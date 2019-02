Elecciones inminentes... o no

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos estamos dando por seguro que mañana viernes tras el Consejo de Ministros Pedro Sánchez dará por cerrada la legislatura y anunciará la fecha de las elecciones hemos coincidido además enseñar el día domingo veintiocho de abril los caminos de la lógica nos conducen a esta cita con las urnas con ochenta y tres diputados siempre supuestos no parece posible continuar sin embargo yo no descartaría alguna finta in extremis que permita Sánchez de estirar el chicle unos cuantos meses más la hipótesis es descabellada pero a punto alguna razón que podría estar haciendo dudar al presidente alguna razón política hay algunas psicológica uno convocara ahora para abril significaría que la campaña electoral coincidiría con el juicio más importantes de nuestra historia democrática el estruendo partidista sonaría en el salón de plenos de Supremo viceversa intercambio de tensiones que no beneficiaría ni a la política ni a la justicia dos la mayoría de los sondeos apunta que ahora mismo los las derechas llegarían a la Moncloa ningún lugar mejor que el Gobierno para preparar el el contraataque con un poquito más de tiempo empezando por las elecciones ya convocadas el mayo locales autonómicas y europeas y salen buenos datos patada a seguir hasta octubre la ministra Montero ya dijo ayer que seguirán trabajando para culminar las normas que están en tramitación parlamentaria por otra parte liberado de la sombra de los independentistas ya no es imposible remover izar a los abstencionistas y luego la razón sicológica Sánchez se siente muy orgulloso de su fama de indómito de superviviente contra todo pronóstico el martes el día diecinueve sale a la venta su libro Manual de resistencia me parece que debe costarle mucho darse por vencido cuatro días antes insisto en que esta posibilidad inverosímil para no excluir nada dada la locura del momento presente la personalidad de imprevisible de Sánchez pero ya sé que lo normal es que mañana a la hora de comer Nos citen en las urnas para el día veintiocho de abril esperemos