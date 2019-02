"La radiotelefonía es el arma con que la mujer, especialmente la española, conquistará su libertad"

Voz 1363

00:31

escritas por Teresa de Eskoriatza nació a finales del siglo XIX fue la primera mujer hasta donde recordamos que dio un discurso feminista en la radio española nació y murió en San Sebastián pero pasó décadas de estudios y de trabajo en Norteamérica hasta allí viajó siguiendo el sueño de la igualdad sus primeras colaboraciones con la prensa Se publicaron disimuladas bajo la firma de un hombre vamos a decir disimuladas Antonio cuando se retiró dejaba grandes crónicas sobre la contienda de Marruecos piezas escritas por fin con la sensibilidad que requería la madurez a hablar de la Guerra periodismo y literatura como siempre junto Antonio Rubio buenas noches que mujer más fascinante me me me encanta que que no es la presentes que no es la traigas en esta madrugada que además esta semana hemos celebrado el Día Mundial de la Radio