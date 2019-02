Voz 0084

05:05

es un disco producido por un grande como Israel y en el que Ritter está secundado por The Fall Jandro en la banda de River Plate será el título del álbum de Jos que verá la luz el veintiséis de abril y que es la continuación de su exitoso Catherine de dos mil diecisiete que tiene además buena pinta como también lo tiene el álbum en directo de Marlon Williams joven cantautor neozelandés con dos discos en solitario en su haber el último el tremendo Made for Love editado el año pasado y ahora Willian regresa con un disco en directo que nos ha conquistado ya desde la primera escucha un disco poderoso sugerente y también algo oscuro que canta me maravilla el momento que está viviendo este chico que se refleja en canciones tan fascinantes como este Portrait of Ammann