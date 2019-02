Brigitte Vasallo: "La monogamia no es una práctica, es un sistema"

Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:12 antes de todo lo que ocurre esta mañana distintos frentes abiertos pero no podemos olvidar que hoy es San Valentín qué bonito es el amor vamos a hablar del amor en todo suban vídeos Galán vio que también hablaremos del amor en forma de tener creen que ahora nos queremos más cuántos tipos de amor podemos catalogar sólo en nuestro país por qué felicidad fidelidad tan justas tan juntas perdón en el diccionario hemos comentado más de una vez las cuatro preguntas fundamentales de quiénes somos adónde vamos de dónde venimos qué hace usted señora puede triunfar el amor cuando el modelo es el porno esta mañana por ejemplo que la generación Millenium tienen menos relaciones sexuales que esos padres no sé si la pregunta es menos sexo aún que sus padres pero en fin de todo eso vamos a hablar buenos días Tom calen hola tú crees en el aborto bueno EMT duchar muy práctico siempre los ojos bueno no segundos vamos a hablar con personas que tienen relaciones amorosas entre comillas por convicciones tampoco sabría decirles que es lo convencional hablaremos de gente que tiene que vive en el polígamo que se define como anárquico relacionan esto me interesa mucho que tiene amor digital que en el fondo es lo de siempre pero con un móvil ya que hablamos de intercambio al fin Rosa Márquez buenos días

Voz 5 01:53 un puro y contó ligar

Voz 1995 01:56 bueno vamos a hablar del amor pero ya les digo que tenemos un ojo puesto en toda la atención también se Tribunal el secuencial pues es si hay cualquier noticia en cuanto comience ese esperado interrogatorio Junqueras no se preocupen están en la Cadena SER tendrán cumplida cuenta pero insisto hoy es San Valentín es un día feliz para la mayoría de ustedes piensen en serio según la mitología clásica el amor está personificado por Cupido un ángel travieso que dispara al azar las flechas del amor tan al azar las dispara que en ocasiones claras representa con los ojos vendados así se justificaba se justificaría que no se enamoras hemos de quién no debíamos ir y ahí se dedican otras peculiaridades del amor el amor con la guerra todo vale quien bien te quiere te a llorar

Voz 6 02:43 tienes que serlo subirme chica cesante tiene chica

Voz 2 02:51 que a siempre te voy a querer yo también

Voz 1995 03:02 Nos gustaría Silas llevamos claro quitarnos las vendas de los ojos y curarnos las heridas de esas flechas porque vamos a ver si el amor no duele tanto no será que lo estamos haciendo mal vasallos feminista activista y autora de atentos pensamiento mono Gamo terror Poli Amorós Brigitte muy buenos días buenas Diaz como estamos placer saludarte nos Nos queremos mal Nos queremos bien tú días

Voz 7 03:29 eh bueno sí cuando hemos queremos nos referimos a creernos romántica mente pues sin duda nos queremos Mali los doscientos feminicidios que tenemos cada año con excusas románticas creo que son la prueba de ello

Voz 1995 03:43 bueno en el libro hablas de deseamos Disney que ha invadido nuestra nuestra cultura

Voz 8 03:51 no lo es

Voz 7 03:54 tú

Voz 1995 03:57 es verdad que el jinetes mostró un amor romántico arrebatador amor loco pasional eso es

Voz 7 04:04 pero eso sí pues muy peligrosos sin duda de de hecho mira ahora que cuando introducía is hablabas de el juicio a al proceso en realidad son cosas que son muy parecidas no hay una forma de patriotismo y me refiero por supuesto a los dos lados de la historia que que es una forma romántica también de amor romántico a la patria que tiene que ser exactamente esto no más allá del viene del mal y a vida ya muerte amor y odio todos con todas estas formas qué decimos apasionadas pero que en realidad van por otros circuitos no la cuestión del romanticismo de estas formas de amor va mucho más allá de la pareja y aún así incluye completamente la pareja entonces Brigitte

Voz 1995 04:45 has hecho una magnífica Unión de dos temas de actualidad el de San Valentín diría el amor a la independencia entonces fantástica para ellos esa es la monogamia

Voz 6 04:56 ya lo mismo eh y al unionismo sería la monogamia no no no hay una comparación nace como

Voz 7 05:03 tan simples da siendo las maneras en que mucha gente se ha posicionado y la manera en que se ha utilizado políticamente las emociones de la gente tiene mucho que ver con un discurso romántico y el patriotismo de cualquiera de los lados tiene mucho que ver con estas formas de construcción grupal que es la pareja en tanto que identitaria exclusiva y excluyente jerárquica todo eso pero cuando dices la monogamia también quiero puntualizar que no nos pensemos que el amor es una cosa distinta la monogamia es la monogamia multiplicada porque la monogamia no es una práctica sino que es un sistema del que no vamos salir no vamos a salir ni en cinco minutos Nikon una fórmula de estas de ahora cada

Voz 1995 05:46 pero permíteme que ahora entramos todas las mucho de eso en el libro pero me permíteme volver a esta unión entre la actualidad más candente a el amor recomendarías entonces aumentar por lo menos la frecuencia para solventar algunos problemas de índole ideológica

Voz 7 06:01 la frecuencia de que el sexo no no no no no no lo que yo recomendaría es que nos enfriar hacemos cuando nos plantea hacemos todas estas cuestiones se hace un repaso a a como se ha seguido en los medios de comunicación la cuestión del proceso tanto desde Madrid como desde Barcelona no es de las capitales de todo esto había muchas cuestiones de sobre romanticismo sobre quererse sobre mal quererse Se está utilizando constantemente un lenguaje romántico todo esto es porque funciona igual es decir el tema de las emociones y el tema pues esto del amor siempre ha quedado relegado a cosas pequeñas porque eran cosa de las Mujercitas las cositas que pasaban en casa no eran los grandes temas yeso es problemático porque son finalmente lo que se utiliza a través de todo se utiliza desde para comprar como para hacernos votar a según qué partido sea todos ellos no se utiliza la emoción de calidad

Voz 6 06:54 lo dijo importante enfriarlo ponernos

Voz 7 06:57 los delante de eso con más herramientas de las que tenemos

Voz 1995 07:00 Brigitte tú hablas de la monogamia ese amor de verdad la base de la construcción social de lo que sería el amor de verdad monogamia fidelidad fíjate que hace unas semanas hay Mari Pepa vanos contaba la siguiente noticia

Voz 6 07:13 yo un grupo de investigadores Estados Unidos ha encontrado en la explicación a que algunas especies como los humanos tiendan a la monogamia está en nuestros genes Rafa Muñoz buenos días buenos días los científicos han analizado cinco parejas de animales ya han detectado que todos los machos se activaba con los mismos genes los relacionado una cuestión genética

Voz 7 07:33 yo estoy noticias muy divertida yo ya escribí sobre ella porque es una noticia súper racista y además super machista solamente han estudiado los machos de las especies porque las hembras Se supone que somos que eso para empezar pero además el ser humano es socialmente culturalmente no todos los grupos humanos tienen relaciones exclusivas esto que llamamos mono gamas entonces claro el resultado si echas cuentas es que los grupos hagamos tienen más relaciones genéticas con las ranas que con los grupos polígamo qué te parece la historia

Voz 6 08:05 bueno también muchas cosas que era un hombre cristiano es más cercano a una rana que un nombre musulmán que te parece ser titular porque es el titular que deriva de esta noticia sobre ranas bueno quiero que escuches atentamente este corte de sonido the no sexo

Voz 1995 08:28 seguro que viajan de repente es una de las mayores

Voz 6 08:32 entre comillas humillaciones públicas a las que hemos así

Voz 1995 08:34 tío grupal mente el planeta entero sin momento que vino Clinton afirma que no ha tenido relaciones sexuales con con Monica Lewinsky porque interpretaba que el sexo oral no no forma parte de una relación sexual hemos vuelto a actualizar nuestro diccionario de sexo en estos días

Voz 7 08:52 guau yo creo que sobre todo en el entorno heterosexual y mucho trabajo que hacer y creo que es como muy necesario muy urgente de pensar tanto como la genialidad

Voz 9 09:03 era tan central la penetración de manera tan central

Voz 7 09:07 aquí todo lo que deriva de ello no cuando hablamos de monogamia pensamos que la sexualidad es como el centró la exclusividad sexual pero en realidad es la consecuencia del sistema es decir montamos parejas de manera tan identitaria que es normal que necesitemos exclusividad osea está bien que necesitemos exclusividad si queremos los hacer formas distintas de relacionarnos necesitamos desmontar la manera en que lo hacemos entonces la exclusividad pierde peso por sí misma pero empezar rompiendo la exclusividad sexual cuando yo por la experiencia de de de muchos años en mí misma de dar muchas charlas me parece que no no se nos está dando muy bien a nivel de salud emocional

Voz 1995 09:47 bueno y estos nuevos yo creo que todavía tenemos que hacer ejercicios muy en general con todo a favor indica hay que hacer ejercicios didácticos pero yo creo que creemos saber pero realmente no sabemos el Polly amor tú tienes una definición clara concisa que aclare para muchos que es el Poli amor

Voz 7 10:05 no es que en realidad no la hay el amor es una palabra que utilizamos

Voz 9 10:09 para de manera de paraguas para nombrar a relaciones

Voz 7 10:14 es que no tienen exclusividad sexual ni afectiva efectiva afectiva de manera consensuada entre todas las personas que están incluidas en esa relación

Voz 1995 10:25 vale se que es la en tu biografía lo que parece en la solapa tú cuenta es que ha sido expulsado de numerosos flecos Poli amorosos que hiciste

Voz 7 10:35 mezclar Amaury género qué te parece esto ahora parece hoy en día es evidente pero no vino dado sino que ha sido gracias al trabajo de de muchas personas muchas compañeras y compañeros que pusimos sobre la sobre la mesa sobre Taula Library la Meza pero hace como unos añitos que no tantos pues eso era bastante escandaloso im expulsado Annie viene expulsada estoy

Voz 1995 10:58 bueno fíjate vamos a a conocer gente que tiene relaciones claro utilizar la palabra convencional me cuesta porque no sé muy bien

Voz 7 11:08 a ver si quieres exclusivas sino exclusivas

Voz 1995 11:11 los iban exclusivas unos espero acabar ésta a este bloque esta intervención sabiendo algo más pero fíjate

Voz 10 11:18 la orillita personas que viven distintas Ford

Voz 1995 11:21 más variedades nuevas de de amor o

Voz 10 11:24 lo que ahora se conoce como Marcos relacional

Voz 1995 11:27 que también lo había que buscan término para eso son relaciones abiertas energías relacional esa muestra signos hay un run run sobre el amor una sensación de que tal y como lo vi está funcionando y en fin aparecen nuevas maneras vamos a saludar a Lara la muy buenos días tiene cuarenta y seis años te fines como mono gay lesbiana Yves una relación amorosa con un hombre y una mujer verdad

Voz 11 11:53 o sea yo no estoy con el hombre yo estoy con la mujer

Voz 1995 11:57 ves tienes que aclarar los cómo cómo es la relación entonces Lara

Voz 11 12:00 pues mira las relaciones que hay una mujer que es el vértice de la relación y luego hay un extremo que su nombre y otro extremo que es una mujer seudo

Voz 6 12:10 puesto que los tres vivís los tres juntos Lara

Voz 11 12:14 que unos puntos desde hace dos años y pico de la llevamos tres años de relación hace dos años y pico que que convivimos

Voz 1995 12:23 pero tú relaciones con una mujer que a su vez está con nombre corre como dices en casa

Voz 11 12:31 pues en casa nos organizamos muy bien porque las tareas que miden entre tres

Voz 6 12:36 es mucho menos

Voz 11 12:39 entre los vivir entre tres con lo cual de tocar mucho menos ir y luego pues para cosas así más digamos cotidianas como bueno cotidianas que especiales como dormir y eso pues hacemos turnos Un día uno y a otro si hay algo especial pues se nos vamos acoplando quiere decir que tampoco es algo radical a lo que tenga que ser de una forma sea igual todos los días podemos María

Voz 1995 13:03 no hay un calendario en la pared de lune malo

Voz 13 13:06 hay hay una forma clase por la mañana

Voz 11 13:08 horma no no hay una forma de hacer las cosas luego esa forma en función de lo que nos vaya pasando la vida pues supo digo

Voz 1995 13:17 queremos aprender es decir entiende que no quiero ser en ningún momento impertinente pero como sea que romper muchas barreras entiendo para para asumir una relación así hay que romper muchas barreras uno las tiene que romper también las de los demás

Voz 6 13:33 como revista esas barreras

Voz 11 13:35 hombre yo no la verdad que la situación no es curiosa porque ellos ningún justamente en el extremo contrario ese era una persona muy celosa de soy una persona muy posesivo a ir a través de esta relación bueno yo he tenido han antes que esta relación no tenía otra relación es Monago gamas que han dado el resultado toda relaciones de tres cuatro años todas terminaban podían los pues no siempre es en esta relación aparte de los acuerdos que tenemos y lo que es es que no hay engaño mentira se se lo que hay cuesta entenderlo sea cuesta entender y eso que no te van a que no te van a engañar de alguna forma pagar el resto de la gente te están engañando ya pero no es lo mismo es como es una honestidad en la que ya sabes que esa persona no pero a mí lo que me molesta es una relación es la mentira no lo

Voz 1995 14:22 claro partes de este otro punto distinto en permiten una permíteme la pregunta tres días el número cerrado porque qué ocurre si

Voz 11 14:33 yo soy muy de momento por lo menos de eso Obama me quiero seguir siendo Moneo ganado con lo cual yo no me planteo tener otra relación no se sabe nunca si apareciera otra persona

Voz 1995 14:44 de repente aparece otra persona y relación de podíais ser cuatro

Voz 11 14:51 sí por parte de él ella yo tenemos un acuerdo que es que al ser yo hemos Dama yo tampoco llego muy bien es todo lo llevo bien y quiero estar con ella hay hago el esfuerzo pero digamos a ella está con él conmigo en principio ella ha decidido yo se lo propuse y aceptó que no quiere estar con nadie más bien pues puede hacer

Voz 6 15:15 yo tenía entonces que negociarlo con ella pues claro aquí

Voz 11 15:18 todo cuestión de negociar

Voz 1995 15:21 pues Lara muchísimas gracias por contarnos su historia muchísima suerte da da recuerdas en casa

Voz 6 15:26 no se gracias un saludo un placer bueno hay que hay que abrir la mente y muchos temimos obligadamente que hacerlo año dos mil diecinueve estamos ya Bridget

Voz 1995 15:36 vale vamos a salvar ahora hay van van muy buenos días

Voz 6 15:42 hola buenos días no se escucha decir Santiago

Voz 1995 15:44 de Compostela tienes que allí dormían define es tu situación sentimental como anarquía relacional

Voz 12 15:51 sí eso es es bueno de las etiquetas que se manejan en los movimientos de no monogamia es a mí personalmente la que más me encaja con la que mejor me identifico

Voz 1995 16:01 pero cuando tienes que contar me en qué consiste

Voz 12 16:05 pero bueno básicamente es que es una propuesta que situó a todas las relaciones humanas en un plano de igualdad es decir por el hecho de que tengas una serie de relaciones con una persona que normalmente la a la pareja como puede ser la convivencia el sexo la crianza de los hijos etc no es que esa relación sea más importante que otras de hecho Sevilla de las etiquetas por el hecho de compartir ciertas cosas como en una persona no la etiquetas como pareja digamos que se trata Un poco de romper los packs no se trata de una oreja pudo convivir por ejemplo sí claro que puede convivir pero se trata un poco de eso de romper ese par no de si yo estoy contigo y tengo relaciones sexuales contigo tenemos hijos entonces somos pareja como somos pareja entonces tenemos que convivir tenemos que tener una economía común tenemos que no sé que que se trata poco de romper eso se trata de un de individualizar las relaciones de yo tengo esta relación contigo y tiene estas características compartimos esto esto y esto a lo mejor convivimos y tenemos sexo pero no queremos tener hijos pero puedo tener hijos con otra persona entonces eh bueno se trata un poco de lo que he dicho romper los pubs

Voz 1995 17:17 vale osea no es algo tan categórico con esa monogamia de donde es una persona sino que puedes tener varias relaciones no exclusivas con varias personas a la vez

Voz 12 17:29 sí eso es que el hecho es que con cada persona dialoga as establecer qué tipo de relación quiere tener siguen sin colocarle una etiqueta que prejubiló a la relación y que ya obligan caminan en una dirección

Voz 1995 17:41 no es fácil ese diálogo es fácil tú cuando conoces a alguien en cualquier sitio en el que es fácil ese diálogo oye mira yo vivo mi vida de esta manera tengo relaciones no exclusivas un número indeterminado de es fácil ese diálogo

Voz 12 17:55 depende mucho de con quién es el también depende de en qué círculos te muevas yo las relaciones que iniciado eh ha sido ya dentro de círculos no monogamia con personas que nada tenían algo trabajados estos temas entonces es más fácil un últimamente no no el me ha planteado iniciar una relación con una persona que no viniese de estos ambientes encima que sería bastante más complicado no es algo como ha dicho uno no es no hay una fórmula rápida

Voz 1995 18:25 esta pero no iban eh que tengo mucha perdóname tú has viva la monogamia entienda también de tu vida habrá sido bueno

Voz 12 18:36 ya la adolescente me plantee el rechazo a la monogamia no encajaba conmigo lo que pasa que no conocía a nadie que compartiera esas ideas así que un poco por la fuerza de al principio yo viví relaciones Monóvar

Voz 1995 18:49 vale perdóname me has decidido no hacerlo pero tengo que preguntarte dónde se sufre donde es eso que no sé si la pregunta es dónde se sufre más donde se sufre menos donde se sufre más en la monogamia o en la anarquía relacionan

Voz 12 19:05 a ver si no creo que haya una respuesta que soy igual de válida para todo el mundo yo te puedo contar mi experiencia y bueno ha sufrido en las dos situaciones pero no creo que fuese que sufriese por ser mono gamo o por ser no no vamos sino que de situaciones que te hacen sufrir de los me parece que más fácilmente la monogamia porque lleva asociada una serie de ideas sobre posibilidad celos dependencia que provocan más sufrimiento que son ideas de las que uno trata de liberarse y he llegado a un punto ahora en el que después de trabajar mucho sobre esos sentimientos que creo que sufro mucho menos con las relaciones ahora que hace diez años cuando éramos no

Voz 1995 19:46 pero Iván Chaves haces bien diciendo oye depende la madurez también influye mucho la forma en la que uno llega esas relaciones hay muchas condiciones como tú bien dices Iván de verdad gracias por contarnos tu testimonio un placer

Voz 6 19:59 muchas gracias a vosotros muchas gracias hoy Brigitte contigo

Voz 1995 20:01 quería conocer bueno pues otras formas porque parece que hay uno muchos siguen queriendo pero afortunadamente muchos ven muchas formas distintas terminaciones infinitas casi me atrevo decir

Voz 7 20:14 de Amara otros hicieron pues si me dejas que te haga dos apuntes por supuesto bueno mira de hecho tres voy a saludar a Clara voy a saludará Lara porque yo creo que conozco a las dos otras partes de eso casa así que luego ya lanzaron saludo desde aquí un guiño desde aquí mira uno los apuntes en cuando preguntamos cómo se sufre más que recordemos que no estamos hablando de de una cosita de estas como así medio infantil casi te diría no no estamos diciendo más porque los celos da estamos poniendo los feminicidios en el centro osea estamos hablando de que en nuestras formas amorosas me da igual que sea

Voz 1995 20:51 no lo allí perdóname por permíteme permíteme ECC Up tengo que hacer un apunte apunte cuando quieras hay un tema In profundo problema con con los feminicidios en este país es una lacra que eliminarlo pero hoy no podemos poner en el centro andino hablar de hablar contigo y te hemos llegado para hablar del amor un tema que debería estar todos los días encima de la mesa pero hoy hemos querido habría este apartado para entender de nuevo con el mundo y aprender básicamente aprender Brigitte

Voz 7 21:17 no te digo que lo pongamos en el centro y para nada no sino pedirle a la audiencia que lo deje como volando por el aire que es una cosa que no olvidemos que que hay temas profundos hay detrás iba recordemos que valen K

Voz 1995 21:27 vamos a empezar a contenido exacto entonces para

Voz 7 21:30 la para unir otra vez el tema de actualidad fíjate que cuando hablamos también de relaciones amorosas pensamos o podemos estar juntas lo podemos estar separadas no no hay un punto intermedio o somos pareja nos separamos igual que estamos viendo que hay otras formas de estar juntas que no son de esta manera eso traducido al tema del proceso no que parece que hoy tenemos que estar juntas o tenemos que estar separadas y que la separación tiene que ser de una violencia potente como podemos hacer traducciones no de si hay otras posibilidades de existencia que no sean así también áreas neo o conmigo o contra mí

Voz 1995 22:04 bueno a mí se llama El activismo afectivo que esto en el Gran Vía bien para todo esa para todo no es bastante vasallo autora de pensamiento amputaron amoroso muchísimas gracias al hacer un abrazo