Laura de Noves, el gran amor de Francesco Petrarca

Voz 1274

00:08

no lo parece más cuando se madruga para la primera misa de la mañana Laura de no ves una dama joven pero no ya a una niña diecinueve años casada con el Señor de Sade se dirige a la iglesia de Santa Clara lleva el cabello cubierto y no se baja el velo hasta entrar en el recinto sagrado un hombre unos pocos años mayor que ella la mira ha robado es un clérigo Un poeta italiano Francisco Petrarca y lo que para ella no será sino una misa de Semana Santa más cambiará la vida de ese joven transformará para siempre la poesía el concepto del amor durante algún tiempo el poeta frecuentar a la señora Laura ya su marido bajará por tres años por las calles de Aviñón mientras compone uno detrás de otro poemas en su honor salvo por una breve estancia en lo vez sus pensamientos y sus pasos giran en torno a esta mujer bellísima en alcanzable llegará incluso a comprar una finca cercana para sentirla siempre a su lado después alertada por la mirada fija de orador ella pondrá fin de manera delicada a esa fantasía que no sólo podría acarrearle a ella en la deshonra sino a él la persecución y la desgracia Petrarca desgarrado se aleja de ella su Donna Angelica ATA ya sólo recuperará cuando la peste de mil trescientos cuarenta y ocho se la lleve como tantos otros ricos pobres amados despreciados El baile de la muerte la justicia inapelable de la muerte vanidad de vanidades entonces Petrarca ya dueño por completo de Laura le dedicara sus poemas más bellos Crime invita en muerta digna donó la obra ese libro convertirá el indica así lavó en el verso por excelencia los sentimientos del poeta que siempre había luchado por mantener la pasión más elevada desprovista de celos envidia o posesión adquieren un altura que otros tan geniales como él invitaran Petrarca se sabe un hombre débil cada uno de los once hijos que Laura tuvo con hubo de Esade debió doler le como un puñal la distancia el amor no correspondido la belleza física inmoral de una dama que se comportó siempre de manera intachable podrían haber amargado a cualquiera en el siglo XIX se hubiera vuelto contra el poeta en ese giro autodestructivo que el romanticismo dará esta primera exploración del amor sin barreras sin límites exquisito y doloroso algunos le reprochan a Petrarca el que el amor por Laura le alejara del amor divino el que emana de Dios otros considerarán que el nombre de la amada será en realidad una manera de enmascarar la otra obsesión del poeta la gloria la inmortalidad porque Laura significa laurel triunfo en la actualidad por mucho que Petrarca aparezca la iconografía popular coronado con laurel la existencia de Laura no se pone en duda como tampoco la solidez de un amor cantado en latín en lengua vulgar en toscano en bellísimos sonetos en los que el poeta sea como la Dama inclina tierra los ojos de entrelaza las manos y suspira y él se siente morir vivir el amor dice Petrarca no le aleja de Dios de esa fuente extraordinaria de vida luz sino que le acerca aún más a él a diferencia del amor de los románticos que se recrea en la muerte de la amada Petrarca encuentren esa separación una causa para alimentar la esperanza pero Laura no es sólo la obra camina sobre las huellas de otra dama hermosa imposible llamada La donna de actrices de de Laura es será aquello que convierte otro ser humano en dichoso la pasión y los profundos duelos del amor la generosidad de quién damas sin esperar nada Laura el espíritu que recorrerá Europa para transformarse en más poemas más canciones más novelas más películas más sueños más romances