joven bueno no hay manera de acabar con estos cafres y no sé qué habrá que hacer para echarlos del del fútbol de nuestras vidas en general más hoy en Barcelona han presentado las obras del Johan Cruyff Stadium el Madrid ha jugado en el Johan Cruyff arena en Amsterdam pero también recordamos el Johan Cruyff Stadium el Miniestadi el que será el futuro Johan Cruyff Stadium y mientras tanto Umtiti Messi han entrenado con el grupo como se esperaba para el siguiente partido con el Barça hoy también hemos leído en el país algo desagradable y muy no sé qué calificativo ponerle que nos ha sorprendido a todos muchísimo Manuel Briñas ex responsable de la cantera del Atlético de Madrid muy ligado al al crecimiento de de grandes jugadores de la cantera del Atlético han traído Fernando Torres bueno hoy ha admitido en una entrevista que publica el diario El País repito que de haber abusado de un menor cuando estaba en el colegio marianista Hermanos Amorós en Carabanchel en Madrid hechos que ocurrieron entre el setenta y tres setenta y cinco cuando es verdad que entonces el Atlético de Madrid no tenía ningún acuerdo con ese colegio donde ya trabajaba Manuel Briñas y creo que unos Diez años después sí que ese colegio ya llegó a un acuerdo para trabajar con la cantera y con el y con el Atlético de Madrid al que perteneció durante tantos años Manuel Briñas que como digo ha reconocido ese lamentable suceso en el en esa entrevista a los compañeros del país en Elda Liga Iberdrola de fútbol se pone eh pues muy interesante pero muy de cara para el Atlético ya que el Barça ha caído hoy ante el Sporting de Huelva dos tres había jornada entre semana porque el fin de semana hay semifinales de la Copa de la Reina y mientras el Barça caído ante el Sporting de Huelva dos tres el Atlético le ha ganado al Madrid

Voz 2 06:48 cero tres así que las colchonera te sacan seis puntos Alaska

Voz 1375 06:52 les a falta de nueve jornadas para el final

Voz 2 06:55 seis de ventaja para la rojiblancas

Voz 1375 06:57 eh que por cierto se van a enfrentar en la semifinal de Copa

Voz 2 07:00 el domingo Atlético Barça en semifinales a las once la mañana

Voz 1375 07:04 eh mañana hablando de Copa de la Reina en este caso Copa del Rey comienza la de basket en Madrid e lo abrirán abrirán el fuego Iberostar Tenerife Unicaja siete de la tarde y a las nueve y media

Voz 2 07:15 el Barcelona Lassa Valencia Basket vamos a hablar aquí en El Larguero esta noche con Stanislav Pesic el técnico del Barça Lassa va a estar aquí luego en El Larguero con Xavi Saisó mañana arranca el espectáculo de la Copa del Rey

Voz 1375 07:27 bueno todo esto en la portada de El Larguero que hoy está con muchas cosas que contar sobre todo con esta victoria del Madrid en Champions cebolla con Romero y con Herráez que están en Amsterdam coche y vamos para allá Pablo

Voz 4 07:37 pus Cal vital no más

Voz 5 07:40 has dado que si dan ahora con My rindo no compras todo lo vives por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento y tú en tu cuota si cada cuatro años lo cambias y conducta es lo último oferte formación renting consulta condiciones en qué punto es

Voz 6 07:57 sí

Voz 1670 08:01 son las doce casi menos veinte Nos ha narrado del partido en Carrusel deportivo con Dani Garrido y con todo el equipaje de comentaristas Antonio Romero junto a Javi Herráez que siguen ahí en el Johan Cruyff arena olas Romero qué tal qué tal mano muy buenas a todos hola Javi muy buenas

Voz 1375 08:16 hola qué tal mano a todo buenas noches pues decía yo abriendo Larguero que Madrid que no me ha gustado yo soy no no soy un buen partido el Madrid pero le ha valido al tran tran para meterle uno dos al Ajax de Astra mira qué leyes ha jugado bien me ha sorprendido sea vacía o qué manera de presionar no en el minuto uno en el minuto hoy en el minuto ochenta hay cinco sea que manera de correr detrás del balón pero pero pero claro al final hay una cosa que se llama gol

Voz 0239 08:38 tú utilizadas una palabra con la que estoy muy de acuerdo que es oficio Llorente añado otra que es gol el Ajax ha tenido fútbol ha tenido físico ha tenido atrevimiento ha tenido valentía pero la falta oficio y la falta gol le ha faltado para adelantarse en el marcador cuando el Real Madrid estaba noqueado en la lona porque el Real Madrid antes del primer tanto de Vinicius pasa de refilón y la jugada espectacular del brasileño ha tenido momentos sobretodo en la primera parte Manu lo decía Álvaro Benito en el carrusel que se parecía bastante al al equipo que naufragó en Ipurúa frente al Eibar yo creo que sin tantas oportunidades por parte de la hayas pero si eras hay esa sensación de joe se llevan todas las pelotas los jugadores que están enfrente de los futbolistas del Real Madrid luego incluso cuando han logrado empatar el áreas parecía que estaba Marcel Galdón

Voz 7 09:22 es uno que el uno dos y Assens Asensio

Voz 0239 09:25 demasiado yo creo que la eliminatoria no está sentenciada pero sí está encarrilada la falta de la amarilla que ha provocado Sergio Ramos denota que la sensación en el vestuario y entre los jugadores también es esa pero me quedo con el gusto maravilloso de haber visto un equipo valiente y atrevido como el Ajax de haber visto al campeón de Europa en su máxima expresión sin están en su mejor nivel es capaz de sentenciar la eliminatoria en campo contrario

Voz 1375 09:46 totalmente uno dos le obliga a ganar al Ajax cero dos yo no marque el Madrid en el Bernabéu claro que puede pasar puede pasar eso y puede pasar cualquier cosa pero hombre es muy muy encarrilada la eliminatoria

Voz 8 09:56 el Madrid tiene pie y medio en cuartos de final

Voz 1670 09:58 no sé si ha terminado ya Solari creo que sino la sala de prensa Javi está yendo para allá ha salido muy bien porque vamos a sí mira además es que estamos en una zona privilegiada ciudadanos sí

Voz 7 10:10 pero que a veces nacionalista amistad ponen en un rincón y nueve estomacal te en pero aquí

Voz 9 10:13 estamos viendo hemos vista a Florentino Pérez que imagino

Voz 7 10:16 ha entregado ya la camiseta Sergio Ramos con su partido número seiscientos señor luego pasó por aquí para ceramista Sergio Ramos también Nacho hemos visto salir a un Marcelo que ha hecho como decía Romero series después del partido sonriente con Roberto Carlos hemos visto a Santiso

Voz 0239 10:31 Lari hablando que un futbolista del de La Haya

Voz 7 10:33 también ha de y que tiene una pinta Bárbara este jugador

Voz 1375 10:36 pueden centrar desde años sí señor capitán Iker

Voz 7 10:38 ves a un metro que impresiona leves que este va a ser futbolista grande ahí sí te cuento que Karim Benzema se ha llevado un golpe en la cadera luego se ha resentido un poquito tenía como sobrecarga impreso pedido el cambio lo hemos cazado en Carrusel han cambiado Solari la idea que tenía de meter antes a otro futbolista ya ha tenido que quitar a Karim Benzema que va a descansar frente a Girona pero jugará la próxima semana frente al Levante así que te pido paso en un ratito pero el Madrid se va contento con este resultado que ha sido lo mejor de parte

Voz 1375 11:07 jornada sería un primer paso Javier Ray además de romeros inglés

Voz 1670 11:10 vaya por ahí Jesús Gallego o la calle hola Manu buenas noches Esta red también Julio Pulido hola Julio

Voz 10 11:15 qué tal buenas noches aquí Mario Torrejón hora Mariola

Voz 1670 11:17 bueno muy buenas a todos los incorpora enseguida Álvaro Benito nuestro entrenador y está también Árbitro Iturralde González hola Itu hola buenas noches ahora te pregunto por las jugadas polémicas que ha habido algunas eh pero me llamó la atención has visto la imagen habéis visto todos imagino de este peón central del que hablaba Herráez

Voz 1375 11:32 el y que es un futbolista con una proyección increíble pero que manda pelotas por no decir otra cosa que va a empezar el partido y le dice al árbitro al final el partidos con bar au Simbad

Voz 1670 11:43 pero el árbitro como dice Le miras cuidado diciendo tú es esta

Voz 1375 11:45 no de Pilar Ile dices era dices combina no es coño y tú joder te te dice esto un jugador de Champions de de un fue un equipo como lo hayas dice pero bueno

Voz 1670 11:54 también no fiarse en general no es decir a mí me arrepiento es no había visto contado pero yo voy a preguntar pero el jugador os lo diré fuera de él esto no era digo ahora uno Un jugador no es que no me acuerdo porque era un alero argentino del Real Madrid

Voz 2 12:08 en una en una prorroga en Mérida

Voz 1375 12:11 pero no te ahora junto antes de la prórroga en tiros

Voz 0514 12:14 qué digo no era de los conocidos se pero es un delantero del argentino

Voz 0239 12:17 me pregunto de oro cuidado eh cuando no ya habían quitado algo de oro cinco años atrás oye Manu han prescrito mí un futbolista

Voz 1375 12:25 sí cuando viajábamos con ellos

Voz 0239 12:28 el mismo avión merecieron está el Real Madrid no hace falta saber lumbrera cuando viajábamos con ellos en el mismo avión en la terminal del aeropuerto de Barajas me pregunta dónde vamos donde vamos quieres que yo no he visto la imagen me la puedo imaginar pero lo leído en primera pero

Voz 1670 12:44 el colista años no tienen preguntaba dónde

Voz 0239 12:46 vamos contando anécdotas que los oye

Voz 10 12:49 te para pensar que lo marciano

Voz 1670 12:51 bueno no sabe mucho en casos por razones pero que eso es

Voz 0514 12:56 los lazos con alguna última rápida previsto Puentes Leira era un despistado bajaban de La Coruña no ampara bajo con los asistentes y en Benavente

Voz 1375 13:06 se va para Madrid cuando ya vas

Voz 0514 13:08 diez kilómetros le hizo un asistente le dice pero Evaristo donde

Voz 1670 13:11 vamos dice Pusa matriz pero sí

Voz 0514 13:14 el partidos en Eibar

Voz 1670 13:17 por eso no los futbolistas no sólo los le ha preguntado a mira hoy a punto empezar el partido dice pero al final esto es con varias dicho a tu pueblo chaval pero bueno he enseguida empezamos el Sanedrín pero está hablando Solari empieza la rueda de prensa Javi

Voz 1258 13:31 qué seríamos escuchamos te lo que digan los

Voz 4 13:35 si el árbitro no no podemos darla no hemos visto la propia UEFA publicado por impulso explicando el porqué han el sé

Voz 1258 13:43 y esto que no se entendería usted me parece que evita esas confusiones novecientos doce de quien tendría que tener un tiempo para traerlos no he visto nada todavía lo siento vamos a Javier ayer no

Voz 1670 13:55 votar en Radio Marca

Voz 1258 13:56 la después de dos partidos tan exigente sobre todo el planeta emotivo ante el Barça y el Atleti al margen del resultado lo quemarla convencidos la fortaleza la entereza que ha mostrado el equipo superando adversidades durante el partido sin duda hemos sabido jugar el partido bueno lo debimos jugar trabajarlo cuando lo teníamos que trabajar sufrirlo cuando lo teníamos que sufrir IP

Voz 11 14:21 llegar y marcar cuando cuando generamos eso

Voz 1258 14:23 acciones eh pero hicimos todo eso demuestra demuestra fortaleza claro que sí de de los de los jugadores y el grupo holandés será que delante Alberto primera o al quería preguntarle por el partido de Asensio más allá del gol también esta actuación y si esto le pone todavía más dificultades a la hora de de hacer el once inicial porque lo mismo Asensio

Voz 1670 14:45 sonríe esos baremos arreglarlo

Voz 1258 14:48 a ganarse minutos estoy particularmente contento por por su gol por su actuación desde que el regreso han pasado cuatro partidos ha participado en tres en todo si bien yo ya certificado ese crecimiento de los dos partidos que había disputado previamente haciendo todo no

Voz 1670 15:08 por qué dice Courtois que está hablando en Movistar Liga Campeones

Voz 1258 15:12 el portero y nada eso agua mostos y esbozó la voz ya revisar Animos la polémica no

Voz 1670 15:24 afortunadamente está Álvaro me sirve nadie hubiera visto fijados

Voz 1258 15:27 digo

Voz 1670 15:28 estaba eh repitiendo las declaraciones antes de que

Voz 1375 15:30 todo hablando sobre la jugada polémica por lo que ahora le pregunta Iturralde el gol de Lalla es que anulan por fuera de juego

Voz 1 15:37 de Courtois Le molestan dice

Voz 1670 15:40 el bar lo anuló por fuera jugado dicho Iturralde que bien anulado seguimos con

Voz 0239 15:44 es entonces cuando entra en juego este es un poco su plan

Voz 9 15:48 eh con el galés

Voz 1258 15:49 el minuto sesenta no ha sido casualidad lo ciento sesenta estoy muy contento con con la actuación de de todos eh para ganar aquí e hizo falta que cada uno de los jugadores que participaron se fuerce ir del máximo así un partido muy difícil ICIT no hubieran dado el máximo todos difícilmente hubiéramos ganado

Voz 1670 16:12 no sólo a Bale sino a todos les memos una pregunta más para el técnico del Real Madrid por por la victoria da la sensación de que

Voz 12 16:20 hoy el resultado de la victoria del Real Madrid está por encima del juego no Madrid ha ganado por pegada más que por el juego porque el Ajax fue superior en en el desarrollo total del partido

Voz 1258 16:32 bueno es esa es el técnico

Voz 1375 16:34 lo del Real Madrid en directo ahora volvemos para que no resume Javier Herráez alguna cosa más que diga el técnico argentino por cierto nos confirma por línea interna Manolo Aguilar que los cuatro apuñalados que ahora mismo eh eh es una cifra oficial a esta hora de la noche doce menos cuarto en esos enfrentamientos entre ultras de la Lazio del Sevilla

Voz 2 16:51 los cuatro apuñalados son del Sevilla

Voz 1375 16:53 aficionados del equipo español seguiremos ampliando esta esta noticia bueno enseguida vamos con el partido más o menos yo creo que vamos todos por el mismo camino pero con los matices ahora Gallego Pulido Torrejón Romero enseguida Álvaro Benito pero Itu está causando bastante revuelo en redes sociales la explicación cada o la UEFA que nada más acabar el partido

Voz 1670 17:13 ha colgado la imagen de la bala ya Lladó

Voz 1375 17:16 ligación que es esta bar en la UEFA Champions League en el minuto treinta y ocho del partido de ida entre Ajax Real Madrid un gol de cabeza de Nicolás Thalia fico fue anulado tras la revisión del bar el árbitro detectó que un compañero de Talia Fico Dusan Tadic estaba en posición de fuera de juego e interferir con el portero impidiéndole jugar o poder jugar el balón mientras se realizaba el cabezazo esto estaba en la línea con el protocolo bar por lo que el gol se anuló correctamente decretó un libre directo por el fuera de juego esto es

Voz 1670 17:45 dice un libre indirecto es un libre indirecto para un libre indirecto

Voz 1375 17:48 el fuera de juego

Voz 0514 17:49 eso es es decir la interferencia esa interferencia en el juego quiere decir que tocas el balón o interferencia en encontrarlo interferencia en un contrario según

Voz 1670 17:56 de reglamentos son los dos opciones que no le

Voz 0514 17:59 es al portero ver tú te lo chuta si estás en tu ángulo de visión y no lo dejas ver entonces entonces Francia la visión o interferencia en contrario es cuando no les deja disputar el balón hay un jugador en fuera de juego choca con Courtois innoble deja libremente no le deja el espacio para disputarse ese jugador de Ajax no gastar en fuera de juego es gol porque porque chocar con el portero dentro del área pequeña sepuede es decir es un fuera de juego perfectamente

Voz 1670 18:23 un lado pero lo es

Voz 0514 18:25 eso es pero no es así es interesante para las mentes calenturienta

Voz 1670 18:28 que las hay os digo que las hay

Voz 0514 18:31 el Espanyol el domingo pasado con el Rayo Vallecano en Vallecas en el Levante Valladolid en el español en el Alavés Español el árbitro en España fue a revisarlo también en interferencia con un contrario a la tele

Voz 1670 18:44 son qué es lo que ha hecho comida que es lo que ha hecho es con ir

Voz 0514 18:47 es que es lo que tienes que hacer en el protocolo una cosa es el fuera de juego objetivo el que sacar la línea entonces está fuera juego o no que eso lo dice el bar pero en interferencia en contrario el único que puede decidir si ese jugador está interfiriendo en el contrario es el árbitro no el bar el bar Le dice oye mira hasta imagínate tú no lo has podido ver en el en el campo porque tú no sabes para empezar si Ecuador están fuera juego porque ponen las líneas pues como el domingo pasado en España también ponen las líneas en el gol de

Voz 10 19:14 Griezmann las líneas en

Voz 0514 19:16 España allí en el bar en Europa las ponen sólo cuando rectifican al árbitro asistente del árbitro asistente ha dado gol por eso el BOR mucho más rápido ha puesto las líneas en España la también las pusieron el domingo pasado con el caso de Griezmann es decir mismo protocolo mismo sistema que en España

Voz 1670 19:33 te has calentado cuando Romero ha dicho de negó que el bar

Voz 1375 19:38 los equipos algo mucho espera que me pide paso Herráez Javi sí aquí estamos con Nacho qué tal muy buenas a lo mejor el resultado

Voz 11 19:44 si hay algo que sabe sacar coercitivo Ése es el resultado oí pero me contento muy contento

Voz 9 19:49 vaya intensidad de partido no Nacho estamos aquí hablando antes de empezar lo que es el carpetazo hoy ha sido un partido en el que no sé si os ha sorprendido el Ajax

Voz 11 19:57 bueno e sabíamos cómo jugaba al han ya sabíamos que tenía mucha intensidad lógicamente pues en la primera parte ha sido un partido sufrir de de de apretar ahí se suele decir aquí en el fútbol y sobre todo contentos por esa victoria no nos ha sorprendido porque sabemos que es un equipo muy intenso

Voz 4 20:12 prendido después el mes que llevaban porque a nosotros nos decían ayer va mal en Liga ha perdido seis dos la metido cuatro fallaba os encontréis como equipo con muerte hasta el minuto ochenta

Voz 11 20:22 da igual lo que hayas hecho los partidos anteriores y más en la competición así creo que que el Ajax ha demostrado y que todos los partidos hay que jugarlos desde desde que pita el árbitro lo que hayas hecho anteriormente no no vale para nada da igual que seas el ex campeón no poco ahí bueno yo creo que eso ha demostrado un nivel muy alto es un equipo que particularmente me gusta mucho como juega ahí lo más positivo la Vitoria han dado estos tres partidos complicados Barça Atlético de Madrid hayas supongo que tendré un subidón de moral importante si nos da mucha confianza porque bueno he teníamos asume ese muy complicado lo seguimos teniendo lógicamente

Voz 1670 20:56 pero pero bueno esos tres partidos pues muy bien

Voz 11 20:59 eh creo que él sale positivo y ahora queda pues eh con esa confianza es trabajar más eh seguir pelando oí se no para reconocer preguntarse Sergio Ramos ha forzado la amarilla porque enjuiciamiento imagino que no seiscientos partidos y creo que eso es reto

Voz 9 21:13 por increíble

Voz 11 21:15 bueno creo que Cesc es el capitán Sergio es el pues el alma de este equipo lo lo lleva demostrando muchos años seiscientos partido fuese muchos jugadores no consiguen hacerlo él en toda su carrera en lo ha hecho pues en en un club como el Real Madrid que creo que ese donde donde más complicado es para para un futbolista no a nivel físico mental es un espejo donde fijarse no sólo para para los chavales sino a todos los deportistas todos los jugadores de primer nivel muy bueno pues con la compra mucho más con nosotros Finestrat y Nacho el bar competición europea ha notado alguna diferencia con respecto a España que la diferencia creo que ha ido el ardid

Voz 4 21:47 la

Voz 11 21:49 creo que el árbitro aquí tiene que es el que tiene que interpretar finalmente la decisión lo eh siempre lo digo lo el bar es positivo siempre que sea igual en todos los sitios siempre que pues que ayuda a este deporte no que que no haya tanta polémica saliendo lógicamente que es un deporte One bueno donde las interpretaciones son son diferentes no lo importante es que decisiones como ahí pues siempre salgan jugadoras al hacia que bueno casi una decisión correcta hay

Voz 1375 22:12 no

Voz 11 22:12 bueno no es que todo vaya bien el ayude a que el fútbol al mejor contentos todos los géneros cuentas de ahí perdona Gemma qué nos cuentas de Vinicius que porque es que eran

Voz 7 22:21 veía que era bueno pero es que las arrancando es que es el faro del

Voz 11 22:24 bueno lo lo dije muchas veces a principio de temporada no si se tenía paciencia con Vinicius y que ahora es un jugador que puede llegar a ser al a los todo no como se dice aun así creo que que tiene que seguir trabajando mucho es rodearse de buena gente de de buenos amigos de de su familia

Voz 9 22:40 la bajando como lo está haciendo hasta ahora que creo que es que es

Voz 11 22:43 es bueno que todos confiábamos en él el madridismo está muy ilusionado con él y seguramente con la calidad que tiene y sobre todo a nivel mental va a tirar para arriba mucho más

Voz 9 22:51 el resultado es positivo pero es corto el Ajax ha jugado muy bien la faltado quizás más remate os pone más alerta todavía para el partido de vuelta

Voz 11 23:02 sí sobre todos los pone alerta por la intensidad no que ha mostrado playas es verdad que venían de de un mes e irregular jugando pero pero ya ha demostrado que es un gran rival y aquí no hay nada decidido tenemos un partido muy importante la vuelta lógicamente pues el resultado es muy bueno no también viendo la primera parte que hemos tenido eso todo el partido pues el el resultado es muy positivo vueltas queda esto no por de lo mal que empezó la temporada ahora en Madrid vivo en todas las competiciones bueno siempre lo decimos lo el Madrid nunca hay que darle por muerto y sabemos que con el Real Madrid pues lleva muchos partidos sin ganar pues ese complicado la gente está esperando pues eh pues puede atizar los pues

Voz 4 23:39 todos lados pero creo que el el Almaguer

Voz 11 23:41 jugadores es es muy grande confiamos mucho los

Voz 1670 23:44 otro Si ahí estamos peleando pero todo como siempre lo ha hecho

Voz 13 23:47 estabais contra Luna no sé cómo lo hacéis pero siempre sacáis la cabeza en en Europa esos Evo con poco a lo que pasó la temporada pasada que os daban por muertos en todas las eliminatorias momentos complicados contra París contra la Juve contra el Bayern que al final no sé cómo lo hacéis Europa si son detalles y la suerte el campeón pero salir adelante

Voz 11 24:07 bueno bueno no sabemos aguantar los golpes no se ha visto en un partido como el de hoy donde no estábamos como no ha nuestros mejores partidos pero pero el resultado es muy bueno y más en una competición como como esta no es un equipo muy fuerte mentalmente sabiendo en los que los partidos se vivieron momentos de mucha tensión y este equipo simetría para delante

Voz 4 24:24 pues

Voz 9 24:25 si no pues es es Nacho Fernández que hoy juega porque Varane estaba con fiebre y no estaba bueno el partido así que el próximo fin de semana frente al Girona volverá a jugar con la esperemos que se recupere pronto va a jugar Nacho Fernández

Voz 1670 24:39 bueno pues de declaraciones en directo de de nada

Voz 14 24:42 el jugador de de el Real Madrid

Voz 1375 24:44 tú te iba a preguntar estaba oyendo a Nacho y estábamos eh

Voz 1670 24:50 echando si decía algo evidentemente no se ha mojado Dehesilla Forza ahorramos la amarilla uno si lo reclama

Voz 1375 24:54 hacía le sancionan

Voz 1670 24:56 claro sí Ramos dice queda ya les sancionaron hace nueve años no no soy soy fíjate esta vela Mourinho ya los eso es Bruno Bruno

Voz 0514 25:04 lo puede decirnos en qué equipos y Galatasaray yo así un jugador el último partido

Voz 1670 25:09 lo ha forzado una amonestación ya han caído dos partidos

Voz 0239 25:12 sí aquello de Mourinho fue una comedia perfecto

Voz 1670 25:15 no lo que hacemos y lo reconozcan que sí está claro lo que digo es que salir Ramos se dice sí forzó la amarilla les sanciona esa

Voz 0239 25:22 a mí me gustaría el compañero Ricardo Sierra al terminar el partido le ha preguntado qué opina que no esté Rayo

Voz 10 25:29 voy a decir es que ni ha sonreído que lo tenía claro

Voz 0239 25:33 yo Manu era vuela pluma sobre el bar me gustaría hacer dos reflexiones una porque la UEFA ha cambiado el perdón no no no le porqué la UEFA tiene tanta claridad es tan rápida tú puedas estar de acuerdo no yo creo que el gol y está bien anulado me parece que no me lo creo que le la regla no es una cuestión de Baro no es una cuestión de reglas del juego es la regla número doce para mí interfiere en la posición de Courtois está bien anulado pero no sé

Voz 0514 26:04 espera no sigas no sigas regla número once de la base

Voz 0239 26:07 once vale perfecto por ahí anda no me perdonan que te voy a dar

Voz 1670 26:11 exacto pero no lo lo mi reflexión

Voz 0239 26:13 más allá de que la UEFA diez minutos quince veinte media hora después de acabar el partido pone luz y taquígrafos la decisión explica a todo el mundo que pueda tener alguna duda porque nosotros tenemos a Iturralde que es el mejor pero a lo mejor hay gente que está en la grada del estadio y que sigue la cuenta de Twitter de la UEFA y no sabes ha ido del campo sin saber si lo han anulado por fuera de juego por juego peligroso no sabe porque la UEFA para mí con un criterio fantástico y por qué no podríamos importar lo nuestra Liga ponen un Twitter dice mira el videomarcador hemos

Voz 1670 26:45 no estamos metáfora juego por esto lo voten

Voz 0239 26:47 las anotadores porque trabajan entonces y eso es lo corroboró claro oye pues a mi me parece que eso es un avance en cada par

Voz 0460 26:55 desde el otro día en el Metropolitano que tenían que haber hecho poner siete eh

Voz 0239 27:00 no es alargar explicar lo que nos explicó Iturralde y bueno vamos a volver a ese partido pero lo que no se aplicó Iturralde por ejemplo de que en el gol de Morata hay una imagen que el bar no puede mostrar pero que dice tener de que no hay ni una sola duda de que está en fuera de juego tú pones un tuit dice los la la gente del barrio las alabar y lo explicas cómo lo ha explicado hoy que no tiene no he tenido algún problema en explicarlo sin enseñar la imagen porque no estoy de acuerdo en la imagen es una explicación de dos tuits claro

Voz 1670 27:29 ponen el texto ibais por eso devengados

Voz 0239 27:32 el metropolita yo creo que sí yo creo yo creo que la explicación yo creo que es bueno ya estoy contigo sobre

Voz 1670 27:38 lo primero que hemos dicho es un luego claro

Voz 0239 27:41 luego una cosa para todo lo llorones que lo llamaban el Barça con v o para todo lo llorones que decían que en esta Liga de Campeones el Madrid ya no iba a pasar de octavos porque el bar Leiva cercenar el futuro deportivo en la competición yo creo que pueden tomar nota de la jugada de hoy nos ahorramos lloros de aquí a final de temporada porque el bar va a intentar ser justo con todos los equipos dejado el Madrid y dejando que tiene

Voz 1375 28:03 la disco está a punto de salir Ramos me dice Javier que va a hablar ahora el capitán del Madrid empezamos con el sanedrín del partido al margen de alguna jugada polémica más que nos queda con Iturralde

Voz 15 28:12 tu negocio es único tu vehículo empresa también debería serlo pero los cuatro días pero yo profesional del trece al dieciséis de febrero encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos el stock y una financiación excepcional la reserva tu cita empellón punto es

Voz 5 28:36 el partido en Instagram arropa el Larguero facebook punto com barra El Larguero suscribe P al canal de Youtube

Voz 17 28:49 herido oyente de la radio es maravillosa verdad es maravillosa es decir por todas las emisoras la mejor es la que la Cadena SER sin duda verdad

Voz 18 28:59 una diferencia abismal

Voz 1258 29:02 Ismar Ávila más alguna cosa que proponen la Cadena nace y luego la segunda mejor está a años luz verdad que sí es verdad que si ya de hoy hablaremos de verdad que sí aquí como yo

Voz 19 29:16 que que creo que necesitamos tanto que parece que estamos inseguros

Voz 1670 29:21 en Asia

Voz 20 29:24 Fran cuesta muy buenos días buenos días el te gustaría que de la enseñanza de la gente que ve tu programa que te gustaría remate de Jarque

Voz 21 29:30 mensajes y tú sabes que está mal hacer algo no lo hagas sino pues comunicar intenta los vestir Haití a él a mí no nos va a cambiar nadie estamos ya vigentes pero

Voz 22 29:38 los chavales bueno bueno bueno bueno en la portería sueco yo estamos ahora mismo es lo mejor de las si estáis aquí narrado en la tele para que nos vean ante los diarios dejó pega Lidia porque vine ahora mismo es estatal no ser aportar algo

Voz 23 29:54 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy corría punto es Cadena SER

Voz 4 30:09 y cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro tela blanca queremos que la vida que el sexo con entra en Cadena Ser punto com para nuestra descarga la Cadena SER

Voz 24 30:29 ah

Voz 9 30:32 cuenta con la SER

Voz 24 30:34 pasé

Voz 16 30:37 ahí

Voz 4 30:41 eh

Voz 25 30:41 Nos celebrar tiene años de confort tecnología el diseño Citroën con millones de luces toneladas de serpentinas u con una orquesta filarmónica

Voz 26 30:48 pero preferimos celebrarlo contigo aproveche que ya han comenzado las cien horas Citroën con el plan de hasta tres mil quinientos euros puerto antiguo vehículo y mucho más

Voz 25 30:58 financiando complicidad Financial Services condición Citroën punto eh

Voz 2 31:01 el Larguero con

Voz 27 31:03 Manu Carreño

Voz 1670 31:20 son las doce y uno enseguida creo que va a comparecer el capitán Ramos ahí en la zona mixta del Johan Cruyff Arena

Voz 1375 31:26 eh porcelana con la polémica estaba cabreado y tú decía en el carro del porque decía Roncero como el bar de Europa sigue funcionan bien y no como en España te ha llegado hasta llegar al All My Doom sí

Voz 0514 31:37 porque al final parece ser que lo de fuera siempre es mejor que lo que tenemos en casa cuando en España ha habido cuatro jugadas en cuatro estadios diferentes donde ha hecho del mismo procedimiento que es ha hecho hoy en Europa en Europa que o que en la primera jugada de bar es muy bonita de ver porqué porque es interferencia en contrario porque tiene que ir el árbitro haberla y queda muy bonito pero cuidado eh que va a haber la misma polémica caí en España la misma

Voz 1375 32:00 sí por ejemplo en el setenta y cinco marca el hayas llevan varios jugadores a celebrarlo con la grada no les sacan nadie amarilla nadie

Voz 1670 32:06 Nos trayendo a la grada es que esa metido dentro de Moltó raras pero pero es quebradizo que jugador que tenía una amarilla que tenía que ser Rojas

Voz 0514 32:13 por eso en Madrid imagina

Voz 1670 32:15 no yo creo que es conmina estaba más pendiente de revisar la jugada no se ha dado cuenta de esto pero eso ni siquiera la he visto pero bares

Voz 1501 32:24 ah eso sí pero no amarilla

Voz 1670 32:27 harías no te pongas y luego en el ochenta y seis pedían los jugadores

Voz 1375 32:30 hay falta de Lucas Vázquez que vamos yo creo que no era

Voz 1670 32:32 no en el segundo gol del Madrid sí pero que

Voz 0514 32:35 o sea no es en recuperación de balón en una falta

Voz 1670 32:38 enganchaba y los dos pero yo es que creo que no se imagina

Voz 0514 32:40 para que veas qué bonito es el el barril protocolo sin imagínate que es falta clara de Lucas Vázquez de Lucas Vázquez una Malta aclara no de roja no de Rojas en una falta clara como Lucas Vázquez esa falta no lo hace en recuperación de la pelota

Voz 2 32:54 IU y el bar no entra en falta pues no pasa nada pues gol claro bueno a jugado

Voz 1670 33:00 polémicas de bonito bonito protocolos de feo porque te crees que se juegan casi todos los protocolos no te digo una cosa

Voz 1501 33:08 hay hay dos diferente al creo yo en entre un bar y otro que que no no tiene que ver con lo que dice Roncero yo digo la diferencia de ese tuit que tiene ahora mismo la mano a mano explicar explicarlo peor es una idea copiada me parece buena la que la voz de una maquinaria enorme de mucha gente trabajando alrededor que yo creo que es algo a correr y que la UEFA tenía claro que solamente cuando lo tuviera clarísimo iba implantar el bar osea que sabían

Voz 1670 33:31 muy bien lo que iba a hacer por ejemplo comunicarlo nada más terminar el partido

Voz 1375 33:34 exacto es una es una es una casualidad y esto el día uno porque lo vio preparado empiezo el día no se cuestiona

Voz 1670 33:40 estamos y medio está todo preparado verso en el Mundial no ha hecho eh ya no tienen más maquinaría que bueno bueno

Voz 10 33:47 no comemos lo malo copiar lo correcto

Voz 1670 33:49 pues sí no aquí no creo que haya ninguna imagen que demanda

Voz 1375 33:52 Ana Bin es por Estados Unidos de la polémica reventó las repeticiones da y encima acaba el partido y la cuelga la propia UEFA padecida pitado fuera juego por esto y por qué

Voz 0239 34:01 gente dejó ese hay seis árbitros uno tendrá cuenta de Twitter no sólo pude a tomar la decisión

Voz 1670 34:07 por el gol todo es cuestión de trabajar Iturralde tiene

Voz 14 34:10 estoy de antes viral

Voz 1375 34:12 según del partido y de vuestras opiniones escuchamos a otro afronta más que es Benzema que ha dicho esto cuando se ha ido al banquillo hemos dicho esto pasa Benzema pues él mismo ha explicado

Voz 1258 34:21 muchos todo el prostituto desde la minutos cinco hasta ahora mismo me duele pero por qué no de al inicio y luego poco a poco con el fríos ese pobre

Voz 29 34:34 duro pero principios sólo un golpe para el fin de semana Estarás uno bien de del voy a descansar un día o dos Si ya está qué peso y cuánto peso está ganando Vinicius en este en este equipo el autor del pase que te da en ese primer tanto

Voz 1258 34:47 a mí me gusta jugar con con él porque no es que es es joven porque creo que no es no

Voz 9 34:54 ayer era el para para jugar

Voz 1258 34:57 claro que sí escucha mucho que trabaja mucho ICD del partido va a ser mucho mucho cosas buenas y ojalá que va a continuar como cómo estoy porque es un común bueno jugador me encanta jugar convivir

Voz 1375 35:11 tiene muy bien la verdad que buena sociedad en la delantera del Madrid hoy titulares otra vez los dos además de Bale que hoy ha dejado en el banquillo sólo le Lucas Vázquez nada voy día descansó dos pero estaba perfectamente Benzema así que nada que preocuparse a falta de que salga Ramos que nos pida pasó Herráez qué os ha parecido el Madrid uno dos casi al tran tran decíamos al principio gallego Romero Pulido Mario Vargas entrar

Voz 25 35:32 creo que no yo lo primero que quiero

Voz 0460 35:34 decir es que lo viva el Ajax de Amsterdam

Voz 25 35:37 qué lección acaba de dar a toda Europa un equipo de chavales que la mayoría no tienen ni veinticuatro años y han salido a comerse al campeón de Europa se lo han comido con patatas la primera parte lo han dejado todo han presionado han sido valientes de verdad que hay que elogiar lo que ha hecho hoy este equipo que que ha dado una lección porque porque así se le puede ganar al Madrid con un poco de gol sin un poco de bar lo mismo hasta estábamos hablando otra cosa el mal el Madrid yo creo que todos los jugadores el Madrid en seguir diciendo sabíamos que el hayas sabíamos que iban a jugar Zack bueno pues parece que no sabía hay mucho porque cuando él el el entrenador ha puesto una alineación con tres arriba y le ha quitado el trabajo de Lucas Vázquez al centro del campo debe ser que no sabía mucho lo que le iba a hacer el hayas que le ha presionado de la salida de la pelota desde el inicio no han podido Juanín largo y en corto ni de ninguna manera al ir luego que ha tenido el Madrid bueno pues ha tenido a Vinicius otra vez otra vez en el Camp Nou en el Metropolitano hoy la primera parte ya hecho una jugada individual el sólo demostrando la la llegada que tiene luego la jugada del primer gol del Real Madrid cuánto hacía que yo no veía a un futbolista del Real Madrid en velocidad con la pelota controlada evitar a tres jugadores es que hacía mucho tiempo a tres jugadores para dejarle la pelota a placer a un delantero

Voz 30 37:06 este chaval con dieciocho años es que ya

Voz 25 37:08 deje canta Asturias como diría Meana otro

Voz 1670 37:11 Nos hubiera el carrito no es verdad que no les queda más remedio que subir

Voz 1375 37:17 pero el Julia Louis bario y ahora incorporar Álvaro Benito ya si yo yo creo que

Voz 10 37:23 ahora hemos presenciado la diferencia entre un equipo bueno y otro muy bueno y esa diferencia la pegada que separa a los grandes de antes no yo creo que el Madrid hizo lo justo para ganar y también lo justo para para no perder el Ajax que lo hizo todo bien todo bien y lo más importante que es en el gol si en este mundo del fútbol no marcas gol ya puedes hacer un partido como el de esta noche ya no vale

Voz 1670 37:50 veinte para nada

Voz 10 37:51 mide el Madrid sí que me gustó la capacidad de sufrimiento

Voz 30 37:54 pero como decía gallego creo que sí se ha visto

Voz 10 37:56 pero en todo el partido por esa presión increíble como decías desde el minuto uno está al ochenta y cinco aguantó presionando al Madrid en todo el campo hijo menor no sé si decir paso atrás en los con permiso de Romero en los brotes verdes que hemos visto durante el último mes pero sí sí

Voz 0239 38:12 o sea no lo bueno ya pero

Voz 10 38:15 por eso digo estoy diciendo no sé si decir pasota

Voz 0514 38:18 los brotes verdes pero a mí el partido

Voz 10 38:20 Madrid no me han dejado los mismos síntomas de

Voz 0239 38:24 bueno a mí me decía que en otros la Champion creo y habló de memoria que el Ajax no ha perdido ni un sólo partido en lo que llevamos de competición me parece parece haberlo leído esta maña

Voz 1375 38:32 el dato en Carrusel no sé que Nadal que desde la noventa y seis noventa y siete que ya ha llovido

Voz 1670 38:37 eh

Voz 1375 38:37 eh entraba yo de becario el Atlético de Madrid no pasa una eliminatoria de Champions el Ajax desde la noventa y siete

Voz 1670 38:44 la Madre de Dios nosotros datos son buenos

Voz 0239 38:47 este año no había perdido en Liga de Campeones irse que lo a Bruno también es bueno pero es un indemostrable pero a mi me parece que el los primeros sobre todo cuarenta y cinco minutos que ha hecho el Ajax hubiera llevado por delante a casi cualquier equipo de Europa y a la potencia y el vigor físico de estos chavales y además cómo juegan y cómo ha salido jugando al fútbol hasta tres cuartas partes de campo a ella tener un poquito más de dificultad creo eh que hoy se hubieran llevado por delante a casi cualquier equipo de Europa es verdad que hoy las el Real Madrid no la sensación la certeza de que físicamente no estaba a la altura de un equipo como el Ajax los tres del medio en estado absolutamente desbordados especialmente preocupante para mí es lo de Casemiro que venía en estos siete de la razón Pulido teniendo algún brote verde pero en un partido de pierna dura iré mucho

Voz 1375 39:32 cómo se ha caído pero con la

Voz 0239 39:34 con el agravante Manu de que su par no está para partidos importantes como por ejemplo el Fútbol Club Barcelona los dos del Fútbol Club Barcelona su par no está pero también hay que darle mérito al Real Madrid de haberse enganchado en la segunda parte de haber salido vivo ante un equipo que como ha dicho gallego hoy ha un partido cuarenta y cinco minutos sobre todo pero un partido para para decirle mira Xavi el ISI Juárez siempre así estaría cerca de ser campeones

Voz 1501 39:57 no no no no parece que se supiera mucho la no sé lo que Saviano no lo que sé es lo que he visto y lo que he visto es un equipo sorprendido por otro por el vigor físico en el que hablaba Romero que es verdad o una presión que estrangula ante diría yo desde el principio casi hasta el final que yo creo que la sensación que ha habido en el en el terreno de juego ya llevo viendo en la tele es bueno esto va a caer esto esto al final no van a aguantar tanta tanto tiempo la presión y cuando ya esté más abiertos todo bueno han estado en el minuto uno pero me refiero sí guarda abiertos pero cansados banal los goles del del Real Madrid ya han aguantado hasta el minuto bueno hasta segundo gol hasta de sesenta y uno más o menos que jugando ya empieza a saber que remando mucho mucho mucho nada

Voz 0239 40:35 Antonio el empate Mari si bien

Voz 1670 40:38 tras ganar dinero pero es cosa rara tienes

Voz 1501 40:42 en mayo sí que he visto al Real Madrid sorprendido por eso yo no sé si lo bien estudiados y no pero yo estoy un poco desbordados e inmoral

Voz 1375 40:49 ha sido regularon partido Reglero porque le ha pasado por encima en muchos minutos tiene ser una impotencia tremenda un partidazo el partió normalito ir inmediatamente