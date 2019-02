Delgado: "La figura del relator ha sido manipulada por la derecha trifálica"

Voz 1727 00:00 ministra de Justicia buenos días hola que hay bueno la ministra de Justicia Dolores Delgado en la SER le han dicho que vayan recogiendo ministra los despachos no

Voz 0506 00:11 hasta mañana que nos tenemos Consejo de Ministros y en cualquier caso ella se ha anunciado que que dirá algo el el presidente del Gobierno Pedro Sánchez es a quien corresponde decidir lo que en este momento se va a hacer después de el día de ahí

Voz 1727 00:26 sé que la fecha es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno no voy a abundar ahí pero todos damos por supuesto por supuesto que después de que haya rechazado el Congreso las cuentas del Gobierno lo que viene son elecciones sea la fecha que sea la que decida Pedro Sánchez hay duda en el Gobierno de que deba haber elecciones

Voz 0506 00:46 no lo que no hay duda de que mañana nos dirán algo mañana dieran algo no no yo no lo sé realmente no lo sé que es decir la ilusión de seguir haciendo cosas de seguir trabajando no pues yo creo que la tenemos todos esto no significa nada esto significa que estamos a disposición de lo que nos diga siente a los tiempos que marque la hoja de ruta que vaya más Cambra

Voz 1727 01:10 a qué se refiere a qué cree usted que se refiere Miquel Iceta cuando decía ayer por la tarde esto descartaba

Voz 1 01:18 de descartar incluso que decidiera presentar otro proyecto

Voz 1727 01:20 presupuestos en septiembre no se puede descartar nos falta descarta que el presidente del Gobierno presentará otro proyecto de presupuestos en septiembre aquí se refiere Iceta yo creo que

Voz 0506 01:31 hay tantas posibilidades como bueno pues también imaginación no ganas tengamos en el sentido de que bueno se puede continuar se puede seguir se pueden convocar elecciones es este caso disolver las Cortes determinar cuándo y cómo y de qué manera quiere decir hay hay distintas posibilidades verbalizar las forma parte también poco de este colectivo del que formamos parte nada sólo puedo decir que mañana e iremos al Consejo de Ministros llevamos el tema

Voz 1727 02:06 Franco vamos hasta luego vamos a vamos a Fran conseguida pero nos quedamos aquí un minuto si me permite en ese abanico que usted dice que está todo abierto y que por lo tanto es una mera especulación no me voy a detener mucho más incluye la moción de confianza en ese abanico ni idea

Voz 0506 02:20 ya ni idea señora buena no tengo ni idea y no a ver es que le compete a él le compete al presidente del Gobierno

Voz 1727 02:29 bien pues una una opinión de una ministra que ha sido ha sido a alguien muy importante en el mundo de la justicia a usted le parte un uso democrático normal con la que está cayendo en este país con la que ha caído en esta última semana el presidente del Gobierno no haya tenido habían someterse a la a las preguntas de la prensa española

Voz 0506 02:48 la

Voz 1727 02:49 me parece un uso democrático bueno yo creo que está

Voz 0506 02:51 semana lo que hemos estado todos todas centrados han sido en los presupuestos han sido los grandes protagonistas hemos tenido a la ministra Montero que ha sido quien realmente ha explicado era el momento de explicar unos presupuestos que como progresistas nos parecen los mejores del mundo además unos presupuestos quiera que son inclusivo pluralista las feministas justos y desde el punto de vista social desde el punto de vista político de Justicia no es no es hacer publicidad pero estábamos todos absoluto todas absolutamente convencidos de que eran unos magníficos presupuestos desde una óptica progresista pero sobre todo social y quién Se ha magnífica estado ha sido la ministra de Hacienda María Jesús Montero lo ha explicado hoy ha sido la verdadera protagonista que a mi me parece que que debía de ser así ella y su equipo pero han trabajado en algo que era muy bueno que eran muy bueno

Voz 1727 03:57 si los presupuestos son una cosa tienen su trámite la ministra de Hacienda es quién suele defenderlos todos recordamos a a Montoro pero es que cinco días antes se había roto la negociación con los independentistas catalanes una apuesta personal del presidente del Gobierno en este proyecto que se inició con la moción de censura usted cree de verdad que entra dentro de los usos democráticos que el presidente no se dirija a través de la prensa a los españoles

Voz 0506 04:22 yo creo que está esta semana hay la semana anterior se han venido sucediendo en muchísimas declaraciones de miembros del Gobierno oí en este caso de la vicepresidenta que llevó en en vivo y en directo yo el peso de las negociaciones a mi me parece que que ya hizo lo que había que hacer explicar más sobre el terreno que ocurrió como ocurrió con usted habló de relator de esa figura que ayer se comparaba pues con la posibilidad de un botijo con agua fría que que es decir Aitor Esteban con una cierta gracia pero bueno yo creo que la la vicepresidenta y que ha estado a pie de obra Hay negociando y hablando hoy buscando alternativas ha dado explicaciones a qué ocurría Hay que ha pasado

Voz 1727 05:15 prohibido todo el rato su experiencia previa que usted también tiene amplios conocimientos en justicia universal la figura del relator nos remite a todos a alguien que tiene que intervenir mediar en la resolución de un conflicto donde no se dan las garantías de un Estado democrático usted también remite a eso

Voz 0506 05:30 no no yo creo en el tema de El relator no sé si en a adrede au o porque se ha buscado una cierta dudas a unas ciertas interpretaciones extrañas estaba hablando más del contenido de lo que iba a hacer a alguien en una mesa de negociación qué es dinamizar una negociación buscaron os espacios determinar sobre qué temas decir que se ha tratado la última Reunión la siguiente un relator tiene mucha significación es y todos sabemos a nivel internacional lo que es un relator yo creo que aquí sea manipular do el término desconociendo que la función no era exactamente eso lo dijo la vicepresidenta yo creo que ahí es donde debíamos de abundar bueno pues se trataba de una figura para facilitar dinamizar y alguien ha

Voz 1727 06:23 alguna autocrítica ministra se contó mal explicó mal por parte del Gobierno

Voz 0506 06:27 puede que haya explicado mal sí y quizá deberíamos de haber hecho más pedagogía sobre ello no haber permitido esa deja de la de la derecha con estas tres cabezas para que lo utilizase como un arma arrojadiza contra algo que era esencial que era el diálogo el diálogo que no se había hecho en muchísimo tiempo y que ahora se estaba haciendo de una manera muy racional de una manera además eh sincera sin contra puntos inadmisibles por el Ejecutivo eso también se lo digo la prueba está en en ahora tenemos en el juicio del proceso y a la el Gobierno no ha dado nada a cambio no hemos dado instrucciones a nadie ahí está desde el minuto uno a mi se me decía en el Congreso a ver la ministra de Justicia como es amiga de la fiscal general del Estado pues ahora ya tenemos aquí una manipulación pues no no se han dado pasos técnico jurídicos nos hemos comprometido con nada que no pudiéramos no no no es por no hacer autocrítica que lo pongo encima pena

Voz 1727 07:37 parte del PSOE buena parte del PSOE no lo entiende alguno ha hecho bien este Gobierno

Voz 0506 07:45 bueno pues lo digo porque la falta o quizá pedagogía a falta o a lo mejor explicación de lo que se pretendía o que es estaba o ha habido un exceso de manipulación por parte de la

Voz 1727 07:59 a derecha usted no está afiliada al PSOE no

Voz 0506 08:03 no nos va a fiar no no no me voy porque lo ha salido

Voz 1727 08:08 corriendo de la política en cuanto acabe esto

Voz 0506 08:10 no voy no no no sé cuándo va a acabar no sé cómo va evolucionar no sé cómo vamos a estar yo lo que tengo muy claro es que llegue aquí yo venía del servicio público llegué aquí para servicio público seguir en el servicio público me dice dónde pues donde donde mejor puede hacer eso

Voz 1727 08:28 ayer la leíamos a usted leíamos una columna suya en el Frankfurter Allgemeine Zeitung titulada en defensa del poder judicial español hablando de las galas tías que tiene el sistema de justicia de nuestro país en el comienzo del juicio del es bueno pues The Independent el diario británico hemos leído esta mañana un editorial durísimo durísimo que se titula el juicio a los paradistas catalanes es una atrocidad un error terrible que cuestiona este este editorial en fin nuestro sistema de garantías de queda muchísimo hablando de Pedagogía queda mucho por hacer para contar qué es lo que está pasando en España

Voz 0506 09:05 pues queda mucho por hacer porque no se ha hecho nada a ver si durante muchos años hemos dejado digo muchos años se ha dejado por ello apunta directa mente al Partido Popular al gobierno del Partido Popular se ha dejado un relato ahí fuera en relación a esto se ha creado un imaginario sobre la justicia española sobre el sistema de justicia español son sobre la independencia o no este relato se deja un espacio un espacio que se ha llenado con un realmente cuestionamiento de nuestras instituciones ocho meses in no es por ponernos medallas pero en ocho meses tanto el ministro de Exteriores como todos los ministros como el presidente de Gobierno que es verdad que ha estado por ahí pero estado por ahí haciendo cosas para aquí yo misma estado en Luxemburgo en Estrasburgo en Latinoamérica he hablado en el Consejo de Europa he hablado con el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos estado con colegas estado en Francia con mis colegas de justicia explicando cómo es nuestro sistema no avergonzado me diciendo de que sistema tenemos o tenemos un sistema con todas las garantías tenemos suscritos todos los convenios internacionales de derechos humanos voluntariamente nos sometemos a a los tribunales como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la Corte Penal Internacional al Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos sometemos a Naciones Unidas hemos creado por ejemplo hemos creado un organismo para trasladar aquellas recomendaciones de Naciones Unidas en el Ministerio de Justicia quiero decir nuestro la sanidad qué injusticia hay que contarla si la hemos he ahí un una especie de bueno pues discurso narrativa le da negra se puede convertir pero tenemos que trabajar para que no sea así y para eso hay que también se trabaja

Voz 1727 10:52 sabiendo que ese es el estado de cierta opinión pública fuera de España sabiendo lo difícil que resulta aquí en España explicar probablemente alguna audacia política que en algún momento haya que hacer un gobierno con ochenta y cuatro diputados ministra se pone a mezclar en la misma batidora los presupuestos generales del Estado la solución política claro es que no estaban en la mía

Voz 0506 11:14 más batidora no estaba condiciona no estaban condicionados hay un hay un tema que yo creo que es muy importante desde el primer momento hemos hablado se ha hablado de eh bajar o o o intentar eh dejar esa inflamación que había en Cataluña no quiero hablar del ibuprofeno pero sí bajar esa inflamación descontractuar la situación porque había una frase hay una fractura y todos lo sabemos hay problemas de convivencia en Cataluña es un problema de dentro de Cataluña y de Catalunya con fuera que no se nos olvide tenemos que buscar espacios de diálogo todo está encima de la mesa de todo podemos hablar excepto les alternos la norma excepto de saltar no es la Constitución o ir más allá pero de todo podemos hablar y esto es lo que se ha hecho a hablar de todo ahora no nos pueden pedir que vemos instrucciones a los jueces porque los jueces no les podemos dar instrucciones no nos pueden pedir que interfiera firmamos en la autonomía del Ministerio Fiscal porque este es un hecho estado de derecho y esas son las reglas con las que jugamos y esto es lo que hemos hemos intentado buscar espacios de diálogo desde muchas ópticas desde la política por ejemplo lo voy a decir una cosa si tiene razón en una cosa estos presupuestos sí sí sí la en mucho más y no no hay muchas pero una cosa que ha dicho es verdad estos Presupuestos eran una apuesta para el diálogo porque con los presupuestos había un contenido impone habría un contenido importante para decirle a los catalanes a todos los catalanes unos presupuestos inclusivo para todos los catalanes con esto se vivirá mejor en Cataluña con esto sea la mejor política en Cataluña yo he ido a Cataluña yo he ido a Cataluña para hablar con los jueces para hablar con los fiscales para reunirme con con los operadores jurídicos para dar apoyo para para decir

Voz 1727 13:08 que estamos aquí vamos a hacer una pausa y luego me tiene que aclarar una cosa que me está subrayando Antonio Maestre el periodista de la marea que ha dicho usted me he dado cuenta ha definido a la nueva derecha como la derecha Tri fáctica no tenemos tiempo él me lo cuenta enseguida

Voz 0867 15:54 con hoy en aprendimos juntos Benjamín Thunder el director de la Boston Philharmonic Orchestra nos habla de su carrera del papel decisivo que tuvo uno de sus maestros cuando tan sólo tenía nueve años entra ahora en el País punto com descubre la entrevista completa con Benjamín Thunder aprendemos juntos un proyecto de BBVA con la colaboración de Santillana del país

Voz 4 16:19 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1727 16:39 Nos van a perdonar este ratito de distensión en una semana muy complicada pero urge que la ministra de Justicia aclare esto se refiere no derecha como la derecha Tri fábrica

Voz 0506 16:51 bueno hay mucha señora bueno hay mucha testosterona a mí el otro día en esa fotografía de la plaza de Colón y bueno hemos distendido un poco de la conversación que confirma que lo que quiero decir confirmo pero en los términos en los términos que le he dicho un poco de de extensión nueve he veinticinco ocho y veinticinco

Voz 1727 17:16 Canarias Teodoro León Gross te doy la palabra el primero no yo había pensado que era actriz o te dice

Voz 1926 17:24 no no podía dar crédito porque porque supongo que en ese caso será fácil pensar que cuando Pedro Sánchez se reúna con Pablo Iglesias y con con Alberto Garzón por ejemplo será la izquierda triunfal y cae en fin vamos a tener tripa me parece en un buen número de columnas oye yo quería preguntar por por cuestiones estrictamente de Justicia no es decir no es verdad que que lo hemos comentado aquí la política lo ha invadido todo y yo querría saber la gestión estrictamente del Ministerio de Justicia todo todo el sector digamos en la en el entorno de la Justicia se sigue quejando de la enorme lentitud no seguramente por falta de personal y de medios fundamentalmente sí se ha avanzado algo en implementar modos de funcionamiento de los de los juzgados no se premiando los funcionarios que que trasmiten más temas abriendo los juzgados por la tarde o incluso en alguna medida pues a lo mejor un control de personal para eficiencia absentismo no sé se ha avanzado algo en esto

Voz 0506 18:21 bueno se ha avanzado en los planes que teníamos un establecer un plan de calidad de la justicia con este plan una directora general del Ministerio se ha recorrido media España para determinar qué cómo funcionaban las cosas como estaban los juzgados como estaba las oficinas de atención a por ejemplo a las víctimas estábamos en este momento implementando y un una reforma estructural de la Justicia que bueno vamos a ver si nos da tiempo a desarrollarla o no teníamos estos presumía esto es y no quiero volver al tema de los presupuestos pero estos presupuestos nos daban más medios íbamos a crear convocar quinientas plazas quinientas plazas de jueces y fiscales que en la historia es el mayor número de ofertas de plazas para jueces y fiscales porque nos hacían falta hagamos con sí Santa Hi5 nuevos órganos judiciales también en proyecto ochenta plazas de fiscales ya hemos podido desarrollar el tema de Campo de Gibraltar que ya tiene sus frutos teníamos además allí establecida a la oficina de Recuperación de Activos en fin había tenemos muchos proyectos eh en marcha antes de que no siempre da las

Voz 1727 19:36 melancolía hay un proyecto que parece que sí iba a cuajar no mañana por fin el Consejo de Ministros aprueba la exhumación de Franco

Voz 0506 19:43 si mañana llevamos al Consejo de Ministros la propuesta de acuerdo para que así lo apruebe el Consejo de Ministros de exhumación de Franco sin cálculo madre

Voz 1727 19:52 porque de agosto es la primera resolución del Gobierno en relación con con esta exhumación parecía inminente de hecho se fueron dando es decir en fechas sucesivas se calculó mal o en encontrar una resistencia en la Familia realmente inesperada bueno

Voz 0506 20:07 la decisión se expresó yo creo que que forma parte de de estas afirmaciones de que Franco y a la voluntad del Gobierno es que es sacar los restos de del dictador del Valle de los Caídos bien después de esto hay un procedimiento en ese plazo miento hay una fase de audiencia a los interesados en este caso familiares ávido hasta catorce recusaciones catorce recusaciones de la instructora una detrás de otra lo que ha hecho también ha paralizado el procedimiento el procedimiento lo tiene está enmarcado en la ley de memoria histórica pero también la Ley de Procedimiento Administrativo esto que significa pues que tenemos que ir dando los pasos notificando lo comunicándole abriendo la posibilidad a que los interesados aleguen idean cosas y esto retrasa evidentemente esta vez sí esta vez sí

Voz 1727 21:01 antes de que ustedes se vayan sea cuando sea del Gobierno

Voz 0506 21:03 en esta vez mañana llevamos el acuerdo una vez se acuerde ya se ha conseguido ya se ha dicho ya está ahora serán quince días a la familia para que diga dónde que quiere que sea la nueva situación de los restos pero pero bueno repito la decisión sí va a hacer se va a llevar a cabo mañana

Voz 1727 21:30 la ministra porque igual ejecución unos podemos dar un escenario que vayamos a unas elecciones que Pedro Sánchez hace abandone la Moncloa que Franco no haya salido de caballo los Heidi es el propio presidente del Gobierno dijo hace relativamente poco que se había equivocado en los plazos no pasa nada por por reconocer

Voz 0591 21:48 la precipitación en un procedimiento que es tan garantista como este y que debe ser garantista no para claro para bautizar los derechos

Voz 1727 21:55 los familiares y yo quería hacerle luego otra pregunta sobre el procedimiento de que estamos viendo en el en eh

Voz 0506 22:00 no en estos días entiendo lo que entiendo lo que dicen lo que pasa es que no es una equivocación porque es imposible prever cuáles van a ser las alegaciones au cuantas veces por ejemplo se va a recusar a una instructora es imposible vi ahí no es que te equivoque eso no es que no se puede

Voz 1727 22:16 a ver si usted si sobre sobre el ojo

Voz 0591 22:18 cero al pro al próceres no hay temor aunque aunque el el presidente de la Sala ha dado señales de intentar frenar cualquier intento de convertir en un debate político el juicio al proceso pero es verdad que es esta especulando con la posibilidad y algunas señales también han dado en esta dirección de que la acusación popular convierta esto en un campo de batalla ante la inminencia de las próximas elecciones generales hay que reflexionar sobre la acusación popular en este país es razonable que el secretario general de un partido político ejerza la acusación popular en un juicio que tiene la trascendencia y el significado que tiene el del proceso

Voz 0506 22:56 yo creo que hay que reflexionar y en eso estoy completamente de acuerdo hay que reflexionar el papel el otro día en briefing que hacía con correr con sales extranjeros estaba explicando esta figuras es una figura que ha tenido entonces estelares muy importantes crímenes contra la humanidad por ejemplo cuando hemos seguido en la Audiencia Nacional investigaciones intereses pulsos de crímenes contra la humanidad han sido quienes han potenciado las investigaciones que se han empujado quiénes realmente han conseguido éxitos dos en la justicia pero también es cierto que no tenemos que plantear que un partido político con determinados intereses partidistas políticos esté presente en un procedimiento donde es ese a enjuiciar hechos que que no idea política sino hechos va a desarrollar y que sean en altavoz de ese partido político yo creo que esto Yeste juicio debe servir para que reflexionen hemos del papel de las acusaciones popular desde luego como partidos políticos y yo creo que tendría que reformarse la norma en ese sentido

Voz 1727 23:58 no hay otra cuestión muy concreta que nos han planteado siempre los fiscales que con los que hablamos y que ahora mismo unos no están recordando varios fiscales señora Delgado antes de marcharse del Gobierno van a derogar el artículo trescientos veinticuatro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a seis meses el tiempo de investigación

Voz 0506 24:19 es vamos a ver el artículo trescientos veinticuatro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde el Min desde el minuto uno hemos pretendido la derogación hasta ahora ya hasta la fecha la mesa del Congreso lleva y con el apoyo de PP y Ciudadanos sesenta ampliaciones de plazo para una norma que solamente dice que se derogue es un artículo de impunidad es un artículo de impunidad pero está ahí Hinault desde nosotros con ochenta y cuatro este es una los limitación en ese efectivamente que tenemos desde los ochenta y cuatro no podemos pero es ese artículo tiene que desaparecer ese artículo tiene que ser derogado pero han es eso ocurre bueno pues las limitaciones parlamentarias son lo que suponen y conllevan por ejemplo la ley de Memoria Histórica pues ésta también atascada ahí tenemos proyectos normativos que no pueden salir el otro día me decían qué pasa con la nulidad de los juicios del franquismo digo está previsto la reforma de la Ley de Memoria Histórica que está parada que está parada

Voz 1727 25:31 está pidiendo una nueva mayoría ya la ministra que es en que se hayan disuelto las Cortes

Voz 1671 25:35 respecto a a a también su departamento no en noviembre del año pasado encalló el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial evidentemente ahora esto supone que está caducado y me gustaría saber si desde su departamento y desde el Gobierno se está haciendo algún tipo de reflexión sobre si este es el método idóneo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial si podemos permitirnos otra vez tener escenas en las cuales parece poco menos que existe un mercadeo de acuerdos entre los partidos para colocar a jueces afines y que desde luego proyecta parte de la opinión pública el descrédito hacia la justicia que decimos que tiene buena salud pero por algún tipo de razón la gente no está de acuerdo por lo tanto me gustaría saber si algún tipo de reflexiones sentidos

Voz 0506 26:14 sí bueno vamos a ver yo creo que hay distintos sistemas si voy hay quiero ir deprisa pero esto es un tema que que yo creo que le preocupa a la gente y nos preocupa a todos hay distintos sistemas de Consejo General del Poder Judicial y nosotros tenemos un sistema en el que tiene es un consejo con muchísimas competencias porque tienen competencias también en política criminal no solamente es un órgano administrativo que te doy un permiso de quitó el permiso tengo unas vacaciones que los hay en otros países está cargado de competencias en por ejemplo en violencia enero en Criminalidad Organizada competencias internacionales bien existen distintas posibilidades de elección de sus miembros nosotros tenemos la parlamentaria tenemos doce miembros que son de extracción judicial que eligen entre aquí es decir salen de los propios puedes vienen a al Congreso y al Senado y ocho que son de juristas de reconocido competencia necesitamos tres quintos estos requiere un diálogo esto requiere un algo la reacción yo creo que la legitimación del Consejo por el Parlamento es garantía de que la representación popular tiene algo que decir en este Consejo General del Poder Judicial se pueden pensar en otros modelos pero también tenemos que mensajes en otras competencias porque estas competencias nos afectan a todos esos dos esos tres quintos exigen requieren negociación sí o sí eso no es un mercadeo estamos hablando de una acción parlamentaria ya podemos hablar de muchas cosas desde luego ahora no podemos plantear queremos por ejemplo un Consejo General del Poder Judicial corporativo o parlamentario porque también podríamos estar podríamos pensar en uno mismo pero también tendríamos que pensar en unas competencias mixtas o con menos contenido en política criminal que al final no

Voz 1727 28:02 nos afecta a todos tenemos que terminar ministra pero quiero que escuche lo que acaba de decir en Sky News Irene Lozano la responsable de de lo que era la marca España caras llama España global que tiene que secretaria de Estado secretaria de Estado de la España global además la la biógrafa del presidente del Gobierno por lo menos él ha expresado su agradecimiento por su colaboración en el libro que publica la semana que viene bueno está haciendo su trabajo en Sky News explicando cómo funciona la justicia aquí que ha pasado en Cataluña ha utilizado

Voz 13 28:36 esta comparación Sex eso que va el sexo está bien no pero si no es con sentido es una violación votar está bien pero si se hace sin permiso es un delito eso es lo que yo he dicho es es voraz

Voz 1727 28:49 cuando le preguntaban si estaba comparando lo que había ocurrido en Cataluña con una violación

Voz 0506 28:54 a ver lo que lo que ha ocurrido en Cataluña se está dilucidando ahora en el juicio del pues es lo que pasó en Cataluña en los meses de septiembre y octubre del año diecisiete del año hace dos años pues es lo que ahora mismo estamos os está determinando en un juicio que va a ser un juicio justo público otra haré ente y con todas las garantías y eso es lo único que yo creo que debe decirse de lo que ha pasado en Cataluña que está desde el ámbito jurídico penal sometido a juicio desde el ámbito político pues que hemos intentado un diálogo muy no hemos llegado