Amor, humor y miedo

Voz 0313

00:00

hola buenas tardes ayer me contaron una historia que hoy con todo el lío este de San Valentín y el Día de las enamorados Z y me parece curioso comentar curioso o gracioso incluso es el caso de seguramente de del divorcio más rápido de toda la historia ha ocurrido en Kuwait una pareja será el si quiero intercambian los anillos se besan y al girarse ella tropieza y cae por las escaleras bueno pocas escaleras eh tampoco era una cosa grave pero pero no fue una buena caída que hace el novio descojono Barça de la risa a lo cual ella reacciona pidiendo el divorcio de forma inmediata y en tres días uno dos y tres Se lo conceden hasta aquí la historia pero que es graciosa e pero que puede haber detrás de esta decisión además del cabreo inicial de la de la novia bueno pues seguramente el miedo a que algo que empieza torcido pues a enderezarse después de hecho el amor ocupa un lugar bastante destacado en el catálogo de miedos que tenemos los seres humanos una una ruptura sentimental suele generar al menos durante un tiempo un cierto temor a repetir la experiencia por no salir heridos otra vez pero además de eso además de eso yo diría que el miedo ha ido ganando terreno habló de nuestro mundo eh del primero y sobre todo de los últimos veinte o treinta años empezamos con las incertidumbres seguimos con la perplejidad ante muchas de las cosas que ocurrían luego saltamos a la inseguridad y hoy ya vivimos directamente instalados en el miedo multiusos miedo a perder el empleo a quedarnos sin casa agotar los ahorros miedo al sida al cambio climático al terrorismo miedo al diferente pero ojo ojo el miedo ha existido siempre no tiene porque ser negativo hoy hablaremos con alguien que las ha pasado canutas por su culpa pero que ha decidido afrontarlo en un libro a través del humor de una cierta dosis de humor osea que esta tarde abrimos la Ventana con miedo con humor con amor bienvenidos