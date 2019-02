Abrupto final

Voz 1727

00:00

qué tal buenos días con el presupuesto devuelto al Gobierno la legislatura toca a su fin la fecha de las elecciones sólo la estaba el presidente del Gobierno y la comunicará mañana al Consejo de Ministros con el jefe del Estado con el Rey de vuelta ya de su viaje a Marruecos el paréntesis aparte merece el hecho de que el presidente no se haya sometido a preguntas de la prensa en esta semana crucial para su Gobierno y para España al margen de que la fecha la comunique cuando corresponda institucionalmente no tiene un pase esa ausencia el fracaso de los presupuestos es un fracaso del Gobierno en primer lugar que es quién tiene más responsabilidad en su contenido en la gestión de los apoyos pero dicho eso la autoría de este final abrupto hay que imputarse la a los partidos independentistas en capaces de aterrizar en la realidad después del estropicio de hace un año y dispuestos a sacrificar el bienestar de los catalanes en el altar de su relato hablan continuamente de diálogo y exigen flexibilidad al Gobierno central pero ellos no se mueven de la más estricta inflexibilidad en representación de sólo la mitad de los catalanes Rajoy dialogó poco y le fue mal con los independentistas catalanes Sánchez ha dialogado mucho en ocho meses ha desbloqueado las relaciones institucionales ha avanzado en el cumplimiento del Estatut y asumido el desgaste y las críticas con tal de intentar buscar una salida le ha ido mal en el conjunto de España la consecuencias son unas elecciones generales pero en Cataluña pregunta para sus dirigentes si con un Gobierno que no dialoga mal con un Gobierno que si dialoga mal también entonces que bueno