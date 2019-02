Adelanto electoral: ¿sí y cuándo? ¿No y por qué?

Voz 2 00:00 a él

Voz 0190 00:16 que el amor se abra paso que el amor no sin mine con este lema como ustedes llegarán y de la Puente nos lo recomienda antaño de Santiago buenos días

Voz 3 00:25 a mí me surge la duda de saber si alguien Samira vosotros presupuestos es decir unos probablemente los hayan leído pero como no les conceden el derecho a la autodeterminación o hablar de los

Voz 4 00:38 detestan directamente a los otros como hay que echar al ocupa La Moncloa pues exactamente lo mismo sobre ese derecho a la autodeterminación bon día

Voz 5 00:46 bon día Ramón desde Valencia creo que el derecho de autodeterminación es inherente a la democracia creo que Si no existe este derecho no hay democracia en cualquier caso si no está recogido en la Constitución lo que hay que hacer es recogerlo por otra parte al está Bliss Men español lo único que les interesa de Cataluña es el veintiuno por ciento del PIB si no fuera por eso ya la hubieran dejado votar déjame

Voz 4 01:11 los los presupuestos la pregunta era elecciones si no cuando

Voz 6 01:15 que claro que buenos días parece que lo más correcto lo más ético sobre todo para acabar con la crispación política que tenemos en estos momentos sería convocar elecciones pero yo que soy un poco cabezota y sobre todo por no dar la razón a los tres magníficos a lo mejor no las convocaba

Voz 4 01:35 Elecciones y pide desde A Coruña Christian

Voz 7 01:37 sería estupendo que lo hiciera en octubre Kaczynski habríamos saca tenernos en el proceso en el juicio por cierto no entiendo cómo muchas personas opinan que es injusto que estén sentado ante la justicia estos señores han querido romper España y han conseguido romper hasta un gobierno con mucha perspectiva de futuro

Voz 4 01:57 nueve uno cinco dieciséis sesenta

Voz 8 01:59 además de que no nada quiero pedirle al señor presidente del Gobierno nuestro presidente le animó que no se rinda creada su tarea de mejorar la vida de los españoles no adelante elección y que haga nuevos presupuestos el verano es un saludo muy fuerte y te escucho todos los sellar una joya atún hito Kiko buenos días

Voz 0190 02:28 muchas gracias Thomas la joya eres tú escuchando ahí al otro lado de la radio cada día

Voz 4 02:34 un abrazo gracias Tomás si terminamos con el amor en los tiempos de la crispación

Voz 9 02:39 muy bien citar una frase de mi compatriota Gabriel García Márquez en su libro El amor en los tiempos del cólera que se ajusta como anillo al dedo a esta época decía una de sus frases el a Murcia hace más grande innoble en la cama la unidad yo lo completaría diciendo lo demás tenían tonterías buenos días les habló Marlene de de Toledo Marlene

Voz 10 03:04 muchas gracias siete menos diez seis menos diez en Canarias

Voz 4 03:08 Elecciones sí o no cuando porqué buenos días

Voz 11 03:12 cuáles serían soy Maricarmen y Alcalá de Henares si yo les diría que

Voz 12 03:15 eso sí se diga no no no que muestre mano dura que hace mucha falta muchas gracias muchas gracias buenos días Juan desde Valencia buenas

Voz 13 03:26 yo no les daría placer a los cuatro jinetes del Apocalipsis de convocar elecciones y agotaría la legislatura a base de decretos para que se despedía que entre ellos

Voz 4 03:36 muchas gracias un abrazo Juan tampoco las quieren desde Madrid Isabel lo Pedro

Voz 14 03:40 durante unos años volverán el Partido Popular de estuvimos prácticamente sin gobierno con el Gobierno interino y fueron los dos años mejores de su legislación de esta manera por lo menos podríamos en a unos cuantos meses más el avance del ultra liberalismo de la xenofobia de los un abrazo

Voz 4 03:55 sin embargo desde Carlet en Valencia Ramón exclama el presidente debía de convocar elecciones ya y sobre todo no poder contar Nicolas municipales Nicolás autonómica también las pidió Antonio de Motril

Voz 15 04:05 que el Gobierno no puede seguir con los presupuestos de la derecha a mi me gustaría que las elecciones fueran junto con la municipales porque aumentaría la participación