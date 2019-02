Carlangas: "La música popular es la que incluye a la gente, no a las élites"

Voz 1 00:00 ultraligero es el nuevo disco de novedades Car niña iba a provocar de esa

Voz 2 00:05 escucha

Voz 1995 00:21 el espíritu de la tienda de lencería de color carne que les dio nombre les marca el ritmo todo muy íntimo y calentito pero ahora ha cambiado por mal conclusión más calentito y más colectivo quieren ver desde el escenario esas caras de gustito al ponernos a bailar Carlos Pereiro Berlanga muy buenos días buenas día Estany Xavi González Ferreiro muy buenos días buenos días qué tal unidades descaro mía que por cierto hay que decir que atienda cerró unos meses atrás sensible del año pasado estaba situada en la zona vieja de Santiago de Compostela con más de tres décadas al servicio de las señoras

Voz 3 01:03 pues sí se la comió el las los centros comerciales se comieron a las lencería es de todas formas el cartel de la tienda que es un cartel de hierro forjado lo pedimos por activo y por pasivo pero no fuimos capaces de conseguirlo si hay Nos llega cientos de selfies de gente sacándose fotos pancartas

Voz 1995 01:24 pero Kiki contrasentido no una tienda de feria con un cartel de hierro forjado como vamos a comenzar la delicadeza de nuestros productos

Voz 1 01:34 con el cartel de Granada no te crees que eran protestantes

Voz 3 01:37 tan delicada serán Raga es más bien

Voz 1 01:40 se trata aguantaban años yo creo acababa el Alba al cancele la parada

Voz 1995 01:44 bueno ultraligero es el nuevo trabajo de no es que Arminia sale mañana es todo un viaje por la música de baile

Voz 4 01:51 no

Voz 5 02:03 no

Voz 1995 02:05 qué es para vosotros música popular

Voz 1 02:08 uf me imagino que la música popular es la música que que incluía la gente no música inclusiva y no Hinault música quizás de de élites intelectuales eso o lo que sea no es música que es capaz de llegar a a la gran variedad no solo a los militantes de un estilo de música sino a gente que bueno que está dispuesta a escuchar cosas vamos más más inclusiva es no

Voz 3 02:35 yo creo que al final haciendo un paralelismo con el discurso de Íñigo Errejón todos estamos buscando la transversalidad y la él lo popular la música del pueblo es transversal precisamente el la música populares es precisamente la la referencia de ultraligero el bolero es algo que la cumbia la música disco es algo que escucharon nuestros abuelos nuestros padres escuchamos nosotros no es capaz de llegar a a muchos puntos de del estrato social y ahí es donde no es no

Voz 1995 03:14 Nos

Voz 3 03:15 fijamos para para hacer este disco tanto en lo rítmico en lo musical como en las letras de repente nos dimos cuenta de que no es gustaban más las letras de los discos de Kiko Veneno de Camarón de la Isla que las de los Rolling Stones que vamos a hacer

Voz 1995 03:29 no me parece correcto que te es como como referente a Íñigo Errejón pero espero que no sea al revés porque esa imagen de Íñigo Errejón bailando esto

Voz 4 03:38 no

Voz 1995 03:42 la gente seguro que tiene sus consecuencias seguimos repasando ultraligero

Voz 6 03:46 he creído que hemos

Voz 1995 04:01 en dos mil tres mil géneros subgéneros híper géneros géneros otra da rumba funk soul cumbia definir lo que hay es muy corta

Voz 3 04:16 pues si al final es un disco de pop mira que sí

Voz 1995 04:19 la medalla hasta tres letras que va a veces parezco idiota de esta quema que ese es un disco de pop vale vamos a escuchar antiguo la artista Erik Urano

Voz 7 04:34 es la de plástico conduciendo el coche fantástico efecto el Master mil club vacío tanto al cantante Román pito como el Malaka sonando bongos maracas sonando que final timado Preciado final acabamos votando

Voz 1995 04:52 tienes escuchado una colaboración con De la Fuente

Voz 3 04:55 de una colaboración a priori extraña que a mucha gente les sorprendió que nos juntas en un estudio de la Fuente a nosotros porque tenemos formas de de hacer música muy diferentes sin embargo son de entender la vida totalmente sí sí sí

Voz 8 05:12 pero al final nos hicimos muy amigos no con él somos muy diferentes y de de carácter es también diferentes niveles de Granada y nosotros de Santiago con todo lo que eso conlleva y al final la verdad es que nos entendimos muy guay él también venía de otro terreno musical ahí no tuvimos mucho problema no se debe ser el Internet

Voz 1 05:34 Nos allí pero es también lo contrastes da Chispa no chispa de creatividad no estoy igual lo mismo

Voz 3 05:40 sí pero fíjate que la canción lo hicimos en los primeros veinte minutos de estudio y luego estuvimos una semana a gastos pagados en Coruña repasando nos todos los restaurantes y ahí nos encontramos un punto en común fantástico Chad another

Voz 1 05:54 creo de de toda la vida es disco mezclaba en Londres sino haría falta pasaje

Voz 3 06:00 no vamos a los yo señor alterada como muchas otras viajar músicos lo hacen todos los roban la novia viajan pero esto esto la patente la tiene Labordeta

Voz 1 06:10 en el dos mil diecisiete Nos dejó esta canción

Voz 1995 06:20 disco es casi orfebrería porque en poco a poco avanzando en los habéis dejado ver algunas algunas piezas con nuestro obsesionada

Voz 2 06:27 mi portada

Voz 1995 06:44 así es como como comer en las Infantas muy de su tiempo

Voz 3 06:50 pues es un halago que que sea un disco contemporáneo no hacía porque es lo que pretendíamos al final cuando te pones a absorber disco Si escuchar música tienes el corres el riesgo de hacer Revival no de de repente que te salga al lo como por el libro y es lo que intentábamos evitar

Voz 9 07:10 para eso

Voz 3 07:11 intentamos destrozar lo máximo posible las canciones

Voz 1 07:14 ha hora no hecho nada no

Voz 1995 07:18 a ello hay que meter como has dicho

Voz 10 07:20 tanto la cultura americanos batalla ahora

Voz 1995 07:23 que abren el grifo y saca una canción eso es

Voz 1 07:25 sí sí de todas formas me me imagino que lo de la actualidad es esta frase de de la unidad de España tengo que decir que esta extraña llano bebidas a los ojos sólo te importa la unidad de España exacto también tengo que decir que que claro es el contexto en el que hicimos la canción pero es

Voz 8 07:41 España es una una palabra con un

Voz 1 07:43 sonoridad muy sorprendente no que funcione dentro de una ley

Voz 8 07:47 tras sin sin sin que me tiemblen

Voz 1995 07:49 bueno eso me gusta que tiene mala rima Weiss que mira para tener mandarina

Voz 11 07:56 rima con Kerry Marías España ver

Voz 3 07:58 con calaña

Voz 11 08:02 el caso se me ella

Voz 3 08:04 pocas apaña es te digo una cosa es que últimamente nos estamos encontrando con con gente que a priori era cosmopolita moderna y muy de su tiempo como tú dices y con dos copitas extremaba su posición tienes empezaba a hablar de cosas como la unidad de España Italia decíamos no puede ser que esta persona la escena

Voz 1 08:22 de la tarde en un Yuki a las hora desde siempre la hora ha sido la verdad ahora es fundamental quién las aquí contextualizar el espacio pero sobre todo

Voz 2 08:35 bien vamos a estrenar hay un sitio baladí

Voz 1 08:46 vamos a coger carrerilla a partir de ahora la siente rabia volverte a ver

Voz 12 08:55 el me llamaba nada delante era una llama nada disimulada

Voz 2 09:10 ya

Voz 1995 09:12 no quiero decir que os hagáis mayores que también pero voy a decir que está madurando en dos mil siete la descripción en My Space recuerdan My Space evitable no están los traficantes de armas a la venta de explosivos Image estoy como esa confesaba vais queráis provincianos provincianos provincianos de extrarradio amantes del que sometía nuestro grupo favorito de ese grupo favorito de Marichalar presumía

Voz 3 09:43 les seguimos siendo en la sombra

Voz 1995 09:46 probablemente entidad siempre fue un romántico L

Voz 1 09:49 no es definíamos también como jazz jazz jazz ya en nuestro mayor Just

Voz 1995 09:55 el ultraligero sale mañana directo a las pistas de baile y antes encabezar seguro algunos de los festivales más importantes del país no tienen porqué pero ellos van pero si quieren ir ellos van a estar en Barcelona desde febrero en Bilbao el ocho de marzo en Santiago nueve Gemma cinco de abril la verdad es que Armuña Forever novedades sigue abierto de lo cierre no es muy grande es mucho

Voz 2 10:20 en Galicia a Santiago Carmen