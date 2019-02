“Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas”

Voz 0313 00:00 la verdad es que el miedo se habla bastante poco es casi invisible a menudo pero pero está siempre ahí todos los sentimos en lo que momento de la vida el miedo a la muerte al rechazo a la soledad los aviones a las serpientes ese es casi infinita la lista no a veces muramos hacemos como que que pasamos página que lo hemos superado pero ahí se quedan los los efectos las consecuencias agazapados hasta que no sólo la mente sino también el cuerpo un día se queja no hoy vamos a acercarnos a los miedos con un libro o bastante divertido aunque es un tema muy serio que se titula cosas que piensas cuando te muerden las uñas que además no sólo nos da que pensar sino que nos manda unas cuantas tareas Amalia Andrade de buenas tardes

Voz 1 00:46 buenas tardes cómo está de tal Amalia es periodista

Voz 0313 00:48 esta escritora e ilustradora autora de otro libro también con un título muy sugerente uno siempre cambia el amor de su vida por otro Moro por otra vida ya acabas de publicar cosas que piensas cuando cuando te muertes las uñas bueno yo digo que hay un un una dosis no pequeña de humor luego hablaremos de de tu historia porque la verdad que el miedo te las ha hecho pasar pasar canutas pero para alguien que quisiera aprender a gestionarlo mejor cuál sería el primer consejo golpeó el primer paso Amalia

Voz 2 01:15 que compre mi libro que tiene la obligación de decir eso

Voz 1 01:19 eh pero bueno en segundo lugar el miedo es muy interesante te tienes toda la razón cuando dices que no hablamos lo suficientemente de él en una para instancias yo les recomiendo a la gente socializar el hablar de nuestros miedos lo paradójico insisto mucho en esto es que el mío te hace pensar de una manera tal que nosotros no hablamos de nuestros miedos por miedo a que esos miedos se hagan realidad entonces se vuelve se vuelve como con un sentimiento muy hermético muy metido como debajo de de de la alfombra un un sentimiento al cual no leamos espacio no nos sentimos cómodos cuando tenemos miedo entonces la única manera en las únicas dos maneras en verdad efectivas de de combatir el miedo de la primera eh entendiendo lo profundamente la segunda mirándolo a los ojos

Voz 0313 02:13 pero los miedos están más en nuestra cabeza fuera de ella

Voz 1 02:17 hay dos tipos de mí y yo siento que hay niños que están afuera Hay que son pues se posa imposible que no se la falta de fe en las instituciones la incertidumbre en la economía en un avión no se va a caer esos son niños que están afuera nosotros Tae pero creo que los niños más poderosos son los que están adentros me la soledad miedo al fracaso miedo a quedarnos solos a eso ya lo he dicho

Voz 2 02:49 bueno amoldarnos Arezzo que ha repetido Freud estaría muy orgullosa

Voz 0827 02:57 normalmente se considera que el que no tiene miedo es un valiente pero hay que tener miedo a no tener miedo

Voz 1 03:03 sí hay que tener miedo a no tener miedo el miedo es tiene muchas dimensiones pero la primera vez evolutiva y nosotros tenemos mio sentimos mio Anele evolutivo para poder estar vivos el miedo no salva no tirarnos a los carros no salva no tirarnos de edificios altos al miedo no mantiene con Vigo casi al filo del libro

Voz 0313 03:26 lo hace elabora una lista de cosas que ha podido hacer gracias al miedo no empiezo a escribir este libro como es lógico pero dice mandarle un mensaje a una chica para salir con ella hablar frente a más de trescientas personas que no es fácil renunciara a un trabajo que le hacía infeliz aprender a cocinar para no morir de hambre montarse en un avión para conocer nuevos lugares o conocer calles de su barrio por evadir grandes por evitar grandes avenidas propone al lector que hagamos todos nuestra propia lista de cosas que se pueden hacer gracias al miedo que han puesto a pensar año pues no no no me no me salen muchos ahora pero le daré un par de vueltas

Voz 1 03:59 hay que pensarlo bien lo que pasa es que como les decía no estamos tenemos una pésima relación son muy muy malos amigos de nuestros miedos e creemos que los niños son muy asustado pobres y los niños en verdad tienen pues tienen un poder maravilloso nosotros hay muchas cosas que hacemos gracias al miedo y sobre todo para mí el miedo la otra cara la valentía y nosotros creo que entendemos por valentía una idea demasiado exagerado grandilocuente sentimos que valentía es por ejemplo tirarse en la mitad a la calle para salvar a un perrito y si eso es un acto valiente pero hay un montón de actos valientes que nosotros hacemos día a día con una gama no se nos da miedo llamar a alguien y decirle lo que sentimos lo hacemos reconectar una relación con mi padre que no está funcionando muy bien mandar un mensaje de texto a decirle a nuestro jefe oye quiero mejores condiciones de trabajo o simplemente mira le esto que escribí quiero que a lo mejor lo considere es todos los días hacemos actos valientes que no vemos es solo gracias al miedo que podemos sentir ir impunes como como darnos cuenta de nuestra propia valentía armas algo muy interesante por ejemplo para escribir este libro es que hice una profunda investigación donde hable con todo el mundo desde psicólogos psiquiatras bioquímicos montón de personas es muy interesante porque la ansiedad que también se hablan este es el miedo exacerbado es el miedo al miedo entonces en un momento los profesionales adscritos a todos los temas involucrados con el temor se preguntaron bueno pues si la gente lo está pasando tan mal porque no nos inventamos un medicamento o una manera eliminar la cómo se siente el miedo en el cerebro dice dieron cuenta que exactamente en la misma región del cerebro donde el miedo se siente es donde se produce la valentía entonces a mí me quitan el miedo me quitan la sensación de ser valiente claro hoy Amalia

Voz 1603 06:08 tienes la impresión de que este catálogo porque tú de define como miedo algunas cosas que son claramente ansiedades e inseguridades de de de este tiempo no del tiempo moderno pero es verdad que el miedo es un mecanismo de defensa que nos ha ayudado a la supervivencia pero de los de los miedos ancestrales no pues eso el miedo a la muerte el miedo a resultar herido el enfermo a la a lo extraño a una bestia salvaje en esta sociedad moderna que tenemos asegurado el coche el ordenador la casa la vida el perro es decir no que está construida todo en torno a darnos la sensación de seguridad es decir de que no existe el miedo que tu catálogo de miedos modernos sustituye esos miedos más ancestrales

Voz 1 06:59 no yo creo que cambian o se se se transforman en otras cosas pero creo que los niños

Voz 0313 07:06 no es tanto Losail alertan todos así como con

Voz 1 07:09 que conviven a todos y al tiempo que ha todos tenemos miedo morir no así creamos que no todos tenemos miedo por ejemplo a la pérdida de autonomía perder alguno nuestros brazos au o lo que entendemos como nuestro cuerpo pero lo que sí creo es que hay algunas cosas que por ejemplo ciento que en la antigüedad les daba mucho miedo por ejemplo los rayos porque no lo entendía lo tenían la tecnología para entender estas cosas el conocimiento quita miedos Ana miedos entonces entre más conocimiento haya creo que si hay niños que desaparecen pero también creo que vivimos actualmente en una sociedad profundamente insegura esas inseguridades son existenciales Creo que hay una falla de confianza por ejemplo en las instituciones

Voz 0827 07:59 Amalia ya parte de de lo interiorizado hay una especie de mercado del miedo un mercado del miedo desde la religión que te impone un determinado miedo para después al Barthe un mercado incluso entre el propio mercado no cuidado que elevan a robar vendo la alarma etc

Voz 1 08:15 la mira Elmer K el miedo es la herramienta de sometimiento Gobierno manipulación más poderosa que ha existido a través de del mundo de la Historia del ser humano entonces creo que estamos viviendo en un momento donde sobre todo se está usando mucho para gobernar como bastión de gobierno y por eso este libro me parece tan importante porque siguen este libro no habla en absoluto de nada político si es un libro que te habla como puedes usar el miedo en el Gobierno a ti mismo lo cual me parece fundamental para poder hacer resistencia a lo que los no

Voz 1603 08:57 volvieron a no el miedo al otro eh es algo que están agreda quema en el aventurera es de la es la forma que estamos viendo más extendida de explotar ese ese miedo en el estos nuevos nacional populismos no que todo lo que sea diferente constituye una amenaza ITEL inyectan para que tú sientas miedo hacia eso

Voz 0313 09:19 yo decía hace un momentito antes de empezar la conversación con Amalia que ya las había pasado muy canutas por culpa del miedo o con el miedo como síntoma de lo que estaba ocurriendo es verdad que en ese sentido el libro es un ejercicio de sinceridad absoluta pero sangrante describe cómo fue la enfermedad y muerte de su abuela cómo le afectó el efecto mucho y ante eso yo el divorcio de sus padres los dolores de su madre lo problemas de su hermano bueno cosas en la vida le llevaron a no afrontar la realidad que paso que colapsó ir empezó a dar miedo pues prácticamente todo no tienen ataques de pánico constante bueno la descripción y Amalia es absolutamente desoladora

Voz 1 09:52 es verdad voy a decir gracias eso significa que escribía pero sí fue muy muy difícil en verdad creo que más allá que es lo que yo tengo es trastorno hacia generalizable yo creo que este libro que es una primera es una exploración profunda cómo funciona todos sus demás componentes y una segunda habla precisamente sobre la anciana sus diferentes trastornos diagnosticados que me parece muy importante no confundir la como con un estado de ansiedad general que pueden sentir todos los seres humanos muy usual a nuestros tiempos pero que no corresponde como un trastorno psiquiátrico el ansiedad en cualquiera de sus expresiones es precisamente esa exacerbación muy muy fuerte de de miedo para mi era muy importante escribir un libro que hablara en primera persona escribir eso tan desgarrador para poder darle herramientas a todas aquellas personas que que se encuentran en mi misma situación que tengan cualquier está o enfermedad de salud mental que encuentren un poco de confort y que no se sientan solos porque no hablamos de la salud mental

Voz 0313 11:07 me voy a quedar con el título de las canciones séptuple Liszt que recomiendas para combatir el miedo que es para salir todos los problemas un magnífico consejo poquito a poco Amalia entraré muchísimas gracias