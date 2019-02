"Mi padre era un persona que sufrió los rigores de una dictadura y eso moldeó mucho su vida"

Voz 2 00:00 la gente menosprecia lo no sé viniendo barato puede haber buena calidad muchos autores muchos autores de los entonces llamados a género porque la gente no prestaba atención porque porque lo barato simplemente para estos eran autores pues que poniendo de manifiesto una serie de de en fin de sucesos explotaban la nobleza estado Tábano las intimidad la honradez la valentía de valores que quizá han pasado de moda

Voz 0137 00:36 escuchamos a Francisco González Ledesma un barcelonés que hizo de su ciudad la gran protagonista de su extensa obra hay quién habla de al menos cuatrocientas novelas firmadas por él una de ellas Crónica sentimental en rojo ganó el Premio Planeta mil novecientos ochenta y cuatro además de escritor fue periodista Antonio Rubio buenas noches

Voz 1397 00:59 bueno yo intento de alguna forma recuperar esa parte que es la del periodismo y la literatura Illa

Voz 5 01:06 de personas creadores eh

Voz 1397 01:09 me literatos que de alguna forma nos traen el elemento de la ciudad a esas páginas que de alguna forma muchos no podrían leer sino fueran por ello el ejemplo directo y patente es el de Francisco González Ledesma que además dio la casualidad que en épocas diferente vivimos esa Barcelona de la rambla de Poble Sec del Raval de la calle taller del Grupo Godó de La Vanguardia ay de aquellos que tuvimos la suerte de estar en Tele Exprés

Voz 1363 01:40 cuatrocientas novelas he dicho yo pero creo que tú incluso llegas a afirmar que son muchas más a través de sus seudónimos no que también fueron muchos

Voz 1397 01:48 pues que yo recuerde de seudónimos y me permites tenía tal como Silver Kane Ocaña Taylor no mi Si vía Valdemar

Voz 1397 02:00 los robles Enrique Morell porque hay que tener en cuenta que Don Francisco González Ledesma sufrió el impacto que sufrimos muchos el más porosidad que se llamaba Francisco Franco Bahamonde cuando no se podía escribir o no se podía decir lo que realmente uno pensaba hasta el punto fíjate que les dieron un premio en mil novecientos cuarenta y ocho el de novela Adiós Jeanette que no se pudo publicar en aquel momento eran Sombras viejas si mal no recuerdo y luego incluso Napoleón es Le pasó exactamente lo mismo que no pudo publicar hasta mil novecientos setenta y siete todo el su oficio realmente yo creo que lo aprendió lo trabajó lo educó en esos folletín es pequeños que yo recuerdo cuando era pequeño en los Kiosco lo alquilamos lo comprábamos los leíamos

Voz 1363 03:15 al otro lado del teléfono en esta madrugada no escucha Victoria González es su hija es periodista como su hermano Enric ir concretamente ayudó a su padre al periodismo a González Ledesma a escribir su último trabajo victoria muy buenas noches

Voz 7 03:30 hola muy buenas noches gracias por atendernos a vosotras buenas noches Victoria hola buenas noches

Voz 1397 03:37 para mí es un punto muy interesante el que puedas estar aquí porque creo que tú has vivido en primera persona ese sentir de tu padre como de alguna forma recuperaba lo que era la calle

Voz 5 03:49 oye para desde ahí denunciar plasmar analizar

Voz 1397 03:55 lo que fue la Transición hilo que fue esa digamos censura que sufrimos muchos quiero hacer un canto más a tu padre en mil novecientos sesenta y seis fue el fundador o uno de los fundadores del Grupo democrático de periodistas hacer eso en mil novecientos sesenta y seis no era fácil

Voz 8 04:15 no no no no lo era no lo era lo que pasa es que mi padre era una persona bueno que naturalmente que sufrió directamente la censura los rigores de de de una dictadura y eso moldeó mucho mucho su vida porque cuando tú llevas en tu esencia querer escribir y siete siete prohibe te te te marca mucho la vida porque no es no es un es es prácticamente una una amputación vital no Biel eh a a la cuando empezaron a respirar aires nuevos a a poder hacer pequeños pasos porque Sevilla que que que que bueno que Franco tenía que acabar en algún momento que que que que que que que la dictadura tenía que finalizar el naturalmente trabajaba en todo lo en todo lo posible igual que muchos de sus compañeros sobre todo de la profesión el periodismo que es donde había muchos aires nuevos poder es romper con ETA

Voz 7 05:16 soy empezará a dar pequeños pasos a a un nuevo país yo creo si me permites nuevamente

Voz 1397 05:22 mejor que tú no lo ha estudiado Nadia podría ser Enrique en todo caso las una crónica negra de la transición y la plasma perfectamente y a través de sus novelas conocemos la historia de España de aquel momento no es así lo ves como yo

Voz 8 05:38 sí sí sí es así porque él a través de sobre todo a través de su personaje Méndez que se sumó el inspector más su personaje más conocidos un inspector que a través del osea este personaje aparece por primera vez en el en el ochenta y tres y acaba en el dos mil a través de treinta años este personaje va viviendo en una Barcelona

Voz 1397 05:59 eso es cambiante a una realidad cambiante

Voz 8 06:02 también es importante un yo creo que que Méndez es un personaje que lleva en su definición como personaje el sello de haberse formado en una dictadura haber sido policía durante una dictadura seguir trabajando en una policía que se tiene que democratizar que tiene que que que que abrirse a una democracia ya un país normal por decirlo de alguna de una manera no entonces sí que en sus novelas y se ve muchos a transformación de Barcelona

Voz 1397 06:37 porque si me permites tu padre utiliza Méndez para ir contra

Voz 5 06:40 cuando no esa

Voz 1397 06:43 transferencia que se hizo desde la dictadura a la democracia no es decir

Voz 8 06:48 va contando los momentos políticos

Voz 1397 06:50 estaciones y a través de ese Méndez que en realidad si me permite creo recordar son tres o cuatro policías que él llega a conocer bueno pues imagino que de aquella época y demás en la que indudablemente habían demócratas menos demócrata desde hace una perfecta radiografía o una perfecta casi yo diría ecografía de aquel momento

Voz 8 07:16 lo que él mismo Méndez en sí es un personaje que le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos no por convicción porque bueno yo siempre digo que Méndez es un un inspector con corazón de izquierdas y formas de derechas porque eh eh es una persona que está siempre por más por la Justicia que por la ley y es una persona que está siempre más por el débil que por el poderoso pero se ha formado durante una dictadura es decir que en el propio personaje ya ya lleva un un pasado que en cierta manera aunque mi padre va plasma cuando la nueva sobre todo la nueva Barcelona que que para él es es un personaje en sí de de de sus novelas plasma los cambios iba recordando el lastre que se lleva también porque en esos en esos cambios en no se puede ni bueno la la actualidad cada día lo demuestra esos cambios cuestan de de realizar porque se lleva se lleva un lastre muy importante no y eso Méndez por ejemplo es por decirlo en casa en concreto no el de unas formas muy muy fascistas poder de alguna manera es un personaje muy rudo sin embargo otros policías compañeros suyos que tienen una imagen más democrática porque sencillamente lo que han hecho ha sido cambiarse de camisa cuando no era fácil lo sea cuando tocaba ser franquista eran franquistas sin problemas y entonces bueno es ese retrato también lo hace

Voz 1397 08:48 victoria me permites hablando de retratos tú recuperas como ha hecho Carlos Carvalho tú recuperas de ya me me Méndez el personaje de Méndez digamos poco la filosofía del personaje de tu padre pero sin embargo creo que eso es una cosa muy interesante recuperas los inicio de Mendes que tu padre en cierto modo no los había plasmado sí o cuéntanos también a su vez permíteme que nos diga cómo es tu novela realmente

Voz 8 09:21 pues mira a la el la idea de hacer una una precuela porque de hecho mi Méndez es es una precuela fue precisamente porque Un en una conversación con mi padre yo le el el de le dije que sería interesante que pudiera hacer ese esa novela por el hecho de que Méndez es un personaje y del que sabemos muchas cosas de su presente conocemos muy bien su personalidad que es una personalidad muy definida con muchos TIC pero no sabemos de dónde viene porque es así porque es un amante de los libros de las calles si entonces esa idea quedó quedó en el aire no hay cuando faltó Mi padre bueno pensamos que que que sería una una buena manera de cerrar el círculo no si en ese sentido bueno yo jugué un poco tras la de la novela mil novecientos cuarenta y cinco dibuje bueno dibujo Méndez que aún no es inspector es imposible que lo sea porque tiene diecisiete años pero que bueno que que se mete un poco sabe implicado en un caso

Voz 7 10:29 bueno vamos descubriendo su historia no casi macabro en Montjuïc perdón caso Manha macabro

Voz 8 10:37 muy macabro muy macabro por lo que él Feve implicados aquel que no puede de una implicación emocional y eso le lleva a implicarse en también en en en en el seguimiento del del caso no oí que bueno que entonces eso acabará con el tiempo pues bueno convirtiéndole en un policía no aunque la primera vez que entre una comisaría jamás volver a poner los pies en la como usaría no y bueno lo que retrato es la Barcelona de mil novecientos cuarenta y cinco porque también algún guiño a la juventud de mi padre porque muchos de los escenarios que recorre Méndez joven Méndez son los escenarios que recorrió mi padre

Victoria hablabas de cerrar el círculo la victoria periodista ayuda a su padre periodista a acabar su última novela y además retoma a su más querido personaje al inspector Méndez Victoria González hablabas de amputación vital la de la censura pero desde luego no terminó con su pasión y tampoco con la tuya