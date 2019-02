"Cómo me voy a venir abajo, si el que tiene cáncer es mi nieto y nos da ánimos a todos"

Voz 1212

00:11

no te hunde te vuelos pues sufrimos por todo vámonos abuelo tanto las buenas como las vuelos pues sufrimos porque yo estaba en mi hija pensaba en mi yerno que estaba en mi nieto pensaban todos es que te quieras en blanco Seat es Jerez como diciendo qué hago yo porqué ha prestado esto que sea un montón de preguntas pero un montón de preguntas sin respuestas sabes bueno mira ahora con viendo cómo lo lo ha ido pasando no está pasando en que nos está dando ánimos si no está no está ayudando a hablar todo porque es muy aliente no se queja de nada en esta bastante bien entonces pues estamos pues ahora después de pasar ocho meses ya nueve que lleva muy buena enfermedad pues estamos un poco más más tres kilos si lo ves es es un campeón sí dejó claro es que en no sé si es que los niños tienen un don especial los pies pero de verdad es una cosa increíble increíble tú de esta él Inditex pero bueno como me voy a venir abajo Si el que tiene una enfermera me eché