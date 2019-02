Proyecto dos cero nueve, misión arqueológica en Luxor

Voz 1 00:00 tú

Voz 2 00:11 un pues el propio grupo de investigación que se están formando en la laguna de tener nuestro propio proyecto en principio estaba identificada en una tumba de la dinastía XXVI lo que hicimos fue todo uno todo un planteamiento previa analizamos varias tumbas cuál podía resultar más interesante para lo que nosotros estamos buscando también respecto a la información novedosa que pudiese aportar ir a doscientos nueve siendo una de las pequeñas dentro de que son tumbas muy grandes Nos parecía que era de las que menos información había hay por tanto también más capacidad de de aportar novedades

Voz 2 00:50 en la en la excavación

Voz 0772 00:56 escuchábamos ahora en este nuevo corte a Miguel Ángel Molinero pueblo él es egiptólogo egiptólogo de la Universidad de La Laguna estamos haciendo este programa especial de SER Historia en el Instituto Cabrera Pinto que fue la primera Universidad de las Islas Canarias a mediados del siglo XIX y queríamos también abordar un poco el desarrollo científico que la Universidad de La Laguna la ciudad donde nos encontramos está realizando en los últimos años hay resulta curioso que uno de esos grandes proyectos de de trabajo es precisamente la excavación de una tumba en Egipto Miguel Ángel no ha podido venir porque está recuperándose de bueno de un problema que ha tenido si no es enviado a un extraordinario arqueólogo desde luego que yo le decía ahora yo te conocí el día que estuve visitando es en la en la tumba en la tumba te van a doscientos nueve en la orilla oeste de Luxor hace poquitos años Cristo Hernández bienvenido a Ser Historia a la que tal que esto que digo es es arqueólogo escuchábamos ahora a Miguel Ángel hablando de de esta tumba tenemos que viajar en el tiempo a la Dinastía XXV grosso modo pues a mediados del primer milenio Nada más o menos antes de de nuestra era y es quizá uno de esos referentes también más más llamativos no porque es la tumba de un personaje cosita de los negros que venían de de la antigua Nubia al sur de del país que son relativamente extraños no de encontrar en en tumbas de este tipo

Voz 3 02:31 sí efectivamente aunque en en los últimos años ha habido una revitalización en la investigación de este periodo de la etapa final de la historia de Egipto lo cierto es que efectivamente son muchas las incógnitas que todavía tenemos sobre este este momento en el que Egipto está eh dominado por un pueblo un pueblo al sur del país que previamente fue a su vez dominado por los por los antiguos egipcios no le ha tocado a lo cucharita la revancha se han instalado en el país y comienza a construir una serie de monumentos funerarios de medidas absolutamente descomunales uno de los cuales está siendo objeto de excavación por el equipo del profesor Molinero

Voz 0772 03:15 lo llamativo también de esta de esta excavación es que no hay menciones de ella en viajeros de del siglo XVIII del siglo XIX el los que no siguen en Ser Historia saben que nos gusta siempre retomar al igual que hemos hecho por ejemplo en este Cronovisor no al comienzo del programa con la de Humboldt no hay testimonios no de de esta tumba que seguramente alguno de ellos pisó por ella o estaba oculta lo que le da también pues un elemento extra no el misterio que rodea ese vacío de documentación para investigar las no

Voz 3 03:43 efectivamente la primeras referencias a la tumba no se remonta más allá de los inicios del del siglo XX cuando Rober Mon entra entra en el edificio probablemente abre probablemente no con total seguridad abre una zanja para poder acceder al interior del edificio funerario Il afirmo que que con total seguridad abre una zanja porque en el proceso de nuestras excavaciones hemos localizado la zanja de este personaje pionero pues de esta incursión hay otros egiptólogos que también intervienen de forma muy puntual con lo cual yo creo que todas las menciones que existen de la tumba hasta que se comienza sus excavaciones por la Universidad de La Laguna pues son son realmente muy pocas y de hecho una de las de los objetivos que ha tenido nuestra investigación allí es identificar y rastrear la actividad realizada por estos por estos investigadores

Voz 0772 04:50 ya en al final ninguno de ellos había conseguido dar con el nombre del del dueño hay diferentes hipótesis es otro de los grandes enigmas que rodea a esta tumba TT doscientos nueve de de Luxor ni semi no parece ser

Voz 3 05:05 pese al hombre sería ahora que queda efectivamente efectivamente la epigrafía es una de las especialidades delicada el Lenear efectivamente y él ha hecho no hay en él la tumba no hemos encontrado hasta ahora porque la tumba sigue creciendo pero hasta ahora no hemos encontrado una cantidad importante de inscripciones Epi gráficas pero sí que hay algunas ir el entre las inscripciones ha podido identificar en varios puntos del edificio la receta denuncia al nombre del propietario sembró que debió ser un personaje fue un personaje destacado de la Administración cosita en este en este cargo tenía pues eh era tiene varios cargos tiene hay varios títulos algunos títulos son más comunes y compartidos por otros personajes de hecho uno de sus títulos fue confundido por egiptólogos previos con el nombre seremos hip que no realmente el nombre Garbo

Voz 3 06:10 cuidador del sello real así eso significa que probablemente tiene unas funciones importantes en la hacienda en la economía de de luz de este momento

Voz 0772 06:20 porque implica cierta privada como diríamos en el siglo XVII en el Siglo de Oro con el monarca no

Voz 3 06:26 efectivamente efectivamente y con la sanción de las propiedades que corregir

Voz 3 06:32 a a la realeza yo conozco a Miguel Ángel

Voz 0772 06:35 molinera que mandamos un abrazo fortísimo desde aquí que aseguró que nos está escuchando desde hace muchísimos años cuando él estaba haciendo la tesis doctoral en París sobre los textos de las pirámides como decías es un extraordinario epigrafía conoce los textos como como nadie está tumbó sorprendente ver cómo le

Voz 3 06:51 aquello que a veces de sí sí sí

Voz 0772 06:54 y me imagino que que esta tumba la TT doscientos nueve de en el Luxor el sería pues el el caramelo perfecto no para un epigrafía está como él es cierto que no hay grandes objetos es cierto que no hay no hay absolutamente nada para llenar las salas de un museo pero la información que dan los los textos de las paredes es quizá lo más valioso no porque es algo que eso no ha podido arrebatar nadie a lo largo de esos casi tres mil años de historia

Voz 3 07:22 efectivamente y no solamente la información gráfica sino la información arqueológica propiamente dicha la tumba la hemos encontrado completamente colmatadas de sedimentos esos sedimentos sean han rellenado el edificio como resultado de una serie de sucesivas riadas que se han ido sucediendo

Voz 0772 07:43 a lo largo de los siglos se porque tenemos la idea de que en Egipto llueve poco pero cuando llueve el nuboso tuve muchísimo inunda las tumbas

Voz 3 07:51 además el efectivamente la tumba tiene una localización muy particular que es una de las cuestiones que hace de la investigación de este de este de este enclave funerario pues hace que sea muy interesante es que está abierta está excavadas en la ladera de un Wadi de uno de los ríos secos del desierto no en la en la necrópolis te vana entonces esta posición que en I más tumbas como estas excavadas en Euskadi pero hay pocas tumbas que han sido estudiadas con localizaciones de este tipo entonces este depósito que yo le del que yo le le hablaba ahora mismo es un registro palio climático de primera de primer interés para para la historia de la investigación de este periodo en concreto se está haciendo un trabajo de investigación desde esta perspectiva hemos incorporado al equipo diferentes especialistas que se encargan de reconstruir condiciones climáticas entorno vegetal podemos encontrar todo una serie de datos que ayudan a explicar aspectos históricos de interesantes a partir de cuestiones Paleoambientales

Voz 0772 09:00 a en esos estratos que aparecen en los residuos dentro de la tumba pues me imagino se me ocurre ahora los restos de polen

Voz 3 09:08 Ernes Carbón carbón en en en la en la tumba hemos encontrado unas serie de ofrendas de diferentes periodos porque además la tumba aunque es construida en la época cositas que hemos mencionado luego se reutiliza también con carácter funerario en otros momentos posteriores il eso por ejemplo hay una utilización de época persas muy clara de la tumba ante esa utilización Se hacen ofrendas en esas ofrendas interviene el fuego se queman probablemente de diferentes sustancias y conservamos el carbón que él procedente de la madera que se que ardido en ese en esas en esas actividades oferentes ahí ese carbono está siendo estudiado ya estaba aportando también una información muy interesantes de puntos de vista de la vegetación

Voz 0772 10:03 y luego la propia estructura de la tumba en sí que es quizá bueno para un arquitecto para un experto en ahora que estábamos hablando en este programa de los edificios de de la ciudad donde estamos San Cristóbal de la de La Laguna el la estructura de la de la propia tumba ese sala con con pilares las diferentes cámaras que que lo componen también dan mucha información para atar un poco no incluso el perdiese

Voz 3 10:27 el pudo haber creado no un edificio relativamente complejo que debía tener una superestructura de adobe hemos encontrado los cimientos de esa superestructura de adobe que estaría alojadas sobre las cámaras subterráneas en la ladera del Wadi con un con un patio exterior del en el que sea o sea excavado una rampa absolutamente monumental de acceso a las cámaras funerarias y luego las cámaras funerarias articuladas al menos hasta el momento entorno a dos ejes un eje principal que es perpendicular al sentido del Wadi

Voz 5 11:06 otro eje eh

Voz 3 11:08 en en perpendicular a este que conduce a diversas cámaras e completamente distintas con diferentes funciones dentro del edil

Voz 0772 11:15 físico porque estas tumbas estamos quizá por el el nombre que decíamos no pensamos que era de él únicamente pero aparte de la reutilización a lo largo de la historia estamos en el siglo VIII VII antes de nuestra era el el muchos miembros de la misma familia se hacían enterrar en estos lugares no era tú más para una sola persona

Voz 3 11:34 no son son monumentos funerarios de carácter familiar de hecho en en en una de las primeras campañas tuvimos la extraordinaria sorpresa de comenzar a excavar un sector de una de las cámaras ir a lo que nos aparece cuando comenzamos a bajar los sedimentos es una nueva

Voz 3 11:57 una puerta que se abría ante nosotros es justo al final de la campaña que teníamos que dejar sin saber qué había detrás del resultado de la va colmatadas siempre sucede ya había que esperar un año manteniendo la calma hasta volver a ver que que había en este en este sector que se habrían de nosotros y que nadie había visto jamás desde que fue sepultado antes de esa época pero lo que ya hablaba saque sabíamos que estaba completamente intacta al menos desde esa de ese de ese periodo bueno pues esta puerta tenía en a su alrededor una serie de inscripciones que conservaba muy mal no se leían con facilidad hubo que hacer un trabajo exhaustivo de limpieza con los restauradores que trabajan con nosotros incidencias fotografía con incidencia de luz en distintos ángulos para poder para que emergió eran unos unos signos jeroglíficos que estaban muy desgastados ir se y se pudo descubrir que hacían referencia a la madre del propietario de la tumba algo que además no gustaba particularmente porque esta vinculación entre el personaje principal la vía materna parece que es una característica propia de los novios y que de alguna forma eh a se sumaba a la hipótesis de que la tumba pertenecía al periodo no volvió a la dinastía veinticinco no a la XXVI Comas había dicho sí que ayudaba en este sentido también es fascinante de escuchar

Voz 0772 13:28 te Cristo Hernández hemos viajado contigo en estos minutos visitando no esa tumba de doscientos nueve tenéis una página web en que sí Proyecto dos cero

Voz 3 13:39 el dos cero escrito con letras dos

Voz 0772 13:42 cero web era muy bien con letras si punto com es un proyecto de la Universidad de La Laguna el el lugar en donde estamos haciendo este programa de de Ser Historia como he dicho a todos nuestros invitados fascinante insisto Cristo Hernández arqueólogo muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia