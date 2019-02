Flash deportes SER de las 10:00 horas (14/02/2019)

Voz 1161

00:39

la UEFA puede añadirle un segundo partido de sanción si finalmente considera que la provoco aunque luego lo volvió a negar en su cuenta de Twitter en el otro jugado anoche Tottenham tres Borussia Dortmund cero el resultado que casi deja los ingleses en los cuartos goles de Son Vent Llorente en los partidos de vuelta en dos munimadrid el martes cinco de marzo y esta noche cuatro partidos con españoles en la Europa League partidos de ida en la ronda de dieciseisavos los dos equipos sevillanos juegan en el horario de las siete menos cinco el rey en Rennes le Betis en no están los lesionados Bartra Tello aparte de Emerson tras el Mundial sub veinte en Roma Lazio Sevilla aparte de los incidentes de anoche en lo deportivo Machín pierde por lesión a Alonso y Añón Vidal Nolito los dos levantinos lo harán en el horario de las nueve en Glasgow Celtic Valencia bajas de Roncaglia por sanción aparte de los lesionados paulista hay Rodrigo y el Villarreal en Portugal contra el Sporting sancionado Costa y Lesionado Bruno son las bajas con las que contará Javi Calleja en su regreso Europa del caso Toño en el larguero estuvo su abogado Emilio Pérez que no comparte los motivos por los que se le mantiene en prisión posible fuga o destrucción de pruebas y reconoce que aún tardará en salir