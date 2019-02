Flash deportes SER de las 14.30 horas (14/02/2019)

el Real Madrid se llevó muy buen resultado de la ida de los octavos de final de la Champions League jugada ayer en Amsterdam y más viendo el partido que jugaron los blancos se impusieron por uno a dos al Ajax con tantos de Benzema uno de los hombres clave en el equipo de Solari Asensio que salió en la segunda mitad por parte holandesa anotó silla eche el partido de vuelta en el Bernabéu el próximo cinco de marzo en el que no estará Ramos por acumulación de

de jetas provocado la tarjeta o no por el aquí se quede bien claro

Voz 1896

00:29

bueno sí la verdad es que viendo el resultado te mentiría si te mejor pero sí eh lo decidido así el minuto ochenta y ocho una tarjeta me perderé ese y ojalá el equipo pues también aunque yo no esté dentro del campo animar de común Ultramar no bebé fuera desde la grada para que cerremos esta eliminatoria ahí poder disfrutar también de unos cuartos de Champions