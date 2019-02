Ser Consumidor: Las sospechosas almohadas de 2.700 euros (17/02/2019)

Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:10 SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 0927 00:16 llevan años engañando a la gente vendiendo a precio de oro productos con supuestas propiedades curativas que no han demostrado ni podrán demostrar nunca o Rando se Acosta casi siempre de personas mayores que van pensando en un regalo salen de las sesiones con una deuda que en muchos casos ni pueden pagar y ahí siguen sin que nadie controle sus fechorías empezamos

Voz 5 00:57 rápido farsa mientas más ya para hacer nada Paul Mena Si Froome va a los ladrones

Voz 0927 01:21 buenos días bienvenidos otra semana otro domingo aquí con ustedes y bueno leer les digo ya supongo que sabrán que esta semana se celebró el Día de la radio Día Mundial de la Radio este programas ha propuesto hoy bueno central un poquito más en quiénes son los protagonistas de verdad de la radio los oyentes y por eso nos vamos a centrar en varias historias que se han vivido lamentablemente varios oyentes de este programa han tenido un problema nosotros vamos a intentar a ver cómo lo resolvemos pero que a la vez no sirve para denunciar este problema que es el de muchísima gente

Voz 1095 01:54 en la producción Sonia Faura a los mandos técnicos Juan Carlos Ingelmo y sin más pasamos

Voz 0927 01:59 ya contarles lo que hemos preparado para

Voz 1095 02:02 hoy Julio López ojito a ciertas ofertas telefónicas y supuestas ofertas sin compromiso te puedes estar metiendo en un lío

Voz 6 02:09 yo ya me en diciembre para pedir información sobre un seguro de salud y a pesar de que

Voz 7 02:15 cuando bien contratar no estaba de acuerdo me han intento

Voz 6 02:18 dado cobrar los regalos envenenados a mayores

Voz 3 02:20 siguen les engatusar con productos con supuestas propiedades les invitan a un curso saludable les engañan con un jamón de regalo pero les acaban vendiendo almohadas de casi tres mil euros

Voz 1981 02:34 no sabemos a han sido cubre colchones

Voz 8 02:36 por los mil ochocientos euros pero

Voz 1095 02:39 de verdad estas carísimas almohadas de aviones sirven para algo

Voz 9 02:43 para producir organización necesitas energía esos llevan algún enchufe porque sin energía no puedo decir nada

Voz 0493 02:50 el gran polémica por la medida de Baleares de acabar con los coches diésel y gasolina en pocos años dijimos

Voz 7 02:56 Ellos es la forma en la que quiere llevar a cabo estas medidas

Voz 10 03:00 es imprescindible dar este paso de posición de los vehículos diésel y también de los vehículos de gasolina

Voz 0493 03:07 conoceremos también una app para hacer regalos de otra manera

Voz 11 03:11 en qué consisten de Galán enviar regalos físicos de electrónica e dando la opción a la persona que los recibe de elegir entre propio regalo por su importa el dinero

Voz 1095 03:20 demás como siempre las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 12 03:24 mire yo realicé una una compra por Internet a una empresa estos me enviaron un producto que no correspondía con la fotos y con el que se supone que yo compré

Voz 0927 03:34 vaya con algunas compras por internet luego lo hablamos con nuestros asesor jurídico y como siempre el humor de El Mundo Today

Voz 1981 03:41 Danone venderá un yogur de mil quinientas calorías con pan salchicha si beicon para los que quieran cenar solo un yogur

Voz 3 03:47 SER Consumidor es como ir al oculista siempre intentan que tengamos los ojos muy abiertos con las supuestas bondades de algunos alimentos lights yo no conozco ningún rodaballo la eh

Voz 1095 03:58 con productos con polémicos como la homeopatía cuando estás enfermo tu Tomás homeopatía o no

Voz 13 04:03 no pero sí eso restarle a ensamblar la diferencia es que rezagados aulas es mucho más barato que no homeopatía

Voz 1095 04:09 con ciertas clínicas que te la puede jugar estamos pagando los créditos iraquí técnicas están cerradas con pirámides alimentarias sospechosas

Voz 13 04:18 quiénes son los patronos de la fundación del euromediterráneo alcohólicas y alimentos procesados en su gran mayoría

Voz 3 04:24 pese a todo siempre nos acaban dando gato por libre

Voz 13 04:28 digo hace muchos años que ya suelen Diane toneladas de rabo de canguro

Voz 3 04:32 para ser consumidor los domingos de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria y a cualquier hora en Cadena Ser punto com en nuestro podcast Cadena SER

Voz 0927 04:44 bueno atentos a la noticia de esta semana también la Agencia Española de Seguridad Alimentaria Nutrición ecos han que ha recomendado no consumir determinados lotes de alimentos infantiles de las marcas móvil Luck Yves Le mil tras la de detección en Europa de casos de salmonelosis las laboratorios ya han dicho que lo han retirado pero si usted lo tiene en casa consulte bien con cosa no con en su farmacia para para ver si si si es producto tiene puede estar afectado y atentos también a esta buena noticia a su fin la Asociación de Usuarios financieros ha ganado la primera batalla por una hipoteca múltiples visa Bush seguramente más de uno de ustedes están afectado bueno pues un matrimonio ganado a Bankinter la hipoteca era de doscientos setenta mil euros y ocho años después la deuda era de trescientos setenta mil la banca está perdiendo las guerras y va a perder sin duda la gran batalla bueno un ejemplo más de nuestra desprotección sino plantamos cara eso me lo pregunto yo más de una vez aquí estamos de verdad protegidos totalmente indefensos frente algunos colectivos empresas comerciales piratas que pasa así nos queremos informar de un seguro por ejemplo informarlo simplemente nos acaban haciendo un contrato que no queremos ya al rechazarlo nos persiguen por

Voz 0493 05:56 me

Voz 0927 05:56 mar tierra y aire atentos a esta historia de una oyente

Voz 14 06:02 la denuncia María Valero buenos días

Voz 0927 06:06 hola buenos días cómo está saber qué te pasó que que te quieres hacer un seguro médico llamas a una compañía simplemente para informarte qué te pasa

Voz 15 06:17 bueno yo me quiero hacer un seguro llamo para informarme me gusta lo que me cuentan precios muy conveniente pido el contrato expira el contrato ir y además un cómodo Mi marido andaba por allí bromeó con el tema de que quiero el contrato para que él lo lean sepamos saque a tener no

Voz 0927 06:38 a ver bien los de ETA

Voz 16 06:39 no no de las cuatro cosas que te cuentan

Voz 15 06:43 bien bueno pues me envían el contrato y bueno además yo esto fue a últimos de diciembre yo específico que quiero es que empezara a primeros de febrero

Voz 0927 06:54 que tenía esta Jerte unas pruebas médicas es súper honrada

Voz 15 06:57 claro tenía que hacerme pruebas médicas y además que me Nos da mucho miedo meternos de repente en un seguro médico así prácticamente pieza y bueno me envidian el contrato lo leo no me gusta como el contrato supuestamente ese que me envían era de firma electrónica en el que además lado la la domiciliación era electrónica también décimas pues yo no lo que yo no lo firmo ya está bien bueno recibo una llamada de un tono distinto a la de la comercial que me informó muy distinto diría incluso un poquito agresivo se pero sin éxito sin nada simplemente me dije bueno entonces que el empezamos a pagar a pasar los recibos en febrero no que digo bueno sí sería en febrero pero claro yo pensando digo después de firmar el contrato que por aquí no habíamos firmado y que y que lo estábamos pensando todavía llega el mes de febrero Nos avisa al banco de que han intentado pasar un dos un un recibo que nosotros no tenemos domiciliado

Voz 0927 08:08 es decir tú no dices que sí al contrato dice no devuelves el contrato firmado ni nada te tema y ellos te mandan ya el recibo el banco

Voz 15 08:18 sí

Voz 0927 08:19 tú les dices verbalmente a esta comercial que no te interesa porque no te gusta lo que has leído no

Voz 15 08:25 enough verbalmente no le escribo un correo por escrito vale les escribo en te digo qué pasa con esta recibo me contesta y me dice que ella que para ellos las conversaciones telefónicas son vinculantes vale

Voz 0927 08:43 a tiene algún momento te hablan del desestimiento es decir que tú por hacerlo de esa forma puede renunciar en un plazo

Voz 15 08:50 no

Voz 0927 08:50 en ningún momento perfecto y ahora que que te está pasando que te están buscando todos los sitios no incluso mandando tu casa

Voz 15 08:58 bueno es me están en en el procedimiento éste de tierra Mariaire yo bloqueado está bloqueado todas las llamadas que no conozco porque claro te sientes de alguna forma hasta una agresión esto es una agresión

Voz 0927 09:12 qué compañía

Voz 15 09:13 en viva seguros bueno pues

Voz 0927 09:16 María Valero escucha que te va a tender un profesional que seguramente buenas para ver cómo puedes salir de esta historia que no has buscado pero que alguien te está buscando las cosquillas vale

Voz 16 09:30 gracias a ti

Voz 0927 09:31 Carlos You experto en seguros miembro de la Sociedad Española de gerencia riesgo Si seguros y cómo estás ya te dijimos la semana pasada que que no era la última vez que te íbamos a llamar

Voz 16 09:41 eh no no lo veo yo veo qué te parece la historia de María Valero

Voz 17 09:45 pues la historia de María Valero pues es una canción conocida

Voz 16 09:49 o sea que no es lo que no es sólo un caso aislado

Voz 17 09:52 no no no además esta misma semana justamente pues me plantea un caso exactamente igual de la misma compañía igual tienen aún la gente aún a un vendedor una tele vendedora pues un poco Pi no igual es una política de empresa no sé

Voz 0927 10:06 porque esto no se puede hacernos si alguien pide información no le puedes hacer un contrato no

Voz 17 10:10 no en todo caso aquí María comete un error y es que da el dato Cuenca

Voz 16 10:15 efectivamente en ningún caso

Voz 17 10:18 leerlo es nos pueden pedir datos personales de algún tipo pues a efectos estadísticos y tal hay que con cuidado también con la cesión de datos que se dan en qué términos y para que tendrían que advertir menos concretamente para y a quién se hace desveló los datos bancarios datos de tarjeta cree

Voz 18 10:36 incluso si no hay una compra efectiva no

Voz 17 10:39 hay que darlos jamás

Voz 0927 10:40 que haber dado la información obligatoria de que tenía un plazo por el tipo de contratación que es para decís para desistir el desestimiento es decir renunciar al contrato aunque hubiera dicho que sí

Voz 17 10:51 en este caso concurre una circunstancia que es que es una contratación a distancia entonces todavía se intenta proteger más al consumidor en este caso pues hay una hay un plazo de quince días sino han informado previamente de que chiste ese plato de desistimiento y si no nos han informado el plazo en cualquier tipo de comercialización a distancia es de un año

Voz 0927 11:15 ya osea que tiene un año y no hay no va a tener ningún otro problema ahí como tiene que tramitarlo como lo tiene que hacer María

Voz 17 11:22 bueno desde la desde el punto de vista de la ley de contratos de seguro hay que tener en cuenta también otra cosa y es que la ley cincuenta ochenta lo que prevé es que en artículos esto que las solicitudes seguro decir suponiendo que María hubiera formalizó una solicitud hubiera dicho quiero el seguro me interesa al seguro pues entonces esa solicitud no es vinculante la compañía de seguros puede emitir el contrato incluso pero hasta que ellas lo ha dado por bueno hasta que lo ha aceptado porque evidentemente con contratos de seguros complejo y el consumidor tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que ha hecho María que es leerlo pues entonces hasta que lo ha verificado y hasta que ve que efectivamente es lo que quería comprar hilo firma vale pues entonces hasta ese momento el contrato prácticamente no existe vale bueno el artículo quinto que el contrato aseguró y sus modificaciones deben ser formalizadas por explica vale

Voz 0927 12:19 entonces Carlos para abreviar que tienen que hacer o hablarlo primero con atención al cliente su compañía o ir directamente a través de una asociación no denunciarlo o como

Voz 17 12:28 sí bueno yo de entrada lo que haría sería citando el artículo cinco y el artículo seis de la Ley de Contratos seguro así como por todo lo que es el el capítulo II de la Ley de consumidores y usuarios que nos habla del derecho desistimiento es decir el artículo sesenta y ocho y sigue antes bueno hay entre otras cosas incumplieron el artículo sesenta y nueve que es la obligación de del derecho te informar sobre el derecho existimos

Voz 0927 12:54 muy bien pues creo que ha quedado claro sí que espero que María acabe solucionando este asunto este embrollo más pronto que tarde Carlos Lluc experto en seguros muchísimas gracias como siempre fuerte abrazo

Voz 1 13:05 muchas gracias a todos nos ayuda mucho defender lo tuyo no SER Consumidor

Voz 0927 13:13 bueno pero los abusos engaños fraudes todo tipo de estafas son lamentablemente el pan nuestro de cada día otro ejemplo queríamos que estas cosas ya no eran tan habituales pero parece que sí también nos ha llegado a través de un oyente está denuncia engatusar a personas mayores con un gancho como un jamón Illes acaban vendiendo colchones y almohadas y otros productos para la cama ninguna tontería eh casi tres mil

Voz 0493 13:39 euros

Voz 20 13:39 los trileros Priest punto ceros los nuevos dimos las ofertas bajo sospecha Los

Voz 3 13:48 fraudes las estafas

Voz 1 13:51 Manuel Enríquez muy buenos días

Voz 16 13:53 hola buenos días cuéntanos la historia de un familiar al que le han vendido unos unas almohadas no creo

Voz 7 14:02 dos Almadrones y dos cubre colchones por dos mil setecientos euros

Voz 0927 14:07 supongo que te has supongo que tendrá unas propiedades muy muy muy especiales no

Voz 7 14:11 muy muy importantes mira yo llevo resolviera lo retrasó tiempo me he puesto los botones en la cara es decir con resfriado sea que era servidores vienen perfecta

Voz 0927 14:20 oye además con un agravante no porque el gancho para que este familiar tuyo fuera cuál era exactamente no le digan que le ofrecían

Voz 7 14:32 bueno el gancho es doble primero le llamaron diciéndole que era una empresa dedicada a temas de salud y que si asistía a una reunión para presentarlo en los productos

Voz 21 14:41 sí

Voz 7 14:41 supuestamente sanitarios te lo iban a regalar una paletilla que que esta persona tiene tiene una importante una minusvalía del setenta por ciento reconocida por enfermedades crónicas muy dijo bueno pues pues a ver qué es esto fue la Reunión se vendieron pues los dos Coll las dos almohadas los dos colchones además en una gran oferta porque según presentaron el precio de una moda un colchón en condiciones normales era de cuatro mil novecientos euros

Voz 16 15:13 madre mía cómo ese día

Voz 7 15:16 estoy muy generosos les daban

Voz 16 15:19 de dos por dos mil setecientos osea que se llevó un cubre

Voz 0927 15:22 cama IU una almohada con dos y dos no como regalo por todos

Voz 7 15:28 exactamente dos mil setecientos cincuenta euros

Voz 0927 15:31 según la factura que nos has enviado sí sí sí sí sí

Voz 7 15:34 Jesús hay perros que tienen colchonetas mejores que el que el cubre con colchón

Voz 0927 15:39 no en serio porque lo está usando tu familiar

Voz 7 15:42 cuando lo haberlo estado usando lo ha puesto de moda del con láseres

Voz 0927 15:46 vale ya ya ya se lo vendieron con unas propiedades determinadas a él les soluciona algún problema de salud que pueda tener

Voz 7 15:54 esto es esto es imposible que solucione nada absolutamente osea dicen que tiene Tour Malinas la Tourmalet no hay estudios que demuestran que no tiene ningún efecto práctico tiene una no sirve para nada y desde luego el mío y guionista del aire mil adhesiones

Voz 0927 16:10 ya nada vosotros tú concretamente precisamente por la por la discapacidad de este familiar te has puesto en contacto creo que con la que con la empresa con la financiera para ver cómo lo podía arreglar incluso con la empresa que te han dicho tanda o alguna solución

Voz 7 16:25 bueno pues me puso en contacto con los dos les dije que esta persona que tenía una capacidad el setenta por ciento no está la cosa que que le habían prometido uno una tema curativo que lo que quería pues la devolverlo el final de la Historia Jesús es que el viernes por la mañana se pusieron en común esto con mi cuñado la empresa diciendo que estar muy dolidos con él que les había hecho mucho daño que no querían que tuviese ni las almohadas bien los cubre colchones estos que estaban dispuestos a recogerse ya devolverle todo el dinero bueno entre ha dicho que había pagado reflexión es que eso está muy bien desde luego se volver no han pasado a recogerlos pero el lo importante es que les devuelvan el dinero al resto de la gente también les han engañado a los de la financiera también además Cheema previstas lo digo el dos hombres Cofidis

Voz 16 17:13 sí sí no ningún problema es una financiera

Voz 7 17:15 me dije digo estoy me Ángel mismas Papa hasta empresa nunca se le ocurriría financiar si les digo que quiero comprar cocaína no lo van a hacer saben ya es un delito esto es una estafa tú sales

Voz 0927 17:26 porque tú sabes cómo han localizado a este familiar

Voz 7 17:28 pues como le han captado donde han encontrado

Voz 0927 17:31 es para para invitarles a fiesta

Voz 7 17:33 no tengo ni idea clara demás personas que había en todo personas muy mayores entonces no sé de qué manera de dónde sacan archivos de datos con personas mayores personas con perfiles que podamos que puedan tener enfermedades no lo nación

Voz 0927 17:50 muy bien pues venga vamos a seguir hablando del asunto Manuel Enríquez muchísimas gracias por tu testimonio

Voz 7 17:54 Irak es sólo un saludo y sigue escuchándonos eh

Voz 0927 17:57 que eres seguidor del programa

Voz 7 18:00 no lo estoy bien adiós adiós adiós

Voz 16 18:03 ya hoy Ana esta persona les recuerdo

Voz 0927 18:05 lo que hablaba en nombre de de uno de los que han contratado estos estos productos que tenía una discapacidad del setenta por ciento buenos la web de la empresa nos encontramos con vídeos de publicidad entre ellos el protagonizado por el doctor Luis Gutiérrez al que ustedes habrán visto más una vez en Televisión Española

Voz 22 18:22 las peculiaridades de la vida moderna hace que desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos dos veamos expuestos a una cantidad excesiva de canciones que desequilibra Nos por diez

Voz 23 18:34 estos canciones son guiones con carga eléctrica positiva tienen su origen en la contaminación ambiental

Voz 24 18:43 las antenas

Voz 23 18:44 con los aparatos eléctricos que usamos a diario como televisores móviles o pantallas de Ordes

Voz 22 18:56 ahora gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Europeo de la calidad del sueño ha nacido la teología guión

Voz 23 19:03 dice con la que podemos compensar ese exceso de canciones al que nos vemos sometidos durante el día

Voz 0927 19:10 bueno hay dice muchas más cosas entre ellas estas

Voz 23 19:13 ya es un tejido inteligente capaz de generar deberá aviones con el que se han fabricado diferentes productos para el descanso

Voz 0927 19:21 Tomás Zamora muy buenos días buenos días usted

Voz 16 19:24 director de Innovación de Unicef verdad

Voz 18 19:27 de no podrá Ax muy bien a qué fábricas pero estos estas tecnologías

Voz 0927 19:31 muy bien que tienen sus colchones para que cuesten tanto os sus almohadas

Voz 18 19:35 bueno básicamente es lo que tienen es innovación cuando un producto sale al mercado con cierto nivel de innovación los distribuidores que lo distribuyen intentan hacer hacer un precio justo de innovación cuando cuando llega al mercado cuando dosis las diferentes cadenas así intentan hacer publicidad intentan vender el producto lo más a lo más exclusivo posible con existen diferentes precios en el mercado como puede verse en este caso

Voz 0927 20:05 por resumirlo sus productos produce en una atmósfera de relajación que crea uniones más que canciones y eso parece que es muy beneficioso no

Voz 16 20:15 según ustedes bueno permaneció son muchas

Voz 18 20:17 el humano funciona si funciona por por activación de y polarización de las células cuando un ser humano está rodeado de un ambiente con más carga negativa el sistema nervioso simplemente se relaja se desactiva

Voz 21 20:32 esto es positivo para conciliar el sueño sí

Voz 18 20:34 Clemente esta pero pero

Voz 0927 20:37 ustedes lo que hablan es de las propiedades de estos productos colchones cubre camas almohadas y ustedes lo han puesto en manos de una universidad no que ha hecho una investigación precisamente para para hablar de estas cosas de la TUR mantiene los los efectos que puede tener en el organismo

Voz 16 20:55 es así todos los estudios que realizamos

Voz 18 20:58 todos están avalados por entidades de prestigio e independientes siempre intentamos lanzar los productos con informes de entidades independientes ya abalan en este caso que cuando una persona está durmiendo sobre estos tejidos la persona se rodea de Añón es cuando duerme

Voz 16 21:17 ya que estos

Voz 18 21:19 yo si estos certificados evidentemente los ponemos a disposición de usted cuando quiera

Voz 16 21:24 no no si los tengo

Voz 0927 21:25 los tengo lo que yo lo lo que yo veo es lo de los aviones y los canciones que nos perdemos todos un poquito pero lo que no encuentro es donde ustedes científicamente pueden demostrar que esto tiene beneficios en las personas

Voz 16 21:38 eso eso no lo encontró en ningún sitio

Voz 18 21:41 esto existe todo un un número bastante importante de la artículos científicos publicados en muchas revistas relacionan está está desactivación del sistema simpático jugando a tu alrededor hay más cargas negativas que positivas

Voz 21 21:58 pues hicimos tabla de Alarte

Voz 18 22:00 qué qué bien se lo puedo se lo puedo ceder aunque creo que está en los propios informes de las universidades introducen los estudios precisamente con este estado de Late

Voz 0927 22:10 ya no yo hemos hablado con otra gente de hecho vamos a hablar en un momentito aquí desde luego parece que no están no están muy muy de acuerdo que puedan solucionar este tipo de problemas que puedan tener la gente como esta persona que le han vendido estos productos con una discapacidad del setenta por ciento de todas formas usted me hablaba antes de investigación de desarrollo de que todo esto es muy complicado tú cómo me pude usted explicar si usted les parece normal que una cosa que es tan compleja que he llevado tanto dinero en la investigación en todo como pueden ustedes dar un producto irregular otro igual yo no veo que vaya a una tienda y le compró un BMW y le den otro BMW compró merece dice le en otro Mercedes no no les parece un poco extraño

Voz 18 22:52 los a los fabricantes de productos no nos metemos en las políticas comerciales de nuestros clientes sería imposible cada creyente América sus descuentos sus regalos política comercial entonces no podemos decir nada más

Voz 0927 23:08 sea esto es beneficioso especialmente para personas mayores les digo porque a la gente que ustedes localizan

Voz 16 23:14 que los nosotros no vamos a nadie nosotros no vendemos al público

Voz 18 23:18 sí

Voz 0927 23:19 por eso pero ustedes los invitan ustedes los invitan

Voz 16 23:22 a un hotel no no les invita de regalan un jamón a cambio de antes perdona creo

Voz 18 23:28 ves confunde porque somos fabricantes nosotros no vendemos nosotros de veinte a los distribuidores y distribuidores son los que llegan al al usuario final

Voz 16 23:38 vale pero te ven ustedes es tanto donde mismo conglomerado no no que va que va a que el hombre nada aquí todo el mundo alaba la mano

Voz 18 23:47 no qué va al revés nosotros somos los los fabricantes y los desarrolladores de satén

Voz 0927 23:52 de verdad científicamente está demostrado que la TUR Malinas esa mezcla maravillosa que hacen estos productos tienen beneficios como como como para que estos productos cuesten tres mil euros

Voz 18 24:05 el el coste yo disculpe pero yo soy ingeniero no tengo ni idea de de la libre competencia cómo funciona ya qué precio sería Just

Voz 16 24:16 pues Tomás Zamora de todas formas director de Innovación de John hice muchísimas gracias por atender esta llamada eh

Voz 18 24:24 tenemos también con total

Voz 0927 24:25 en el Pablo Lozano Fernández que científico del Museo minero muy buenos días hola buenos días

Voz 16 24:32 esto de la turba Lina es tan beneficioso

Voz 0927 24:34 como nos dicen los sillones los camiones todo esto

Voz 21 24:37 bueno yo la verdad es que me parece todo

Voz 7 24:41 una fantasía francamente

Voz 21 24:43 el punto de persona

Voz 16 24:45 es una estafa

Voz 21 24:46 sí sí sí porque es que vamos a ver osea basta con que uno que le Google las las palabras clave almohada situar Malena para una cantidad inmensa de de ofertas las que únicamente lo que hacen es mezclar términos científicos con términos cotidianos prácticamente al azar es una mezcla vamos sin ningún sentido de que yo creo que tiene como objetivo que la gente le parezca algo importante y que no van a entender absolutamente nada porque no tiene sentido

Voz 0927 25:19 o osea que no hay nada que demuestre los efectos beneficiosos para el organismo de utilizar este tipo de productos

Voz 21 25:25 mira mi opinión personal es que han utilizado un una propiedad que tiene la la maligna que tiene también el cuarzo que es la electricidad la tez electricidad consiste en que si sometemos a a los cristales a por ejemplo aún frota miento los cristales ese cogen una carga eléctrica estática no entre la parte superior del cristal en la inferior son capaces de de pegar un por ejemplo los trocitos de papel un experimento clásico que siempre que seamos mineral Ojea pues pues lo hacemos no entonces yo creo que es que francamente han dicho bueno pues bueno esto parece que que el que calla que algo de electricidad no entonces vamos a vender esto como que ska estos cristales son capaces de ello Nizar esto es francamente imposible porque para que se los cristales tienen que ser largos

Voz 18 26:17 yo entiendo que lo que están introduce

Voz 21 26:19 haciendo si es que es verdad que introducen algo de tu Malena en estas en estas almohadas está machacado con lo cual eso es imposible bueno y luego por otra parte yo Nizar el ambiente priorizar el aire no es una cuestión sencilla de hecho para analizar el aire que utiliza radiaciones rabias lo que se conoce como radiaciones ionizantes que son y las las producen los materiales radiactivos o las fuentes de de rayos X por ejemplo esas fuentes son capaces el aire pero desde luego Tour Malena raramente vayan en el aire lo único que puedo hacer es cargarse eléctricamente si le manipulaba modos no

Voz 18 27:00 ya vamos el ejemplo más clásicos

Voz 21 27:02 Marzo que tiene una propiedad con los relojes

Voz 16 27:05 bueno creo que ha quedado perfectamente claro Rafael Pablo Fernández científico del Museo Geo minero muchísimas gracias

Voz 21 27:11 gracias un saludo adiós hasta luego

Voz 16 27:13 hasta luego Jaime Gisbert muy buenos días hola buenos días bueno ya vemos el EMF

Voz 0927 27:17 dado de sobre este tema de personas que han comprado estos colchones estas almohadas lo que explica la empresa pero nos gustaría tu opinión porque tú eres precisamente el el profesor de la U de la Universidad Politécnica de Valencia concretamente del campus de Alcoy qué hizo este informe sobre este producto concretamente creo que hace doce años aunque luego una una modificación en el en el catorce mejorando lo no

Voz 26 27:44 sí así es bueno nosotros lo que nos dedicamos es hacer informes técnicos un informe técnico es que la empresa nos presenta un producto u material en este caso es un textil nosotros lo que hacemos es analizarlo

Voz 0927 27:58 lo que habéis analizado en lo que lo que no sabiendo a conocer es un textil que puede generar y generar un ambiente cargado de de guiones no

Voz 26 28:08 bueno nosotros lo que hacemos es que analizamos las bondades de ese tejido en ese caso pues eh el informe técnico que hicimos eh vimos hace por por microscopía electrónica para ver qué tipo de compuestos químicos tiene en este caso creo que informe pone seis hace unos cuantos años pero creo que era la TUR Marina

Voz 16 28:31 exacto no recuerdo nosotros

Voz 26 28:33 es exactamente ese ese mineral y hasta osea nosotros no no damos ninguna propiedad terapéutica sino que decimos que querían ese compuesto químico

Voz 0927 28:45 nosotros le leemos en una parte de lo que decía y UNICEF que es una atmósfera cargada de con aviones es positiva para dormir ya que induce relajación vía el sistema para simpático el cual genera relajación cuando la atmósfera contiene más a neones que canciones ocurriendo lo contrario si la atmósfera tiene más canciones que han iones entiendo que esto vosotros en esto no entran mucho no

Voz 26 29:09 no nosotros somos técnicos observemos nuestra Politécnica damos es escénica ya hacemos informes científicos con respecto a la composición de los materiales sin entrar en el efecto que producen las personas que tienen que ser médicos especialistas que se dediquen al cuidado a la salud y donde intervienen donde donde evidentemente comuniquen que esas propiedades que tienen un tejido que nosotros identificamos pues tiene esas propiedades terapéuticas ya no no podemos avalar

Voz 0927 29:41 vosotros tenéis algún tipo de relación con esta empresa con el Instituto Europeo de calidad del sueño con Johnny Zed tenéis alguna relación comercial

Voz 26 29:50 nosotros hacemos pero estaciones de servicio a diferentes empresas

Voz 16 29:53 pero con estos concretamente actualmente no hay ninguna ningún trabajo simplemente el informe exacto

Voz 0927 30:01 vale perfecto pues a Jaime Gisbert profesor de la Universidad Politécnica Valencia que fue quién realizó el estudio sobre las supuestas propiedades de estos colchones y estas al Moder muchísimas gracias

Voz 26 30:13 a usted hasta luego

Voz 0927 30:16 Mulet muy buenos días profesor de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Politécnica de Valencia autor de la ciencia en la sombra los productos naturales vaya timo Comer sin miedo y otros muchos divulgador qué te ha parecido bien a ver si los guiones tú más o menos por la noche te te complican la vida viendo los que hay más menos todo eso

Voz 9 30:37 bueno esto el problema es que es una cosa que además ya está un poco pasada de moda si alguien memoria en los años ochenta se vendían

Voz 0927 30:47 sí sí sí

Voz 9 30:49 pobres de aires acuerda perfectamente en una para Tejo que lo ponía los reguladas de era como estar paseando al lado del mar un día con mucha solas

Voz 0927 31:00 a un lado

Voz 9 31:02 desde el punto de vista de la de la física más básica más básica más necesita para producir energía y estas sábanas estas llevan algún enchufe porque sin energía no puede estar nada o quizás cita

Voz 0927 31:19 en lo que no eh nos lleva Menchú

Voz 9 31:22 les prive era cosa segunda aunque han dicho atmósfera cargada hombre eso se produce de forma natural hay veces que por la atmósfera por los cambios de presión por los cambios humedad se las nubes se Onís han pero claro la materia tiende cuando hay una diferente carga carga eléctrica entre las nubes el suelo lo que se produce es un rayo porque un rayo básicamente lo que hace es tratar de igualar las cargas cuando anchoas esto se producen chispazos

Voz 0927 31:55 entonces yo

Voz 9 31:57 no estoy hablando lo que has dicho de de las cargas eléctricas positivas y negativas ya te digo yo he asumiendo que lo que está diciendo esta empresa sea cierto porque yo con el informe técnico no me meto porque a mí el informe técnico solamente me dicen la composición de las claro Clavero yo a mí lo que me chirría es lo que está diciendo la empresa del efecto de esta sábana sobre la salud

Voz 0927 32:20 efecto demostración en las persona no que recuerdo lo de las pulseras podrían tener algunas propiedades pero lo que nadie pudo demostrar es que ponerte una pulsera que ese fue raro ni estafaron a millones de personas tenían algún alguna ventaja en el organismo no

Voz 9 32:34 tú imagínate que cuando hubieran vendido las pulseras hubieran presentado un informe de una universidad diciendo no está pulseras de silicona de verdad si el acuerdo si yo que la pulsera de silicona me lo creo claro lo lo que no me creo que no lo sé pero me dije a mira tengo un informe dicen que la silicona que demostrarme es que esto mejore en equilibrio

Voz 0927 32:57 que se lo pedí por cierto públicamente a los de las pulseras muchas veces y siempre dije que eso jamás iba iba a estar aquí jamás lo íbamos a manejar y efectivamente jamás llegó

Voz 9 33:06 todo esto de los sillones desde el punto de vista de la física más elemental no tiene sentido a todo esto esto tiene algún beneficio o alguna ventaja medible sobre la salud no efectivamente sí sí la tienen que lo demuestren porque estaba interesado en legua porque posiblemente en hayan descubierto eh yo porque ellos porque yo por lo que se ha no hay ninguna ventaja en está sometido un campo eléctrico sólo que es es muy intenso rutas de no no

Voz 0927 33:34 bueno pues esta es la opinión de José Miguel Mulet profesor de Bioquímica y Biología Molecular así que así que bueno opinión sin duda autorizada que contrasta con lo que evidentemente no están contando otras personas que han que han pasado por aquí por los micrófonos de Ser Consumidor José Miguel Mulet muchísimas gracias

Voz 9 33:53 a vosotros

Voz 3 33:55 engañado que han robado te han tomado el pelo no graves reclama utiliza tus derechos SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 27 34:22 le hemos memoria en todos los trenes Larry démosle el alzar este amor con razón dependemos Venecia tenemos Manhattan tiene

Voz 1 34:48 Joaquín Sabina Más de cien mentiras

Voz 1095 34:52 tan poquitas para mucho verdad bueno hay mucha gente que se siente frustrada con sus seguros con sus colchones pero hay otros que también están muy frustrados con sus operaciones de la vista lo denunciamos aquí hace cuatro semanas y un mes exactamente su operación para quitarse las gafas horas lentillas ha sido un fiasco pero lo peor es que nadie les hace caso

Voz 28 35:15 no yo no puedo ya conducir por la por la mañana sí pero por la tarde ya en cuanto oscurece ya no dependes de gente para que lleve a los sitios como se me ocurrió hacer es lo que diga el TC

Voz 7 35:27 a la vida de todo el mundo por algo que era principio era necesario realmente tengo cuatro-cinco secuelas graves palabras de por vida por lo menos ahora no hay ninguna ninguna solución lo los médicos pues se desentienden yo si pudiera volver a dos mil seis que fue cuando tuve la primera operación volvería sin dudarlo ni un segundo no me arrepiento de nada más la vida que haberme opera con mucho dolor de cabeza muchos problemas de concentración y el trabajo en la oficina no consigo concentrarme no conseguía ver me he tenido que poner gafas otra vez por la noche no veo nada no puedo ver televisión un apodo realmente hacer una vida normal

Voz 29 36:09 eh no no cabe duda de que esos que

Voz 7 36:12 no

Voz 29 36:13 es realmente un rato

Voz 30 36:16 mucho la selección diríamos de del candidato para lo cual ya es imprescindible para que no ocurra esto bueno entonces y efectivamente dentro de mi producción también existen profesionales que no hacen las cosas como deberían

Voz 0927 36:33 bueno este es el recordatorio de lo que hablamos hace exactamente un mes y lo queremos hacer para eso para recordar porque en su momento quisimos conocer la versión de quienes operan la Sociedad Española de cirugía ocular implantó refractaria decir a quiénes pertenecen a esa asociación nos dijeron que sí que hablarían quedaría su opinión quedarían explicaciones me lo dijo a mí personalmente el presidente bueno pues seguimos esperando un mes después una explicación pero ya les digo yo que creo que no va a llegar porque algunos siguen pensando que los culpables son las víctimas nos vamos a las redes

Voz 3 37:05 en SER Consumidor está en la red estamos en tres uves dobles punto facebook punto com barra Ser Consumidor en Twitter arroba SER Consumidor y como siempre en Cadena Ser punto com la Cadena SER para que no tenían con tus derechos

Voz 1 37:27 Sonia buenos días cosas en las redes

Voz 31 37:30 mire respecto al fraude de los ataúdes tratado en el programa anterior Alberto García dijo a veces la ficción va más rápido que la realidad compartimos en redes de la noticia de sobre las toallas

Voz 32 37:40 pero en Baleares que vendrán con una advertencia de lo peligrosas que son para el medio ambiente algo similar a lo que hacen con las cajetillas de tabaco opinó que no la fabriquen es la mejor solución

Voz 1 37:52 bueno vamos a más cosas desde el consumo

Voz 0927 37:59 en las redes de las asociaciones hemos leído por ejemplo estos días de Facua Sanidad telecos y banca los sectores más denunciados por los consumidores OCU que dice os recordaba el setenta y siete por ciento de la publicidad infantil que se emite está relacionada con alimentos insano es la encuesta esta semana

Voz 32 38:17 hoy preguntamos actúan de verdad las administraciones de consumo contra los fraudes muy poco nada bastante con mucho

Voz 0927 38:24 esas cuatro opciones que ya tenéis en la web para que podáis votar y los resultados de la encuesta de la semana pasada

Voz 32 38:29 planteamos con que seguro te has sentido engañado alguna vez y el resultado ha sido los oyentes bueno los agentes hayan sentido más engañados con los seguros del automóvil que han obtenido un cuarenta por ciento y en segundo lugar muy ajustadito los seguros del hogar con un XXXVIII

Voz 0927 38:45 muy bien por si queréis lo quieren hacer algún tipo de regalito aunque sea pasa San Valentín pero los regalos hay que hacer los durante todo el año

Voz 33 38:51 atentos a esta mundo Mondo

Voz 32 38:56 hoy conocemos la plataforma ok Giggs servicio denominado eh regalo Juancho González fundador de esta nueva iniciativa buenos días

Voz 7 39:04 hola buenos días en primer lugar que es el

Voz 32 39:06 sí regalo bueno muy o que yo una web cuyo

Voz 11 39:09 nativos ayudar a elegir y acertar con los regalos no sé si a ti también te pasa pero yo me curo cada regalo pero no hay ni una

Voz 16 39:15 desde primeras no sé muy bien que va a dar

Voz 11 39:18 pero cuando creo que encontrado el regalo perfecto hay pequeños detalles como la talla o el color que mataban complicando la vida esto me lleva a pensar no sé si conozco bien a los míos sé que les gusta se que es lo que necesitan o es el regalo que esperan lo más normal es que las cuesta sea que no la única alternativa

Voz 7 39:35 cómo de flexibles son las que te regalo

Voz 11 39:38 y lo peor es que ese dinero está blindado porque sólo puedes gastar una única atienda por ello hemos creado el regalo oreja lo electrónico que es una evolución de las tarjetas regalo dándoles un toque más personal hizo decano al incluir una propuesta de regalo consiste en regalar enviar regalos físicos de electrónica dando la opción a persona que lo recibe de elegir entre el propio regalo por su importe el dinero

Voz 32 39:59 pues lo que uno quiera de cualquier tienda o vosotros las opciones

Voz 11 40:02 lo hacemos dos propuestas diez localizado el regalo en una tienda on line por ejemplo sólo no tienes que decir cual es nosotros tenemos la información y si no tienen idea de qué regalar te ofrecemos un listado de regalos interesantes originales cualquier caso eh No somos una tienda de regalos no vendemos productos propios me gustaría también aclara que mediante le regalo se puede regalar cualquier cosa el único requisito es que el productor servicio Se tiene que vender en Internet

Voz 32 40:26 por lo tanto yo ahora mismo tengo que hacer un regalo voy o que guíe el hijo el que quiera ir y entonces el pedido ya a partir de ahí cómo funciona

Voz 11 40:36 pues mira una vez que has elegido el regalo lo que hacemos es crear una tarjeta de felicitación electrónica incluye una descripción de una foto del regalo casi elegido he y por último hay que seleccionar número de envío puede ser por correo electrónico o SMS o puede que incluso ha puede descargar e imprimir en casa mientras la mano

Voz 32 40:54 has dicho antes que es un acierto seguro este regalo pero se puede dar el caso que ha regalado no le guste lo que les damos como lo puede devolver

Voz 11 41:03 pues una vez que recibe la notificación le incluimos un código de canje entonces se debe dirigir a nuestra web y ahí descubre los detalles de ese regalo entonces el ofrecen dos opciones si le gusta antes de que sean envía su domicilio puede elegir detalles como puede ser la talla al color nosotros en ese momento gestionaremos la compra de productos pero en el caso de que no le gusten podrá quedarse directamente con el dinero que cuesta el regalo nada de tarjeta regalo dinero contante y sonante

Voz 32 41:28 bueno pues o que give una plataforma para un regalo de acierto seguro Juancho González fundador de esta nueva iniciativa muchas gracias por atendernos

Voz 7 41:38 muchas gracias a vosotros

Voz 3 41:46 estas escuchando SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 35 41:53 el abrigo

Voz 3 42:08 el último

Voz 0927 42:09 Grammy bueno ya hablamos aquí no hace mucho del lío de los coches de las restricciones lo que el Gobierno tiene en la cabeza para retirarlo los coches diésel veremos a ver qué es lo que pasa con el lío político pero el caso es que Baleares y que ha tomado la iniciativa y ha ido un paso más allá y esta semana ya ha dicho que hay que retirar los coches diésel gasolina

Voz 33 42:35 calidad de vida

Voz 38 42:38 ha consumido

Voz 0927 42:40 Baleares será la más restrictiva para los coches diésel y gasolina los días el estarán prohibidos en las Islas en dos mil veinticinco que está ya aquí a la vuelta de la esquina y los de gasolina en dos mil treinta y cinco ha sido aprobado por el Parlamento esta semana el Gobierno ya saben ustedes presidido por el por el PSOE inmerso nosotros le hemos pedido una volar cedieron a las dos caras del problema para ver qué es lo que piensan unos y otros los que están a favor y los que están en contra por ejemplo porque no le gusta la medida Andrés Vidal presidente de la Asociación Balear de Distribuidores de Automóviles

Voz 7 43:12 desde la patronal estamos totalmente de acuerdo en los objetivos que persigue el Ejecutivo balear con esta con esta ley que es pues tener unas islas más limpias que diferir hemos de ellos es la forma en la que quiere llevar a cabo estas medidas básicamente por dos motivos primero porque el Ejecutivo no contempla lo que nosotros llamamos la neutralidad tecnología música es decir el Ejecutivo pues decide que el diésel es es el combustible perdedor sin ningún tipo de respaldo técnico y con una gran arbitrariedad me entonces eso pues pues creemos que es injusto y codirigido moderno me estoy refiriendo consumen menos que el vehículo de gasolina por tanto pues emite menos CO2 por tanto creo que está haciendo un flaco favor a al cambio climático y en segundo lugar porque esta estas medidas que están centradas ponen el foco en el coche nuevo el coche nuevo es el que menos contaminan no no realizan ninguna medida para eliminar nuestro obsoleto parque automovilístico que tiene más de doce años

Voz 0927 44:18 no le gusta al sector del automóvil pero porque le gusta la medida Pau de Vílchez subdirector del Laboratorio de Investigación en cambio climático de la Universidad Baleares

Voz 10 44:27 los vehículos diésel generan socio de nitrógeno que es un cancerígeno produce problemas tanto el sistema respiratorio como el sistema cardiovascular se calcula además que en los últimos diez años en España muerto alrededor de unas cien mil personas brigadas de las la contaminación de los de los vehículos como coches y camiones entonces es muy importante hacer frente a lo que sería las emisiones de los vehículos diésel Iggy reducir la posibilidad de circular en nuestras ciudades y por nuestras carreteras porque es que a día de hoy existen alternativas viables existen alternativas no sólo desde el punto de vista técnico sino también viables desde el punto de vista económico ir ante estas alternativas existen tenemos que valorar si tiene sentido dejar que la gente muera convencerme por el beneficio de los fabricantes de este tipo de vehículos por no querer hace unas tecnologías que al fin y al cabo están aquí iban a ir mejorando

Voz 1 45:28 en SER Consumidor te escuchamos y que me llaman todos los días con ofertas todos a ver compre por Internet y ahora nadie sabe nacen comerse sin teléfono a que tengo derecho comprendan superó online me cobra y nunca me han llegado el pedido

Voz 2 45:42 un viaje ir el seguro y la Agencia se lavan las manos

Voz 3 45:45 sus consultas tus dudas somos el altavoz de tus denuncias nuestros asesores jurídicos te ayudarán a resolver

Voz 39 45:54 las empresas deben devolver de inmediato los cargos presentando una reclamación inmediata

Voz 0927 45:59 que ahí está este por este trabajar

Voz 39 46:02 en de está no esto es un estado aquí que podríamos reclamar a la propia compañía a una protegida

Voz 3 46:07 SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 16 46:11 Eugenio Ribó el modo unos días muy buenas hay te has escuchado al nueva cabecera ser consumidores de los oyentes es presidente de la Asociación Española de derecho

Voz 0927 46:21 consumó una consultas y muy rapidito porque hemos hablado de dos casos muy muy muy importantes que afectan a muchísima gente aunque lo hemos centralizó en dos personas llama para pedir una oferta de de seguro simplemente va a pedir información y Le acaban haciendo un contrato un seguro médico y se siguen vendiendo no colchones a precios desorbitados sin que se haya demostrado realmente su eficacia nos da la sensación que estamos hablando de problemas de el siglo pasado de hace dos siglos pero que hay siguen siguen fallando esto no sigue fallando que ya sabes que yo soy muy pesado con estas cosas

Voz 19 46:52 pues sigue fallando y a la vista está de que seguimos recibiendo tantas y tantas

Voz 16 46:55 tengo en mi

Voz 19 46:58 desde consumidores usuarios letrados de todo tipo

Voz 18 47:01 no parece que los mecanismos de control o de Sanzol

Voz 19 47:03 yo no son suficientes efectivamente bueno vamos

Voz 0927 47:06 ya con el primer caso estudios ha tenido un poco

Voz 0493 47:08 Lema en una compra por Internet no le vende lo que él pedía le escuchamos me enviaron un producto que

Voz 12 47:14 no correspondía con la fotos y con el que se supone que yo compré y que pacte con en este caso con el proveedor me dijeron algunos eran un Nos scooters submarinos de unas características que ponían en la web y en las fotos yo hablé personalmente con ella es que los que quería era eso específicamente y al final me mandaron otros equipos que no correspondían a esos eso está comprobado la web tengo

Voz 0927 47:35 juntos le podemos decir Eugenio

Voz 19 47:38 pues evidentemente la devolución íntegra de las cantidades no tiene que asumir higa alguno ni nada no estamos ante un problema de un defecto

Voz 40 47:48 en el envío mi derecho de quinientos

Voz 19 47:50 sino simplemente estamos hablando de que este señor ha pedido un kilo lentejas alubias por mucho que los dos legumbres al no corresponderse con el pedido que procede la resolución inmediata el contrato

Voz 16 48:05 con ellos sino recurriendo a vosotros alguna asociación de consumidores lo que sea no

Voz 19 48:10 efectivamente y en caso de que la empresa no procede la evolución del precio los siguientes treinta días podrá solicitar también los daños y perjuicios o el templo de las cantidades

Voz 0493 48:19 el charco nos cuenta que compró el bonus un aparato de aire portátil por valor de ciento once euros

Voz 1095 48:26 después de un mes le dicen que no hay existencias sí que tiene

Voz 0493 48:29 de un año para comprar cualquier otro producto con ese dinero pero el usuario no encuentran nada que le interese se acaba el plazo y pregunta es legal este plazo no deberían devolver el dinero si no encuentro nada caro

Voz 0927 48:43 que tener que también

Voz 19 48:46 ve ilegal absolutamente de modo radical y sin paliativos en el ya de por si el hecho de ofrecer un producto cuando no tienen stock ya significa una publicidad engañosa pero además en el momento que se constata esa rotura de esto o cualquier o por cualquier otra razón la imposibilidad de servir el pedido lo que procede es la devolución íntegra de modo inmediato sin dilaciones de las cantidades entregadas por los usuarios bajo ningún concepto someterle al la obligación de comprar otro

Voz 0927 49:14 hemos que les bonus lo haga pero claro da pie a que cualquier empresa puede hacer eso no para captar a gente no lo tenemos te ofrecemos esto pero luego tenemos ahora ya tenemos pilla tienes que comprar algo no

Voz 19 49:24 efectivamente y aunque sea como intermediarios responde ante el usuario

Voz 0493 49:28 otra denuncia con un problema con una caldera de gas

Voz 41 49:31 lo van yo dormí quince vino de Gas Natural completamente gratis me

Voz 0927 49:36 el día en que para dar su consumo

Voz 41 49:39 o que hiciera yo confiando neón me entregó unos contratos de unos papeles firme porque creí en su palabra cuando me daban de alta de de Fenosa en mí una factura de doscientos setenta y uno euros de instalación y permiso de toda la Entesa yo les dije que no quería pasar que vinieron a lo desmontaron todo pues hasta la fecha me están reclamando esa cantidad por medio de abogados están a menos dándome con todo tipo de cosas

Voz 16 50:09 ayuda a este hombre Eugenio ahí tenemos tres

Voz 19 50:11 yo no es la primera que es evidencia es la falta de claridad los contratos cuando nos presentan un contrato de ocho folios letra Bin pues lógicamente muchas de las personas no estará no se van a ponerlo de hice sorprende la buena fe del consumidor ese es el con certeza es la contra venció entre el principio de claridad y concreción y sencillez que exigen los contratos la adicional de usuario en segundo lugar pues una vez que sea muy vendidas algunas alguna lo que procede efectivamente es el derecho de desistimiento que no ja que ha trasladado el usuario a la empresa suministradora seriamente porque de la que es necesario pueden montar la instalación ellos sin coste de ningún tipo en el caso de que no haya sido así pues ahora quiere poner la correspondiente demanda de juicio verbal ante el Juzgado de Primera Instancia que siendo la cantidad inferior a dos mil euros recordamos sin abogado Irving procurador

Voz 16 51:02 ya cuando la empresa debería sí

Voz 19 51:04 lo que es la otra vía que tenemos con la selección española

Voz 0493 51:07 este consumo cualquier asociación de consumidores Antonio Marín Nos cuenta por una factura impagada a la distribuidora de energía me cobraron veinte euros el veintinueve de enero me cortaron el suministro cuando me queje me dicen que me enviaron un burofax pero no me consta el caso es que he perdido alimentos que tenía en la nevera tengo derecho a una indemnización tiene derecho a algo

Voz 0927 51:29 sí