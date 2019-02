"Vendo repostería creativa desde mi pueblo. Emprender en el mundo rural no es un problema"

se Alicia Sánchez llamó desde Saragoza en mi pueblo pues está usted el proyecto que estoy llevando a cabo se llama dulces lo se empezó como una empresa de repostería creativa yo en realidad estudió Magisterio de Educación Física que no tiene nada que ver con con ASO que yo ahora mismo estoy desarrollando pero mientras estaba estudiando las oposiciones y fui empezando a hacer tartas personalizadas un poco por hobby de la mano de mi santa madre que me acompañan en esta aventura llevo ya tres años y medio aparte de de se deciden en mi pueblo porque a mí me gusta Tauste poder desarrollar allí uno

Voz 1

00:48

en realidad para mí no me no me limita el el medio rural puesto que ahora mismo con las redes sociales llegamos a todas partes no lo no lo encuentro un un limitante el el emprender en el medio rural la verdad es que yo no me he visto con dificultades con la posibilidad de de la comunicación en en redes el El Mundo se globalizar entonces sus una oportunidad que nos brinda