Desmitificando el amor romántico con Coral Herrera

Voz 0536 00:08 creo que es posible disociar el amor romántico de sufrimiento el sacrificio la culpa del arrepentimiento de la renuncia que es un poco lo que no han vendido siempre a las mujeres no la idea de que para estar bella hay que sufrir para amar hay que sufrir para alcanzar el paraíso de la amor hay que llorar y hay que pasarlo muy mal y hay que aguantar

Voz 4 00:46 la Coral Herrera

la Coral Herrera la escritora comunicadora estudios del amor desde una perspectiva feminista se doctora en Humanidades y Comunicación con una tesis sobre el amor romántico en Occidente y su relación con el capitalismo el patriarcado la democracia publica en distintos medios el tema principal de su obra la crítica al amor romántico desde una perspectiva de género es la creadora del blog hay quita blogspot de la escuela del amor realiza talleres e imparte conferencias entorno a los estudios sobre el amor para mujeres que desean sufrir menos disfrutar más del mismo vive en Costa Rica y estos días está en España promocionando su bibliografía más allá de las etiquetas hombres mujeres trans es uno de los títulos la construcción socio cultural del amor romántico bodas diversas ya amor Squyres bodas reales bodas patriarcales un análisis huir de la boda de los Príncipes de Asturias mujeres que ya no sufren por amor transformando el mito romántico y el más reciente el que hoy nos ocupa hombres que ya no hacen sufrir por amor transformando las masculinidad es editado por catarata Coral Herrera muy buenas noches gracias por venir buenas noches Macarena gracias por invitarme estrella del rock and roll feminista que gusta tenerte aquí esta semana que te encuentras difundiendo tus estudios coincide con la celebración de la fiesta por excelencia del amor romántico San Valentín cuál es la mirada que tienes de este día me pregunto si estás con muchas náuseas

Voz 2 02:18 OO va todo bien atado bien yo es que soy bueno soy muy pro amor es decir yo creo que el catorce de febrero es un día para celebrar para celebrar el amor desde el punto de vista del goce del disfrute del placer para celebrar el amor del bueno no que también hay mucho hoy también hay que saber celebrarlo

Voz 1363 02:41 cuál es el motivo que te impulso a investigar sobre el amor romántico porque eres una pionera eres una de las voces más autorizadas la que más ha trabajado

Voz 2 02:51 pues mira fue cuando me plantee hacer la tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid mi mi director de tesis y me dijo tienes que elegir un tema que te apasione porque vas a estar muchos años con ello no les solté así a bocajarro el amor romántico casi le da un infarto claro porque habitualmente en la Academia el amor no ha sido nunca un tema de investigación y de reflexión siempre se ha considerado algo que pertenece a la esfera de lo privado de lo íntimo pero yo le digo yo creo que el amor es sociales políticos no porque todas y todos nos enamoramos en algún momento de nuestras vidas sí porque bueno es un fenómeno complejo es una construcción social que tiene una dimensión económica sexual cultural emocional que merece la pena no además yo había estudiado Humanidades y tenía nociones un poco de todas las asignaturas de ciencias sociales entonces cuando hice mi tesis doctoral pudo un poco combinar mis conocimientos en en todas estas áreas literatura antropología sociología psicología derecho política economía para intentar comprender un fenómeno tan complejo luego lo que hizo después de publicar la tesis es que pensé no quiero que se que esto en Rincón de la Universidad de la biblioteca no quiero socializar Luis sacar a la calle fue el año de Internet me abrí un blog y empecé a hacer abrirme perfiles en redes sociales ya intentar poner en el centro de la agenda feminista todo el tema del amor de los cuidados de los afectos sí sobre todo lo que intenté fue llevar mis conocimientos son lenguaje sencillo accesible que todo el mundo pudiera entender

Voz 1363 04:29 Coral Herrera asegura que todas las relaciones son amorosas sean romántica sonó sean sexuales sonó sean reales o virtuales nos lo acaba de decir no está en contra del amor que hay sobre todo muchos hombres patriarcales que piensan que las feministas estamos en contra del amor el punto de paro tira de tu discurso es que el amor es político porque es tan importante que estos temas relacionados con el amor que se consideren un asunto público un asunto político que no queden en la esfera privada como hasta ahora bueno estas

Voz 2 04:57 es una idea que me surgió a partir de la idea de que lo personal es político su lema del del feminismo de los años setenta no lo personal es político quiere decir que lo que nos pasa una nos pasa todas no a mí lo que siempre me impacta mucho desde muy pequeñita es que sufren tanto por amor las mujeres y los hombres no Inés empataba más todavía porque mi mamá tenía unas amigas muy feministas con unos discursos maravillosos pero luego en la intimidad las hoy hablar de lo mal que lo pasaban con Paco compra no lo con Pepe yo me acuerdo que un día le dije a mi mamá por qué no se aplica en tus amigas feministas todos los discursos mi madre se quedó alucinada hice hija es que es muy difícil ser coherente a partir de ahí fue cuando yo ya en el doctorado me planté bueno cómo podríamos tener herramientas para llevar la teoría a la práctica cómo podríamos hacer para toda esa teoría de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres cómo llevar a la práctica cómo practicar en la cama en nuestra casa en las relaciones no porque a mí también me impacta mucho ver por ejemplo las feministas trabajando como criadas de sus maridos en la casa no yo decía porque no se reparten igualitaria mente las tareas también veía mucho maltrato en los adultos veía muchas mentiras no y tampoco comprendía porque ya sabes a los niños siempre se les enseña no hay que mentir hay que ser sinceros yo veía que ellos en el amor hacían justo lo contrario entonces todo mi trabajo está basada en la idea de cómo podemos sufrir menos disfrutar más de la madre

Voz 1363 06:32 cuando hablas del mito del amor romántico hay gente que no entienden no que te refieres quiere actualizar su modelo porque claro el otro modelo no no sirve eso está claro es fallido pero no quiere perder la mirada romántica

Voz 2 06:45 bueno yo no yo soy muy romántica yo ahora estoy emparejada llevamos ocho años juntos mi compañero yo tenemos un bebé no somos una familia feliz con su contradicciones y sus problemas pero yo sigo siendo muy romántica Se ríe mucho porque me dice voy a escribir un libro para que tus fans yo digo bueno es que yo creo que sí que es posible otro tipo de romanticismo por otro tipo de formas de relacionarse de quererse no sí que creo que es posible bueno transformar nuestras emociones y nuestra sexualidad para que todos y todas podamos disfrutar porque bueno lo que he visto ahora por ejemplo cuando me he puesto a escribir el libro de hombres que ya lo hacen sufrir por amor me di cuenta de que los hombres realmente tiene muchas dificultades para disfrutar del amor y sexo no todo tiene que ver con la educación patriarcal que hemos recibido no que no ha bombardeado además sobretodo a nosotras con la idea de que el amor es indisociable del sufrimiento entonces la puesta o la propuesta es vamos a disociar el amor de sufrimiento íbamos va a ser más practicas ya bueno rescatar lo mejor del amor y a liberar digamos a a nuestra cultura amorosa de toda su carga machista

Voz 1363 07:58 esa es la propuesta esa carga machista que es la que sustenta la violencia de género efectivamente

Voz 2 08:04 porque a nosotras nos dicen que el amor es aguantar es sufrir es renunciar es sacrificarse sobretodo en lo dicen a nosotras y de alguna manera pues no ponen modelos de de mujeres sufridora que va desde la Virgen María hasta y mi Winehouse no la idea de que el amor los destruye el amor nos hace más guapas el amor nos hace especiales y que cuanto más suframos más grandes era el Premi la recompensa ahí lo terrible es cuando nos damos cuenta que que no hay que compensa sea no te van a querer más por sufrir más nipón aguantar más no creo que esto es una idea que no para liberar a todos y a todas un poco es decir también a los hombres les beneficia mucho que nosotras nos veremos no esa idea del sufrimiento y sacrificio

Voz 1363 08:56 en mujeres que ya no sufren por amor el anterior ensayo hablas del ciclo ilusión decepción cuanto más nos ilustramos con el amor más Le pedimos más le exigimos más nos decepción hemos

Voz 2 09:08 sí y además es que si no tenemos cuidado yo muchas veces asemejó el amor a una droga Manel entonces en los años por ejemplo setenta y ochenta como se desarticuló el el movimiento de izquierdas y social y político en las calles con heroína como no a ser reculan a las mujeres con romántico es que lo veo clarísimamente no porque además bueno yo también he sido presa de esa droga que te impide pensar pensar pues con la mente clara no lo vemos claramente por ejemplo con las amigas todas las amígdalas unos consejos maravilloso

Voz 1363 09:40 a que como te las aplica no

Voz 2 09:43 es complicado porque estamos hablando de emociones y las emociones van más lentas que las ideas es decir tú puedes tener unas ideas muy claras en el ámbito del feminismo decir quiero construir relaciones con los hombres que estén basadas en la igualdad en el respeto mutuo el el apoyo en el compañerismo pero luego es muy difícil llevar a la realidad yo creo que es porque eh aprendemos a marcó las princesas a mí por ejemplo si me hubieran dicho Cenicienta estaba muy mal en su trabajo la explotaban muchísimo Nola salario la maltrataba la mamá la madrastra y las hermanas tras y entonces decidió irse con las amigas

Voz 5 10:24 sí alquilo

Voz 2 10:26 una casa con todas ellas se apuntó a la universidad se puso a trabajar se sacó el carné de conducir hice fueren de viaje todas juntas vivieran todas felices no a mí no a mí lo que me contaron fue ella se quedó esperando o Blancanieves que pudo haber dicho haber enanitos no vamos a repartir las tareas domésticas que estoy ya hasta el moño de tanto trabajar no Blancanieves se Resino esperando también a que viniera un hombre a solucionarla sus problemas no entonces yo creo que eso es una trampa para todas nosotras porque luego claro la realidad no tiene nada que ver con el mito romántico en las relaciones no son puras misión eternas maravilla no hay en ese sentido pues yo creo que sí derivados un poco el mito y somos un poco más realistas como que no iría mejor no por ejemplo una relación no funciona esperar al milagro romántico

Voz 5 11:14 deja mala relación y ya está yo sé que es una muy fáciles bueno pero pero pero

Voz 1363 11:19 es un discurso que tiene que ir calando es decir no hay otra opción es que no función entonces no pudiera no funciona hay que ir yo creo que eso

Voz 2 11:27 tema de exploración no de de explorar de ser creativas también decir cómo podemos amar de otra manera que qué podemos hacer para cambiar nuestras relaciones no Ipar para también construirlas en base a nuestras apetencias y nuestras necesidades porque oye yo no amaba igual con quince años que ahora con cuarenta tengo otras necesidades no hay otras apetencias y creo que además el amor es

Voz 5 11:49 la siempre en construcción es un proceso en permanente construcción

Voz 1363 11:53 con el acabas de publicar hombres que ya no hacen sufrir por amor transformando las masculinidad es este nuevo libro está lleno de preguntas entorno en la construcción de la masculinidad patriarcal a las masculinidad es disidentes patriarcado tiene esa capacidad de ser transparente no que a veces parece que no está cómo es un nombre disidente del Patriarcado hoy en el siglo XXI un catorce de febrero de dos mil diecinueve

Voz 2 12:18 hay algún encontrar mucho en la conferencia de los talleres me dicen dónde están esos hombres en tu libro asientos conferencia esos hombres igualitarios y dónde están no yo cuento siempre anécdota de que en un año me me invitaron a un congreso que se celebró en Barcelona le organizó la Asociación bueno AIG no que es una asociación española que en todo el territorio español donde hay grupitos de hombres que están trabajando Se las emociones la sexualidad los patriarcado son muy poquitos pero en aquel congreso en Barcelona que fue en el año dos mil doce en cuatrocientos juntos todos

Voz 1363 12:56 caras más dije que fotografía

Voz 2 12:59 alucinar un fin de semana entero también éramos mujeres feministas pero bueno sobre todavía hombres igualitarios que estuvieron explicando pues eso cómo se lo trabajan cómo trabajan con adolescentes también cómo trabajan con hombres maltratadores y en qué consiste toda su actividad no por un lado tiene una actividad de formación de sensible estación pero también tiene una actividad política Selena en la calle hace ruedas de hombres contra la violencia de género etcétera ir a mí me admira mucho su su trabajo no alguna compañera feminista me llama la amiga de los hombres

Voz 1363 13:31 pero a mí no me importa porque

Voz 2 13:32 creo que del trabajo no sé quién te lo dice

Voz 1363 13:35 no lo sé en concreto pero es verdad que hay cierto feminismo es que no ven con muy buenos ojos que no suena tan disparatado

Voz 2 13:43 que muchas veces cuando ellos salen a la calle adquieren más relevancia mediática que nosotras que estamos ahí

Voz 1363 13:48 sí bastante han tenido ya en todo este tiempo pero yo creo que sí

Voz 2 13:50 puede el ocho m del año pasado ya se equilibra un poco la cosa no porque el exitazo que tuvimos las mujeres feministas sacando a la caía tanta cantidad de gente yo estuve aquí en España así yo me quedé alucinada porque hasta a mis amigas del barrio fueron a la manifestación normalmente siempre bollos sola me encontré con muchísima gente que nunca sabía acerca al feminismo no no sé yo creo que el patriarcado no se puede caer

Voz 6 14:15 sin sin las sombras de residentes hispanos hombres de eso

Voz 2 14:19 mediantes al patriarcado no una vez que ellos toman conciencia de cómo les oprime el patriarcado de cómo ellos oprimen no pues todo mucho más fácil creo además que es bonito que nosotras tengamos nuestros espacios que ellos tengan los suyos y que luego encontremos puntos de trabajo en común porque tenemos muchas cosas en como mínimo además son muy diversos el gran éxito que nosotras estamos teniendo con respecto por ejemplo a la izquierda es que somos capaces de unirnos de sacar a la calle a millones de personas ojo no se España en todo el mundo y el ocho M es una demostración de eso en este sentido yo creo que cuanto más hombres se sumen a esto mejor no

Voz 1363 14:57 este libro es para los hombres coral hombre es que ya no hacen sufrir por amor

Voz 2 15:01 sí yo yo lo escribí para ellos mi editora me decía yo creo que la mayoría de las compradoras el libro van a ser mujeres que se lo van a regalar a sus novios a su marido y a sus hermanos papás amigos pero yo lo escribí o para ellos porque no sé creo que muchos de ellos están buscando herramienta muchos amigos míos por ejemplo no

Voz 5 15:25 dicen por dónde empiezo in me dicen

Voz 2 15:28 no me no me recomienda es un libro feminista con un lenguaje académico y cada

Voz 1363 15:33 por ella

Voz 2 15:35 claro necesito una cosa como sencilla no y entonces cuando escribía yo escribía para ellos no para sobre todo para mis amigos pensando en esas ganas que tienen de construirse de trabajarse eh sobre todo eso me decían es que necesitó una orientación no necesite como punto de referencia por dónde empiezo no dije bueno voy a escribir ojo que también hay mucho libro de masculinidad es por ahí con autores maravillosas no pero hubo quise hacer uno puede centrado en el amor en cómo podemos mejorar nuestras relaciones y cómo podemos también aprender a disfrutar en ellas

Voz 1363 16:12 corales creadora del laboratorio del amor una red social un taller permanente en torno a los estudios sobre el amor sólo para mujeres de todas las edades las nacionalidades las profesiones las orientaciones sexuales estas mujeres están unidos por un deseo el de sufrir menos y disfrutar más del amor cómo funciona cuáles son las las principales consultas que recibes

Voz 2 16:32 mire laboratorio del amor es un espacio bastante horizontal donde yo no soy la maestra no les digo a nadie cómo tiene que disfrutar por el amor en el laboratorio lo que hacemos es trabajar temas desde el punto de vista la investigación no es como en las redes que nos ponemos a discutir a ver quién lleva la razón no es más bien un laboratorio de investigación experimentación por ejemplo tenemos un foro sobre los celos o trozos otro foro sobre las infidelidades otro foro sobre la soledad los duelos lo que hacemos entre las es bueno por un lado compartimos material artículos documentales vídeos entrevistas también mezclamos lo lo personal con lo político es decir hablamos de nuestras experiencias y ofrecemos nuestras reflexiones y es maravilloso porque además tenemos un foro de acompañamiento donde compartimos un poco el día a día es el foro más íntimo no donde hemos creado una comunidad de apoyo total hasta el punto de que yo era por ejemplo llevo una semana en España sin poder entrar ahí están ellas trabajan sabe si está

Voz 1363 17:31 bueno acompañándose sobretodo acompañándose no

Voz 2 17:34 porque muchas de ellas dicen no es que me siento un bicho raro no y en laboratorio pues hemos creado ya llevamos tres años juntas cada vez hay más mujeres es maravilloso porque bueno nos dedicamos un poco a apoyarnos unas a otras y a investigar los temas que más nos gustan cada una también además propone no sus temas que más les inquieta no que también tenemos por ejemplo fue maternidades bueno con un respeto y una sonoridad maravillosa maravillosa es un una especie de refugio ahí para todas nosotras

Voz 1363 18:05 y otro refugio para nosotras y para ellos es la escuela del amor que es mixta ahí imparte cursos al ritmo de cada cambio de estación curso de Primavera verano otoño invierno qué necesidad descubre el invierno

Voz 2 18:18 fue sobre todo la soledad es el gran mal o el gran sí de nuestro tiempo la soledad sí porque bueno de alguna manera y parece que la soledad sólo se puede paliar cuando encuentras una pareja no muy bueno para mí la clave siempre es que cuidemos mucho Hinault tramos mucho nuestras redes de afecto de apoyo mutuo de solidaridad yo por ejemplo en mi caso siempre cuidado mucho a mi gente y cuando he roto con una pareja yo sino de tener novios muy muy largos y relaciones muy largas no de cinco siete años y cuando mi relaciones acababan mi mundo no se acababan y se destruía porque ellos siempre tenía mis jaleos políticos por ejemplo a mí siempre me encanta el teatro no hay y nunca he dejado a mi gente por tener pareja de manera que yo siempre apuesto a esas redes de amor de cuidado y de apoyo mutuo hay que cuidarla mucho hay que ampliarla y nutrir la porque toda la base mi trabajo está basado en la idea de que que expandir el amor no reducirlo a la pareja y eso llenar tu vida amor es lo que bueno lo único que no salva yo creo de la soledad

Voz 1363 19:24 decía o dice el filósofo Manuel Cruz que es el único lugar que nos queda para refugiar Nos el amor el amor y que bien que lo podamos revisar gracias a gente como tú el feminismo no está cambiando la vida a millones de personas afortunadamente pero están preparados los hombres patriarcales para estos cambios que están por llegar porque estamos viendo unas resistencias no en partidos políticos en fin no hace falta ni que entremos en detalles no

Voz 2 19:49 pero yo a veces me horroriza pero yo me recuerda a mí misma todo el tiempo que Pepe decisivamente cuanto más estamos triunfando nosotras más reacción ahí vale se sienten fuera de juego por ejemplo un amigo me decía es verdad que es que no sabemos meternos en el feminismo sin liderarlo y parece que tenemos que llevarnos a tras la pancarta no si es verdad que cuesta mucho una Asamblea Feminista por ejemplo callarse y escuchar no y situarse a lo mejor al al fondo no dónde

Voz 5 20:19 perdón donde nadie Tévez no

Voz 2 20:23 yo le decía bueno esta frase tan maravillosa que ahora ya no me acuerdo a ver si me ayudas tú es la frase de no no necesitan un espacio en el feminismo necesitan minimizar sus espacios no de alguna manera llevar el feminismo al grupo del Whatsapp donde están poniéndolos me machistas vale llevarla cada rincón de tu cotidianidad no sea la primera instancia de lucha política es en tu casa en tu cama con tus con tus amigas con tus compañeras en el día a día la interacción el día a día para mí esa es la primera instancia de revolución de cambio de transformación entonces bueno yo creo que hay muchas resistencias que además con el tiempo se puede convertir en algo bastante peligroso por ejemplo bueno el auge del fascismo de la extrema derecha a las mujeres feministas nos pone en serios problemas no porque se nos presenta como mujeres muy violentas no pero bueno yo creo que también sitúa analizas el lenguaje bueno y todas las ideas del feminismo es todo sensato a mí muchas de me lo dice hay gente que me dice yo vine buscando amor conferencia entre feminismo

Voz 1363 21:30 idea humanos claro porque

Voz 2 21:32 sentí suena tan lógico y tan sensato digo hombres que el feminismo sólo es eso es pura sensatez que ha caído modernizada ya

Voz 1363 21:39 sólo la palabra verdad claro y yo les digo

Voz 2 21:41 esa no es más bonito donde ese seamos todas iguales y tú tengas el mismo tiempo libre que tu compañero por ejemplo no cosas muy simple no hay muy sencilla yo creo que este mensaje va calando y que esto es imparable es decir los hombres ahora están en una encrucijada histórica y ellos deciden si se unen al cambio o se queda atrás yo además les digo mucho a los hombres de mi vida no les digo es que cada vez Baixa ligar menos sino ponen un poco las pilas o vais a quedar atrás porque nosotras ya llevamos años trabajando el amor romántico nosotras leemos libros Nos apuntamos a talleres vamos asambleas estamos trabajando mucho el patriarcado que no sabía a nosotras las mujeres no estamos trabajando mucho para poder disfrutar del amor vosotros estáis ahí como tal tienes que empezar ya porque sino nosotras a años luz no es si yo creo que muchos de ellos están buscando herramientas materiales incluso cada vez me escriben más hombres contándole que con sus propios amigos han formó un grupo de masculinidad qué bonito esto sigue poderoso dando son grupos anónimos claro que no los vemos a lo mejor en las redes y tal pero sí que por lo menos en mi franja de edad de treinta cuarenta años ya hay muchos hombres pues con curiosidad no y también con una cosa de verdad que sino nos ponemos las pilas las chicas es que es que hay veces que en cuando nos juntamos ni hablamos en Roma no entonces cómo haces para entender a a una mujer pues en que leer no hay que trabajar hay que socializar a mí lo que más me parece importante de todo el trabajo que vengo realizando ese un poco lo que yo quería era socializar el tema del amor hablarlo en los mares hablaron las asambleas que no sea una cosa de chicas que nosotras siempre me habla del amor

Voz 1363 23:30 sí sí muy maduros clave

Voz 2 23:32 eso yo de años hablando sobre el amor con mis amigas fantaseando lo imaginando lo recordando hoy también intentando comprender qué les pasaba lo chicos porque no entendíamos no hizo Bono pues ahora es el momento que que hablemos chicos y chicas también

Voz 1363 23:47 al llego a entender qué les pasa

Voz 2 23:49 claro que es siga al ver pasar el patriarcado y sobre todo también mucho el miedo es el miedo a las mujeres por ejemplo tenemos mucho miedo a la soledad ya que nadie nos quiera porque es el bombardeo constante de la industria de la cosmética de la belleza no sino estás guapa no te va a querer nadie

Voz 1363 24:09 y los chicos es miedo

Voz 2 24:10 no bueno a no saber por dónde tirar están perdiendo su papel digamos de bueno ya no son los padres de familia los reyes absolutos de la Familia ya ni siquiera los necesitamos para reproducir Nos porque tenemos las técnicas de reproducción asistida no entonces están un poco perdidos están yo creo si con miedo a no saber dónde situarse ir realmente yo creo que siempre les digo yo les digo a todos

Voz 5 24:38 pues como compañeros como compañeros

Voz 2 24:40 saben no tenis porque son nuestros papás no tenéis qué ser los reyes absolutos del del mambo no en la casa simplemente a nuestro lado como compañeros

Voz 1363 24:52 podría estar toda la noche escuchándote enredado por estar toda mi vida he escuchado y así así trato de hacerlo pero bueno dices que una de las claves del cambio que necesitamos está en la forma en la que estamos criando y educando a las siguientes generaciones no no podemos ser contándole a los niños y a las niñas los mismos cuentos de siempre pero claro como pedirles que rompan con con una estructura patriarcal tal si nosotros no lo hemos hecho aún pero cómo se hace esto como cuáles son las claves

Voz 2 25:18 yo creo que que hay dos claves principales una es la educación en las escuelas deberíamos recibir educación emocional y sexual porque a ver yo siempre pienso a que me ha servido la lista de los reyes visigodos de nada vale no ha sido una herramienta que me servía absolutamente para nada a mí me hubiera gustado que en el cole me enseñaran a gestionar por ejemplo el dolor que me causa la muerte de un ser querido o que me señalan a gestionar el dolor que me ha causado un hombre cuando me he dicho ya no te quiero no eh que me enseñaran a gestionar un duelo también incluso el enamoramiento nunca me han herramientas para gestionar la euforia tremenda Delorean en del enamoramiento creo que habría que que trabajar mucho esto la gestión de las emociones y la educación feminista y luego por otro lado hay que hacer una revolución cultural y mediática es decir no sirve nada que los colegios de talleres ya hablemos sobre la da el respeto mutuo el compañerismo entre hombres y mujeres si luego tú llegas a casa enciende la tele y todos violencia por ejemplo las telenovelas latinoamericanas todo el amor es súper violento no en las películas estadounidenses dejó el amor es súper violento hay un grado de violencia terrible y ya hay tanto machismo en toda la industria del cine todos los medios de comunicación ellos tienen que asumir los dueños de los medios de comunicación tienen que asumir la responsabilidad social y ética que tienen en la transformación de nuestra sociedad hacia un mundo mejor no entonces yo creo que se trata por ejemplo de poder ofrecer a los niños otro tipo de héroes ya las niñas otro tipo de heroínas no yo el otro día hablaba con una mamá

Voz 6 26:58 cómo son los héroes de tus hijos somos asesina son

Voz 2 27:02 bueno no sé si tiene menos pero a mujeres

Voz 1363 27:04 ante en ese sentido me ofreces tu por ejemplo

Voz 2 27:07 a tu niño un ejemplo de hombre valiente honesto Hinault violento si es que no hay apenas no ejemplos de masculinidad maravillosa yo por ejemplo pienso para mí en los hombres que están en el Open Arms So en el Aita Mari no estos barcos que están rescatando inmigrantes para mí son del siglo XXI pero apenas se habla de ellos y apenas en el muestra no normalmente son héroes del fútbol más de alquilar mujeres que comprar bebés se badén fiscalmente Hacienda me entiendes son ejemplos que les está dando a los niños que no sirven para para cambiar la sociedad la que vimos entonces creo que no sólo se trata de una revolución política social económica sino también y sobre todo educativa cultural y mediática

Voz 1363 27:50 hombre es que ya no hacen sufrir por amor mujeres que ya no sufren por amor son dos buenos regalos para San Valentín eh así lo ponemos un poco resisten si hay creo que te gustaría saber que en la casa el libro aquí en el centro de Madrid me ha dicho la persona que me atendió un hombre encantador yo lo he puesto en la zona de los libros para regalar a San Valentín te he dicho hace falta esto para cambiar un poco estas estos días promocionando tu tu trabajo tus estudios por por España te vas a juntar con Nuria Varela a la cual admiramos hemos tenido aquí de colaborador es otra de las voces autorizadas para hablar de feminismo así que gran equipo eh pero y sí sí sí

Voz 2 28:25 además bueno voy a están en el País Vasco hoy y luego vuelvo Madrid otra vez nada intentaré venir más veces a promociones