San Cristóbal de La Laguna, Patrimonio de la Humanidad

Voz 1 00:00 es un privilegio además pasear por estas calles centenarias más de quinientos años de historia en un trazado histórico que esa me han tenido además inalterable en los últimos cinco sigla que es precisamente una de las condiciones con lo que la Laguna fue declarada Patrimonio Mundial otro también que es la primera subida del Renacimiento que está construida sin murallas y por lo tanto somos una ciudad amigable abierta ya soy pacífica no sobre todo porque tenemos más de seiscientos edificios protegidos catalogado y tenemos un instrumento además para gestionar todo lo que es el patrimonio del conjunto histórico que es el Plan Especial de Protección no un documento importantísimo aprobados con el consenso de todos y lo que intenta es el uso precisamente pues estas calles a estamos a estos inmuebles ya estos caserón es no darles vida qué es lo que nos interesa se les dé un uso comercial un uso de viviendas un uso de hostelería lo que permite es que nuestro conjunto histórico sea un conjunto histórico vivo a pesar de los quinientos años

Voz 0772 01:04 escuchábamos a Yeray Rodríguez concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna hablando precisamente de las bondades de esta ciudad y sobretodo de ese papel tan destacado que ha desempeñado en los últimos años gracias a haber sido nombrada hace ahora prácticamente veinte años no celebraremos en diciembre de dos mil diecinueve como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad una de las personas que dio vida a este proyecto está siendo hasta ahora mismo a mi derecha en este salón de actos de este salón como digo de actos de el Instituto Cabrera Pinto en la ciudad de La Laguna ellas Mayka Navarro Baixas bienvenida a Ser Historia

Voz 2 01:48 bueno gracias por invitarme hasta tertulia tan animada tan llena de de información

Voz 0772 01:55 no la verdad es que es un placer compartir mesa con con usted es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna pero está asentada con nosotros precisamente por haber sido una de las partes vitales más importantes de este proyecto no cómo nace el proyecto realmente pues el nombramiento es hace veinte años pero el proyecto imagino como sucede siempre será un trabajo muy duro pues previo no durante años antes también

Voz 2 02:22 sí porque por una parte la ciudad aspiraba desde hacía diez años antes a obtener este reconocimiento hice habían presentado en dos ocasiones a los distintos trámites que son necesarios ante el ministerio y ante el Centro del Patrimonio Mundial dos propuestas anteriores que no habían cuajado por una parte quiero decir que estaba entonces la ciudad puesta a reconocerse a sí misma en su propia historia cosa que no siempre sucede en España por lo menos por otra parte yo de una manera algo solitaria diríamos pues veía muy claro después de un montón de trabajo sobre distintos patrimonios de La Laguna que la aportación más singular de esta ciudad era su propio trazado resultaba un misterio porque no había sido admitido por la Unesco con mucha razón la hipótesis de que era una ciudad americana lo cierto es que la primera ciudad de la estructura que reconocemos como América Dana da mero o no la llamada cuadra americana comienza en Lima en mil quinientos veinte ya estás es una ciudad que se trazó definitivamente en mil quinientos con lo cual lo que resultaba era que había que invertir el argumento que se había utilizado y empezar a explorar qué es lo que hacía única a esta ciudad como madre diríamos de todas las ciudades americanas

Voz 0772 03:46 sí porque de alguna forma la laguna se convirtió en fuente de inspiración arquitectónica para muchas de esas ciudades de construidas en época colonial está a lo largo de esta mañana hemos estado visitando el el equipo Jesús Callejo Ana Caballero Fermín Agustí yo mismo en el trazado de de las calles la belleza también de los propios monumentos que quedan perfectamente ensamblados en esa estructura de de de mero como decía usted ahora Mayka Navarro is quizá uno de esos aspectos más más llamativos no una ciudad que tiene ahora quinientos años de de historia un poquito más pero que guarda muchos elementos que luego se ven repetidos

Voz 3 04:24 en el América en

Voz 0772 04:27 a la Hispanoamérica que todos conocemos no si de

Voz 2 04:29 de hecho hay algunas primeras iniciativas colonizadora que incluso se organizan desde Canarias en Colombia hay una pequeña ciudad hermana y hay algunos otros lugares la relación con Cuba fue muy intensa en determinados momentos pero es ese episodio tan difícil que son de la ciudad de fracasada que se podría ser una historia muy bonita por cierto de gran cantidad de empeños de ese periodo porque claro había un tremendo desconocimiento como es natural de las condiciones de los lugares de si sería posible plantar y tener supervivencia en determinados contextos geográficos la aventura de Tenerife es como la historia del Arca de Noé Se trata de pensar si en un territorio que tiene unos límites naturales como la isla de Tenerife algo que ya se había pensado en toda la historia colonial del Mediterráneo los grandes filósofos griegos habían pensado en esa problemática de hecho la es la de no dejó de ser un territorio discontinuo lleno de experiencias colonizadora en las cuales aparte de trasladar el hogar de la ciudad madre Se pensaba en estudiar las condiciones de lugar qué tipo de trazado y que condiciones de supervivencia por lo tanto siguiendo las dos grandes experiencias de Platón que por cierto sus textos ya convertidos en libros estaban en la biblioteca del primer adelantado este eh planteó una hipótesis que es la que da lugar a todos los conflictos de los habitantes de La Laguna porque lo que ese plato planteó aquí fue una utopía social en la cual se refirió dijeron los derechos de ciudadano que estaban con plenos derechos en la isla de Tenerife para acabar convirtiéndose en servidores de un vamos decide un objetivo que estaba marcado por el adelantado no

Voz 0772 06:23 imaginó además que la propia construcción de la ciudad en tendría muchos problemas no por la el el propio nombre de de donde estábamos San Cristóbal de La Laguna ya implica desde el punto de vista geográfico pues un hándicap un obstáculo enorme

Voz 2 06:39 sí lúcido sobre lo que realmente lo adelantado e tiene muy mala fama con cierta razón con mucha razón porque para sus estrategias de explorador y conquistador tenía que usar el mecanismo de cobrarse el botín con eh las poblaciones que encontraba Icon todos los bienes que encontraba pero por otra parte era un señor renacentista en el pleno sentido de la palabra y por lo tanto se planteo conseguir lo imposible que era fundar y construir una ciudad completa en veinte años que fue lo que consiguió lo cual representó por su parte traer una estrategia ya pensadas que consistía en aplicar los instrumentos náuticos para trazar un Un vamos a decir las medidas completas de la ciudad con largas distancias tras poniendo las medidas para diríamos como se haría en una carta de navegar en el terreno de ese modo se pudieron medir todos los límites de lo que se llamó después el beneficio de la ciudad los solares urbanos y los trazados de la ciudad están completamente descrito en una colección muy bonita y muy completa yo creo que es la más completa que se tiene de la creación completa de una ciudad porque ocurrió en veinte años con acuerdo que están todos recogidos en un cuerpo de documentos que están transcrito el símbolo

Voz 1 08:03 además por excelencia de San Cristóbal de La Laguna no como sede de de de la del Obispado de la Diócesis no siempre ha dicho la laguna que es una sociedad de curas monjas no el Área de Turismo precisamente para sacar ese partido a esa riqueza eclesiástica de iglesias conventos tenemos firmado un convenio con el propio Obispado a través del cual se abren a las dice estas y a los turistas por los principales inmuebles religiosas no por una módica cantidad de un euro poder subir al punto más alto como la torre de La Concepción y desde luego disfrutar de una vista del conjunto histórico que es una auténtica maravilla no es un privilegio yo siempre lo digo pasear por estas calles sobre todo porque hubo una subida que ha sabido mantener pues pues esa esencia no y combinarlo con nuevos nuevos elementos que garanticen pues eso su belleza y sobre todo que sea una ciudad viva que es lo que más nos preocupa a los laguneros que sea que sea un conjunto gallego y que la gente saque provecho de eso no

Voz 0772 08:57 en este nuevo corte de Yeray Rodríguez para televisión española que no lo he dicho antes es concejal de de cultura de de La Laguna hace hincapié en en algunos aspectos quizá por los que la ciudad ha sido muy conocida no lo escuchábamos antes en el Cronovisor junto con Jesús Callejo Mayka Navarro el el el hecho de que La Laguna siempre ha sido conocida por la cantidad enorme de de monasterios que que hay que había no que que que decían que casi más de la mitad de la población eran frailes y monjas todo eso también ha dado pues mucho empaque no a la desde el punto de vista monumental a la ciudad como tal

Voz 2 09:36 si la ciudad realmente funciona en su trazado como una imagen que es subyacente en la superficie del terreno no se puede contemplar de manera visible esas intenciones del trazado pero lo que hicieron fue realmente hacer una distribución de dos círculos en el terreno situar una especie de constelación de fundaciones religiosas que llegaron a la cifra total de doce porque ellos siguieron prácticamente un conjunto de aplicaciones de las descripciones que Platón hizo en el último de sus libros en el libro de las leyes hablaba de la ciudad perfecta como ciudad leal al territorio vamos a decir principal metropolitano del que depende un territorio menor la interesaban mucho esas cuestiones de lealtad en la distancia porque realmente Canarias era la frontera final del eh en ese momento de la monarquía de los Reyes Católicos por lo tanto la adelantado propone este experimento precisamente por esa razón en el libro de Platón se describen justamente la cifra de doce como el número de la perfección en La Laguna se fundaron exactamente tres conventos que organizan una imagen de Triángulo eh se trazaron en total tres fundaciones religiosas la capilla de San Miguel para enterramiento del adelantado la catedral en el corazón aquí en los pie está la primera iglesia fundada por los conquistadores que la abandonaron para fundar la ciudad nueva en el extremo opuesto en total sumado los tres conventos las tres fundaciones parroquiales las tres iglesias de los hospitales y por último hay tres ermitas que recuerdan los símbolos de la conquista el lugar donde cayó el Mencey Sancristóbal que es el santo que auxilio para la victoria y San Benito que es el vamos a decir el patrono de los pobladores de los agricultores de de la futura ciudad uno cero

Voz 0772 11:47 es que además ha pasado a los anales de la Historia de la Arquitectura por ser un espacio con siendo construido en el Renacimiento en el siglo XVI quiero tiene murallas a pesar de toda la eh bueno pues ser una época convulsa en la península en cualquier lugar podemos encontrar los restos de murallas en cualquier capital en cualquier ciudad en cualquier pueblo y sin embargo aquí quizás por la propia configuración del terreno donde se encuentra pues hacía que las murallas o también por la naturaleza de la propia ciudad cuál es la razón por la que

Voz 2 12:20 la razón por la razón es tan importante que se puede describir a La Laguna como la primera utopía cristiana del periodo posterior o digamos el final de los territorios conquistados en la península ibérica es una nueva imagen justamente porque mil quinientos Se cumplían por así decirlo se formularon unas profecías milenario estas por parte de la comunidad franciscana de tal modo que el momento en el cual hubiera una ciudad de la cristiandad que cumpliera con todos los objetivos de la FES se produciría el final de todos los tiempos así que en La Laguna se plantea por primera vez después de la conquista de lo de Canarias de otros lugares de Canarias es la primera ciudad que se levanta en alto precisamente para eliminar las necesarias muralla en los ámbitos de Costa porque Canarias fue asolada por ataques piratas hasta el siglo XIX sufre sencillo Natur claro exactamente esa era la teoría de Platón de nuevo el hablaba de que había que fundar la ciudad en alto en un piano para poder abrirlas al territorio y que fue un ámbito de paz donde todas la sociedad fuera horizontal de tal modo que La Laguna toda ellas horizontal hasta al siglo XVIII realmente no tiene ningún enclave vertical físicamente construido idea hecho hay el más moderno tratado de la época que era de Alberti en Italia que lo tenía también el adelantado su biblioteca que plantea una imagen organista de la ciudad la casa tiene que tener entre sus partes las mismas partes de la ciudad por ejemplo el patio es una plaza el acceso desde la calle es la puerta de la ciudad el patios en una plaza donde tiene lugar la convivencia y así sucesivamente hasta el huerto trasero y a su vez la imagen de la ciudad debe a su vez como en el caso de la casa tener ámbitos de descanso que son las plazas y las calles es decir hay toda una teoría hasta tal extremo que nunca se entendió bien porque las calles de la dirección este oeste se van a los extremos y lo que hacen es aplicar un criterio tan moderno como el del Tratado de Alberti en el cual se pretendía en Italia que las calles tuviera en en esa posición los extremos curvado para que se crearan perspectivas interiores es solamente de la arquitectura las calles perpendiculares en La Laguna se da igualmente son las que llaman calles militares que son las que conectan con los caminos del resto de la isla así que es una ciudad muy moderna llena de referentes culturales muy importantes del momento del debú de descubrimiento porque de hecho sus medidas y sus proceso fueron trazados por el propio Adelantado junto con Antonio de Torres que era un navegante que acompaño a un diplomático de la Corte de los Reyes Católicos que acompañó a Colón en el segundo de los viaje Iker regresó de hecho con toda la flota

Voz 4 15:20 a a digamos

Voz 2 15:23 Sevilla no eh de tal modo que ese personaje es un navegante como él mismo ha adelantado que tenía conocimientos de navegación así que es una ciudad que tiene impresa en su trazado la imagen de un astro la vio náutico y tiene también aplicadas un montón de nociones muy modernas de su tiempo

Voz 0772 15:43 a mí me parece fascinante había leído estos días algo de de información luego tendremos tiempo de hablar un poco de esas claves matemáticas que rodean precisamente a eh a ese diseño de la de la ciudad

Voz 1 15:57 sí

Voz 0772 15:58 pero ese aspecto utópico no

Voz 3 16:01 el relación muy relacionado o no con la cultura