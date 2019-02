"He pasado toda la vida tratando de entender cosas que me atravesaban el cuerpo, acercándome a la teoría de otras maneras"

Voz 1 00:00 a pesar de llevar veinte

Voz 0530 00:02 años teniendo relaciones que intenta no ser exclusivas el activismo y la visibilidad no siempre fueron una opción durante mucho tiempo mis formas de relación eran una cuestión privada que concernida a mi entorno más cercano y poco más el neoliberalismo y el feminismo me sacaron a patadas del armario

Voz 1363 00:36 en los próximos minutos en los muchos libros nos vamos a asomar a la obra de Brigitte Vasallo escritora activista antirracista feminista LGTB y su trabajo analiza la islamofobia de género y el homo nacionalismo término que describe el uso de la diversidad sexual y los derechos LGTB y para sostener posturas en contra de la inmigración acuñó el término par por Washington traducido como lavado lila que hace referencia a la práctica que consiste en defender medidas a políticas xenófobas y racistas con la excusa de ser necesarias para la liberación de las mujeres defiende el Poli amor en las relaciones afectivas pero advierte de su origen neoliberal lista de sus riesgos es la autora de la novela porno burka y de numerosos relatos en libros colectivos como un esfuerzo o relatos marranos acaba de publicar pensé

Voz 1363 01:29 Bridget Vasallo buenas noches buenas no sé si es correcto todo lo que he dicho al comienzo si quieres hacer alguna matización

Voz 5 01:48 pues estudiar en el sentido académico no de estar poseso dentro de un recorrido académico lo hecho muy poco yo deje los estudios muy muy joven a los en aquello que antes se llamaba el COU pero sí que me he pasado toda la vida como tratando de de entender no cosas que me atravesaban el cuerpo ya acercándose a la teoría también pero de otras maneras no de manera yo diría auto Didac autodidacta pero no es así porque siempre nos buscamos maestros y maestras no que no se enseñan de de por esos caminos no aquí en poderlas explica pedir explicaciones que nos digan cómo funcionan los conceptos que nos guíen un poco las lecturas así que digamos que de una forma como extraoficial me he ido forjando

Voz 1363 02:28 te has ido forjando y ahora eres profesional en el máster de género de la Universidad Autónoma de Barcelona ahora hablaremos también de de esa parte de lo que te encuentras pero quiero hacerte la misma pregunta que le hecho hace unos minutos a Coral Herrera cuál es tu mirada hacia la celebración de San Valentín que acababan de sufrir

Voz 5 02:52 pues mira yo estoy como lanzando así una propuesta que la estoy elaborando para un artículo sobre el tema de San Valentino el tema de San Jordi en Cataluña no que regalamos mucho la robos a todo esto

Voz 5 03:07 que creo bueno sin duda es como el momento de propaganda no el gran momento de propaganda de la pareja no solamente su momento de comercial no en que en que se nos anima a través del amor a comprar cosas sino que su momento obvio político no donde se Nos disciplina para la cómo tenemos que organizarnos amorosamente no y estas cosas esta forma disciplina es una cosa muy sutil que no viene nadie con un látigo a decirnos cómo hacerlo sino que se hace a través de cómo de un gran programa de de Comunicación y marketing así como medio global entonces es el día de la híper exposición de la pareja aquí a mí lo que me me fascina me horroriza a partes iguales es que hacemos las feministas en esto no porque las feministas que estamos del rollo la media naranja no Lille el que ya nos hemos aprendido todas esas cosas que ya colgamos todos esos mes cuando llegue el día de San Valentín en el fondo hay como qué hacer una demostración de que tú no has fracasado en ese proyecto de mujer que es la mujer que tiene pareja otra cosa es que tú puedas decir por ahí que no la quieres por qué tal cual pero llegado ese día o la tienes poderes una fracasada como mujer y entonces nos lanzamos todas a a hacer muestras de que no nos sí que la tengo si que la tengo que es una mierda tenerla cuando que la tengo si que la tengo yo a mí eso me parece super problemático yo creo que las feministas tenemos que reivindicar mucho más el feminismo del fracaso mucho más ido al feminismo del éxito porque sabemos que el éxito se miden unos términos que precisamente son los términos del adoctrinamiento

Voz 1363 04:44 Brigitte antes de abrir las páginas de este libro que nos va a acercar diferentes formas de amar te voy a pedir que no se expliques las diferencias entre Poli amor poligamia yo creo que monogamia lo entendemos todos y todas aunque tú igual desde el estudio igual que hacer algún matiz no lo sé pero sí me gustaría que Poli amor y poligamia quede claro antes de empezar a profundizar

Voz 5 05:04 no hay tanta diferencia no son cosas muy distintas son matices de de unas formas de hace relación sexo afectivas que no van no funciona a través de dos personas sino a través de más otra cosa es que en cualquier grupo Polly amoroso mainstream podemos decir porque luego sí que hay grupos esos en que en que se ha trabajado esta cuestión pero en cualquier otro grupo Poli amoroso así normativo del norte global además sientes en la página web lo primero que vas a encontrar un anuncio luminoso diciendo cuidado no somos polígamo que también demuestra que es bastante parecido porque tú cuando entras en una tienda de coches no hay un cartel que ponga a cuidado no vendemos verduras ya sabes que si fuese tan tan tan tan tan tan tan diferente pues a lo mejor no hacía falta hacer tanta tanta tanta matiz así matización desde desde la entrada no no habría tanto terror a la confusión entonces cuáles son las de las diferencias que ahora mismo me pueden estar mandando por Twitter no cómo se te ocurre insensata son cosas muy diferentes porque la poligamia musulmana que es como lo que el el latiguillo que va detrás no la poligamia musulmana es religiosa y el Poli amor no mentira podrida el amor viene de una tradición judeocristiana clarísima como viene pues todo el recorrido de lo que serían pues el matrimonio tradicional luego de eso que llamamos monogamia osea tiene el contexto religioso tranquilamente también luego la otra el otro gran High light de esto al otro gran titulares y a la poligamia musulmana no es igualitaria y el amor si vale la poligamia musulmana y en principio legalmente no es un nombre que puede tener de entre una y cuatro esposas con un montón de matices según la legalidad la legislación de cada país no desde a la práctica ser casi casi imposible hasta que hasta pues otras legislaciones bastante más machistas que le dan todo el poder al hombre eso es cierto pero si miramos el amor eso también funcionase es decir con veinte años tal vez no pero vámonos a los grupos heterosexuales amorosos a partir de cuarenta años ellos están haciendo madurez dos interesantes ellas están haciendo viejas ellos tienen novias ellos ellas no tienen novios Punto Pelota y esto es así porque vivimos en una sociedad machista y no el amor no es una obra creo que por ser poli amoroso la sociedad deja de ser racista machista y lo dejemos de ser nosotras entonces no hay no hay tantas diferencias lo que sí que hay es un recorrido racista en la construcción de nuestro pensamiento Eden nuestro pensamiento amoroso también una construcción de que ser monogamia es mejor mejor a nivel ya moral que cualquier otra forma no o cualquier otra forma definida por la antropología de familias no las familias múltiples las polígamo y entonces llegamos a la evolución lo digo con toda la ironía que es la pareja de dos burguesa y céntrica hija heterosexual y ahora pues claro llevamos unos cuantos modernos diciendo a pues ahora queremos aumentar el número uno y entonces centraron como un poco en contradicción con el discurso entonces seguimos con el racismo de decir no no pero aquellos son no sé que hay nosotros somos más guays pues no y además digo más si así estamos aquí lidiando con que si los celos que cita al que no trataba Tata y luego hay comunidades notan lejos que llevan mogollón de siglos viviendo con parejas con varias personas yo creo que lo mínimo es ir a preguntarles que han aprendido lo mínimo no hace falta y casarse con ellos ni convertirse en ello es que no me falta nada es cómo te ha ido Cuéntame que dificultades ha encontrado que herramientas desarrollado porque igual no sirve de algo en lugar de eso nos dedicamos a decir nosotros somos mejores promover leyes porque esto que parece que pueda ser así como una la florituras mía pues en Canadá haya pasado que sean pedido leyes para matrimonios con más de dos personas para todo el mundo menos para musulmanes y mormones Ana en el caso de Canadá sea que esto es violencia heavy esto va en serio y lo tenemos que ir parando creo yo vamos

Voz 1363 09:16 pues para eso vamos a abrir este libro Pensamiento monogamia

Voz 1363 09:23 no sólo cuestiona todo lo construido hasta ahora en materia del amor yo creí que bueno que iba que iba a leer algo sobre el amor pero es que también en lo que respecta al Poli amor es decir la propuesta alternativa que surge es el Poli amor a este amor que nos han enseñado no de esto que hemos construido entre todos hoy todas pero asegura que es una idean neoliberal no que nos han vendido como progresista

Voz 5 09:47 es que en realidad no es una alternativa es lo mismo es lo mismo con más gente pero no es una alternativa de hecho en el Poli amor así sobre todo pues de la manera en que la manera más mainstream no de hacerlo es en la misma estructura que si fuese una pareja D2 pero con varias personas con las mismas desigualdades de género orientación sexual etcétera que encontraríamos en cuál por otro universo pero además poniendo en riesgo como uno de los últimos refugios que nos quedan de ante este mundo descarnado que es la pareja no a ese último techo pues yo creo que al sistema le interesa desactivarlo y una de las formas es desactivando también la posibilidad de crítica del amor porque yo creo que esto es claro también yo pongo el foco donde quiero no pero yo no creo que el podíamos neoliberal verse creo que las personas estamos muy bien dadas de neoliberalismo si podemos hacer lo que nos de la gana que sea lo menos neoliberal iba están empapado de neoliberalismo como no nos pongamos un poco atentas

Voz 1363 10:52 manifiestas que sólo entiende la escritora como espacio de reafirmación radical está al comienzo del libro me parece muy bien así como para empezar a a saber dónde nos metemos no que éste no es un libro para hacer amigos

Voz 5 11:03 yo siempre digo que en el libro que cuando escribimos no nos inventamos en realidad cosas sino que lo que tenemos es como como una antena no cada cual tiene pues eso sus dones no y entonces yo creo que lo que tenemos las escritoras es como una antena para recoger cosas que ya están en el aire y por eso los libros resuenan no porque en realidad lo que lo que he hecho es plasmar cosas que nos están pasando muchas y que estamos pensando mucha Asier

Voz 1363 11:26 todo este libro es un espejo de este libro salpica Hay bueno y hay que hacerse cargo es verdad de la situación hablando de los señores te apoyas en la filas en la frase de Heidegger que no hablamos el lenguaje el nos habla para explicar que el libro está escrito en femenino

Voz 5 11:42 sí y además fíjate llevamos pues creo que vamos ya por la tercera edición el libros está leyendo mucho en muchos ámbitos este escrito nada nada ni osea ni ni ha caído el patriarcado ni la ACA de la RAE se ha hundido Ny resulta que la gente no lo ha podido leer porque nos entiende si están femenino no ha pasado nada me entrevistaba el otro día un compañero del mundo y me decía tía pues principio pensaba que me que me iba a resultar extraño que es que a las diez páginas no te das cuenta de que están femenina

Voz 1363 12:12 qué bueno qué bueno es lo que nos pasa a nosotras

Voz 5 12:15 así de esas ideas simple no pasa nada se hacia me no pasa nada

Voz 1363 12:20 cuentas en el libro que en el panorama actual en función de la pareja que tenemos o de las parejas de las cuántas parejas que tenemos valemos más o menos en el mercado que estamos construyendo un hipermercado de los afectos y un consumo de cuerpo y de relaciones ostrás asusta leer esto pero es que realmente si lo piensas

Voz 5 12:38 sí supongo que asusta sí a mí también si asusta verlo asustada como sentir que allí no pero sí yo creo que es lo que estamos haciendo también no creo que lo estemos haciendo de manera como como una decisión consciente Dean pero creo que que sí que es el signo de los tiempos Ike también gracias a muchas luchas no porque la cosa no es lineal entonces gracias a muchas luchas entre otras las feministas no el tema de tener que estar atada a una pareja toda la vida pues ya no es afortunadamente necesario no hay podemos salir de ahí sin embargo sigue estando la necesidad social de tener pareja eso aún no lo hemos conseguido desmontar no en todos hay como CIC Zac hay una tensión ahí porque estamos en época de cambios en ese sentido no entonces está toda esa tensión

Voz 1363 13:26 en el ensayo hay un paralelismo entre el concepto de monogamia y el de patria te fijas en el conflicto catalán

Voz 5 13:32 el conflicto catalán se ha fijado en mí se refirió yo soy charnego en Cataluña así que os catalana charnego hay estado Jackie Onassis hoy idea aquí es hoy al sí que necesariamente he vivido todo este proceso con bastante intensidad creo que como todas nosotras no ICIT paralelismo sobre todo entre entre pareja patria en el sentido en que la pareja y sabemos que cuando cuando digo para eje cuando decimos pareja tenemos que pensar en la pareja heterosexual porque es el modelo IS el modelo que demás aprendemos todo el resto de personas casi todas las personas que huir nacemos en familia heterosexuales así quemamos eso y luego hacemos lo que podemos con lo nuestro entonces la pareja heterosexual es una promesa de felicidad no esto lo lo diría Sara Hunt es una promesa de felicidad te dicen hay desigualdades entre hombres y mujeres pero en el contexto de la pareja no son desigualdades sino que son complementariedad soy complementarios y con esa complementariedad Weiss hacen una pareja y entonces esa pareja pues va a reunir no las dos cosas la hace perfecta no va a ser un un espacio de seguridad tranquilidad donde bueno donde te complementan mejor que tener al al la pieza que falta para complementar te no esa es la la la promesa que luego sabemos que no funciona que no es así que que lo hay los desigualdades no es que desaparezcan es que a veces se meten debajo de la alfombra no con la excusa de que el amor todo lo puede el amor no sé que el amor no sé cuánto pues mira entre compañeros yo lo pienso a menudo no cuando de estamos denunciando violencias estamos tal tal tal tema la violencia pero luego pues hay muchas compañeras que están que se enrolla no que tienen parejas que han sido denunciadas por violencia porque siempre está entonces como pasa eso como sucede eso que tú estés denunciando la violencia machista y al mismo tiempo cepas que tu compañero está denunciado por otra mujer la denuncia falsa como pasa eso bueno eso pasa precisamente porque el sistema lo hace así lo hace así dice lo tuyo es verdadero entonces tú puedes analizar el amor y desmontar el amor pero eso es lo de fuera pero lo tuyo el tuyo si quieres de verdad el tuyo sí que es otra cosa Ésa es precisamente la trampa justos esa es la trampa que nos permite analizar pero nunca llegar a analizar realmente donde tú estás metida no es una cosa que me interesa mucho total que la pareja acceso ese núcleo yo ese lugar de obviedad de obligación no se puede decir así de todas esas dificultades no que te te impide analizarlas dentro la patria te te promete lo mismo la patria te dice aquí debajo todos vamos a ser iguales debajo estaban era todos vamos a ser iguales no va a haber diferencias pero también es una mentira lo que hacen las diferencias es obviarse en el momento del patriotismo no como en el amo el momento del amor romántico de parejas se obvian en plan si vales un poco tal igual pero no pasa nada no porque yo lo quiero y esto va a funcionar pues con el patriotismo es la misma en Brand si si no pasa nada pero ahora nos unimos debajo de la bandera luego estar todo bien todo bien todavía no porque además te buscas el enemigo externo para no funciona no funciona así entonces en Cataluña también lo aclaro porque aquí hay en cuanto abres la boca haciendo charnego sobre este tema nos asaltan las capturas de todos lados a mí cuando se me pregunta

Voz 1363 16:58 por todos los frentes me imagino de una me

Voz 5 17:00 juntan Si Si amo más a Cataluña a España yo digo que me dan asco a partes iguales ya estos Taures

Voz 1363 17:08 qué pasa esto

Voz 5 17:10 qué anarquista y había un espacio para tener este tipo opiniones pero que en el momento el patriotismo de ambos lados estos espacios ya no quedan dicho eso también yo defiendo el derecho a que Cataluña decida sobre su propio futuro tenga sus propias fronteras si así lo quiere la gente de Cataluña eso también que quede clarísimo pero dicho eso pues no yo no me enamora ninguna de las dos estructuras ni creo que sea necesario que me enamoran para defender la posición de me parece justa no creo que sea necesario que me enamore no de esa manera de la misma forma que no creo que sea necesario que no sigamos enamorando de esta misma manera para generar parejas para para generar amores no lo que le quiero quitar es el componente fanático a la cosa eso es lo que a mí me preocupa porque cuando estamos hablando tanto de amor como de patria parece que no lo puedes nombrar porque estamos otra vez tocando cómo va lo intocable es que va de eso va de eso de que sea intocable de eso va

Voz 1363 18:07 la patria y el amor Brigitte Vasallo muchísimas gracias por tu tiempo gracias de verdad por compartir todos estos conocimientos y gracias por este ensayo Pensamiento

