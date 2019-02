Cronovisor: Alexander von Humboldt

Voz 1 00:00 Jesús Callejo bienvenido de nuevo a Ser Historia tal Nacho Ares encantado de estar aquí qué lugar más maravilloso que te parece el lugar donde estamos es maravilloso estar lleno de de historia parece un tópico pero estos cuadros cedidos por el Museo del Prado en este salón de actos

Voz 0772 00:14 la verdad es que dan un ambiente yo creo que inigualable no para el programa

Voz 1 00:18 lo especial que estamos haciendo se desde luego pero que enfrente tenemos ahí un cuadro con la puerta que Gravina en Trafalgar Square es una aparte de nuestra historia junto con multitud de elementos que que está pues eso marcando y poniendo en valor pues ese pasado nota Glorioso conviene conocer porque de alguna forma ya alguna vez te lo he dicho si somos lo que somos es porque nos lo que fue de todo

Voz 0772 01:05 y bueno como seguramente muchos de los que nos están viendo lo que quieren ver es hacer bueno lo que quieren hacer es vernos viajar en el en el tiempo ya tenemos preparado aquí todo nuestro Cronovisor para hacer un viaje a una fecha lo he comentado ya el inicio la figura de Alexander von Humboldt

Voz 1 01:23 cuál es la fecha de los propones esta semana ya en que esté gran geógrafo hay astrónomos de todo Polly matar y matan ahora los haremos eso poco su figura por la fecha en la que entra aquí en La Laguna cuando empieza a conocer esta maravillosa ciudad a la cual dedica unas cuantas páginas estupendas en su diario de abordo bueno

Voz 2 01:45 fecha es casi casi en el solsticio de verano el veinte de junio en mil setecientos noventa igualmente

Voz 8 02:19 Jesús montado a caballo muchísimas veces

Voz 1604 02:22 a una velocidad extraordinaria eh

Voz 8 02:25 tú cómo lo llevas trajes no mareado

Voz 2 02:28 ah pero hombre yo toco Humboldt y con su amigo porque también hay que reconocer que cuando él entra hasta Ciudad va con un botánico francés en Mason plan menos conocido que él pero que bueno la verdad que fue uno de los compañeros de aventura fundamental para enriquecerse culturalmente ambos no ellos vienen en ese periplo desde Alemania habían estado en Francia es muy importante poco ponerles en antecedentes para que veamos por qué elige precisamente eh Tenerife porque elige

Voz 1 02:57 una serie de ciudades para ver que él va directamente

Voz 2 02:59 al Teide que es lo que más le llama la atención pero él llega ya desde Perpignan cruza los Pirineos

Voz 1 03:06 se va expuesta Tarragona Gerona Tarragona Barcelona sigue bajando por la costa mediterránea llega hasta Sagunto incluso hasta Valencia a partir de ahí entra

Voz 2 03:16 en ancha es Castilla en Castilla La Mancha se va a estar al juez que es donde estaba Carlos IV porque era fundamental para conseguir un salvoconducto

Voz 1 03:25 que los tiene porque él quería visitar luego en Sudamérica buenos como geólogo como botánico como astrónomo el padre de la moderna geografía lo sabía todo y quería saber mucho más en aquella época consigues el salvoconducto y a partir de ahí pues sigue rumbo hacia lo voy hacia La Coruña pero

Voz 2 03:44 antes pasa por nuestra tierra pasa por Astorga ya sabes que todos los revisores hay que hacer referencia a

Voz 1 03:50 esto o a León

Voz 2 03:52 y en este caso también vamos a hacer referencia a Egipto Nacho porque precisamente va a Sudamérica porque

Voz 1 03:57 el trunca el proyecto de ir a África inconcreto de ir a Egipto para explora para explorar lo que más le interesa que lo son los animales las piedras F la la flora pero como no lo consigue porque estamos a la de una época como conflictiva acordaros que en esa época está el imperio napoleónico ahí extendiendo sus tentáculos incluido también en todo lo que era la Península Ibérica también en parte estaba sufriendo los efectos las Islas Canarias hasta el punto de que había bueno pues problemas con bloqueo de barcos ingleses no sabía si al final podría entrar o no podría entrar en Tenerife y efectivamente entre el día anterior el día diecinueve entra ya a la isla por Santa Cruz IFA para que encuentre un contraste muy muy llamativo en Santa Cruz de Tenerife B que hay poca vegetación mucho calor tiene un sofoco tremendo cuando llega al día siguiente a La Laguna encuentra todo lo contrario está más fresquita la temperatura le encanta ya hay mucha más vegetación y a partir de ahí se queda enamorado totalmente de de La Laguna que por entonces como bien sabéis era la capital de las Canarias

Voz 0772 05:00 el dejo constancia de de todo ese periplo de toda esa investigación hay que pensar que con Bolt era un aristócrata en una persona con con dinero que que tenía mucho mérito no porque no al igual que sucede con muchos egiptólogos ya metemos la cuña de Egipto otra vez en el siglo XIX eh tenían dinero y no tenía ni una necesidad precisamente de estar pasando esas penurias porque no dejaba de ser en aquella época los viajes tenían que ser pues todo menos gratificantes pero él buscaba no ese el llamado a tildarse la llegada tildar no como el primer ecologista no desea de la Historia por toda esa inquietud y ese apego que tenía a la a la naturaleza si te parece vamos a escuchar algunas de sus palabras en ese diario cuando llega precisamente el lugar en donde nos encontramos La Laguna en Tenerife

Voz 1604 05:49 la columna sobre la que está situada la villa de San Cristóbal de La Laguna pertenece a este sistema de Montañés de basalto que independientes de las rocas volcánicas menos antiguas forman una ancha faja alrededor del pico de Tenerife La roca de La Laguna no es luminaria Easy dividida en bancos de poca espesura e inclinados al este bajó un ángulo de treinta a cuarenta grados que por ninguna parte ofrece una corriente de lavas salida de los flancos del pico algunos excelentes la que Arcadia Klein y a raquetas cactus que se han hecho salvajes en las Islas Canarias como en la Europa austral en todo el continente de la África son los únicos vegetales en esta Sari Gardoqui

Voz 0772 06:39 mira apañados Humboldt eh Jesús que va escribiendo y todo en el caballo estoy aquí agarrado a todos los sitios no sea que me caiga de la silla y me venga al suelo porque la roca de este lugar también es una roca especial unas rocas

Voz 1 06:51 tú has dicho la verdad es que sabría para todo ya es cierto que era de una familia acomodada prusiana Berlín y lo tenía todo pues para beber como tenía un cociente intelectual altísimos hecho ayer fue muchísimas cosas en su vida y en aquel momento pues era hasta director de minas no tenían necesidad de ir a conocer mundo pero su inquietud yo creo que sus genes

Voz 2 07:14 Le hacia que tenía tenía que saber

Voz 1 07:17 lo que había por el mundo y sobre todo una gran pasión que casi le cuesta la vida en más de una ocasión volcanes el primer volcán que Solbes subidas el Teide lo contaremos Si quieres alguna peripecia y luego cuánto va Sudamérica sobre todo volcar que pilla están activo mucho mejor rosa él bebe una vida peligrosa yo creo un poco en contraste por la vida acomodada el tuvo en su infancia en su juventud pero claro cuando llega aquí a la Laguna de chocan varias cosas pues aparte es el paisaje agrario hecho Kaká ya tantos huertos que haya tanta vegetación que estemos a más de quinientos metros por encima del nivel del mar pues eso ya le da su frescura que le agradaba le choca que haya tanto convento les choca calle a tanta remita alrededor de de La Laguna en distintas cimas Lomas que está siempre lleno como de bosque tipos de Arrayanes de laureles de de plantas que en principio le llamaba mucho la atención pero que sabe que esto no se encontraba en el resto de Europa pero el clima no que que se maneja en estas latitudes entonces todo eso lo va notando esa es una persona tan minuciosa que cualquier incidencia cualquier circunstancia cualquier pedrusco para él es como una historia que contar entonces sabe por ejemplo distinguir cuándo va a Las Cañadas del Teide sabe distinguir pues las distintas rocas basalto chicas distingue tres tipos de oxitocina las piedra ponme le encanta entonces se va a entrar cayendo por cada minúsculo animalito que va encontrando canso amigo en el estaba leyendo venga ya está bien vamos a llegar hasta la cumbre

Voz 2 08:46 entonces todo este tipo de cosas son interesantísimas porque

Voz 1 08:50 vas recogiendo punto por punto como un manual de enología irá antropología todo lo que le llama la

Voz 2 08:55 atención el paisaje y el paisanaje es fundamental entonces

Voz 1 08:58 pero también en un saquito en una especie de pequeño baúl que va llevando par recogiendo todos piedras plantas animalitos no porque hasta ahí llegaba pero cualquier elemento que le llame la atención para luego medirlo pesarlo clasificarlo pues iba cogiendo

Voz 0772 09:13 muchas piedras no me quiero imaginar los problemas que tenía en la terminal del aeropuerto a la hora de

Voz 1 09:18 a pesar la maleta es alta superaba los veinte kilos pero vamos con creces cesara Oporto de mil setecientos noventa bastante virtual no tuvo ningún problema pero sabes donde precisamente la ayuda a empaquetar lo todo luego mandarlo a su Berlín natal porque él desde Canarias no vuelve otra vez a Europa el coge ya a la corbeta Pizarro que es con la que el vino desde La Coruña coge para hacer un periplo ni más ni menos que de cinco años a Sudamérica donde ese famoso también pues por todo lo que él descubrió el catalogó pero todo lo que él va recogiendo en Tenerife queda aquí almacenado en La Laguna ahí con sus francés es el que se encarga desde no te preocupes que todos los pedruscos y todas las plantas y todos los objetos extraños casi dos recopilando de los mandamos a tu tierra y efectivamente luego allí se convirtió pues un pequeño museo de Ciencias Naturales porque fue el tú lo acabas de apuntar antes Nacho fue el padre pasó prácticamente de la ecología Él se da cuenta un poco del desastre ecológico que puede hacer el hombre en contacto con la naturaleza él Se adelanta a vaticinar lo cambio climático él es el padre de la ambientalistas como dos siglos antes de que empezara a llamarse así y que empezará a funcionar se da cuenta yo soy muy importante destacarlo de ese carácter humanitario que tenía cuando sobre todo va a Sudamérica en pie la criticar el colonialismo y sobretodo la servidumbre y el esclavismo de distintas colonias tanto europeas como americanas porque también llega a América del Norte por yo creo que eso es fundamental destacar sobre todo a la influencia que tuvo con personajes claves en el momento al personajes coetáneos suyos como pudo ser el presidente de Estados Unidos en aquel momento como puedo Charles Darwin luego comentaremos que gracias a las obras de Humboldt pues él se embarca en el Beagle que crea su teoría de la evolución hasta ese momento llega esa esa importancia si sin apuras hasta los discursos de Simón Bolívar cuando él se convierte en líder revolucionario coge muchos de las piezas literarias que había escrito sobre Venezuela Humboldt para exponerlas a sus conciudadanos decir la riqueza ecológica y ambiental que tenía venezolana

Voz 1604 11:28 de caída en la Laguna de su opulencia desde que las erupciones laterales del volcán han destruido el Puerto de Garachico y que Santa Cruz sea hecho el centro del comercio de estas islas sólo cuenta nueve mil habitantes entre los cuales hay cuatrocientos frailes en seis conventos algunos viajeros han asegurado que la mitad de la población vestía el hábito de frailes el gran número de molinos de viento que rodean la ciudad anuncia la cultura del trigo en estos parajes con este motivo observarse que las gramíneas cereales eran conocidas de los guanches sobre cuyo origen se han hecho tantas fábulas sistemáticas estos elementos indican bastante que estos guanches pertenecían a los pueblos del antiguo continente y aún quizá a los de la raza del Cáucaso y como no como el resto de los Atlante es a los habitantes del Nuevo Mundo pues que estos últimos antes de la llegada de los europeos no conocían los cereales

Voz 9 12:27 la leche ni el eso

Voz 0772 12:35 a mí me apasione el relato de estos viajeros de estos científicos como el caso de Alexander von Humboldt en este caso a finales del siglo XVIII eh relatando no sus propias vivencias y dando a conocer como se entendía ahí se vivía esa esa historia pues hace prácticamente un poquito más de un poquito más de dos siglos en el lugar donde nos encontramos no en en La Laguna en este caso estamos en el Instituto Cabrera Pinto pero es uno más de esos espacios que que rodeado de esos conventos de esos monasterios también eh cautivó o no la imaginación de de Humboldt hasta hacerle es cierto que estuvo aquí apenas unas horas poco poco tiempo pero tú buscas las referencias a La Laguna en en ese diario de viajes y son continuas hay muchísimas referencias lo que tú decías no su pasión por los volcanes su pasión por el el

Voz 10 13:30 la la geología por la naturaleza

Voz 1 13:33 por todo y Le llaman mucho la atención a ver recordemos un poco para porrones en contexto que este es el primer viaje importante que hace Humboldt Humboldt luego cuando está por ejemplo en Sudamérica cuando llega por fin con con está corbeta compiten con la Pizarro así la llamaban el recorre diez mil kilómetros en distintos lugares y en tres expediciones diferentes incluyendo a España no lo que es actualmente México pero el primer viaje importante cuando sale de su tierra cuando empieza a conocer paisajes exóticos donde empieza a ver que el mundo es mucho más grande de lo que le ha encontrado esa aquí

Voz 2 14:07 es en las Canarias es en Tenerife hasta el punto yesos

Voz 1 14:10 cortante sabes que él además de anotar

Voz 2 14:12 a estas cosas estas impresiones

Voz 1 14:15 suyas en su viaje en di el diario El viaje que luego se convierten en siete tomos y más de menos no de sus periplos viajeros bueno pues es que muchas cartas a su hermano Wilhelm su hermano Wilhelm era un gran lingüistas hará un gran político también prusiano que viviría en Jena donde también estuvo asentado juncos durante bastante tiempo una de las cosas que le escribe antes de zarpar no porque al final estás solo

Voz 2 14:37 seis días en lo que es pero seis días muy intensos seis días que en su diario se convierten en sesenta páginas ni más ni menos varias de ellas de décadas

Voz 1 14:44 a La Laguna y lo que reseña un poco

Voz 0772 14:46 Lucio Sanidad no de ese trabajo eso escribiendo y poniendo sobre el papel cada detalle de todo lo que le llamaba la atención que en definitiva es lo que ayuda enriquecer un trabajo científico es el diario es fascinante yo he tenido la oportunidad de leer algunos pasajes en en estos días antes de venir aquí a La Laguna ya es interesantísimo no porque te hace viajar en el tiempo a ese año de mil setecientos noventa y pico en el que eh casi más de de su mano no han montado al caballo sí siendo sus ojos cuando describe como escuchábamos ahora en la voz de Julio López esa pequeña dramatización de algunos fragmentos de su diario

Voz 10 15:23 pues la la vegetación la la la

Voz 0772 15:26 Diarra a la a la roca absolutamente todo que para él viniendo de de la Europa central le resultaba absolutamente no

Voz 1 15:33 solito y extraño insólito

Voz 0772 15:36 negra le tenía que llamar mucho

Voz 1 15:38 la la arranca en las lavas eso lo llamaba mucho la atención de nuevo Estatuto de que fue capaz de descubrir cómo distintas variedades no era pobres pues para él era la el primer contacto que tenía por eso es muy importante ver también las cartas que escribe su hermano Wilhelm porque esos diarios es como mucho más técnico es mucho más científico pero en el diario sobretodo cuando hoy en estas cartas que iba a su hermano cuánto sube por ejemplo el Teide I'll tiene tiene una especie epifanía una catarsis Sara él Adolf Soler además sube derroche un frío tremendo por suerte no había nieve en aquel momento pero él llega a ver por ejemplo en el amanecer en el Alba no desde veintiuno de junio llega a ver lo que se llama la sombra del Teide ver cómo se proyecta un fenómeno óptico bueno queda maravillado el islámico con plan eso luego se lo cuenta de tal manera con tal inscripción y con tal emoción a su hermano que es que lo vivía una de las últimas cosas que le pone antes de zarpar rumbo a Sudamérica a sonaron les dice dice casi me voy llorando con lágrimas en los ojos y algún día me gustaría venir aquí para vivir nunca más volvió a Tenerife por defecto es su rumbo su destino fue por otros parajes pero el que escribiera eso quiere decir que realmente se fue emocionado por el trato que recibió por las personas que la cogieron por el cañi el cariño recibido sobre todo por la cantidad de conocimientos que fue acumulando este cuento una anécdota uno de los personajes que el se encuentra que esa por ejemplo el gran filósofo y poeta alemán se lo encuentra en llena cuando había algo que vivía allí también su hermano dice una frase muy significativa para darnos cuenta de la personalidad tenía Alexander von Humboldt a particularmente me hubiera encantado encontrarle conocerle y por supuesto conocer el alemán para poder hablar con el hotel luego el hablaba también perfectamente chapurrea el español en aquella época bueno pues una de las cosas que dice que cuando él tiene una conversación dice mira dice la sensación que me ha dado al eso Von Humboldt es que he aprendido más en una hora hablando con él que ocho años leyendo libros fijaros a la velocidad que avalaba este hombre la cantidad de conocimientos que te aportaba por pues todo era fruto de sus viajes de su experiencia de la sensación de que era alguien que quería realmente vivir con intensidad y encima la vida le dio muchos años extra porque llegó a vivir ochenta y nueve años siempre de manera activa siempre de una forma que contaba las cosas que contagiaba a todo el que tenía hasta el punto incluso charlar Cuenca el final a conocer la última etapa de su viaje a echar Darwin después de haber hecho todo el periplo de los cinco años Mel Beagle también por distintos lugares de Sudamérica que por cierto es Charlie Wi quiso hacer algo que hizo cumple ya no pudo el queso dentro cual yo iba en el barco parar en Tenerife para subir al Teide porque treinta años antes había subido Humboldt él no pudo se que se quedó con esa sensación de frustración pues una de las cosas que comenta hardware

Voz 11 18:43 que cuando hablo conjuntos no pudo meter ni una palabra de canto porque no le dejó hablar absolutamente nada

Voz 1 18:48 les ante el empezó a hablar hablar hablar para contarle mis

Voz 11 18:51 es la naturaleza dar vínculo que algo con Nocilla también de zoología botánica dijo que no pudo meter una palabra de canto

Voz 0772 18:58 fue un icono en su época no lo hemos dicho antes nació en mil setecientos sesenta y nueve con apenas treinta años llegó aquí a la a la laguna y falleció en mil ochocientos cincuenta y nueve después de haber marcado pues una vida completa llena de de aventura que quizá es el el objetivo y la suerte que pudo el disfrutar durante durante tantos años al contrario de otros contemporáneos que no tuvieron la la misma suerte de él yo de las cosas viniendo de un lugar tan tan frío como era Alemania una de las otras cosas que le causó pues eh pues ese apego o no a la lugar donde los encontramos La La La Laguna en Tenerife era la temperatura

Voz 1604 19:40 a medida que nos aproximamos a La Laguna sentimos que la temperatura de la atmósfera bajaba gradualmente esta sensación es tanto más dulce cuanto que el aire de Santa Cruz es sofocante el calor que oprime e incómoda el viajero al entrar en Santa Cruz de Tenerife debe atribuirse por consecuencia a la reverberación de las rocas a que esta villa está pegada la frescura perpetua que se experimenta en La Laguna hace que los canarios la miren como un Amoraga de Viciosa

Voz 7 20:10 claro porque aquí

Voz 0772 20:16 siguiendo los pasos de Humboldt por eso nosotros hemos venido aquí a hacer el programa de de Ser Historia verdad Jesús atraídos también por esa temperatura ni por la invitación una vez más de Islas Canarias latitud de de debida Jesús lo comentabas antes un poco no aquí tenemos a nuestro Playmobil de Humboldt que lo hemos creado como hacemos siempre no

Voz 1 20:35 no puedo decir que no puede faltar de

Voz 0772 20:38 unas florecitas en la mano no es que vaya a entregar un ramo de flores a alguna galante lagunera sino que él entre sus grandes pasiones lo comentabas era la la botánica la pues eso le iba dando nombre a infinidad de de

Voz 1 20:56 de de de especies de todo tanto las que daba como las que luego pusieron el nombre suyo en su honor en agradecimiento a todos los hallazgos que hizo hasta el punto de que estamos hablando del personaje histórico que más nombres de animales de plantas y accidentes geográficos tiene sabe plantas tiene trescientas que tienen el nombre de fútbol en algún momento de Humboldt de animales tiene cien uno de ellos el famoso pingüinos de Humboldt pero si nos vamos accidentes geográficos en Sudamérica ya sea tanto en México como el Perú como Bolivia siempre hay un pico Humboldt una bahía Humboldt una sierra una montaña Humboldt hasta en la luna ahí está el mar de Humboldt que yo no sé si al hombre ya les repite tanto el nombre porque incluso en Estados Unidos ya tengo que tuvo relación con un tiempo en la parte norte no de América pues hay cuatro condados que tiene el nombre de trece ciudades que tiene el nombre de los podría haber alguno no pues si bien la verdad que los tienen repetidos como cromos pero muchos de ellos a donde se dio póstumamente mucho ser también porque fue cosas que él iba descubriendo porque esto es muy importante resaltar lo porque está considerado como uno de los asesores del la cogía se da cuenta lo que decíamos antes no de de la tala indiscriminada por ejemplo de árboles que elencos pero en distintas selvas el desvío por ejemplo de cauces del río para cuestiones de regadío que eso estaba empobreciendo el terreno y por lo tanto precipitaba mucho más ese cambio climático que el vaticino de una cosa muy importante también que yo creo que hay que resaltar lo Ipanema Se lo merece cualquier nombre que el AVE par de que se lo ganó a pulso pero anticipó también la hipótesis Gaia muchos de los que este saqué conoceréis la hipótesis de Dj's lo veloz diciendo que el planeta es un organismo vivo bueno pues él ya lo dijo no sólo en mil setecientos noventa y nueve cuando el está aquí sino a principios del siglo XIX el en distintas obras para diciendo cuidado en la tierra como tal como organismo es un ser vivo la naturaleza es una red de vida que todo está interconectado por lo tanto la tala de un bosque o de una selva está influyendo en el ecosistema pero está influyendo en los árboles en las plantas por supuesto en los animales la vida humana que se desarrolla en ese ecosistema o en ese hábitat Si estáis haciendo algo sin el control necesario de esas leyes internas que tiene la propia naturaleza es decir lo vais a pagar caro bueno pues esto lo dice a principios del siglo XIX cuando la hipótesis Gallas pieza popularizar esloveno Jan Lin Margulies mucho espacio tiempo después estamos hablando de los años setenta la del siglo pasado bueno pues esa visión de futuro sólo está al alcance de auténticos genios como Alexander Von Humboldt se dio cuenta de lo que cabía en el presente pero también advirtió de los peligros que iban ocurriendo el futuro por eso es bueno releer sus obras pero eso es bueno saber por qué lugares estuvo incluyendo la laguna pero eso es bueno que estuviera en el jardín botánico por ejemplo que también estuvo pasó por la vía de La Orotava ya digo siempre con rumbo a ese Teide pero cada cosa que él iba recogiendo lo recogía con la sensibilidad y el conocimiento necesario de aquella persona que sabe que las bellezas que el contempló el dice que en Tenerife encontró las mayores bellezas de las que uno se puede imaginar pero para que esas bellezas quedar preservadas para el futuro para que no fueran esquilmado para que nuestros descendientes para que nuestros hijos en nuestros nietos pudiera seguir disfrutando de esas bellezas él lo dijo más de dos siglos y por desgracia ese mensaje psico sigue vivo Diego por desgracia porque no todo el mundo se ha hecho eco de este de esta proclama ecologista donde él fue uno de los pioneros del incluso fue uno de los pioneros de la infografía porque las cosas que la CIA describía con dibujitos con señales con nombres de tal manera que cualquier elemento pito gráfico que hacía Humboldt era una auténtica lámina de conocimiento

Voz 0772 24:51 me han Jesús Callejo la figura de Alexander von Humboldt yo creo que ha quedado suficientemente resaltaban en esta primera parte de nuestro programa de hoy que estamos haciendo en San Cristóbal de La Laguna en este salón de actos del Instituto Cabrera Pinto que aunque estoy convencido también de que muchos de los que nos están escuchando bueno pues oirán por primera vez la este nombre Humboldt les invito a que busquen en Internet o en libros información sobre él porque es un personaje fascinante yo tuve la oportunidad de conocerla hace muchísimos años y hacemos una fotografía en Berlín no sé

Voz 1 25:26 de aquí hasta el mayor verdad

Voz 0772 25:29 eh delante de una de las estatuas maravillosas que tiene en la capital alemana es un personaje como Diego que siempre me ha cautivado por ser un adelantado en subir en su tiempo Jesús Callejo como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia