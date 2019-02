Edu Soto: "Cuando he pensado en irme siempre pensé en Argentina"

Voz 1 00:00 quién le

Voz 3 00:12 va a quedar un poco de inicio todo

Voz 1995 00:15 pero vamos a medir la popularidad de nuestros cuatro invitados con los aplausos el en enteró el fondo yo hubiera sus nombres yo hoy doy sus no ustedes aplaude como veamos pues hacemos mal la entrevista S ya lo llama populismo puede estar saliendo ya de regreso podemos podemos animar a la peña o los quedamos ahí cada uno que utilice las artes que claro que voy a hacer es si tienes un buen truco votar en nombre de nuestros invitados y el público aquí presente democráticamente como si fuese una asamblea va decir que nos mola es este punto de la entrevista no toda pero casi todo se puede hacer lo que sea no lo que es eso ya sabes cuáles son los límites de estadía en apuntar que vamos vestidos de momento de momento vamos vestidos para hablar de una película pero vamos a determinar quién entonces va a ser el protagonista de vista gran entrevista en Hoy

Voz 3 01:27 Izquierda Julián López

Voz 1995 01:36 el listón alto bien estamos fuerte

Voz 4 01:41 creo que empezar es es malo pero bueno vamos sabiendo dudo pues hacer como en Eurovisión

Voz 1995 01:48 que que gane lo les saludamos atrae a ver a mujeres

Voz 3 02:02 ha estado estadio

Voz 1995 02:04 algo con lo que has madurado Julian va a venir oye que si que viene hoy ya

Voz 4 02:11 ha habido silbidos que pasa que no sabe la gente no sabía si ha aprendido a silbar en el intervalos de Sarrión alegaba si yo Johannes

Voz 1995 02:18 se sintió muy querido y además eso es su padre además

Voz 4 02:21 su padre a tener en la película

Voz 1995 02:23 bueno en popularidad voy en inferioridad de condiciones voy a decir que invito a Cascais a la salida vaya entrevista he dicho nombre no están calentando estaban calentando esa es aplauso era nulo no lo un término que me gusta Villa he dicho públicos qué pereza treinta

Voz 4 02:51 la la digo lo ha dicho lo ha dicho lo digo yo lo digo ya está viviendo muy bien no no no ha sido de verdad además es que esto es la radio

Voz 1995 03:16 ha visto ahora mismo móviles que tienen tu imagina aplaudía mal ve pero voy aprendiendo ves por eso te digo que sí porque estamos en radio paella que graba no se lo pasan los de hecho nosotros en la Revilla grabamos nosotros mismos vale

Voz 3 03:30 y por último

Voz 4 03:38 pero ver si te ocurre que los pantalones por favor

Voz 3 03:44 Edu Soto

Voz 4 03:57 te voy a decir te lo puedo hacer un apunte nada más que me parece este momento es chulo que ha querido

Voz 1995 04:03 la déjame contarle a la querida audiencia de la cadena ser perdón un apunte nada más Edu Soto siempre se ha debido a su púbico su púbico pero sin la L si los calzoncillos muy valiente no me acuerdo cuál es una naranja ciudadanos preciosa pero bueno eran naranjas y azules mira muy estos tiemble naranja Naranjito

Voz 4 04:23 mejor muy naranja Naranjito sí supo que el otros no no a Gustavo no también les llevaba siempre lo que tiene los padres no les ha dado la Julián Erich Schmitt

Voz 1995 04:38 ha a presentar su nueva película este viernes y se titula perdiendo el este la peli Julián

Voz 4 04:51 ahora todo eso nada tu pareja

Voz 6 04:54 ah bueno no para nada no ha ganado

Voz 7 04:57 los aplausos pero yo tuve que hacer eso portada

Voz 1995 05:00 película al final se afianza

Voz 4 05:05 en una entrevista

Voz 1995 05:08 cómo se puede ir ya yo estoy aquí feliz Villada peli ya me da igual porque es que me he ganado las aplauso ya me da igual todo Nos dedicamos a eso hacerte feliz con eso yo estoy muy bien digo Julián perdiendo el este sabíamos que había perdido el norte pero esto sigue continúa es una comedia muy esperada tiene usted es ganar la película

Voz 4 05:30 bueno no me igual quién les entusiasma no los tres mil euros en cuenta

Voz 3 05:40 sí lo que pasa es que no de por la mañana pero el tienen ganas nadie si no sobre todo porque porque los que hayan visto perdiendo norte al final veía como Braulio lo enviaban a China dejaría

Voz 7 05:54 ETA esa puerta que es la que ha sido la continuación para hacer Periana moleste y son las aventuras de Braulio sus hijos amigos locos amigos su su padre que es Leo en China lo que le pasa a él lo que le pasa alrededor y entonces da pie a situaciones muy divertidas para mí bueno para nosotros creo que que es más divertida si cabe que la primero con todo el cariño hacia la primera pero está muy divertida porque tiene muchos ingredientes especiales

Voz 1995 06:19 en Hong Kong una famosa a Hong Kong si mayoría Sorolla por eso leo

Voz 4 06:25 él cabe no es un drama está aquí siempre se dice que hay una película que con con un presupuesto millonario y te deja nada

Voz 1995 06:35 tengo una ferretería Bermejo está yo las tribulaciones el ordenado pero también tengo contento eh

Voz 4 06:44 así es que los viajes aquí vamos a hacer una brevísima pausa hoy enseguida seguimos perdiendo el este

Voz 1995 07:08 claro ustedes hayan escuchado la más de una vez eso de la generación perdida jóvenes educados sin empleo obligados por las circunstancias a probar suerte lejos a sus países

Voz 4 07:19 pues bien esa generación nunca ha estado tan perdida como ahora

Voz 9 07:26 pues echa lleva toda la noche poniendo ojitos Rafa

Voz 10 07:32 es China es vivido multaron que va porque

Voz 4 07:36 hacia ese futuro

Voz 11 07:38 cinco un primo que su

Voz 9 07:43 y a nosotros no nos timar a nadie

Voz 11 07:48 o no sé cuáles

Voz 9 07:51 este país como jugáis al quién es quién

Voz 1995 07:55 perdiendo el este estrenen este viernes es la secuela de uno de los grandes éxitos de taquilla española de los últimos años perdiendo el norte una peli que esconden un envoltorio de pura comedia una realidad que tienen que ver con las consecuencias de la crisis y la fuga de talentos eh vosotros seguimos hablando con Julia López Soto Leo Harlem y yo has tenido quité tu

Voz 12 08:13 esa mujer telas habichuelas por ahí toda la mañana por la mañana desde niño yo tengo que salir siempre a currar hacer cosas chinitas extranjero claro nunca te el extranjero buscártela hoy no ha extranjero más de vacaciones pero pero también buscarte la vida eh porque sabe extranjero las cosas son de otra forma pero vamos a ver yo supongo que la gente que tiene que irse por motivos laborales es un tema muy serio es una edad que tiene que estar aquí haciendo te lo tuyo oí para allá y bueno ya esto es en la afición pero la gente que va en la realidad yo creo que es una cosa compleja

Voz 1995 08:43 sí no una vez sino servir a mucha gente se fue muchos nuevo han vuelto ya no hablamos de ellos

Voz 12 08:49 claro la comedia eh pero sí sí se ha normalizado de una forma ya que ya la gente estaba instalando allí pero eso es mucho también que se pierde también realmente porque gente de muchos muy capacitada hemos buena pero ya te digo que tiene que ser duro yo afortunadamente siempre trabajaba aquí pero que ir fuera yo creo que tiene el complejo complejo pero bueno la gente está muy capacitada preparada de parece que allí les de izquierdas comedias nacen también me esas situaciones de pues no no se hacen estas películas

Voz 1995 09:13 pero en tu caso o sea tú sin épica que te hayan echado voluntariamente ha sido pero a buscarte las habichuelas pero lo he pensado alguna vez

Voz 7 09:23 sí me he cansado de sí

Voz 5 09:26 aquí no funciona qué qué haces donde va

Voz 7 09:29 más no hay no sé por qué lo hace

Voz 1995 09:31 vamos ayer siempre se me ha parecido si te refieres al que han aplaudido poco a poco se gracias

Voz 4 09:42 eh

Voz 13 09:46 pero siempre me me ha parecido argentina en la cabeza cuando he pensado en irme a otro lugar a empezar de cero uno siempre que en como como unos primitivos hermanos que tenemos ahí me gusta mucho la cultura argentina tienen muchos amigos argentinos aquí digo pues mira me voy para empezar una de ser me entendés que parece le pones otra ciento impresa de ser

Voz 1995 10:09 Mickey no me entiendo vamos haciendo los digan llegas Argentina justo no algunas estás pensando que por ahí

Voz 1755 10:16 han pensado si no no nunca lo he hecho pero tengo muchos amigos que han ido fuera sobre todo cuando recuerdo el primer periodo digamos de la crisis más agresiva cuando justo después estrenamos perdiendo el norte que que durante la promulgue comentábamos mucho tengo muchos amigos que se han ido fuera sobre todo Europa algunos Estados Unidos Latinoamérica también pero no sé dónde me iría a la verdad es verdad si me tuviese que dedicar a otra cosa completamente distinta a mi oficio a mi vocación seguramente me iría a un sitio un poco más alejado Asia por ejemplo me me llaman porqué no o no se Latinoamérica también pero es complicado porque si trabajamos con nuestra lengua te tienes que ir a Argentina por ejemplo es una buena opción sobre todo conmigo

Voz 1995 10:59 sí la verdad visto y todo la la oportunidad de Julian como tú contabas antes eh tu personaje en perdiendo el note lo último que subimos a él es que se a una academia

Voz 2 11:17 has aprendido algo

Voz 4 11:19 bueno sí el velo

Voz 7 11:22 que te refieres es aprender a aprender poco porque el chino es tremendamente difícil y entonces me aprendía bueno se José normales ni Hao si es cosa muy sueltas pero pero de frases imposible ahí hay escenas en perdiendo el este donde hablo varias frases seguidas en chino pero que aprenden de memoria porque no había manera tuvimos una profesora de chino pero es que en tan poco tiempo no había manera de aprender un poco a construir la frase si agarrar te algo entonces era aprender de memoria y eso ya se me ha ido

Voz 1995 11:49 es curioso porque si hubiésemos que los actores pues la película que aprender a luchar espada bueno pues ya te llevas el aprendizaje va para montar a caballo en tu casa en tu caso no ha servido de hecho es algo que vayas aplicar después

Voz 7 12:02 crimen montar a caballo tampoco pendido nada porque no no tengo ese simple hecho a películas de montar a caballo de luchar voy por otro lado pero me encantaría porque así aprendería eso eso yo creo que se queda un poco más pero el idioma estoy muy yo me hay que aprenderlo bien entonces Si que no digo que no me lo has hecho bien taxi a él la profesora que tuvimos pero era tampoco tiempo que no había manera de aprender de otra manera

Voz 1995 12:25 la profesora bien

Voz 7 12:27 Julián pero bueno como mi como Mi personaje igual que piensa no ya estamos me es increíble que él siempre hemos vivir personaje también como el pleno en perdiendo el norte lleva se lleva muy mal con los idiomas pues venía bien pero yo no he que yo pronuncio muy bien los idiomas eh sea a la hora de pronunciar me tenían que decir siempre no no pero lo hablan demasiado bien

Voz 1995 12:51 lo peor

Voz 7 12:53 eso te lo o lo puede fichas la protagonista

Voz 1995 12:55 enano novela llamado el mundo asiático está muy presente esté esparto esto que vamos a escuchar parte de uno de los chinos nos están invadiendo eh

Voz 2 13:06 me los chinos

Voz 1995 13:11 esa frase ya instalado para muchos en en el vocabulario sí sí Nos comeros y no estoy se me salidas así tuviste durante el rodaje en Hong Kong tuviste ya sabemos que no fue Leo pero hay que hablar de esto Leo que es donde se han gastado la zona

Voz 1684 13:26 claro claro

Voz 1995 13:27 vale durante fue fácil porque claro con toda la modestia el mundo con quinientos mucho es que ahí fuera un ancla al hablan

Voz 7 13:37 a mí me me voy a desnudar ante vosotros ha parado para que veáis la manera de otra manera allí por ejemplo Miki que es un tío que pilota inglés es también son gente muy válida que hablan otros idiomas yo me pongo muy nervioso si tengo que hablar inglés me pongo muy nervioso lo sabes entonces hubo una

Voz 4 13:55 ciento normal porque yo ya debajo aguantando el tirón

Voz 7 14:03 si se le o lo que pasa es que me pongo nervioso tío sabes el caso es que voy a intentar contarlo

Voz 4 14:10 le sobretodo de la realidad

Voz 7 14:14 en el hotel donde estábamos nos comunicamos con la gente del hotel sobre todo en inglés porque chino no sabíamos y hubo un momento en el cual yo tenía mucha hambre y tiene que comer algo porque luego me iba a grabar el making off me hacía tarde yo pedí una hamburguesa muleta no venía no venía no venía entonces esos nervios hacen que yo hable peor todavía me bloquee entonces trataba de tiro al tío Hamburger ideación Illes señalaba el el reloj pero estaba tremendamente fallado Si te acuerdas Miki que el que lo iba a hacer mezquino que está muy enfadado porque vencer no había comido Iñaki que no llegaba no llegaba ya llega por fin la hamburguesa estaba la hamburguesa quemada el pan vamos te metían con el pan la carne te vestido de torero que sea durísimo durísimo entonces ya claro yo sé yo le dije digo digo duro duro ola de Carling stone

Voz 6 15:05 Nos sintió poco molt Dylan sin querer

Voz 4 15:09 y es que lo paso mal lo pasa mal pegaban estoy relajado así habla inglés se eleva el nivel de los acoger ante decir burguer burguer Burger aquí esto no es un uno va a tener que reconozco

Voz 1995 15:24 bueno el resultado puede verse este viernes en una

Voz 2 15:27 perdiendo el este a ver cómo se dice

Voz 9 15:33 eh ni de tiempo Winnie the Pooh que fue el Tau Winnie the Pooh cuarto era era era feliz déjame que yo controlo

Voz 1995 15:46 en España no es no es muy habitual el las secuelas una peli Si va bien bien bien casas recién del de los apellidos catalanes de los vascos catalanes pero no no estamos muy acostumbrados a las escuelas eh

Voz 4 16:00 el pues acostumbrados porque aquí tenemos niños norte pidiéndole esté quedaron un par de puntos cardinales por ahí

Voz 1995 16:11 cuidadito eh me habían argentino Nico argentino que decía eso es norte sur este exceden te digo para cuando vayas puede utilizarlo pero es verdad en nuestro nuestro cine Mickey no vive bien en la segunda parte sin salvo honradas excepciones no es algo digamos que lo cual enhorabuena por otra parte

Voz 1755 16:34 muchas gracias yo tengo la suerte de haber rodado dos secuelas hizo una película catalana se llamaba Barcelona noche de verano hicimos Barcelona noche de invierno y de hecho también estamos con la misma contra los que han dos estaciones

Voz 7 16:45 a ver qué pasa pero sí es verdad que

Voz 1755 16:47 no es no es bueno no es muy habitual de todos modos una cosa que no hemos apuntado antes sí creo que es importante no hace falta es estamos haciendo muchas referencia la primera es normal porque estamos haciendo una secuela pero no es no hace falta haber visto la primera para ver la segunda que eso creo que eso también es importante pero por otro lado y bueno es lo que decía era un poco no mientras la gente le guste ver estas aventuras si Illes si lo siga apoyando para nosotros mejor que mejor la verdad seguir contando con estos personajes es un es un aparte un logro un gustazo youtubers de éxito en éxito

Voz 1995 17:22 la del verano fue la peli del verano te vas a llevar

Voz 12 17:26 bueno esto de hacemos un papel más sencillo ya de la plataforma de Villaverde Bajo ya sabes visto una semanita pero la verdad es que yo creo que es una película muy entretenida muy divertida que la gente lo va a disfrutar mucho lo que se trata de

Voz 1995 17:36 si hay posibilidad mejor invierno o sea era la siguiente

Voz 15 17:41 pero también me en otro par de estaciones final que hacer un batiburrillo con todo

Voz 7 17:46 las estaciones todas las orientaciones todos los apellidos Ocho apellidos que por un error te frío en Perú más extensa salen cuatro Se puede hacer pidiéndolo este periodo el sur sale una quinta eh Perdidos en el espacio de ciencia ficción comedia la primera comedia de ciencia ficción España no pero ahí lo dejo

Voz 4 18:02 regalando ideas pero no es decir espuertas te hay muchas más

Voz 1995 18:05 hay perdiendo el centro perdiendo noroeste periodo

Voz 4 18:08 la verdad salir muchas adopciones no no me más que pasan Furious no ya sabemos ya mejor quite basando vamos a hacer una pequeña pausa otro eh y enseguida volvemos íbamos

Voz 1995 18:52 yo perdiendo el este hablamos de de una nueva película pero también de una cultura china quién los ha resultado siempre fascinante y exótica que tradicionalmente les ha costado mucho ir más allá del estereotipo todas las manifestaciones artísticas han recogido la milenaria milenarias cultura china como fuente de inspiración pero Pablo González Batista muy buenos días

Voz 1684 19:13 buenos días un resultado no sé

Voz 1995 19:15 siempre ha sido bueno no nos vamos a engañar

Voz 1684 19:18 no si uno repasa las canciones que en las últimas décadas han hablado de China diversos habitantes comprobará que sin saberlo hemos vivido al borde del conflicto diplomático porque muchas de ellas a Honda no abundan los estereotipos que siempre hemos tenido nosotros sobre los sobre los chinos demasiadas veces injustificados injustificadamente no con un interés puramente antropológico vamos a repasar algunos esos estereotipos a través de canciones

Voz 1995 19:39 te antropológico del me encanta

Voz 1684 19:42 ya ya mucho antropología que no es para comprobar que hemos cambiado para no

Voz 1995 19:46 para luego cuando vayáis al la broma no venimos de hoy

Voz 1684 19:51 antropología mira con suficiente programa quizás podéis llevar esta canción de Gilberto Santa Rosa que conocen como el Caballero de la Salsa que podría ser una buena sinopsis de perdiendo el este

Voz 9 20:04 con

Voz 1684 20:13 el recurso habitual de Usera el gentilicio siempre en diminutivo que yo creo que sólo lo hacemos con China a que no décimos cita o una manito bueno pues su equipo exceso además gallinita tendrá tendrá nombre chao podría ser el nombre es el de la protagonista de un pato otro gran tópico relación con el pueblo chino es en este caso es positivo es el de la enorme capacidad de trabajo de adaptación de superación que tienen los los chinos los habitantes China las hermanas Fleta que son un dúo español además eran hijas de un tenor muy importante Miguel Fleta sí explotaron bien este tópico con una canción en la que el protagonista si tiene nombre en este caso llama el chino Liu Xiang

Voz 16 20:47 muy poquito

Voz 4 20:59 ya le está hablando de esta aula

Voz 1684 21:04 lo digo sin ITA también pero hay muchas cancela prometió musical está muy bien el partido de nuestra infancia totalmente canciones que tienen gran parte de culpa de que allí llegado te nosotros este estereotipo del acento de en el que los chinos pronuncie la R y la sustituyen por la tele Miliki tiene culpa

Voz 9 21:26 tú me Finito de Amos aparte la voz

Voz 4 21:33 Dylan precisamente como deja

Voz 1684 21:37 pero bueno ya puedes comprar que esto del del de para ir al acento es bastante habitual otro gran tópico relacionado con China su comida el hecho de que la gastronomía china se basa básicamente en el arroz Gran Combo de Puerto Rico

Voz 17 21:48 eh

Voz 4 21:54 vivido diplomático pero hay algo al límite hemos estado hemos estado sin saberlo bastante poco si vamos a escuchar rumba hemos escuchado música infantil pero el influjo de la cultura china es tan poderoso que llegó también a las sevillanas

Voz 18 22:10 me conocí heaven Mira con

Voz 4 22:13 no

Voz 18 22:16 sabe

Voz 4 22:18 todos los mitos en la película que les sonando de fondo y el estilo eh

Voz 1684 22:27 no se Mandarina me tiene acomplejado pues además de flamenco que él que es otro tópico el interés de los asiáticos por la cultura española otro tópico el del made in China en los chinos tienen una capacidad de creación y de producción tan tan alta que prácticamente todo lo que usamos esta hecho en China no me pises que llevo chanclas

Voz 9 22:51 si no no es muy difícil

Voz 3 22:58 quedan también vivisteis

Voz 1684 23:01 en los ochenta la siguiente canción sonará mucho tiene esta tiene todos los estereotipos porque tiene acentos tiene el tópico del mago chino tiene un malabaristas creo que jornadas a las sabe tiene palillos tiene un ritmo machacón tiene la voz de Ana que eso está en una frecuencia tan alta que yo creo que puede provocar dolor algunos perros Súper disco chino pero sí bueno he propuesto y una ignorancia absoluta de geografía superático chino filipino

Voz 19 23:27 me dicen repleto

Voz 4 23:38 pero es que nos la sabemos si desafortunadamente en este gran cultura de tabaco con mis hermanas porque teníamos el casi de que llana en ellos porque si os podéis callar y podemos escuchar la canción un momento por favor me perdonará si usted llegar gracias Pablo González Batista llano

Voz 1684 24:00 el racismo como el de antes tenemos que hay cosas más modernas

Voz 4 24:03 hecho en aquel mal

Voz 1995 24:06 la el modernísimo olvida muchas demasiadas veces que Leo Leo Harlem es uno de los grandes conocedores de la música

Voz 15 24:14 pues desconocedores no sólo para que otro gran ferretería en Villaverde dicen con mucho tiempo

Voz 4 24:20 ya

Voz 1995 24:22 se estrena este próximo viernes Julián Edú Leo Miki muchísima suerte va a ser un éxito seguro ya estamos esperando la siguiente ya sabemos cuál será el punto cardinal pero la que sean bien gracias por estar esta mañana con nosotros todo el éxito del mundo verá un verdadero placer

Voz 4 24:39 gracias a vosotros

Voz 20 24:51 Gwen Le Pen

Voz 4 25:05 no

Voz 21 25:13 ah sí