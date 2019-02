Vayas donde vayas | Eusebio: amanecer y atardecer con el Sol de Sudáfrica

Voz 1 00:00 eh

Voz 5 00:22 yo les tengo cincuenta y cuatro años soy de Sevilla soy ingeniero agrícola casado con tres hijos estoy trabajando

Voz 6 00:43 ya lo acabamos de escuchar Eusebio León que nombre eh tu nombre lo demás tanto

Voz 3 00:48 Trías vio León es el protagonista de hoy en vayas donde vayas que nos lleva a Sudáfrica nada menos Maina García buenos días buenos días estrenamos continente es verdad que bien buenos días bueno ayer

Voz 0911 01:02 día de la radio sí creo que los oyentes ya les ha quedado claro que ayer celebró el Día Mundial de la Radio y aquí estuvo loco si mira yo no estuve me viste aquí no porque yo a mí no me dice el día de San Valentín no son un mensaje de amor es Oña yo no pero pero te parece mal yo voy a mover misiles para que ya lo estoy muy ya ya estoy haciendo la producción para que el año que viene caiga jueves día de la radio San Valentín cazó como bueno no te preocupes que te hace mucha ilusión directamente te cambiamos de día ahí que viene aún así sin que venga puedes te cambiar de día como como es contábamos centrarnos Sevilla lleva ya casi cuatro años en Sudáfrica doce mil kilómetros de su familia sevillana tal y supongo que la distancia no es fácil pero que su caso es tú ha atraído pero no oferta laboral vamos muy muy intensa

Voz 7 01:56 no me vine a Sudáfrica

Voz 8 01:59 porque me ofrecieron la posibilidad de dirigir un proyecto que me que me ilusionaba mucho con la empresa es muy importante hispano alemana pues estoy viviendo en el western Kate que es la zona oeste del país los jarrero alrededor de Ciudad del Cabo y la verdad que estoy muy satisfecho

Voz 0911 02:19 yo pienso en en Sudáfrica y piensen paisajes como alucinantes nunca he estado lo que decidir me encantaría pero que si el agua tu pues verde tropical ya piensan tiburones sanción Sudáfrica si tiene alguna que otra película también si Invictus por ejemplo damos nuevas muy desencaminado Aitor y además Eusebi está rodeado de árboles frutales por aquí va un poco ese trabajo cerrarle los ojos un momentito para imaginar

Voz 7 02:44 bueno bebida aquí consiste básicamente en trabajar toda la semana en vivo en el campo dirijo una explotación agrícola bastante grandes gol de dos cientas personas a mi cargo me levanto muy temprano te ven me acosté muy temprano digamos un poco horario solar hasta aquí no dirige todas las labores agrícolas y de gestión de de fincas cultivadas implantarla de cítricos mandarinas ilegal

Voz 9 03:16 se está

Voz 10 03:19 los

Voz 11 03:26 que Sudáfrica es como país a África lo que Valencia España no

Voz 3 03:31 entonces eso de de las naranjas de los limones de las mandarinas como los que nos trae a veces nuestra nuestra

Voz 0911 03:40 Julia Molina de Orihuela lo que no hay estamos nosotras es el horario solar eso es verdad me me gusta verde de de los protagonistas de vayas donde vayas que todos tienen en común que están fuera de casa

Voz 3 03:50 pero que cada uno tiene su vida no completan este de vida esta historia de levantarte con él solía acostarte con sus me parece como hay una unión perfecta con la naturaleza bueno yo le he preguntado Aussa vio cómo cómo ve el país ese contraste cultural tan grande antes

Voz 8 04:06 posiblemente lo que más me guste de este país sean sus paisajes y curiosamente sus contrastes es decir un país donde el duro a nivel social porque hay unos contrastes sociales muy grandes pero eso te hace aprecian mucho lo que tienes también te te enriquece de riqueza bastante como persona en

Voz 0911 04:30 en Suráfrica también está muy presente todavía las consecuencias de la Apartheid una pobreza por ejemplo que que que se pasa de generación en generación y que y que lo han todavía se apoya exactamente aún la señala como uno de los problemas

Voz 12 04:42 que se hereda un poco de de esta época Historia tan negra no me aparte de

Voz 0911 04:48 es eso que entiendo que os debió echa de menos cosas concretas de España por muchos fruta

Voz 3 04:52 al ex gobernador mucha vida de horario solar que tenga

Voz 0911 04:56 al final siempre algo que se echa de menos bueno está en el saco más pesado de vayas donde vayas que

Voz 7 05:02 comida mira con mira mira lo que más echa de menos aquí además de la familia yo diría que la comida la comida española que que a mi modo de ver la mejor cocina de del mundo pues en contraste con esta cocina conectar comida un tanto que lo anglosajona con nota

Voz 13 05:23 oriental y asiática porque eso es lo que me has hecho pero hay la comida que rico

Voz 3 05:32 yo yo creo que ya es hora de que algún restaurante o algún distribuidor o alguien patrocine vayas donde vayas porque de verdad

Voz 12 05:41 que gente que vive en Sudáfrica

Voz 3 05:43 que vive en Finlandia en Alemania pero que en cualquier parte del mundo todos coincidan en que lo que más echan de menos de España es la comida tiende a a mi familia también pero no no no profundizan en lo de la familias se detienen en la comida así que ya sabéis patrocinadores del mundo aquí está vayas donde vayas

Voz 7 06:05 yo Sudáfrica recomendaría ver Ciudad del Cabo Cape Town una que tiene muchísimas cosas que ver cómo te Bornia ante encontrase playa o barrios de lo local a como pasea por sus calles ver un poco la historia vivir un poco la historia durante un paseo por plácida pasar una tarde en el Centro Comercial Water Front en el puerto del antiguo puerto y por supuesto conocer el norte de la ciudad del país perdón y más concretamente el parque Cruz sobre todo si uno disfruta de la vida salvaje como en mi caso el parque Cruz de el Kalahari en el norte de animales como leones leopardos etcétera sirvió para mi único

