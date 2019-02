El legado intelectual de Benjamin Walter

Voz 1

00:00

a veces es bueno detenerse a veces uno lo hace por fuerza porque obliga a la salud y el reposo se impone por prescripción facultativa la ocasión puede servir entre otras cosas para afrontar alguna de esas lecturas siempre aplazadas por ejemplo la Adela monumental biografía de Walter Benjamin de Howard Ireland Michael Jennings un viaje fascinante a la vida y prodigios de una de las más lúcidas mentes del siglo XX un trabajo extraordinario por desgracia no traducido al español que permite ponderar no sólo la inmensidad la originalidad y la sutileza del legado intelectual de Benjamin sino también la dureza de la breve existencia en que lo produjo alemán por los cuatro costados padeció el destino atroz de haberse negado por su país y su cultura por el hecho de ser judío y hubo de vivir en el exilio en la indigencia la Universidad de Frankfurt rechazo su tesis y muchas de sus obras maestras no hallaron jamás editor vivió tan pobre que había épocas en que no salía de la cama por no consumir las energías que no podía reponer le dieron sólo sesenta Marcos por su estudio sobre Kafka el texto más penetrante jamás escritos sobre el autor checo y sólo después de muchos reclamar los escribió pero el dramaturgo especie una obra de corte policial que llegó a convertirse en un filme de Hollywood pero nunca le pagaron derechos dile reconocieron la autoría Le debemos lecturas insuperables de Baudelaire Goethe la intuición de cómo la tecnología revolucionaria el arte y la vida y una en Igualada visión de la historia murió solo y aterrado en Portbou Gerona a donde llegó perseguido por la Gestapo sus huesos reposan en una fosa común su mirada sigue alumbrando en nuestros días