“En esta novela existe un peso emotivo de todas esas emociones y amistades que siguen ahí sin ningún tipo de condición”

Voz 0598 00:00 es autora de las novelas Tenemos que vernos que fue finalista del Premio Herralde en dos mil tres todavía tú la fragilidad de las panteras finalista del Primavera de Novela en dos mil diez El novio chino Premio Málaga de Novela en dos mil dieciséis

Voz 1 00:21 María Tena buenas noches bienvenida

Voz 1363 00:24 me pregunto qué es lo que pasó para que no empezará a publicar su obra hasta cerca de cumplir los cincuenta no sé por qué no ha castigado de esa manera

Voz 2 00:32 el Reino muchas gracias pero la verdad es que lo hice muy conscientemente no Mi madre era poeta era una que yo admiraba mucho está siempre rodeada escritor si mi padre también es una familia que siempre ahí donde ha ido que extenso promovido mucho de sitio siempre conocía pues eso en Perú teníamos de vecina Vargas Llosa en Puerto Rico mi padre tuvo a Bryce Echenique que pasar continuamente por allí en Uruguay pues a Onetti que era íntimo amigo de mi padre que vino bueno entonces claro tener tanto libro en casa tanto escritor hablando en tu casa oyendo le te da mucho respeto por la literatura no te un amor tremendo hay mucho respeto y entonces yo escribía todas las noches escribía por supuesto dos dos horitas pero siempre he pensado

Voz 3 01:15 qué queda para mí que que que que no no sería tan

Voz 2 01:19 arriesgada y tan disparatada como para ponerme intentar publicar no fue Luis Landero el que me el que me animo porque fui a un taller de Luis Landero en un momento en que yo estaba accidentada con una escayola cintura moviendo me como podía Ivi que vi yo había leído a Luis M me encantaba como como escritor y entonces hicimos un taller con un grupo de gente estuvo muy bien en el último momento cuando ya acaba hagamos el taller me dijo Mira tómate lo sé yo no te digo más que no he visto una cosa con más vocación literaria que tú no te digo si eres buena o mala en sostuvo mudan esto también porque no no juzgo lo que yo había escrito en Aldaya pero toma no y eso fue como si te me pusieron delante del encima algas una una chispa no una llama impresionante que que dura hasta ahora importante es

Voz 1363 02:06 que alguien coja un espejo de lo que en adelante diga mira te es importantísimo saque

Voz 2 02:13 sí que alguien te en un momento dado una palmadita también en la espalda y te diga mira puedes hacerlo en todo en la vida no el que el que el que te pongan en positivo realmente te cambia la vida a mí me cambió la vida radicalmente esas ese es impresionante no soy muy amiga de Luis ahora llevan muchos años con tenemos un pequeño grupo que Nos vemos muy a menudo Inés queremos mucho pero es que es una persona que para mí es importantísima independientemente llave la amistad no

Voz 1363 02:42 pues una vida la de María Tena que podría ser también una novela premiada hija de diplomático de poeta pasó parte de su existencia en Uruguay en Dublín es licenciada en Filosofía y Letras y derecho su actividad profesional en la Administración pública se ha movido siempre en torno a proyectos culturales educativos que le han hecho viajar por el mundo colaboradora igual de revistas dirige una colección de literatura extranjera contemporánea fue profesora de escritura vamos a recorrer capítulos interesantísimos de tu vida pero María porque escribe cuál es su motivación

Voz 2 03:15 bueno no sé yo creo que fue una cosa que que fue natural no sabe que lo tenía ahí siempre escrito siempre me ha gustado siempre he me he conocido mejor así no es una especie de de conocimiento no empecé hace psicoanálisis y curiosamente el primer día que fui a la psicoanalista una mujer estupenda nada más terminales cuando estamos ya yendo hacia la puerta me dijo tienes que escribir no ya escribo es aquel que que sí pero también a veces como te expresas y como vives la vida intensa cuyo yo soy muy intensa no sé que no soy funcionaria una persona bastante se veía bastante puntual intensa soy intensa entonces yo creo que la literato mira te da te da el el el desahogo de de muchas cosas que sientes que piensas que a lo mejor los días interiores son mucho más intensos que los exteriores no literatura te te ayuda a sacar esa esa parte intensa que tienes no

Voz 1363 04:11 quizás de un poco de peso aligerar

Voz 2 04:14 efectivamente nada que no sepas es el no

Voz 1363 04:16 hombre de su última novela galardonada con el Premio Tusquets Quintana que no sepa es la narradora de esta novela en plena crisis de pareja vuelve al episodio que marcó el final de su adolescencia la muerte inesperada de una madre en un divertido y sofisticado Uruguay de finales de la década de los sesenta antes de la dictadura militar cuando la vida transcurría entre fiestas al aire libre ideas en la playa usted nació en Madrid pero las responsabilidades diplomáticas de su padre le llevan a vivir a Uruguay más tarde a Dublín es una novela de ficción pero hay trazos de su infancia en la misma

Voz 2 04:52 sí claro yo yo viví cinco años en la novela no tanto el personaje la novela vive poco tiempo porque se tiene que ir apresuradamente por por la intriga de la novela pero yo viví muchos años en Montevideo es la adolescencia es es el momento en que dejas de ser niña quizás a tener pues esta cosa de enamorar pero fue una época también muy intensa de mi vida muy muy muy gozosa no recuerdo en Uruguay como como una libertad no sin se notaba nosotros digamos de la España de Franco del final los últimos coletazos de

Voz 3 05:26 de de Franco no ir

Voz 2 05:29 España Un sitio que íbamos todos bastante uniformados con aquellos Miniporque aquellas faldas escocesas que recuperamos cuando volvimos a España ya pero en Uruguay era era estar en la playa semidesnudos no hay eso llevaba una sede una sede consecuencias tremendas para la gente mayor no era la gente no se cuidaba mucho eran los amigos de sean gente muy culta muy leída y al mismo tiempo muy libres no entonces a eso ay si creen una especie caldo de cultivo en el que todos sean muy felices pero que luego luego acabó con la dictadura toda esa esa especie de de vida placentera nada donde también muchas pase ocultaban pero donde todos sean muy amigos también de este grupo de gente era una una mezcla de pero éramos no había mucha felicidad no eso no se nos transmitía a los niños también no que éramos todos muy libres y muy felices

Voz 1363 06:21 la protagonista de nada que no sepas regresa muchos años después al Uruguay algo que hizo usted también en su momento a petición de su hermano Fidel era muy importante regresar y contar con esos recuerdos

Voz 2 06:32 claro me me hermano que también era mayor que yo tenía tenía como yo los mismos recuerdos muy potentes siempre decía tenemos que volver yo decidí yo le decía siempre nadie unos conoce dice no nos hemos seguido escribiendo cuarenta años es que viendo no

Voz 1363 06:48 entendemos manteniéndose con talante cuando ese contacto lo que cambia la vida en cuarenta años

Voz 2 06:52 entonces era realmente él en ese en ese periodo cuando ya se empeñaba en en que fuéramos a murió murió con la enfermedad así muy tremenda entonces llegó a ir a Uruguay

Voz 1363 07:02 hay

Voz 2 07:02 él no llegó a ir entonces yo sí que voy yo sí que a los pocos meses volví lo que fue muy sorprendente es que en en el aeropuerto había dos amigos míos que me dijeron nosotros hemos pedido permiso porque el tiempo que tú estés aquí no vamos a trabajar sexo una cosa le nace no no hice dentro de nosotros hacemos una fiesta cita el sitio donde llevamos las bicis una cosa muy informal no te preocupes sesenta personas estaban los amigos de mis padres estaban estarán los nietos de mis amigos estaban mis bueno está mis amigos fue una cosa yo esa esa fiesta pasé toda la que está llorando porque para mí tiene un peso muy emotivo que yo con esta novela se refleja esas emociones exigen ahí no es a Mista sin sin ningún tipo de condición si ahí no esa felicidad que tuvimos sigue ahí iba la novela está no obstante está todo eso

Voz 1363 07:58 claro a lo largo de esta conversación vamos a entrar y a salir de la novela vamos a pasar por la vida de María el fin espero que en los que los oyentes no se pierdan eh volvemos a la novela al reencuentro con amigas de la infancia con las mujeres que conocieron al padre en la ficción nombres adductor la protagonista trata de averiguar porque ella y su hermano tuvieron que partir para España apresuradamente tras el fallecimiento de la madre es muy bonita esta parte a mi me gusta mucho porque se respira ese ambiente de no contar a los niños por no hacerles daño pero se les está contando todos los niños están entendiendo que está pasando algo muy terrible no volvemos a la vida real al igual que su protagonista usted Paul vio allí como decía creo que ha descubierto cosas de sus padres que desconocía ha revisado sus recuerdos yo era una niña

Voz 3 08:45 cuando cuando vivíamos allí dio no me enteraba

Voz 2 08:48 cuenta que lo pasamos muy bien pero claro sí que es verdad que la gente empezó a contarme cómo era aquella vida no como pues tenían una vida también un poco clandestina algunos de ellos no quería pasar muy bien y hacía muchos hacía muchos viajes juntos dice bueno todas estas cosas que pasa y había una especie de libertad sexual que qué pasa de vez en cuando en algunas sociedades no y éstos no eran gente burguesa pero tampoco la especialmente ricos era gente muy intelectual sobre todo muy muy artistas no muchos de ellos había pintores había escritores había bueno ir y la verdad es que que es interesante no es ese esa especie de caldo de cultivo que luego con la dictadura pues se rompía no

Voz 1363 09:29 desapareció la Familia y su entorno es uno de sus temas favoritos un tema inagotable sin duda porque además se va revisando continuamente verdad me pregunto qué es lo que más le interesa usted de una estructura familiar

Voz 2 09:41 bueno es que la familia está todo no en la familia como como tú muy bien dices la familia está los odios pero al lado los amor es decir una persona que te puede hacer una un primo tuyo o un tío tuyo o una hermana tuya un hermano tuyo te puede hacer la mayor faena al mismo tiempo pues era la persona que tú más quedas no te puede decepcionar y al mismo tiempo puede haber un entusiasmo al día siguiente entonces está en un espacio muy pequeño un espacio social muy pequeño se producen unas sentimientos unas pasiones y unas actitudes extremas tú piensa simplemente en una en en el reparto una herencia se está que sea ah no a lo mejor a los tres meses vuelven a su cauce no pero en en espacios muy pequeños y gente que se conoce de siempre pues pues pues eran unos unos ambos extremos tremendos parece muy interesantes sobre su bueno velé muy novelístico

Voz 1363 10:37 aquí todos nos encontramos ahí además mayor no en menos de vida nada que no sepas habla de la memoria de los recuerdos que van construyendo nuestra identidad da la impresión que llega un momento en la vida en el que nos damos cuenta que hemos hecho patrimonio ya de lo bueno de lo malo perdemos el pudor el miedo a mirar de frente a los recuerdos yo sé lo veo mucho a ustedes a los escritores que de repente hay hundía que deciden afrontar un libro con una valentía contando cosas pero poniendo las emociones al desnudo

Voz 2 11:08 es que yo creo que es importante es decir a mí me la Mis primeras novelas Kravis también a mí me da a mí me gusta a siempre las tengo mucho caridad experiencias pero de repente es verdad que me alguien me dijo una un escritor amiga Rozas me dijo escribe con la con los con la tripa con los intestinos esquife con estómago escribe con el corazón sean no te asusta es no pasa nada cuenta cuenta cosas que que te hayan pasado por supuesto no hay que poner nombre y apellido las personas con que te pero sí pero sé valiente no porque a veces te quedas un poco en la elegancia de tu prosa tus cosas Hinault no Ahmed no entras poco a poco me he ido me he ido soltando recomiendo a todos los escritores no que empiezan que sí que puedo decir palabras muy bonitas pero si no hablas de la verdad sea tienes que llegar en esta esta novela es una novela de ficción no es una novela en que casi todo lo que pasa es mentira pero es verdad que las personas los personajes que aparecen tienen una raíz que yo conozco y si no me lo ha inventado la raíz no es coherente con algo no entonces lo que he llegado es como una verdad literaria sea lo que yo creo que los escritores tienen que hablar de la verdad literaria no habiendo debería entonces yo creo que sí que he conseguido con esta novela está llena de ficción que la anécdota es toda ficticia todo lo que sucede es ficticio he llegado a una verdad no llega una verdad ha llegado como una reconciliación comía de los ciencia es una novela sobre la identidad sobre quién quién es quién esa esa esa narradora que habla pienso yo también no al final por eso ahí hay hay una verdad que no es exactamente lo que pasa en la novela

Voz 1363 12:47 en esa verdad nos podemos encontrarlos los lectores voy a detenerme en un punto que me ha interesado muchísimo la novela habla de la familia de la memoria de las singularidades una clase social más favorecida le escucha usted es decir que la gente que lo tiene todo solucionado es muy hipócrita

Voz 2 13:05 normalmente no tiene nada que perder no entonces pueden engañar mucho no estaba está volviendo a la política continuamente no es decir la gente que que tiene una situación económica buena una situación laboral excesivamente buena con excesiva os altos sueldos alguna vez pues pues efectivamente no tiene que dentro pueden pueden mentir piensa suerte pueden mentir la suerte o la desgracia no porque si sale mal no pero

Voz 1363 13:33 es verdad que parece como que el pudor se anula cuando uno lo tienes visto

Voz 2 13:38 es también está rodeado

Voz 3 13:40 gente que les que les hace la pelota parece

Voz 2 13:44 lo juegan muy claramente no entonces como exista bromeaba hay gente que te dice a todo que sí yo sólo he visto mucho en la política yo directora de Gabinete de varios de los altos cargos y a lo mejor ellos no pero pero la gente con la que trata me he dado cuenta que que que al final Said Said están sin querer eso no es culpa de ellos no llegan a los puestos como con muchas ganas de que les diga la verdad y poco a poco y no quizá directamente con la gente que yo he estado porque porque son gente a la que yo les maltrataba bastantes yo suele decir la verdad intento de decir la verdad creo que eso lo que es útil para ellos no que es lo que ha sido útil para ellos cuando tenía estos cargos pero pero es verdad que que que hay un montón de gente que que dice a todo que sí que todos lo suaviza que todo lo justifica es muy peligrosa para parapolítica ese peligrosísima porque al final te cae te es sin darte cuenta de un una especie de de abismo no para la vida también la vida tienes que saber con quién estás Ny porque estás no es que saber también de lo que fallas no no puedes empezar a subir te a subirse al pedestal porque porque te conviertes en una estatua de piedra no

Voz 1363 14:54 claro la novela también habla de la liberación sexual me pregunto si cambia mucho la opinión sobre este tema en concreto según pasan los años porque yo estoy viendo que hay mucha revisión alrededor no es lo mismo hablar con la persona de veinte años sobre la liberación sexual que con alguien que ha vivido la transición que

Voz 2 15:11 bueno a mi a mi lo que lo que me sucedió que que esto es una cosa que lo piensa después de terminar la novela no es decir España era muy ñoña España cuando nos fuimos y cuando volvimos cinco años después era igual de años ahí vamos con las faldas muy largas cuando llegamos en la pandilla del verano por ejemplo los chicos ya siga están separados los mayores y los pequeños también están separados yo en Uruguay íbamos todos juntos en las bicis aquellas alocadas y no entonces ahí me dieron como poco la El veneno de la libertad en nuevo volví me sentía muy mal qué difícil es hacer una tía mía cuando llegamos reunir a toda la Familia dijo con la escena no se no se sale porque vienen desbocada yo venía con minifaldas pintaditas y más patente uruguayo entonces bueno eso ha cambiado no estarán en la familia totalmente entonces es esas cosas te marca muy de estar conmigo pues mira yo voy a esa me da igual entonces pieza que siempre he tenido un punto de de libertad de pensar que que la vida es muy corta que la vida hay que vivirla es que no se puede estar tan tonterías no se puede bueno es peligroso se pasa mal también eh pero buena

Voz 4 16:23 se vive ya te digo intento extensamente

Voz 1363 16:27 el libro habla también de la amistad real y leal entre mujeres de la sonoridad y está dedicada a sus padres

Voz 2 16:34 bueno sí porque claro el estas estas novelas en que en que hay una cierto una cierto conflicto matrimonial y que hay pues tiende a a la gente a creerse cosas que no son no porque además todos tendemos a simplificar no es a mi mi mi padre y mi madre siempre tú pero en una absoluta complicidad un cariño tremendo a pesar de su vida tuvieron Ávila complicadas los otros no pero pero siempre estuvieron allí el día que que mi padre se murió en Puerto Rico mi madre de hijos a va volver hijo no me voy a morir y a los veinte días se murió

Voz 1363 17:09 este día es eso

Voz 2 17:11 está muy íntima pero pero eso te demuestra la la el lazo que les unía tan potente independientemente de sus vidas un poco no tenían un plazo muy potente y había tenía ocho hijos porque la novela no no salen los ocho hijos no

Voz 1363 17:29 pensando en en sus padres pensando en todo lo que ha escrito sobre ellos lo que hay de ficción lo que hay de realidad hay algún fragmento que le emociona especialmente

Voz 2 17:41 bueno a mí me emociona unas las las poesías de mi de mi de mi madre me emocionan mucho pero también en Es en este te libro hay muchas cosas que me emocionan que ya te cuando lo escribía no ahora lo leo me emociona emociona Verda remoción el libro es el otro día fuimos a la a la Biblioteca Las Rozas con Jesús Marchamalo y me hacían preguntas que yo casi no podía pregunta no podía contestar anunció la emoción sí porque es que es verdad que que que es un libro que me atañe mucho no también te insisto no aunque no sea verdad lo que sale la novela no es una cosa que hice siempre Luis Landero es que es muy importante elegir bien el tema sobre el que es el que escribes no ya que Cervantes en las Novelas ejemplares fue genial pero hasta que no encontró al Quijote no hizo la gran novela es su vida no yo estoy de acuerdo con él no sea yo creo que esta novela el tema anime implica muchísimo una mejor novela he escrito muchas novelas prestar a mí me atañen mucho

Voz 1363 18:44 porque le llega en un momento muy bueno dicen que está usted en su madurez se como escritora entonces ha sido todo perfecto

Voz 2 18:51 si los astros se han encontrado el es saber qué pasa si Iggy buenos y sobre todo que que uno ve que que una cosa que que siempre he escrito y tal y a la gente le gustaba pero lo que veo es que la gente también le emociona la no porque se encuentran la idea era porque porque hay cosas que son no para todos no que ahí ahí cuando has escrito un poco con con Lass con con un cierto riesgo pues la gente también aceptas eso no es muy bonitas es precioso pero el más bonito de escribir sexo no las personas leen tu novela se inventan otra novela distinta te la devuelven no Mejorada no eso es precioso está mejor describir decía

Voz 1363 19:34 ya el comienzo de la conversación que la de María Tena es una vida fascinante en el año ochenta y uno participó en las negociaciones para traer a España el Guernica qué recuerdos puede compartir de ese momento que en bueno

Voz 2 19:45 que es el momento era era era apasionante pero fue Javier Tusell que hizo todo no Javier Tusell era Javier y Álvaro

Voz 3 19:52 tienen Novillo también que que que Álvaro Martínez ahí ya inscrito y la hija que había también escrito ha escrito un libro sobre este tema

Voz 2 19:59 no no fueron a mí me yo era muy joven era mi primer trabajo era bueno yo sabía inglés con lo cual algo algo ayudé no ir yo soy también de derecho con lo cual un poco ayude también pero no tuvo un papel muy muy pequeño pero fue apasionante no en la la época de Di Javier Tusell en cultura fue una cosa inolvidable no porque fue todo inauguraciones no era el primer vez la primera vez que que salga a exposición de Picasso la primera vez que por supuesto lo del Guernica que fue espectacular la primera vez que fuimos a ver a Dalí a Portlligat está ya mayorcita se se hizo la Fundación Gala Dalí cosas todo inaugurales no la primera exposición de Tàpies la primera exposición extranjera que venía a España bueno fue fue fecunda

Voz 3 20:47 Ximo momento hoy ya no estamos viviendo también de son de es la muchos que hay en España el a la maravilla de las Bellas Artes en España es es también gracias a que se empezó muy bien no después de de la en la democracia

Voz 1363 21:02 sigo porque trabajó en la Expo noventa y dos como directora general de la Sociedad de gestión de la Expo años más tarde Elena Salgado entonces vicepresidenta le encomendó el Comisariado de la Expo en San del dos mil diez apasionante

Voz 2 21:15 apasionado esto tiene otra novela

Voz 1363 21:18 sí así es que sí que he escrito una novela sobre eso

Voz 2 21:20 es lo que les sobra es un romance que que hubo hay que yo lo vi muy poco porque eran dos dos enamorados que claro no tendrá mucho antes en estar conmigo pero yo lo vi pensé Lisa en en una esa pareja entre dos personas que uno del rico me español es un poco pijo muy social y otro es el chino casi más pobre de China no eso fue verdad pero la novela una vez más con la realidad no pero es una esa novela es una excusa para para mostrar cómo es lo más apasionante nacía más contradictoria hay loca del mundo pero también lo más apasionante no yo echo de menos

Voz 3 22:02 hay a veces todavía ha pasado de casi diez años sigo echando es una maravilla de ciudad

Voz 1363 22:09 María tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete nietos y seis seis seis contado mal

Voz 2 22:15 entonces ella este viernes una familia eficientemente es una maravilla interesante

Voz 4 22:20 no es fantástico dos nietos es estupendo para ellos es una amiga me dice que ser postres la vida los vientos son el poste la vida que es bonito totalmente es es el placer por el placer en estado puro los nietos no

Voz 1363 22:33 pues el postre de la vida creo que leyenda también de alegría usted disfrutar de su casa en Comillas con el balcón a los Picos de Europa podemos imaginarla ahí ahora desarrollando algún proyectil

Voz 2 22:43 me quiero ir de hecho algunos días a ver si a ver si lo consigo porque era Uruguay dentro de dentro de un tiempo dentro una quincena de marzo a tengo que hacer algunos viajes pero pero allí sola estoy realmente me

Voz 0598 22:58 me inspira muchísimo están al campo el campo me inspira mucho

Voz 2 23:01 se esa de que no va a pasar nada y que casi no el teléfono funciona muy mal con lo cual es perfecta