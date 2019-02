Patrimonio cultural de La Laguna y proyección internacional de la ciudad

Voz 0502 00:00 el clima de La Laguna es muy nebuloso en invierno y los habitantes se quejan mucho del frío a pesar de que jamás se ha visto nevar nadie lo que podría hacer creer que la temperatura media de esta ciudad debe estar porcina de dieciocho grados es decir que excede a la de Nápoles no doy por rigurosa esta conclusión porque el frío en invierno no depende tanto de la temperatura media del año entero cuanto de la disminución instantánea del calor aquí

Voz 0772 00:34 distrito está expuesto por su situación a pesar de estos contratiempos que decía hace un gol en este fragmento de su diario antes de comenzar este programa Ana una compañera de Radio Club Tenerife nos decía que algunos laguneros dicen entre bromas que La Laguna es Ciudad Patrimonio Mundial de la humedad no de la humanidad pero desde luego vamos a voltear esa esa broma más eh más frívola desde luego que es una ciudad absolutamente espectacular en donde quizá la humedad es lo que le da también uno de esos ingredientes extra para convertirla en lo que en lo que es estamos hablando en este programa especial que estamos haciendo precisamente desde la desde La Laguna celebrando estos veinte años del nombramiento de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad precisamente de todas esas bondades y todos esos elementos más positivos que ha hecho que desde hace dos décadas hasta nuestros días la ciudad allá he dado un giro absolutamente notable en la proyección desde el punto de vista cultural de esos monumentos alcalde de La Laguna José Alberto Díaz bienvenido a Ser Historia

Voz 0772 01:55 desde luego que es tiene que ser importante no al al frente de una ciudad Patrimonio de la Humanidad con lo comentábamos antes escuchando al exconcejal Yeray Rodríguez de todos esos espacios culturales que quedan vida no porque siguen muy vivos la la propia la propia urbe

Voz 4 02:13 sí la verdad es que sea el alcalde de un municipio de la dimensión de la laguna con con tanta diversidad porque no solamente tenemos el casco pictórico como elemento patrimonial que es el fundamental sino mucho más patrimonio incluso y material arqueológico pero no una alta responsabilidad además municipio muy rico en comentarios vi en debate cada uno de los temas sí la verdad es que es un verdadero placer entre otras cosas porque si bien es verdad que este año cumplimos los veinte años de patrimonio de la humanidad de la humedad también porque van en Turín

Voz 4 02:54 que hay que reconocer que el valor de aquellos lo laguneros que llevan más de quinientos años o algo menos pero quinientos años guardando lo para que quinientos años después de fuera reconocida patrimonio humano Patrimonio de la Humanidad y eso desde los bomberos de ropa

Voz 0772 03:09 ser un patrimonio que quería comentar también en estos próximos minutos con Aranzazu Gutiérrez ella es inspectora general de Patrimonio Cultural en en La Laguna a doce imagino que la gestión de un patrimonio tan enorme del que ya disfruto Humboldt hace doscientos años pero que hoy sigue prácticamente igual tiene que ser duro

Voz 3 03:33 si de algo que bueno eso es la causa por la que también La Laguna recibió esa denominación de patrimonio de la humanidad no deja de ser pues un conjunto como bien decía también el alcalde pues que reúne no sólo ese patrimonio tangible sino un patrimonio intangible que también es importante en esta ciudad que fue un núcleo además cultural bastante importante en en el siglo XVIII y que a partir de ahí pues fue avanzando y yo creo que eso le ha caracterizado como Ciudad Patrimonio de la Humanidad

Voz 0772 04:10 además en en estos veinte años son muchos de esos monumentos sabrán revitalizado quizás en el marco no de la del propio mantenimiento que que exige también un nombramiento de estas características

Voz 3 04:21 sí porque cuando uno recibe la denominación de patrimonio de la humanidad tiene que seguir manteniendo y conservando ese legado cultural que sea heredado del pasado pero que también tiene que continuar hacia el futuro entonces con esa responsabilidad y con un plan especial que mantiene esta ciudad viva tiene que seguir pues un poco combinando la antigüedad con la modernidad pero siempre en pro de la conservación de esos valores que le dieron la la la denominación y que hay que preservarlo para no perder esa denominación puesto que la Unesco también hace sus revisiones el título hay que mantenerlo y preservarlo yo creo que en eso en La Laguna ha sido pues bastante constante en el mantenimiento y conservación de su patrimonio de costó por

Voz 0772 05:10 por lo poco que hemos podido disfrutar no tendremos hoy y quizás mañana también más tiempo para para poder hacerlo pero alcalde José Alberto Díaz e imagino que estos veinte años también habrá supuesto una proyección al exterior no solamente a la Península sino también internacional porque hay mucho turismo extranjero que visita este este lugar la idea generalizada es bastante bastante positiva no porque es en algunas calles parece que estás caminando por un decorado de cine pero es que es realmente es algo real este estás tocando la piedra no de de esos monumentos centenarios

Voz 4 05:45 yo a lo mejor no soy el el especialista que que podría responderte con nivel de precisión antes Maiza yo creo que una persona que tiene la capacidad además de enamorarse en la medida que que que te va contando la historia de La Laguna es verdad han hecho rodaje o sea recuperado a una ciudad por lo menos el punto de vista de gestión de lo público no que me corresponde ahora en la que pretendemos que la gente siga viviendo no que soy una ciudad vivida dieron una ciudad de cartón piedra que parece que que vaya Mayor presencia pues a lo mejor entidades comerciales no hay conjugar esos dos elementos se debate permanente entre lo comercial porque tiene mucha presencia turística o lo vive en y que marca a parte de la forma de ser de lagunero no una ciudad de la tolerancia de la convivencia del debate

Voz 4 06:38 curioso es que a veces cuesta intentamos no no perderlo porque es parte de la esencia de esta ciudad del siglo XX XXI y por lo tanto para nosotros es bueno pues uno de los logros que estamos intentando mantener además en un en un en un espacio en el que la Isla Tenerife pues vienen muchos turistas y hemos incrementado se ha incrementado la presencia de turistas que que estamos ya por un millón doscientos mil turistas y bueno es importante pero tenemos que cuidarnos también no porque que no esto no se convierta en un escaparate unas y la cara

Voz 0772 07:15 la lista el antillano de él porque

Voz 4 07:17 lo bueno es que los hay por desgracia

Voz 0772 07:20 ese sentido pero lo el alcalde lo que le iba a decir esto en estas horas que llevamos en en La Laguna y lo poquito que hemos podido ver a mí me ha llamado la atención es que es cierto que en otros lugares también se hace es respetar la fachada tú entras en un comercio eh y luego ya cada uno distribuye el interior como como bien pueda entender pero desde el punto de vista exterior lo que es la la fachada el el propio color de de de de esos espacios no no sabe nos hace viajar a ese mundo colonial no que es de alguna manera en lo que ha heredado la causa principal de que de que sea eh hoy pues Ciudad Patrimonio de la Humanidad

Voz 4 07:58 sí lo que pasa es que es un trabajo continuo y constante con los nuevos empresarios con los ciudadanos con el derecho de las hemos hecho las calles peatonales en su momento bueno ese generó un debate muy intenso Si las calles donde pasaban coches tenían que hacerse peatonales no no lo están viviendo poco en Madrid

Voz 0772 08:17 a nosotros

Voz 4 08:18 en ese debate hace diez años porque somos la ciudad de Los Adelantados y tomamos la decisión de de hacer las patronales ha sido todo un éxito ahora tenemos la bronca porque vamos lento hacia no haciendo peatonal las calles y que quieren que sean ya todas peatonales siempre es la constante del debate permanente pero yo creo que fue un acierto fue un acierto colectivo fue una decisión adoptada en aquel momento que además transforma la ciudad yo creo que eso son los los parámetros pero es difícil explicarle a un empresario que está ubicado un restaurante una tapa que además son muy buenas espero que aparte de pasear disfrutes Reyes lo hemos hecho una perfecta no no pierdan las mañas y él él decirle que no puede poner un foco para que vea un plato mejor el cliente porque estaba poniendo un foco taladrar una pared

Voz 0772 09:06 eh de una casa pues del siglo XVII del siglo XVIII si y que no puede ser que entonces se para

Voz 4 09:12 así que vamos a encontrar el comercio no o hacer cosas que crear una ciudad Patrimonio que tenemos que plantearnos seriamente que que tenemos que preservarla entre otras cosas porque no la dejaron así y tenemos que es dejárselo a las siguientes generaciones ese es el objetivo y a veces

Voz 0772 09:27 bueno a veces lideró un poco lo que iba preguntaran ahora Alfonso Gutiérrez inspectora general de Patrimonio Cultural aquí en La Laguna que es la revalorización de estos monumentos no hay que darles una nueva finalidad es imposible que toda la ciudad como tal se convierta en museo es la gente vive en esas casas hay comercios en en esas casas y combinar no esa ese aspecto más patrimonial con con con el comercio u otras pues otras finalidades para las que se de los edificios tiene que ser complicado

Voz 3 10:01 bueno eso es una tarea que la cara

Voz 0772 10:03 porque me pones la lucha diaria no de

Voz 3 10:06 lo que pasa es que yo pero yo soy referente de la inspección de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias no concretamente de la laguna La Laguna cuenta con ese plan especial que ya se ha comentado en su momento que es un poco el que regula y aquí pues la distribución de competencias las tenemos de diferentes escalas pero hasta ahora pues desde la inspección del Gobierno de Canarias no ha habido la necesidad de intervenir porque se ha venido cumpliendo la verdad que ha con los proyectos y las exigencias que requiere pues cualquier intervención en el patrimonio arquitectónico o en el resto en lo que es el conjunto histórico de de La Laguna cuando pues hay alguna anomalía se intenta subsanar en eso yo creo que también la ciudadanía cada vez más consciente y yo creo que también Henar han aprendido como bien se decía a querer lo que lo que es heredado del pasado Jan visto que hoy la Laguna es una ciudad viva una ciudad que genera economía que genera cultura que mantiene y que gracias a ese patrimonio hoy es un referente en en el en Canarias no sólo en la isla de Tenerife sin a nivel de Canarias porque no pues ya en el mundo porque una vez que de es la denominación de Patrimonio de la Humanidad pues pasa a ser un patrimonio universal

Voz 0772 11:33 desde luego que yo creo que lo están consiguiendo todos con con ese esfuerzo continuo desde el Gobierno más regional el Gobierno local con con el Ayuntamiento les sólo me queda darles la enhorabuena por ese trabajo realizado la vi la idea en la la la visión que nos llevamos de de La Laguna es realmente fascinante invitamos a todos los que nos están escuchando que está cercana a descubrió a redescubrir esta fastuosa ciudad José Alberto Díaz alcalde de La Laguna muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un producto más

Voz 4 12:05 creo que las gracias de que vérselas ustedes que te sólo ir a algunas noches con esto de las aplicaciones de móviles te permite tenerte si uno quiere Ivano pues oyendo esa historia pues me ayuda a planificar el futuro y que muchísimas

Voz 0772 12:21 muchísimas gracias alcalde y muchísimas gracias Aranzazu Gutiérrez Inspector General de Patrimonio Cultural muchísimas gracias