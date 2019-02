Arqueología y cosmos

Voz 1 00:00 en el interior de las estrellas se forman en la mayoría de las estrellas que vemos los núcleos de hidrógeno se amontonan formando núcleos de helio que a la vez que se formó un núcleo de Helio Se tener aún fotón de luz

Voz 2 00:15 price to se debe el brillo de las estrellas

Voz 3 00:19 tal

Voz 1 00:22 las estrellas Se formó ante grandes clubes te casi polvo como la Nebulosa de Orión a mil quinientos años Luque distancia algunos de cuyos

Voz 2 00:30 el choque excepto de la gravitatoria Almunia

Voz 1 00:35 las colisiones entre átomos calientan la nube hasta que en su interior el hidrógeno comienza fundirse con el Elio surgió en las extremeñas

Voz 0772 00:58 continuamos en Ser Historia del programa SER Historia aquí en la Cadena Ser en este Instituto Cabrera Pinto desde la ciudad de San Cristóbal de La Laguna en Tenerife celebrando estos veinte años del nombramiento como Ciudad Patrimonio Universal de la Humanidad

Voz 4 01:16 a lo largo de la

Voz 0772 01:18 bueno y media anterior de nuestro programa nos hemos estado fijando sobre todo en lo que tenemos más cerca de de nosotros no en el último bloque hemos hecho pues una pequeña intrusión en un aspecto arqueológico quizás muy alejado del lugar donde estamos en las Islas Canarias hemos viajado a Egipto al Valle del Nilo y en los próximos minutos quería invitar a todos los que nos acompañan en este salón de actos a mirar a las estrellas a mirar el cielo descubrir que gracias a ellas gracias a esa interconexión que el ser humano ha vivido a lo largo de siglos de milenios con con con ese aspecto quizás más lejano pero al mismo tiempo más cercano de el del universo nosotros hemos conseguido y hemos crecido y nos hemos formado como como seres humanos Juan Antonio Belmonte bienvenido a Ser Historia con la que tal muestra más con Antonio Belmonte es profesor de investigación del Instituto Astrofísico de Canarias y a mí me hace muchísima ilusión tenerle con con nosotros compartiendo estos minutos de de radio en otras ocasiones Le hemos entrevistado pero ha entrado por por el estudio por teléfono nunca no sabíamos He visto directamente para mi ha sido siempre un referente de lo que decía ahora no de cómo las estrellas

Voz 4 02:43 han interactuando con el ser humano a lo largo de sus enormes trabajos de divulgación científica que ha realizado para bueno

Voz 0772 02:51 o para buscar quizás esos aspectos también menos conocidos no de de de nosotros mismos con Antonio miramos al suelo muchas muchas ocasiones y nos olvidamos de lo que tenemos arriba y quizá la respuesta muchas de nuestras preguntas está arriba las

Voz 5 03:05 ellas esta allá arriba en las estrellas eso es indudable precisamente ahora estamos defendiendo otra candidatura canaria a Patrimonio Mundial estamos tratando de convencer a la gente de que Dani impone lo de que igual que no todos lo podemos explicar en un contexto que tenga que ver con el cielo tampoco debemos olvidarnos de él el problema es que mucha tendencia olvidarse de él no mi experiencia a lo largo de los años trabajando con arqueólogos con egiptólogos la tendencia a olvidarse del Lage no de lo que los británicos llaman el Sky skate es está ahí está ahí tenemos tenemos que tratar de vencerla no a toda costa en ese corte

Voz 0772 03:51 hemos escuchado al comienzo de este bloque de Carlos hagan hablando del nacimiento de las estrellas en la mítica serie Cosmos Carl Sagan fue a lo largo de la década de los setenta quizá uno de los pioneros en la divulgación e iconos dio a entender que

Voz 5 04:06 nosotros somos parte del cosmos

Voz 0772 04:09 los también parte de ese escenario mágico y maravilloso en donde

Voz 5 04:12 están las estrellas sí por supuesto somos polvo de estrellas sea los átomos de nuestro cuerpo se formaron en algún momento en una supernova en el entorno del Sistema Solar hace muchos miles de años millones de años de lucha no con lo cual somos por lo de estrella en nuestros cerebros Polvo de estrellas nuestra conciencia el polvo de estrellas no entonces no podemos olvidarnos de eso de esa conexión con el con el cosmos no cuando empieza el ser humano

Voz 0772 04:42 en ese interés por lo que Le les rodea por las estrellas con esa conexión con los dioses con las divinidades

Voz 5 04:50 pues yo creo que desde el primer momento sea en tener en cuenta que que la astronomía es la única herramienta que te permite orientar T en el espacio y el tiempo y que ya en el Paleolítico las Tribune Mi graban de unos sitios a otros tenían que estará en lo momentos oportunos en los lugares donde iba a haber cazo la única manera de saberlo era observando las lunas sabiendo cuando tenían que estar en el momento preciso crearon calendarios se crearon calendario al mismo tiempo las estrellas el sol la luna con esos ciclos repetitivos daban la idea de de continuidad de renovación de la vida no se asociaron a divinidades se asoció ese renacer al renacer de la vida es decir prácticamente desde el principio existió ese conocimiento con toda seguridad no es posible hay quién hipotético algunas de las cuevas decoradas como una de las cosas pues podrían tener las representaciones más antiguas de constelaciones los hallazgos recientes en Pepe en Turquía no tan bien esa relación posible con cuestiones cómicas y luego ya desde luego con el descubrimiento de la escritura ya sea en Egipto ya sea en Mesopotamia la conexión directa es automática osea eh no podemos obviar la para nada los primeros textos religiosos que tenemos constancia antes que tuviste hablando de ellos no aspira amigo Molinero no los textos de las pirámides es una religión astral una religión estelar con una componente estelar poderosísima y una componente solar que se entremezcla el Abdón no oí sobre todo a partir de la Cuarta Dinastía no no podemos obviar los las primeras menciones de estrella con su nombre propios aparte de las menciones de Horus como la estrella que está al frente del cielo que sabemos que es el planeta Venus ya desde la segunda dinastía ocurre precisamente los textos de las pirámides

Voz 0772 06:47 cuando empezamos a olvidarnos de todo ello porque son muchas culturas desde no nos hemos olvidado ya pero digo aparte de vuestro trabajo en el en el Instituto de Astrofísica de Canarias nosotros como como ciudadanos de a pie yo estoy convencido de que las personas que no estén familiarizadas quizá con con con la astronomía yo salvo Orion y dos cosas más soy incapaz de de darme cuenta bueno en la luna así porque es evidente no pero de de de poco más cuando cuando perdemos ese vínculo el ser humano pierde ese vínculo con las estrellas

Voz 5 07:20 mire ninguno de los que se encuentra ahora mismo en esta sala ha perdido el vínculo con las estrella para los oyentes estoy sacando mi móvil estos móviles funcionan porque hay una red de satélites que están en el espacio y esa red de satélites se mueve seguía observando las estrellas es decir su móviles no funcionarían si esos satélites no estuvieran en el lugar adecuado gracias a la observación del cielo además teniendo en cuenta cuestiones relativista en la teoría de la relatividad de Einstein es decir no podemos olvidarnos no nos olvidamos imposible olvidarse sino su su móviles que llevan en el bolsillo no funcionarían

Voz 0772 08:02 pero sí que es cierto que por ejemplo el quizás desde un punto de vista no tecnológico el ser humano de a pie de ahora ha perdido ese en esa idea no de lo que decía yo al principio no de de mirar al al al cielo ya no se construyen ciudades como por ejemplo la laguna con esas claves matemáticas y utilizando también muchos aparatos que también se utilizaban no para medir las estrellas

Voz 5 08:27 fíjate que hace algunos años que hicimos un trabajo en no astronómico aquí en el archipiélago canario en un librito que se llama El cielo de los Magos entrevistando a un cabrero de La Gomera de Chipude en La Gomera no dijo antes aquí nosotros no teníamos televisión Mi reloj y entonces no ya vamos por los astros del cielo decir diesel lo que se ha perdido en los últimos cincuenta años el desarrollo tecnológico ha llevado implícito el que ya no miramos al cielo pero como pudimos comprobar con un montón de pastores y agricultores viejo hasta antes de ayer seguía van por ejemplo con la puesta de las que brilla que son las pléyade para saber el momento de la siembra no oí eso ya lo encontramos en los trabajos en el siglo VIII antes de Cristo en la antigua Grecia decir que hasta desde ayer nuestro propio campesinado ha seguido costumbre de la Cuenca Mediterránea que tiene miles de años de antigüedad osea ese olvido aparente es relativamente reciente hay una anécdota

Voz 0772 09:29 ya que contamos creo aquí en Ser Historia hablando de sacar mi de algunos agricultores de de la zona en en Centro América que decían que ellos sabían

Voz 4 09:42 cuando tenían que cultivar cuando la sombra que entraba por la ventana llegaba a la caja

Voz 0772 09:48 de galletas que tenía siempre la estantería quizás hemos perdido ese aspecto más sofisticado no del de el dolmen de monumentos de corredor de galería por donde entra el sol justo en el momento del solsticio o del equinoccio sí pero como bien decías ahora Juan Antonio hay mucha gente quizá que qué somos nosotros no los eh los habitantes de las ciudades los que hemos perdido ese contacto pero no mucha gente que se dedica a Madrid

Voz 5 10:14 no la gente que se dedica a la agricultura no lo ha olvidado no sólo no lo ha olvidado está tratando de recuperarlo no que lo más genial de todo pero todavía hoy en día nosotros seguir por ejemplo en Nueva York celebran lo que se llama El Manhattan Hens no no sé si has oído hablar de él no caso es que es que justo el día de la puesta de sol que se alinea con las calles de Manhattan se montan un jolgorio no no tiene no tiene ni no tiene ningún significado no tienen absolutamente ningún significado porque la orientación de las calles de Manhattan sigue la propia Ilda no el trazado de la isla no la las avenidas son norte sur prácticamente porque Lyle Ashton poco desviada las calles son Este Oeste pero no exactamente este oeste pues bueno pues sean montó una juerga y ahora lo llaman Manhattan Hens no entonces todo igual que el esto un pues es Manhattan Hens no como decía uno de los padres de que astronomía moderna cada sociedad tiene el Stonehenge que se merece no y los neoyorquinos actuales pues tienen el suyo no

Voz 1 11:20 Nuestros antepasados habían esto los movimientos del sol de la luna y que las estrellas eran utilizados por los expertos para predecir las estaciones así pues los antiguos astrónomos de todo el mundo estudiaron el cielo nocturno con interés memorizando y registrando la posición de cada estrella visible para ellos la aparición de una nueva estrella hubiera sido significativa cómo hubiera reaccionado ante la aparición de una supernova que era mucho más brillante que las demás estrellas

Voz 0772 11:54 escuchábamos un nuevo fragmento de esa serie mítica Carl Sagan con la voz de nuestro compañero José María del Río y con Antonio Belmonte profesor de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias aquí en la en la Laguna compartiendo estos minutos de historia tú crees que la la arqueta astronomía quizá al revés padecido en los últimos años porque bien es cierto también corrígeme si me equivoco que durante mucho tiempo aquellas investigaciones relacionadas entre arqueología hay estrellas pues tenían ese carácter pues que así de superstición no de muy esotérico bueno como en estos tíos admira a las estrellas no de los años sesenta cuando has empezado quizás a ver más publicación yo lo conoce por ejemplo por los los estudios en egiptología no que hay mucho más que son más profuso y más abundantes y es empieza como ha

Voz 7 12:47 a reconocer no ya ver qué

Voz 0772 12:50 bueno empieza no ya es absolutamente aceptado y reconocido no siglos

Voz 5 12:53 pero algo estaba acostado ha costado han sido veinte años por ejemplo en el caso particular de Egipto fíjate el pionero fuese Norman Locker que no es un cualquiera es el fundador de la revista Nature en que todos los científicos publicar

Voz 6 13:10 el descubridor del Elia en el sol no

Voz 5 13:12 fue el primero que trabajo que hizo estudio de gastronomía en Egipto pero cometió un error que fue al analizar la orientación del templo de Karnak del Templo Mayor de Egipto no postuló su orientación hacia la puesta de sol en el solsticio de verano sin ir nunca el lugar sin darse cuenta eso Cristo que habló ante lo sabe muy bien que está en las colinas de Tebas no las colinas de Teba rompen el horizonte occidental si hubiera estado allí se hubiera dado cuenta que el alineamiento va en dirección contraria si hubiera leído jeroglíficos egipcios hubiera visto que Hatshepsut construyó dos Lycos en el camino por donde surgía su padre Ramón no olvidemos que a monegasca honrando importante hubiera tenido la la evidencia Egipto lógica de que la alineamiento funcionaba sin embargo no sabemos por qué nunca nunca nunca lo modificó nunca cambió porque porque lo podía haber hecho no y eso hizo que durante más de setenta años durante tres cuartos de siglo prácticamente los egiptólogos no consideraran absolutamente para nada el cielo es decir tú te ibas a un manual de Historia de Egipto de decía que los templos estaban orientados de acuerdo al Nilo cuando los propios egipcios en sus textos jeroglíficos te dicen que orientaba en los templos con la estrella o sea los textos jeroglíficos lo dicen lo que ahora nos hemos dado cuenta en los últimos dos años es que los egiptólogos me estaban equivocados también tienen razón sea los templos están orientados con las estrella de acuerdo al Nilo entonces qué es lo que ocurre que los egipcios buscaban sitios de su país dónde se produjera esa magnífica combinación en que un templo estelar os solar al mismo tiempo fuera perpendicular al mirlo es decir una armonía una relación muy íntima entre la astronomía y el paisaje de alguna forma lo que haces reafirmar lo que decíamos un poco

Voz 0772 15:08 principio de esta charla contigo con Antonio Belmonte en esa fusión que ahí donde el ser humano con la naturaleza que la naturaleza no solamente es lo que está bajo nuestros pies sino lo que está por encima de nuestras cabezas las estrellas

Voz 5 15:20 sí completamente sea y el problema es que el concepto de paisaje hay que extenderlo al cielo no igual que se que se ha extendido el concepto de paisanaje a incluir a las personas pues ahora estamos reivindicando el término Celje que es un término que si tú te vas al diccionario de la Real Academia Se refiere básicamente es solamente a paisajes con nubes pero curiosamente en el archipiélago canario y especialmente en Gran Canaria sea conservado la idea de Lage osea ponerse a ver doce Lage era salir por la noche sentarse en el mentideros Della-Casa a mirar el cielo ya haberlas las estrellas sobre todo para hacer previsiones meteorológicas para ver cuándo había que plantar para ver cuándo había que llevarlo ganado a lo alto a las cumbres cuando había que bajar los de las cumbres es decir observar el cielo con objetivos prosaicos pero dentro de una simbología muchos más grande que tiene que ver pues que lo que hablábamos antes no con esa conciencia de que somos parte de él

Voz 0772 16:25 los muros y además el lugar donde estamos en las Islas Canarias es el uno de los mejores emplazamientos del planeta para poder disfrutar de esas estrella

Voz 5 16:33 bueno por eso estoy yo aquí no sea a La Laguna es una de la meca de la astrofísica europea sea aquí allí un centro de investigación de Astrofísica donde trabajan quinientas personas de ellos doscientos cincuenta somos casi trescientos gastrónomos entre estudiantes de doctorado pues dos sénior no estudiamos de todo no desde la radiación de fondo cómico es decir el eco del Big Bang hasta exoplanetas hasta cosas raras como hago yo no que también me dejan no por ejemplo pues que astronomía que cada vez

Voz 0772 17:16 hay más interés en en astronomía en vincular a esas dos disciplinas científicas no la arqueología con

Voz 5 17:24 yo no sé o no pero el caso es que a mí me llaman con frecuencia no ha es la prueba la prueba no está en la prueba no de que me ha llamado a mí no ha llamado a mi director no no creo que ello no Pedro

Voz 0772 17:39 está bien el yo tenía otra pregunta aquí anotada quizás todo aquello vinculado con las estrellas por por esa ignorancia que al final nos ha acomodado a todos la respuesta sencilla durante décadas durante décadas y ha hecho que vincule pues las estrellas con supersticiones la adivinación el horóscopo y por eso se cosas que pero es mucho más no esa no la investigación de de las estrellas y su vínculo que que también es interesante no desde el punto de vista antropológico como el ser humano se siente atraído por el por el horóscopo por la astrología que también ha marcado muchos de esos aspectos históricos del desarrollo de las culturas no

Voz 5 18:20 pero es que es normal que sea es que la separación entre astrología que es tratado de los astros y astronomía que es estudio de las leyes viene del griego gnomos leyes es muy reciente prácticamente bueno quien primero lo dices a Isidoro de Sevilla no quién hace una pequeña una distinción entre astronomía astrología que él la llama astrología supersticiosa no como claramente para diferenciar esa parte que note aparentemente no tiene lógica pero bueno ha estado ahí no podemos renegar de ellos a Kepler comía gracias a sus horóscopo no a la ley de Kepler aunque hoy en día sea famoso pero lo segundo no pero el emperador Rodolfo II dejas Burgo lo contrataba para que lo hiciera el horóscopo no para que escribiera el Harmony Chen Mundi no acertó pues no lo sé yo creo que no mucho eh porque el pobrecito tuvo errante por ahí durante gran parte de su vida no no lo pasan muy bien salvo deleita antes como Galileo la mayor parte de los gastrónomos no hasta ahora que no para aceptable nunca lo pasaron demasiado bien

Voz 0772 19:33 quizá la conclusión el mejor eh la mejor conclusión como digo que nos podemos quedar es que la arqueo astronomía ya es una parte más de esa disciplina científica yo recuerdo por ejemplo pues hace relativamente pocos años no con Arturo Ruiz catedrático de Prehistoria de la Universidad de Jaén estaban estudiando el lo pudo de Puente de lo piden de Puente Tablas de Jaén lo primero que pensó cuando encontró un Bettino una roca digo esto tiene que estar orientado a solsticio eso Equinoccio y ahí empezó una investigación la otra

Voz 5 20:09 ojo con mi colega Manuel Pérez un topógrafo de la Universidad de Salamanca ir es un trabajo precioso

Voz 0772 20:14 dice que quizás hace veinte años diría bueno pues un elemento motivo un elemento religioso pero no en la justificación que queda en la razón de ser de ese objeto justo hay a la entrada de de lo pide un son las estrellas

Voz 5 20:27 sí bueno ante este comentaba que precisamente ahora estamos involucrados en otra iniciativa para declarar Patrimonio Mundial la cumbre de Gran Canaria

Voz 6 20:37 ay bueno los santuario

Voz 4 20:39 las cumbres de Gran Canaria incluido Risco caído uno a lo más relevante

Voz 5 20:44 precisamente la astronomía juega un papel dominante en esa candidatura fascinan

Voz 0772 20:51 de la historia de las estrellas yo creo que como nunca nos la han contado aquí en Ser Historia de la mano de Juan Antonio Belmonte viniendo a La Laguna era inevitable que contáramos con este profesor de investigación y el del Instituto de Astrofísica de Canarias aquí en La Laguna con Antonio Belmonte