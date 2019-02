SER Deportivos: Copa del Rey y Liga Europa League (14/02/2019)

Voz 1643 00:00 hola qué tal bienvenidos al deporte en la SER Hoy quiero hablar de aficiones pero no de esos cuatro cafés que tiran petardos en Amsterdam ni tampoco de esos indeseables que es apuñalaron ayer en Roma quiero hablar de todas esas aficiones de España que se están uniendo para luchar contra el fútbol los lunes porque jugará el viernes se puede aceptar de que las siguientes fiesta no hay que madrugar y los niños no tienen cole pero jugar un lunes a las nueve es intolerable más en invierno no encuentro ni una ventaja positiva es sin embargo conozco gente que ha pagado su abono para perderse seis los siete partidos el lunes que es prácticamente un tercio de los diecinueve partidos en casa la próxima temporada seguramente no habrá partidos los lunes aunque alguno quiera sacar pecho para colgarse la medalla yo creo que el mérito es sólo vuestro porque es un orgullo ver que sin importar al equipo sin importarles la meseta podemos ponernos de acuerdo para luchar contra el maltrato son las tres y uno arranca SER Deportivos ya estamos aquí ya sabes que puedes escucharnos en la radio de toda la vida en la SER en SER más lo en Cadena Ser punto com o en la aplicación de la Cadena SER Ike puede seguirnos en Twitter en arroba SER Deportivos o en nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos con la producción y con Juan Carlos Ingelmo Hernández en la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace esta esas deportivos y que desde ahora hasta las cuatro os vamos a contar cómo ha sido de la mañana y como viene en la tarde de este jueves catorce de febrero el día de los enamorados y el día en que arranca la Copa del Rey de baloncesto en Madrid con un formato que no sé si es como para decir que estoy enamorado pero si he de reconocer que es un formato que me gusta mucho esta tarde en el Palacio de los Deportes se juegan los dos primeros partidos de los cuartos de final a las siete Iberostar Tenerife Unicaja Málaga ya a las nueve y media Barcelona Lassa Valencia Basket como dice el técnico del Barça Svetislav Pesic es una competición

Voz 2 02:10 de cesión que se

Voz 1896 02:12 de todos otros competiciones que tenemos

Voz 2 02:15 sin está daño porque eso se juega cada día hay cada uno tiene sus posibilidades

Voz 1643 02:22 hoy Copa del Rey una sola sede ocho aficiones siete partidos en un mismo pabellón durante cuatro días apasionante tanto como la ida anoche de los octavos de final de la Liga de Campeones al final uno dos y la verdad es que costó más de lo esperado gran primera parte de la ellas con gol anulado a Telecinco para los holandeses por fuera de juego una acción que fue perfectamente explicada por la cuenta de Twitter de la UEFA a ver si como anotada en España lo que no tengo tan claro es si Sergio Ramos provocó o no provocó la tarjeta amarilla que le hace perder a la vuelta depende donde le pregunten e contexto una cosa puede parecer Barrio Sésamo pero no es el Camero en estado puro siendo todos los sincero que puede en las telas los escondía

Voz 2 03:02 aprueba nada la tarjeta por para que dicen que bueno sí la verdad que viendo han resultado heridas de viejo pero sí lo ha decidido así

Voz 1896 03:12 el ochenta y ocho una tarjeta me perderá en seis y ojalá el equipo pues también aunque yo no está dentro del campo animar común Ultramar no debe fuera desde la grada para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions

Voz 1643 03:25 sinceridad yo diría que peligrosa porque reconocer que ha forzado la amarilla conlleva sanción podrían caerle hasta dos partidos y la UEFA decida actuar de oficio como pasó ya en la dos mil diez dos mil once también con Sergio Ramos también ante el Ajax porque tanto el central como Xabi Alonso forzaron la tarjeta en aquella ocasión sólo hubo multa económica pero ya desvelaron me dejaron claro que a partir de entonces habría también sanción deportiva cuando fuera tan evidente por eso para no meterse en líos Sergio Ramos dijo otra cosa muy diferente cuando estaba ante los micrófonos de la radios

Voz 1896 03:55 pero bueno es un lance del juego en en el último minuto que quizá pues no lo he pensado mucho hay bueno al fin y al cabo me pierdo el partido de vuelo está pues confiamos no que el equipo resuelva el partido en casa con nuestra afición y poder disfrutar de de unos cuartos de Champions yo creo que sinceramente tampoco lo pensado mucho

Voz 1643 04:14 así Sergio la segunda respuestas la correcta así no te vas a meter en ningún lío aunque para lío el de la afición del Sevilla en Roma que se vio envuelta en una reyerta con apuñalamiento incluido cuatro heridos dos españoles y uno de ellos grave así sonaba las calles de Roma lamentable dicen que sabía que iba a pasar por lo que no hay que ser muy listo para saber que si se sabía que iba a pasar se podía haber evitado en lo que nos interesa que es el fútbol para hoy cuatro partidos de ida de los dieciseisavos de final dos a las siete menos cinco de los sevillanos la hecho Sevilla Betis y otros dos a las nueve Celtic Valencia Sporting de Lisboa Villarreal además tenemos el último partido de la jornada veintiuno en la Liga Iberdrola a las siete y media Athletic Betis y ayer hubo sorpresa porque el Barça perdió en casa dos tres con el Sporting de Huelva se queda ahora a seis puntos del Atlético queda no el derbi ante el Madrid yo iba a ser protagonista más un madrileño bueno su coche porque McLaren ha presentado el monoplaza que va a pilotar Carlos Sainz será noticia a partir de las siete de la tarde el sorteo que se va a celebrar en la Casa de Correos de Madrid con el cuadro de la nueva Copa Davis con la presencia de Gerard Pique con todo esto mucho más son las seis y cinco tenemos poco tiempo mucho que contar así que Ingelmo

Voz 11 06:54 estupendo State Fabra Elder que me

Voz 1643 06:59 el resultado es que hay el Madrid de Amsterdam uno dos frente al Ajax y gracia porque pudo ser peor después de ver la primera parte mejoraron los de Scolari en la segunda buen partido de inicios Gol anulado por el a los holandeses Sergio Ramos forzando la amarilla es decir mucho que contar de esa ida de los octavos de final de la Champions Javier Herráez muy buenas

Voz 12 07:18 hola qué te elegido muy buena así la expedición del Real Madrid que ha llegado este mediodía a la capital de España llega algo contrariada muy contenta por el resultado como tú decías uno dos falta la voz sí pero el Madrid tiene pie y medio en los cuartos de final pero con la posible sanción esperemos que no a Sergio Ramos porque es verdad que fuerza hay dice públicamente que a forzar la amarilla pero tampoco aunque esté en el reglamento no me parece un delito estuvo torpe Sergio Ramos al decirlo en la zona mixta al decirlo al menos en las televisiones su compañero Sergio sí bueno la verdad es que sí que es verdad que que ahora mismo están a expensas que la próxima semana esperemos que me sancionen porque serán dos partidos se pierde si pierde seguro para conocer de tarjetas el partido de vuelta frente al Ajax de octavos ese podría perderse sanción deportiva el primer partido el de ida de cuartos de final en cuanto al asunto de Gareth Bale también ha llegado a la expedición del equipo blanco lo que va a hacer la Liga que es denunciar ese corte de mangas a Kate esto en el estadio Metropolitano así que ha quedado un poquito ahí en el ambiente ya ha enturbiado lo que ha sido un buen resultado en el partido de ayer lo de Karim Benzema ayer dolía mucho de duele menos va a descansar frente a Girona ese pequeño problema que en la cadera una sobrecarga parece que no es nada grave y podría jugar sin problema los dos partidos frente al Barça el de Copa aquí el de Liga y en cuanto a lo deportivo como tú decías el no brilló el mejor otra vez Vinicius en ataque flojo Gareth Bale el centro de campo bastante también pues en poco consistente no tanto el hombre el centro de campo con Casemiro junto con Luka Modric Toni Kroos fueron tres futbolistas que están jugando muy bien esos últimos partidos pero ayer no estuvieron como se esperaba en el estadio Johan Cruyff de Amsterdam vamos a escuchar lo que dijo ayer Sergio Ramos sobre el mejor otra vez otra vez el brasileño Vinicius

Voz 1896 09:03 que no hay mucha presión al chaval que estaba disfrute jugando al fútbol y que no Le Carré no esa maleta de piedras porque no hay necesidad ninguna el chico pues es un jugador espectacular con muchísima proyección y bueno no está dando bastante resultado bastante salidas bastante beneficio y bueno contra más extienda eso mejor pero no me lo pongáis por la nube porque después pasa lo que pasa

Voz 1643 09:22 Vinicio es el mejor ayer del Madrid que el mejora en el Barça es Messi como está el argentino Adriá Albets muy buenas

Voz 0017 09:27 la Óscar qué tal muy buenas pues bien eso dice Ernesto Valverde que está muy bien que ha entrenado perfectamente tanto ayer como hoy con sus compañeros es verdad que en las últimas horas el diario As ha informado de que ayer Messi sintió unas molestias residuales en el abductor y en el pubis pero acaba de decir Valverde que eleve muy bien

Voz 13 09:50 esto está muy bien

Voz 0017 09:52 Valverde que no ha descartado que Umtiti pueda tener algún minuto el sábado frente al Valladolid fría de tres meses después de recaer de su lesión el entrenador del Barça que es el padrino por cierto del proyecto relatos solidarios del deporte un libro escrito por muchos periodistas deportivos y que esta vez ha recaudado más de cuarenta y siete mil euros que recibirá la Fundación Pro Activa Open

Voz 1643 10:13 París es Messi que estará disponible para jugar ante el Olympique de Lyon la próxima semana ayer Liga de Campeones y hoy tenemos los partidos de ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League son dos encuentros a las siete menos cinco y dos a las nueve los dos primeros los de los equipos sevillanos el Sevilla visita a Roma con la idea de volver vivos Pablo Machín

Voz 14 10:36 lo normal es que en un partido en el que somos dos equipos que creo que estamos sinceramente muy muy igualados en todo lo lógico sería que la eliminatoria se decidirá en el partido de vuelta

Voz 1643 10:50 a las siete menos cinco lapsos Sevilla con pelea previa así que entre la última abra los incidentes Manolo muy buenas

Voz 1923 10:57 hola qué tal buenas tardes comencemos por los incidentes de ayer hay una buena noticia los tres radicales del Sevilla han sido dados de alta un apuñalamiento un corte con arma blanca diferentes golpes para el tercero dados de alta en el día de hoy ya más de dos mil sevillistas están en las calles de Roma afortunadamente sin nuevos incidentes en lo deportivo muchas dudas para Machín así lo dijo ayer en rueda de prensa tiene tocado a mercado a Carriço a promesa ya Escudero aún así pesos pesados deben estar en el campo en la tarde de hoy no juega inmóviles en el conjunto de la Lazio partido que comienza a las siete menos cinco en Roma

Voz 1643 11:33 para mí la buena noticia no de alta tres radicales para mí la buena noticia habría sido que no se hubieran peleado a la misma hora el Betis visita a Francia y dice que confía en su equipo

Voz 15 11:42 yo tengo mucha confianza en mi equipo partidos

Voz 16 11:46 como el del otro día contra después

Voz 15 11:49 no los no los hacemos mía menudo

Voz 1643 11:54 el Betis a recuperarse ante el Rennes de esa derrota ante el Leganés florecen ya buenas tardes

Voz 0941 11:58 hola buenas tardes Óscar del CR es la capital de la Bretaña francesa donde el Betis juega a partir de las siete menos cinco de la tarde con la idea de cambiar la dinámica de los dos últimos malos resultados va a poner a bastantes pesos pesados muchos cambios respecto al encuentro de Leganés van a volver Mandi júnior seguramente juegue Joaquín con Guardado Loren seguro en la punta del ataque en definitiva un equipo del Betis más reconocible para obtener un buen resultado y afrontar con más garantías las mayores garantías posible el encuentro de vuelta en Sevilla unos mil trescientos el Betis que no está mal estarán presentes en el estadio razón para que se va a llenar por completo con capacidad para treinta y un mil espectadores

Voz 0708 12:37 el Valencia visita algo

Voz 1643 12:40 a las nueve y Marcelino no se fía avisa que no es tan fácil

Voz 17 12:42 yo no lo ve tan frágil como tú lo peor bastante más difícil preveo un partido mañana de mucha dificultad ganar fuera de casa es difícil en este campo bastante

Voz 1643 12:53 Celtic Valencia casi se podría decir un partido de Liga de Campeones Ximo mano muy buenas

Voz 0962 12:57 hola buenas tardes el equipo descansa a esta hora en el hotel de concentración de después de un breve paseo en el que Marcelino ha aprovechado para relajarse junto a sus futbolistas antes de la batalla que le espera al equipo esta tarde ante sesenta mil almas azotando tal como dijo ayer textualmente Marcelino en la rueda de prensa no quiso aclarar el técnico asturiano quien iba a jugar en la portería así que incógnitas y lo hará neto el portero de la Liga ocho OME el portero de la Copa y también otra de las incógnitas es quién acompañará a Gameiro en el ataque recordemos que no han viajado hasta aquí los lesionados Gayá Santi

Voz 13 13:32 Mina Rodrigo Gabriel además del sancionado Roncaglia

Voz 1643 13:36 el Villarreal visita a Portugal Lisboa con el objetivo de traer un buen resultado para la vuelta Javi Calleja

Voz 0802 13:42 ahí nos encontramos muy bien con confianza queremos llegar lo más lejos posible ahora aparcamos la Liga para hacer un gran encuentro sin especular tenemos que ir a por el partido voy a intentar ganar sacar el mejor resultado vamos a ver una victoria tenemos a ella

Voz 1643 13:53 a las nueve Sporting de Portugal Villarreal y no sé yo si con el submarino pensando más en la Liga Chaves Hydro muy buenas

Voz 0889 13:59 era el Oscar muy buenas el Villarreal en juego esta noche a las nueve en el José Alvalade de Lisboa parte de sus opciones de estar en los octavos de final de la Europa League Clos de Javi Calleja afrontan la ida con la ilusión de avanzar ronda pero sobre todo de recuperar la pérdida en la Liga donde es penúltimo a cuatro puntos de la permanencia y qué mejor que hacerlo que con un buen resultado en esta competición parece partido va a hacer rotaciones pero no tantas como se esperaba recuerdo que no están uno por lesión hasta Jaume Costa por sanción y además han quedado fuera no han viajado Gerard Moreno pionera Miguelón Calleja lleva idea de repetir el sistema con tres defensas hijo en algunos cambios en el equipo titular el partido de las nueve con arbitraje del francés Clemente Pet

Voz 1643 14:35 para cerrarle el fútbol es noticia que el Atlético de Madrid ha sacado un comunicado sobre esa información que han destapado nuestros compañeros del país sobre Manuel Briñas Pedro Fullana muy buena

Voz 16 14:43 sí muy buenas con denuncias graves que vinculan a Manolo Briñas con abusos a menores el Atlético Madrid desvincula a Briñas de cualquier relación con la entidad desde ayer tras las cinco denuncias publicadas de abusos a menores que publica el diario El País en la etapa de Briñas como Fraile marianista tenista Si bien los hechos son anteriores en su entrada como responsable de la cantera rojiblanca durante dos décadas el club ha abierto una investigación interna para descartar cualquier suceso de este tipo mientras Briñas estuvo vinculado al Atlético de

Voz 1643 15:11 y además de la UEFA Europa League hoy es tarde de Copa empieza el torneo de baloncesto más apasionante

Voz 18 15:46 los hay quienes día y quiénes aman hay quién aprende a quién enseña hay quienes hablan y a quienes

Voz 5 15:55 zen

Voz 1643 16:46 hoy empieza en Madrid en el Palacio de los Deportes la Copa del Rey de baloncesto con dos partidos de cuartos de final el más atractivo a las nueve Barça Lassa Valencia Basket a esta hora creo que tenemos a Xavi Saisó con protagonista Xavi muy buenas

Voz 13 16:57 horas previas para de este Barça Valencia con Pau Ribas Pau qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes bueno ganar la Copa en Madrid es un aliciente extra no

Voz 22 17:06 bueno es ganarla así pero es complicado muy buenos equipos gran competición muy bonita pero de una de las más complicadas de ganar venimos de de ganar título eso nos hace aún lo creo no digo favoritos espero que la gente Nos no es que de quitar esta esta opción de repetir el título oí hay que estar muy mentalizado

Voz 13 17:24 es evidente es que la templado de momento llegáis bien la Copa

Voz 22 17:27 esto es como todo no llegamos bien hasta la Copa ahí en la Copa esas dirá si si seguimos vieron no está claro que que somos capaces de sacar buenos resultados la inyección de moral Hay bueno nuestro entorno confiaran nosotros Si venimos de buena dinámica ahí en el primer partido te elimina al Valencia pues los fantasmas que no los partidos importantes no no estamos preparados bueno esto estamos mentalizados que el deporte de elite es así no hay que hay que salir a la cancha

Voz 13 17:55 el Valencia es un equipo peligroso no puede complicarnos la vida

Voz 22 17:58 bueno es un equipo muy veterano que sabe muy bien lo que juega juegan un ritmo muy suyo no dominan ellos el el partido sacan muchas faltas bueno hay que estar muy mentalizado intentar sacarles un poco de ese ritmo que corran que que sea un partido rápido nosotros pues nuestras nuestras piernas nuevos pueden imponer un poco a a su cabeza ahí en ese aspecto pues bueno vamos a ver qué equipo es capaz de dominar el ritmo

Voz 13 18:23 mucha fuerza y gracias Pau Ribas que se marcha ya a descansar partido alas no

Voz 1982 18:28 y media el Barcelona de Pesic que no tiene lesionados si tiene Uno e importante el Valencia que es Antoine Diot que ha viajado con el equipo de Pol Arnau pero no estará en el partido un Barça Valencia mucho más igualado de lo que parece aunque los valencianos no han estado demasiado bien en los últimos partidos de la Liga ACB

Voz 1643 18:48 sí tenemos un minuto para dos conexiones a las siete Iberostar Tenerife Unicaja Málaga con qué novedades Carlos Losada muy buenas

Voz 23 18:54 qué tal muy buenas el conjunto aurinegro se ha ejercitado por última vez soy en el Wisin Txus Vidorreta su técnico ha hablado de que su equipo está motivado aunque no presionado y Ferrán Bassas ha reconocido que el haber sumado dos victorias sobre la bocina Unicaja Málaga le puede dar el factor favorito aunque eso sí los aurinegros también vienen con muchas ganas de volver a ser la machada que ya hizo el pasado año en Gran Canaria cuando doblegó a Valencia Basket también en cuartos de final

Voz 1643 19:19 pues a partir de las siete de la tarde toda la Copa del Rey de baloncesto la mañana Gonzalo conejos más conocido como es

Voz 1709 19:24 el nuevo Mclaren que va a pilotar Carlos hay muy buenas el McLaren de la redacción en la temporada más tranquila que se recuerda en Woking ha sido presentado hace apenas dos horas el nuevo coche Carlos Sainz llevará sede simplifica el alerón delantero el traseros ensancha bajo la carcasa un motor Renault que se presupone mejorado con más potencia a una vuelta

Voz 1643 19:41 la carrera a las siete de la tarde por cierto en la Casa de Correos de Madrid sorteo de la nueva Copa Davis con presencia de su fundador de Gerard Piqué hace llegamos a las tres y veinte de la tarde desde ahora hasta las cuatro Se pasan por aquí el resto de compañeros de la Cadena SER para contaros Marcos desde ahora y hasta las cuatro de la tarde vamos con más pausa y con menos prisa abríamos alguno de los temas duros que ya hemos hablado y os contamos el resto de la información deportiva de Madrid de este jueves catorce de enero la resaca de la victoria de Madrid en Amsterdam la última hora del Atlético antes del derbi ante el Rayo el sábado y un protagonista de lujo que no está esperando ya con Palacio en Vallecas tenemos que escuchar a Bordalás antes del Éibar Getafe de mañana felicitar al Leganés porque hoy el estadio cumple veintiuno años el Estadio de Butarque y la última hora de Real Madrid Estudiantes antes del derbi de la Copa de mañana por cierto estos tres partidos ese Derby de baloncesto el Madrid Estudiantes el Éibar Getafe Real Sociedad Leganés o los vamos a contar este próximo fin de semana íntegros completos en ser más a través del ciento cuatro punto tres de la FM tenemos también ya cuenta de Twitter de ese renacimiento de Carrusel deportivo Madrid cuenta es arroba Carrusel Madrid lo digo por si queréis fueron los a seguirnos también las ruedas sociales ahí vamos a agotar a cada semana qué partidos vamos a dar íntegramente y completos tanto de fútbol como de baloncesto pero lo primero a estas horas es la vuelta a Holanda del Real Madrid

Voz 24 21:27 estás escuchando SER Deportivos y recuerda que esta noche desde las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño te espera con quiero te contaremos todo lo que tienes que saber de esta jornada de Champions si Europa League

Voz 1 21:44 sí

Voz 1643 21:52 ya ha vuelto el Real Madrid de Amsterdam Javier Herráez aunque hemos escuchado ya te rato esto siga aforada hay hola Javi

Voz 12 22:00 hola qué sigo para que sigo si ha llegado el Madrid pues eso se como te contaba en el tramo nacional con ese sabor un poco agridulce no la victoria muy importante lo más importante

Voz 25 22:07 eh ante el Ajax que jugó muy bien

Voz 12 22:10 a mí personalmente me sorprendió porque lo hemos visto algún partido en Champions ha jugado bien en la Liga holandesa es estaba últimamente no arrastrando pero estaba jugando muy mal estaban endosando muchos goles estaba en defensa e muy flojo el equipo holandés pero ayer fue muy superior al real aparte la segunda espabiló el equipo ayer de negro el equipo dirigido por Solari consiguió una victoria muy importante la parte negativa de contábamos el tema de la tarjeta de Sergio Ramos forzada reconocida se equivocó estuvo torpe Sergio Ramos al menos con las teles no con las radios ni tampoco en la

Voz 1643 22:44 economista con con derechos

Voz 12 22:47 de Bale que también ha llegado a la expedición porque el equipo ha viajado esta mañana que la Liga pues tiene intención de sancionar al galés por ese corte de manga en el Metropolitano el pasado sábado

Voz 1643 22:56 pues lo de Sergio Ramos me creaba controversia porque claro tenía que haber eso tapado un poco en las teles fue como yo digo sincero muy sincero pero una sinceridad peligrosa porque eso puede acarrearle un un disgusto en cada partido pues costó más de lo esperado yo de hecho ayer aquí comer pregunta va Romero lo decía yo doy por que el favorito es es el Ram herido esta noche yo ya le pregunta incluso si iba a ser favorito para ganar la Liga Campeones costó más de lo esperado pero se ganó ganó sobre todo como han hecho tu Javi porque Vinicius y cada vez va a tener más minutos va cogiendo más experiencia es un chaval que tiene desparpajo

Voz 26 23:28 que el gol el primer gol del Real Madrid da un auténtico espectáculo

Voz 12 23:34 sí señor no estaba fino como el resto del equipo el centro campo como te contaba hace un ratito a mí me dejó un poco frío Casemiro Kroos Modric llegaban tarde a todas la segunda jugada será bueno la presión del equipo holandés de gente joven todavía mucho sin hacer no pero o me encantó el central de y que tiene diecinueve años es el capitán ya de la hayas el delantero Tadic que no es un delantero centro no es un killer pero un zurdazo que se lo puso muy complicado y que Sergio Ramos y Nacho sufren mucho para marcarle porque buscaba siempre los huecos donde no estaban los futbolistas del Real Madrid y por ahí lo pasaron mal así lo resumía el partido el capitán Sergio Ramos

Voz 1896 24:12 es un rival que a pesar de su juventud juega muy bien al fútbol un rival con muchísima personalidad por lo tanto hemos sabido sufrir junta las líneas estar unidos la Champions no sabes las ganas los equipos por meter goles hay que saber defender hay que saber sufrir al que estar unido y el Real Madrid hoy ha hecho eso no siempre gana el que juega mejor al fútbol que lo hace más brillantes sino el que más efectivo el juego bonito se lo llevó La Haya pero el resultado el Real Madrid bueno yo soy una persona muy optimista siempre lo dicho no en Madrid Mis había ido en estaba muerto no está donde quiere estar y en el momento más oportuno no en un estado anímico extraordinario con un cúmulo de de resultados muy positivos que ahora que llega el momento de la verdad de donde hay que decidir no no hay que sacar pecho por estos últimos resultados pero vamos ir caminando una dinámica muy positiva de trabajo de resultados y estamos donde queremos y ahora hay que demostrarlo en los momentos más importante la competición

Voz 26 25:04 pues victoria en Liga Liga de Campeones uno dos ante el hayas estarán victoria en el derbi ante el Atlético de Madrid

Voz 1643 25:12 el pasado sábado empate en Copa del Rey contra el Barça se venían dos semanas muy difíciles para el Real Madrid de momento a las está sacando con buena nota ahora el equipo de Solari a pensar en el Girona el domingo a las doce de la mañana ya estará Javier Romero para contarnos todo lo que pasa en Carlos Javi muchas gracias hasta luego ya antes vamos a ti

Voz 26 25:28 el derbi a las cuatro y cuarto el sábado bueno ese Rayo Vallecano Atlético de Madrid entrenamiento esta mañana del Atlético y Pedro Fullana pendiente todavía de quién llega y quién no si ir

Voz 16 25:40 aspira algo Simeone porque va a recuperar a Rodrigo para el partido ayer no entrenó por esas molestias que ya tuvo el pasado fin de semana hay que hicieron que no jugase de titular Koke sigue al margen lo tiene muy complicado para estar ante el Rayo Vallecano y su mirada está más puesta ya en el partido la semana que viene ante la Juventus Lucas está descartado por esa lesión en la rodilla así que Rodrigo es una de las grandes novedades con lo que ha aprobado hoy Diego Pablo Simeone en el centro del campo junto a Saúl va a jugar Filip en el lateral zurdo así que volverá a la titularidad el lateral brasileño otra novedad será Vitolo que le va a ganar la partida al menos de cara al próximo partido a Alemania en la banda izquierda repetirá por ejemplo ahí arriba Antoine Griezmann Álvaro Morata a la espera de que tenga minutos en los próximos días también Diego Costa que sigue entrenando al mismo ritmo del resto de los compañeros no va a ser titular en Vallecas pero sí puede tener minutos también pensando en el partido de la Liga de Campeones la semana que viene ante la Juventus

Voz 1643 26:35 hay noticias que no gusta contar pero como ocurre pues hay que hacer mención a ellas también y el Atlético de Madrid Pedro ha sacado un comunicado respecto a esas informaciones que publica nuestros compañeros de El País sobre los abusos de Manuel Briñas

Voz 16 26:47 si en este caso no dan crédito a las sensaciones que estaban apareciendo sobre todo por el vínculo de Manuel Briñas con el Atlético de Madrid con la cantera y siempre de forma más o menos ejemplar eso es lo que dicen desde la institución pero vistos los casos cinco denuncias ya hechas públicas a través del diario El País incluso con en Briñas reconociendo uno de los casos el Atlético de Madrid ha decidido emitir un comunicado para desvincular totalmente a Manolo Briñas de cualquier relación con la entidad desde la jornada de ayer tres esas cinco denuncias hechas públicas como digo a través de el diario El País bien los hechos son bastante anteriores a su entrada como encargado de la cantera en el conjunto rojiblanco donde estuvo dos décadas el club ha abierto una investigación interna para descartar cualquier tipo de suceso de este tipo mientras Briñas estuvo vinculado a la entidad veremos cómo termina este asunto pero de momento lo que tiene que el Atlético de Madrid es que rompe con Briñas ante las acusaciones y denuncias tan graves con los abusos a menores

Voz 1643 27:46 la gente que se quiera despedir

Voz 26 27:49 Calderón le da ya poquito hasta

Voz 1643 27:51 vantado hasta ahora pero lo de Rivas sí de hecho Baco

Voz 16 27:54 pensar el derribo en los próximos días se firmó el lunes en la documentación necesaria ir a finales de la semana que viene principios de la que viene de la siguiente es cuando van a entrar por primera vez las máquinas ya al estadio Vicente Calderón para empezar el derribo por dentro lo último serán en las paredes de fuera del estadio para evitar problemas molestias polvo ruidos de cara al exterior pero finales de la semana que viene principios de la siguiente Se inicia ya el derribo del estadio Vicente

Voz 1643 28:22 ya habla supongo mañana el Cholo Simeone antes del derbi el sábado a qué hora si será por la mañana

Voz 16 28:27 en tanto por la mañana y al mediodía cuando estaba cojo suele hablar por la tarde pero siempre pide quién hace el programa de SER Deportivos incontables Óscar Egido listo o cuando eso Jorge Escorial Se habla por la mañana al mediodía sin ningún problema para que podamos escuchar tú has sus reflexiones sobre ese partidazo del próximo sábado en Vallecas

Voz 1643 28:44 muchas gracias Pedro hasta luego pues conmigo aquí madrileños en Primera división es difícil encontrar en fin de semana en el que no haya derbis este fin de semana en los regalan otro el sábado el postre de la comida es un Rayo Vallecano Atlético de Madrid que es importantísimo para los dos equipos porque por diciendo motivos los dos necesitan los puntos así que hemos mandado a José Palacio a invitar a un café al técnico local José invita a café y Michel se deja preguntar hola José muy buenas

Voz 1038 29:10 hola qué tal muy buenas Oscar pues si estamos en la Ciudad Deportiva el Rayo Vallecano donde han terminado el entrenamiento hace unos minutos es verdad que vamos a tener mucho tiempo esperando eh porque ya me ha dicho que hay que cumplir e hoy día catorce de febrero Día de los Enamorados hay que cumplir en casa entonces ya le estamos quitando demasiado tiempo al entrenador del Rayo Vallecano que queremos saber cómo está porque es verdad que el equipo comenzó dos mil diecinueve con un tiro en el mes de enero prácticamente fue impoluto pero llegaron dos derrotas ante el Leganés en casa también esa derrota a última hora

Voz 25 29:41 bien en Cornellà la vida de al al Real español hace que hay que ver cómo está el Rayo de Michel

Voz 1038 29:49 hola qué tal muy buenas como la buenas por cierto yo ya voy a entrar en falta Óscar Michel toda la semana entrenamientos a puerta cerrada eso que hay que ajustar mucho el equipo o qué pasa prepara alguna sorpresa para el Atlético de Madrid

Voz 27 30:00 no es una decisión bueno conjunta del culo porque bueno sobre todo para el tema de concentración de los jugadores Si bueno trabajar más en en silencio oí con la tres

Voz 25 30:13 la necesaria con el café y esperando en casa Michel la gente

Voz 1038 30:18 hay tienes en sintonía de SER Deportivos da el entrenador del Rayo Vallecano hola Michel muy buenas hola buenas Palacio de que no te engaño si se porta bien

Voz 1643 30:27 el yate de la puñeta porque aparece les gustaba los entrenamientos de del Rayo Vallecano en directo bueno como a todos a todos nos gustaría ver todos los ante lo que hacéis Isabel todo lo que preparáis incluso que os pongáis el once delante de la nariz te para poder contarlo

Voz 26 30:38 en en la radio en lo que

Voz 1643 30:41 preparada a puerta cerrada no te a preguntar pero se durante la yo no sé si es falta pero sí sin anestesia cómo se le gana al Atlético de Madrid el Cholo

Voz 27 30:49 bueno es muy complicado la la realidad es que es bueno el Athletic es un equipo que encaja muy pocos goles que define muy bien y que luego tiene argumentos ofensivos para para hacerte daño pues por eso va en en tercera posición pero que hasta la semana pasada iba segundo oí peleando Lera entonces bueno es un rival de máximo nivel de los mejores equipos de Europa hay bueno tenemos que hacer un partido casi perfecto tanto en ataque como en defensa para para llevarnos tres puntos pero bueno tenemos la confianza de poder hacer lo de poder competir en nuestra casa con nuestra gente y ver si nosotros al máximo de nuestras posibilidades podemos ser capaces de de conseguir los tres puntos

Voz 1643 31:28 es curioso porque llevamos toda la semana diciendo si el Madrid hubiera jugado contra el Ajax hace dos meses insta a peor en el caso del Athletic es justamente al revés no hace dos meses quizá el Atleti era más temido que el Atleti actual

Voz 27 31:40 bueno al final muchas veces los resultados tapan todo lo demás nosotros llevábamos una racha muy positiva en estos dos últimos partidos en determinados detalles nos han se nos han ido oí bueno practicamente el día del español en la última jugada del partido el día Leganés empatamos en la siguiente acción con ellos con diez en Un con enorme tener uno dos pero el equipo competido bien y en el caso de Atlético de Madrid pues Si Si tú te pones a analizar partido a partido ha habido pues el día del Betis gana el Betis uno cero pero prácticamente la ocasión más clara del partido la tiene el Atlético Madrid Si se llega a poner cero uno ya sabes que es muy complicado la vuelta al al resultado al final un pequeño detalle de marca te marca tu trayectoria hay bueno yo no sé si es mejor ahora o peor enfrentarme al Atlético de Madrid pero pero sí que lo hacemos con toda la ilusión del mundo y sabiendo que nosotros somos un equipo que que cuando haces

Voz 25 32:28 bien las cosas somos capaces de ponerle en dificultades a cualquiera imagínate que te dicen

Voz 27 32:33 jugador del Athletic IS el sábado no va a jugar a quién tachas de de la convocatoria incluso del once bueno yo de una debilidad con Saúl que estuvo aquí igual me gusta me gusta que juegue porque es un jugador que que da gusto verlo pero sí que es un jugador que que desde luego que me gustaría que estuviera en mi equipo

Voz 1643 32:53 de técnico atlético y cómo definirías a al Cholo Simeone

Voz 27 32:58 bueno pues un espejo en el que mirarse por conseguir todo lo que ha conseguido y hacer muy fiable al Atlético Madrid quizás es su mejor virtud es capaz de hacer un equipo campeón de un equipo que tenía o generaba más más dudas no y eso pues bueno en estos siete

Voz 28 33:17 es decir que son siete años lo ha conseguido

Voz 27 33:19 la consigue el Cholo eso sacar máximo rendimiento a a un proyecto ya una plantilla

Voz 1643 33:24 máximo rendimiento está sacándolo al Rayo Vallecano desde que poner la defensa de tres vive más tranquilo el equipo así

Voz 27 33:32 bueno hemos mejorado hemos mejorado en ciertos aspectos pero tenemos que seguir mejorando a la realidad de la competición es que el pequeño detalle te marca es verdad que nosotros pues estábamos sufriendo en balones de centro lateral hay con la defensa de tres pues es decir el mejor pero luego tenemos que dar un pasito hacia adelante en otros en otros aspectos sobre todo cuando el rival nos quitaba el balón ser capaces de detener con transiciones de de contragolpear bueno y que no seamos tan sometidos como hemos ido por ejemplo en el en el último partido con el español es verdad que unas cosas telas mejora hay otras de pierdes mojado en el medio campo y hace que muchas veces cuando tiene la posesión pues te cuesta más tenerla pero bueno hay que buscar el término medio de equilibrio para para ser fiables en ataque y en defensa

Voz 1643 34:17 viviría más tranquilo si pudieras contar con Velázquez para el sábado con el jugador

Voz 25 34:21 de en qué nos está dando un rendimiento muy muy alto igual no

Voz 27 34:26 está claro que hay otros compañeros que saldrán y lo harán igual de bien pero es una bajada

Voz 25 34:30 sí que sí que es importante y otra más de de vivir vivir

Voz 1643 34:35 ya más tranquilo si los partidos acabaran en el minuto setenta porque hay que el está pasando al Rayo en los minutos finales

Voz 27 34:40 sí pues es es es el handicap que me parece casi siete ocho partidos en lo que llevamos de temporada que hemos ido hasta el final de partido por delante en el marcador iba por unas cosas y otras au nos han empatado nos han ganado y eso pues bueno es algo a tener en cuenta es algo a tener en cuenta tenemos que saber ya bueno defender el resultado sino ser capaces de contrarrestar el potencial del rival y eso no sé si pasa por tener más el balón por si defender mucho mejor defender más lejos de nuestra portería crear ocasiones de gol para para seguir atacando bueno al final es es cada partido te va a decir el el detalle que tienes que eh que mejorar pero sí que es verdad que cuando somos sometidos tenemos que dar un paso más hacia adelante ser un poco más competitivos para que no no no nos generen tanto que que no ha costado

Voz 25 35:26 en Le pues esto yo diría que diez doce puntos

Voz 1643 35:30 lo bueno o lo malo es que el descenso es cosa de cuatro de cinco de seis yo no sé si va a hacer falta los cuarenta puntos suficientes yo dije

Voz 27 35:38 cuarenta cuarenta y uno pero me quiero mirar en el siguiente partido es que es que no lo sé no lo sé porque va a depender mucho del de la competición y del día a día de cada jornada no bueno en llevamos dos semanas sin sumar y seguimos a un punto del descenso antes anteriormente habíamos ganado tres partidos seguidos digamos metido en descenso la realidad es que si tú sumas y los demás suman pues se en se necesitarán más puntos habrá más gente metidos en el en el pelotón que llamamos que que va a luchar por la salvación Isaac luego si te quedas tres cuatro equipos pues seguramente el Núñez el nivel de puntos bajará pero sólo habrá una plaza de salvación para tres cuatro equipos entonces bueno será más más complicado yo la la realidad es que nosotros si cada partido que ganemos vamos a afrontarlo vamos vamos a meter a más gente ahí íbamos a estar más cerca de de dónde queremos estar y no sabemos el número de puntos que que vamos a necesitar

Voz 1643 36:31 yo creo que van a ser menos de cuarenta por qué hay tantos equipos metidos ahí en el lío que los enfrentamientos directos se van a perder muchos por el camino puede mucha muchas gracias por ese ratito deportivo Si nada lo despidió de sé si quieres contar algo de lo que es la puerta cerrada no sólo nos ha encantado vale vale muy bien un abrazo muchas gracias al Atlético de el Rayo Vallecano por esto minutos aquí te esperamos a aquí para la comida de por el Cafés bajar al revés todo Málaga con nosotros

Voz 1038 36:58 exacto yo voy allí para comer hace ya ya la invitado yo a Michel

Voz 1643 37:02 Palace mucho gracias un abrazo Rayo Atlético de Madrid el sábado a las cuatro y cuarto en el estadio Vallecas pero antes juega otro equipo madrileño primer partido de la jornada la que abre la veinticuatro a las nueve de la noche en Ipurúa ese Éibar Getafe como juega el Getafe en viernes por eso José Bordalás el técnico azulón ha adelantado su rueda de prensa al jueves ya ya estado uso Caballero se muy buenas

Voz 1509 37:27 hola qué tal Óscar si se ha entrenado esta mañana el Getafe a puerta cerrada antes de ese duelo de mañana ante el Eibar en Ipurúa a las nueve y hablado el técnico José Bordalás que admite que es un partido difícil y nos ha contado cuál es el secreto de la gran temporada del Getafe

Voz 29 37:40 estamos haciendo las cosas bien como comentas no se están notando las ausencias eh el compromiso del equipo es grande y luego hemos tenido partidos de de gran juego y de un nivel muy bueno hemos sabido adaptarnos Si seguir creciendo día a día yo creo que eso ha sido las claves no

Voz 1509 38:00 el conjunto azulón que viajará mañana lo hace sin Markel Bergara Jamaat lesionados Bruno sancionado y se han quedado fuera de la convocatoria que acusó IVAs aquí Yáñez Portillo

Voz 1643 38:09 la lista de convocados que lo ha dado también el Getafe esta mañana como hacen siempre que juegan partidos fuera tiraba de un paso a

Voz 1509 38:17 medirá retirado hace todo

Voz 1643 38:19 a Europa League que tiene treinta y cinco puntos que está quinto pero que mañana pueda hacer historia también metiéndose en puesto de Liga de Campeones porque si mañana el Getafe gana en Ipurúa se pondrá con treinta y ocho puntos por delante de Sevilla que todavía no ha jugado entonces a menos la noche del viernes el Getafe mañana puede preso

Voz 26 38:35 Air de dormir en puesto de Liga

Voz 1643 38:38 de campeones Si gana siempre a partir de las nueve al Eibar por cierto ese partido le viviremos en la Cadena Ser a través de ser más en el ciento cuatro punto tres de la frecuencia modulada va a ser el nacimiento o el renacimiento del Carrusel deportivo de Madrid en la Cadena SER quince años después vuelve a la antena de la SER un programa histórico en el que vamos a contar todo los partidos del Leganés del Rayo y del Getafe en directo noventa minutos íntegros de casa de fuera absolutamente todo vamos a dar a partir de ahora en la antena de la SER mañana el Éibar Getafe y el sábado el Real Sociedad Leganés que es el partido número cien del dinero en la Liga Santander Gonzalo conejo muy buenas muy buenas Oscar Leganés que además hoy está de fiesta o está de celebración porque el estadio Butarque cumple cuanto

Voz 1709 39:22 veintiún añitos veintiún añitos y lo hace con mejor aspecto que nunca tras esas remodelaciones llevada a cabo por el club durante estos últimos años y en especial la realizada este último verano de estadio pepineros ha ido engalanado hasta convertirse en lo que Saura se inauguró un catorce de febrero como hoy pero en mil novecientos noventa y ocho y contaba por aquel entonces con sólo ocho mil localidades esta temporada ha llegado a alcanzar las casi doce mil quinientas además cuenta con una nueva piel con luces LED que que ilumina los día de partido Se ha mejorado la fachada la principal de la tribuna el acceso a la Puerta Cero y una sala de familiares anexa esa entrada principal Butarque cumple hoy veintiún años mejorando día a día y además siendo el fortín de un equipo que sólo ha sufrido una derrota en su estadio

Voz 1643 40:06 que va de temporada el diecisiete de septiembre ante el Villarreal y por cero uno y el catorce de febrero de mil novecientos noventa y ocho yo estaba en aquella grada de Butarque Leganés Jerez compartido que acabó en empate ya al catorce de febrero hacía tanto calor que yo recuerdo estar en manga corta ocho mil plazas pero ese día había gente que incluso estaba viendo partido de pie porque regalaron mucha centradas el partido número cien delega en Butarque dos días después de que a eso estadio veintiún años vamos a seguir aquí hasta las cuatro y ahora como El jueves nos espera Antonio Daimiel le tenemos a echarlos a puntito de subirse a avión

Voz 30 40:40 mira

Voz 28 43:13 el número dieciséis que viajó a Estados Unidos para cubrirlo luego hecho unos cuantos también desde Madrid

Voz 1251 43:21 eh pero sí sí es es una larga lista ya de ciudades visitadas para este fin de semana de las estrellas

Voz 1643 43:28 cuál recuerda cómo lo más especial de todos

Voz 28 43:32 bueno hay varios en recuerdo el primero por ser el primero San Antonio noventa y seis luego al año siguiente por seis Nueva York hubo uno en el Madison bueno en el noventa y ocho mejor dicho hubo ponen en el Madison no estar magnífico con muy buen ambiente hay muy bien organizado por parte de NBA y luego recuerdo deportivamente el concurso de mates del año dos mil en Auckland con mis Carter Tracy Mc Grady Steve Francis y el último en el que jugó Michael Jordan dos mil tres en Atlanta que fue un partido magnífico para mí

Voz 1643 44:08 con que memoria como ha ratificado rápido del noventa y el noventa y ocho y sí sí porque me he acordado que el noventa