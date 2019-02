Andrés Lima: "Hay cosas que nos dan miedo porque no las entendemos. Yo al principio no entendía Moby Dick, pero sí la sentía"

Voz 1 00:00 Pitt el negrito PIP el negrito la primera pregunta que hacemos a nuestros invitados tiene que ver siempre con el mar que relación tiene este PIP el negrito con el mar bueno

Voz 2 00:15 muy muy directa

Voz 3 00:17 y y yo

Voz 2 00:20 amo el mar tanto como lo temo de hecho el peor momento de mi vida lo pasé abandonado en alta mar en donde al cabo de un rato de terror prácticamente Molí hay según palabras textuales mías dice pasado un rato vi la esencia de todo o algo así es y no explique nunca qué era aquello pero vamos creo que es más bien el terror si puede ser

Voz 1 00:48 Creevy irnos esa escena porque efectivamente a mí también me parece una escena terrorífica lo perdido en alta mar

Voz 2 00:54 sí bueno yo era Brumete en un barco ballenero y entonces me aterrorizada el mar y es que además ir a cazar una ballena en en una especie de para que vote de de cinco metros escasa

Voz 3 01:09 esos

Voz 2 01:10 yendo contra la ballena es decir te tienes que acercar al en la que Katy tú vas de espaldas remando a toda marcha después con una Arpón se lo tienes que intentar clavar a la ballena que tiene del orden de cuarenta centímetros de grosor aceptó después en que se queda enganchada a la cuerda con el arpón perseguirle hasta que sea sangre poco a poco matarla bueno todo esto me aterrorizó alaba enormemente pero peor que eso fue mi intento absurdo de tirarme al mar para no ir detrás de la ballena porque me dejaron yo era menos importante que que el aceite de de ballena me dejaron estuve un par de horas en la mar tranquila es una contradicción es muy tranquila tu flotas en alta mar perfectamente pero el terror es es tremendo sea es te puedes morir de miedo

Voz 1 02:06 lo llamativo siempre de los barcos balleneros eso pequeño que son en comparación con el animal que persiguen sé

Voz 2 02:14 los balleneros será Gil para poder perseguir a una ballena por todo el mundo además no pero es es una vida tan tan tremenda como como bonita ya hay algo muy desesperado en sobre todo en mi época dos mil ochocientos cincuenta y tantos en los les todo estaba lleno de gente que está vivía al margen de la sociedad y se robaban los barcos balleneros pues o perseguidos por la justicia o a punto de morir de inanición con lo cual se te endurecida mucho el en la mar

Voz 3 02:49 sí

Voz 2 02:50 y un barco después es como un teatro un barco es un sitio donde desplegar a Las Vegas donde las varas depende todo de de toda la tramoya que que tiene el barco en el sitio donde Samarra poner rumbo perfecto hacia hacia tu objetivo no es es muy bonito navegar

Voz 1 03:10 Pipe el negrito ha dicho era el menos importante era el menos importante porque era negro en parte

Voz 2 03:16 sí en parte si el autor que me escribió además de alguna manera reivindica en un país como Estados Unidos que es donde se escribe por primera vez la negritud con este personaje y además tiene un referente lejano muy bonito que es el loco de las comedias de de las tragedias de Shakespeare en el el capitán de mi barco tienen mucho que ver con el Rey Lear de la tragedia de Shakespeare no yo todo mucho que ver con con el loco de Rey

Voz 1 04:06 por qué has escogido este seudónimo para arrancar esta conversación

Voz 4 04:10 qué te parece

Voz 1 04:13 libro de cómic la verdad este principio

Voz 4 04:16 de conversación con nuestro gato

Voz 2 04:18 para hoy se ha llevado sea llevado mucho al combinar no historia esto con mi desvelo todavía no desvelo no sea yo soy seguir es el no

Voz 1 04:29 tú cuenta no me gusta menos porque porque has elegido exceso de mimo que es lo que te hace sentir a gusto dentro de la piel de Pipe el negrito

Voz 2 04:36 PIP negrito del representa el miedo al fin y al cabo el miedo desde la ingenuidad yo creo que es una emoción muy fuerte fortísima posiblemente con con el amor sale emoción más fuerte y muy muchas en realidad es un resorte fisiológico el cuerpo para estar alerta para protegerse para sobrevivir pero si utiliza el miedo como casi todas las emociones por parte de los demás que esos que tienen o más dinero o más posición más altura Omar músculos Ketut para

Voz 3 05:08 da para tenerte a sus pies Pipes Persson una persona que sí

Voz 2 05:15 baliza todo eso no la esclavitud el

Voz 1 05:18 el miedo pero

Voz 3 05:19 debilidad del salir de todo aquello también es es un personaje tremendo se vuelve medio loco en el en la travesía de miedo de miedo bueno es es interesante Agra

Voz 1 05:35 muchos oyentes que han reconocido con estas pistas PIB en negrito una ballena un barco ballenero siglo XIX A a Moby Dick mirada llevada al y muchas veces una novela de Melville pero pero porque Andrés Lima elige Justo en esta entrevista a Pitt y además dice me siento muy bien en su piel tú tienes miedo has sentido alguna vez lo que es el miedo

Voz 2 06:05 CS yo yo creo que sí

Voz 3 06:07 muchas veces muchas veces

Voz 2 06:12 el miedo muchas veces te impulsa yo muchas veces he pensado que el el riesgo por ejemplo en tu profesión el el hacer un personaje eso o montar obras

Voz 3 06:22 sí

Voz 2 06:22 qué te exceden en categoría yendo es decir intentar abarcar mundos como el de Moby Dick a veces el mayor impulso es el miedo es decir darle la vuelta al miedo puede ser no puede ser muy interesante yo reconozco no me reconozco en en en Ulises ni ni en nuestros hombre Tones así corajudo no me veo más es un un una persona cualquiera que tienen miedo ante la vida hay que tiene que ponerse las pilas para superarlo el creo que la valentía está más en enfrentar el miedo que tenerla de nacimiento no no tiene tanto mérito llevará al

Voz 1 06:56 Teatro Moby Dick además tiene un alto componente de riesgo porque hay muchas cosas que no puedes llevar al escenario por ejemplo bueno la ballena entiendo que la puedes llevar por la imaginación pero no cabe

Voz 2 07:10 si tienes toda la razón mira hay muchas cosas que nos da miedo porque no las entendemos yo en un principio no entendía pero sí la sentía que es algo que para mí tiene tiene mucho sentido es decir muchas deshacer todo un reto artístico o me apetece hacer algo porque siento algo con ello

Voz 1 07:29 para para situar a los oyentes Andrés Lima cuéntanos cómo surge este proyecto que ahora está en los escenarios eso para para situar al oyente que habrá empezado igual un poco desconcertado pensando en este viene gritó como como esos ocurrió al teatro pues mira

Voz 2 07:44 surgen en a la vez y paralelamente de dos maneras a la productora Focus que es la que produce este espectáculo me ofrece el poder llevar a cabo con José María Pou haciendo de capitán ajado Moby Dick por otro lado Juan Cavestany colaborador unido de toda la vida desde Animalario me llama prácticamente un día de diferencia diciendo oye estoy súper obsesionado conllevará un un montón de folios escritos sobre la estación de Moby Dick yo no me lo podía creer yo como pues ser que a la vez surja esto mi tarea consistió en aunar los criterios de la productora con el escritor nos pusimos a hacerlo

Voz 1 08:22 entiendo que Pou casi por su físico tiene esa capacidad de hacer creíble alguien tan grande que puede parecer tan fuerte tan visceral pero a la vez saca la ternura en los personajes puede hacer facilmente creíble ese personaje con esa dualidad no

Voz 2 08:38 sí porque entendió enseguida también el terror que suponen acceder a Javi es un personaje presa del terror y precisamente por eso se enfrenta a ello es un es un personaje muy oscuro es un personaje que va directamente camino hacia la Ballena Blanca que muchos de los casos no es otra cosa que la muerte entonces es de hecho el va vaticinando su propia muerte y cómo muere y le da un sentido religioso místico pero al final se encuentra con los ojos de la ballena que no son otros que los suyos mismos y hay un algo muy bonito muy humano dentro de este personaje que antes hemos criticado enormemente porque sacar Gavà toda la tripulación sea quitar nadie

Voz 3 09:25 pero es de esos actores que

Voz 2 09:28 todavía pueden llevar a cabo este tipo de personajes

Voz 4 09:39 on sí

Voz 5 09:46 no

Voz 4 09:51 no

Voz 1 09:55 Andrés Lima vamos a vamos a tu infancia bueno

Voz 2 10:01 si te acuerdas

Voz 1 10:03 pero tú vivías en una casa donde avión pintor que era tu padre eso cómo se traduce en una vida familiar una casa que huele

Voz 6 10:13 ha sido algo

Voz 2 10:15 Leo ella ya agarrar agarra de un amigo de mi padre mi padre guardaba el enlace en bueno reciclado lo comprobado lo más barato posible lo llenaba las botellas de gordos y un amigo vino un día tan contento y tal y se ha hecho un cubata gordo el River sí sí hubo que llevarle al hospital pero lavado de estómago pero sí olía a ras de eso es todo lo tengo muy muy presente pues sí y mi padre lo que pasa es que me enteré después eran poco a Have I emigró fue por esos mundos de Dios era pintor y mi recuerdo de de él llega prácticamente hasta los doce trece años el compartir la vida con el aunque era intermitente Live IVA venía mucho después al final de su vida que sigue compartir los cuatro últimos años de su vida

Voz 1 11:04 en tu casa tienes cuadros eso despertó en la afición por el arte por la pintura

Voz 2 11:09 hombre evidentemente si yo en general casi todo lo que veo hay una cosa importante en teatro que es visualizar es decir ver antes las cosas antes de hacerlas intentar ver qué es lo que estás vas a hacer no hay esa cultura me viene de mi padre también hay una mirada pictórica de estar acostumbrado desde pequeño de ver cómo se monta un lienzo en qué se basa cuál es la mirada de un hacerte un retrato optimismo de tener que estar horas quieto para él etcétera etcétera como cómo se hace pintura con las cosas más extrañas las a mí me fascinan las espátula

Voz 3 11:45 sí

Voz 2 11:46 con el óleo que es algo muy difícil de manejar y que esa brocha gorda digamos no

Voz 3 11:51 después bueno lo deseable además sobre la paleta con ese sonido es es es precioso Rastani la la madera no

Voz 2 11:59 si te al Museo del Prado o no como ver dónde Velázquez de repente ha pintado encima de donde había pintado ver el gato de la Zealand de las donde estaba antes es porque lo puedes ver o ver la cara de Cristo en la rodilla de las sombras de Cristo que sólo anécdotas no pero recuerdo con mucho amor la visión de mucho las horas igual eran minutos porque de niño te cansas pero

Voz 3 12:21 como una fijación en el jardín de las delicias de El Bosco estar delante de ese tríptico alucinante que no entendería es claro pero hay algo es suyo Ava

Voz 2 12:33 pues mira ya hemos hablado porque precisamente creo que mi acercamiento al arte no viene por la razón sino todo voluntario sino por la sensación nunca entendido exactamente el jardín de las noticias y el motivo meter hace bien poco no del todo pero toda esa sucesión de imágenes preciosas y grotescas para mí es un mundo muy especial

Voz 1 12:54 Andrés Lima me decías antes de comenzar el programa cuando hablábamos de que hoy hablaríamos del cómic me decías pues sí pues muy bien porque yo me he criado leyendo cómics que cómics

Voz 2 13:08 pues mira los primeros bueno lo primero que todo recuerdos son son los tebeos no y la familia la familia cebolleta Las hermanas Gilda y todas este tipo de cosas no le atrapó sonda trece Rue del Percebe Anacleto cosas romper el techo me encantaba siempre me pienso que es un personaje Samuel B que romper techos perfecto

Voz 1 13:28 carpeta carpa montada siempre tenía hambre

Voz 2 13:30 entonces ska escapar bocadillo ya pues periquito por otro lado que era más de mis hermanas mayores yo con lo que me siento más identificados con lo que son un trío que no tienen nada que ver pero son un trío

Voz 1 13:45 es que lo habéis dicho tantos invitados tantos invitados que de hecho fuisteis vosotros hablando he Tintín quiénes nos diste es la idea de de dedicar un programa entero al cómic hay una generación entera marcada por Tintín y Serge es un pintor increíble

Voz 2 14:03 de hecho hay muchos términos que manejo comenzó amigos Valentín de nuevo sobre Icon Beatriz San Juan también que las horas para que muchos términos que me éramos estéticos que viene

Voz 3 14:13 directamente y después los guiones de ascensores son insuperables

Voz 1 14:17 oye Andrés aunque no te lo creas casi estamos en el final de la entrevista en la que hemos hablado de Moby Dick de pintura de cómic querría hablar de tu próximo proyecto

Voz 2 14:28 sí

Voz 1 14:28 que es una no sé si queda muy facilón decir una crítica al capitalismo o es un análisis del sistema capitalista que es

Voz 2 14:36 pero que sea las dos cosas es una revisión sobre el capitalismo duro más o menos con el capitalismo

Voz 3 14:44 le del desastre es decir el neoliberalismo que

Voz 2 14:47 empieza a pujar después de la Segunda Guerra mundial a través de la Escuela de Chicago viene arrasando hasta hoy en día hay los Chicago Boys ya están en Brasil ya son parte del gabinete de Donald Trump ahí están casi casi entrando por la puerta aquí en las próximas o sea que es algo que hay que mirar revisar mirar con una unidad critica porque no no porque es algo ajeno a nosotros no poder nosotros compramos ese sistema

Voz 1 15:16 lo despedimos siempre la entrevista preguntando a los invitados quién así

Voz 3 15:20 pido o es o que el Faro de su vida el amor sin duda alguna el amor de de de las personas que llaman el mi hija evidentemente

Voz 1 15:39 me hace gracia porque estamos en catorce febrero que debe ser una fecha que te espanta

Voz 2 15:45 bueno mira hacia bueno El Corte Inglés en este sentido pero al final siempre las fechas se aprovechan para o no entonces bueno es que que se va a hacer pero bueno que sea para ver a los enamorado no se acaba

Voz 1 16:00 Andrés Lima muchas gracias por haber venido a esta madrugada Alfaro buenas noches