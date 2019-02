Diseño matemático de una ciudad

Voz 1924 00:00 en la historia de La Laguna es la de una ciudad abierta al mundo que aúna antigüedad y modernidad declarada Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad por la Unesco cuenta con cerca de cuatrocientos edificios de reconocido valor monumental su modélico trazado urbano en cuadrícula ordenados según el estilo renacentista del siglo XVI se inspiran las cartas de navegación la ciencia que imperaba en la época de hecho el plano de la ciudad como un mapa estelar cargado de simbolismo en el que los puntos cardinales corresponden a destacados lugares de La Laguna

Voz 1 00:38 ah sí

Voz 0772 00:47 escuchábamos en este corte de Televisión Española hablar un poco de la de la magia que rodea a decir utilizar este término claro que sí magia porque en realidad como escuchábamos antes a Mayka Navarro hay muchos elementos matemáticos alrededor de la construcción de de La Laguna esta ciudad que está celebrando los veinte años como Patrimonio Mundial de la de la humanidad y hablar de la ciudad de La Laguna y hablar de matemáticas y de cómo esos aparatos singulares y curiosos ayudaron a conseguir vivir este este espacio de convivencia esta ciudad es hablar de nuestro próximo invitado Luis Balbuena bienvenido a Ser Historia

Voz 2 01:27 muchas gracias

Voz 0772 01:28 Luis Valbuena es profesor de de matemáticas e es miembro de una sociedad a la sociedad canaria de profesores de Matemáticas Isaac Newton ya es autor de un libro que atraídos esta quince sobre la mesa Guía Matemática de San Cristóbal de La Laguna porque Luis como decía antes eh Maiza el eh la el diseño de la ciudad de La Laguna está basado en esas inquietudes intelectuales que en el Renacimiento se tuvieron a partir de autores e mucho más antiguos no lo que le da un un extra hay un plus al al propio desarrollo con una lógica no en la en el diseño algo que no creo que haya muchas ciudades en el mundo que todavía puedan disfrutar de

Voz 2 02:11 yo si no y además que fue como ella bien dijo un diseño que hoy nos puede parecer insiste no la calle las calles son para él el y perpendicular ese sí claro como todos y doblar tiene pero claro si uno piensa en la ciudad en la época en la que se La Laguna se hizo como pueden ser Toledo Segovia Ávila siete como son las calles del centro todas Tortosa donde la gente hacia la casa donde podía hay realmente a las calles no tienen la el trazado que tiene La Laguna Amieva sado alguna vez de venir algún colega de mis andanzas por ahí por Iberoamérica pues por aquí algún en concreto ese hay que ver cómo se parece a esta ciudad Halima adiós no perdona al revés el en la que se parece a la la una porque esto la salió de aquí de de La Laguna esas facha

Voz 0772 02:57 las de de colores es arquitectura propiamente colonial no

Voz 2 03:00 sí sí bueno de tal manera mi experiencia en este asunto va de lo siguiente en el año mil novecientos noventa y nueve yo daba clase en el instituto viene Clavijo de aquí de La Laguna personaje singular de la teoría Canaria por cierto se desarrollaba un taller de matemática le propuse a un grupo de estudiantes que que les parecía el hacer una guía matemática de la es decir recorre la ciudad tratando de buscar elementos matemáticos en el recorrido si bien que proponía la idea era una manera de contribuir a esa a ese galardón que recibía la Laguna en ese momento en fin una Garay contribuir desde las matemáticas no la verdad que Terol matemáticas está

Voz 0772 03:46 muy presentes en nuestra vida cotidiana siempre pensamos que

Voz 2 03:49 lo vamos a ver enseguida por yo recuerdo que cuando estudiaba

Voz 0772 03:53 mundo de book yo creo que el comentado alguna vez esta anécdota no que estudia estudiando los límites y tal y era muy duro poco rolletes pero también porque el profesor no sabía transmitir seguro que con con usted Luis Balbuena otro otro gallo hubiera cantado decía pero pero esto para que va y me dice bueno pues esto vale para aprobar las matemáticas de segundo

Voz 3 04:12 lo cual Federico pues

Voz 2 04:14 peor de como había empezado la la charla no pero

Voz 0772 04:17 la las matemáticas es tanto absolutamente interconectadas con nuestra vida diaria con nuestra normalidad con nuestra cocina

Voz 2 04:23 mira pues precisamente la guía va un poco de esa idea es decir a los profesores muchas veces explicamos los conceptos porque tenemos que hacerlo pero no lo haces ver a nuestros alumnos que esos conceptos que uno explica están en en el entorno cotidiano no un poco lo que pretende es es decir recorrer la ciudad y observar una sede elementos matemáticos que están ahí entonces bueno yo lo que suele hacer después de aquella idea la verdad que los chiquitos hicieron yo les dedica esta obra ellos como es natural muy bueno la idea llegó a oídos de la que era alcaldesa en aquel momento mañana brama también al presidente de Caja Canarias en su momento Don Álvaro Arvelo idea decidieron que aquello había que publicarlo de tal manera que en palabras de doña Ana era la única ciudad Patrimonio de España que vienen a Guillem Rubio bueno sí sí yo creo que sigue siéndolo y no sé si habrá alguna que yo no sé si habrá otro

Voz 0772 05:18 las guías similares en otros lugares de del mundo pero desde luego esto es una singularidad muy grande

Voz 2 05:24 entonces a partir de ahí ya me dediqué a atraer a estudiantes de La Laguna para que apreciara en fin estas cuestiones matemáticas de la ciudad entonces yo lo que seré que me reúno con ellos antes de venir le doy una idea de conceptos que algunos no conocen otros conocen que los tengo que repasar pues los tenéis un poco oxidado y les doy un dato que veo que no ha salido todavía pero que le dejan poco impresionado porque uno le dice no a coger vamos hay que es Patrimonio de la Humanidad y uno puede pensar que porque qué le vamos a hacer no

Voz 0772 05:56 qué pueden pensar bueno hay muchos monumentos claro

Voz 2 05:59 pertenecer entonces se les digo saben ustedes cuántas sido cuántos municipios hay en España hay alrededor de mil ochocientos saben cuántos son patrimonio de la humanidad entonces ahí ya les digo que yo digan siempre y cuando les digo que son quince no se logren quince nada más presiden quince La Laguna tiene un galardón que ya quisieran tener muchísimos bien sólo día en quince y además no piensen que son Madrid y Barcelona valen no no no no será es cómoda Laguna que tienen una historia tienen un sabor de Castellón en Lérida Tarragona Ibiza etcétera que la otra ha sido insular no bueno a partir de ahí ya en León que estamos luchando con ello de pero eso de hacer agroganadera no bueno pues a partir de ahí voy al explico algún concepto empezando por el rectángulo audio que es un rectángulo que en en los libros de texto apenas aparece Iker es un elemento fundamental en en el arte incluso en la vida cotidiano porque esto que yo tengo en la mano en Internet identidad estatal les digo la jeta de credo de la gasolinera el centro qué raro que todas tienen el mismo tamaño que curioso claro porque este rectángulo tiene una incidencia notable en nuestra cultura pero muy notable yo no sé si será debido a las explicaciones que a veces dan por bueno te pueden parecer correctas o no pero el caso es que yo les presento el cuadro de las Gioconda no quedará como una les digo ustedes creen que Leonardo cogió sus pinceles y empezó a pintar ni hablar el cuando quiso pintar la cara de la señora pintó un cierto rectángulo sin decirles en nombre todavía dentro de la cara pintada laca hacen por la cara de la señor cuando pinta la parte de la cena y la frente hizo el mismo rectángulo ese es el rectángulo abre entonces les explico cómo se consigue Le digo que en el recorrido no vamos a encontrar rectángulo

Voz 0772 07:44 además es curioso porque este tipo de de proporciones el rectángulo aureola proporción el el quizás estamos condicionados por la por nuestra forma de pensar que es algo esotérico que se algo más el muy mitológico lo lo lo de esa estimamos no lo dejamos de lado como si fuera una superchería una superstición y sin embargo como decía usted ahora Luis el de las tarjetas de crédito absolutamente infinidad de aspectos de nuestra vida cotidiana están relacionadas con estas partes

Voz 2 08:13 porque les aparte la imaginación humana no tiene límites pero el hecho es que el el rectángulo Lauro nuestra cultura en el mundo del arte el más importante no y bueno entonces la las siguientes cuestiones como distingo yo soy un rectángulo es o no entonces la proporción áurea eh largo del rectángulo dividido entre el ancho deberá uno coma seis uno coma sesenta y dos no Amieva sólo seguían el yo tenía la sospecha de una ventana que hay en la plaza de Santo Domingo era Áurea entonces me tras una escalera de mi casa para largos no me lo voy a verlos SS con la escalera subió con el metro con el metro el alumno me mantener a escaleras lo más cuando miro a la plaza atiende ahora me veo a una alumna llamada Paula con su carné de identidad tratando de encajar La Ventana en el carné de identidad a mí aquello me impresión de otra manera baje de las que eran cuidado que nace de que le di un beso de acaba de hacer tanto es así que la guía aparece como el De Paula que algún colega me pregunta Pablos una rusa chiquita de La Laguna esquemas fábulas que fue la que me hizo ver cómo con un simple identidad entonces yo lo que hago que los chicos que bien los chicos y chicas que vienen a hacer la guía de parados un carné de digo un rectángulo para que hagan el de Paula que además de eso les explico lo que son los polígonos cóncavo que son grandes abandonados de la enseñanza las lo metería porque eso está proyectado sobre el diseño de la ciudad bueno es sólo eso y yo les les pongo digamos les pongo en sus manos los elementos matemáticos que vamos a encontrar el día de autos no vemos en la iglesia de la plaza de Santo Domingo ahí empieza la ruta aclare no poder recorrer toda la ciudad sino que tengo un trayecto muy simbólico para hacerlo con ello empezamos en la plaza de Santo Domingo y allí hay un montón de actividades que hacer entre ellas localizar la Ventana aura de pavo que está allí les invito a todos los que vayan que traten de averiguar cuáles después en la espadaña está hecha con piedras rectangulares en estas en esa espadaña hay piedras también es decir que los maestros jugando hacían a esas cosas esa ventana por ejemplo él sabía que esa dimensión que ese rectángulo les gusta mucho a la gente procuraba que el largo y el ancho tuviera estuvieran en la proporción uno coma seis no bien nos vamos a encontrar el camino vacuidad en ahí hacen una medida yo les entregó a ellos también una cinta métrica quedando a la derecha unas intranet que luego me tienen que devolver claro para qué sirve el grupo siguiendo que siempre alguno les si lleva alguna pero más por despiste que por maldad el caso eh que con estos elementos con el rectángulo Laure la cinta métrica Yeste cuadernillo de actividad empezamos a hacer el recorrido y ahí se eleva diciendo lo que tiene que hacer entonces descubren que ahí hay rectángulos Áurea calculan primero aproxima y luego calcula en el área de algún rectángulo comprueban si unos escalones que hay allí son correctos o no según la normativa vigente tomando las medidas correspondientes etcétera no a partir de ahí ya pasamos a la plaza del Adelantado donde hacemos también todo un conjunto de actividades yo les por ejemplo una de las cosas que que les hago ver que hay una figura que si llega este asunto de bachillerato pues seguro que te vas a acordar de ella pero que muchas veces sacamos la impresión de que esa figura sólo está en la pizarra cuando el profesor o la profesora la pinta un círculo Un círculo dos Radio un sector circular no pero si tomamos un acuerda el arco eso es un segmento circular pues con esa figura se remata la fachada del Ayuntamiento de piedra que hay en la plaza Lalanda la verdad es que es fascinan es la historia de de la arquitectura entre mezclada

Voz 0772 12:03 con con las matemáticas y Luis no tenemos tiempo para más

Voz 2 12:06 ven

Voz 0772 12:07 pero desde luego que invito a todos los que se acerquen

Voz 2 12:10 eh

Voz 0772 12:10 a San Cristóbal de La Laguna a descubrir su patrimonio juegan un poco con con este libro no Guía Matemática de San Cristóbal de La Laguna de Luis Balbuena Castellano nuestro invitado desde luego que no solamente van a conocer la historia de de monjas de Frailes de nobles sino también un aspecto quizás muy desconocido Ikea enriquece aún más los protagonistas que dan vida a esta ciudad Patrimonio de la de la humanidad Luis Balbuena muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer una un poquito más de Historia Matemáticas Historia también