Play Segunda: Visitantes incómodos (14/02/2019)

bienvenidos al capítulo doscientos ochenta y cinco de segunda ahí bienvenidos a la jornada veintiséis de la Liga un dos tres este fin de semana se celebra en Madrid la Copa del Rey de baloncesto para mí reconozco que es la competición más bonita y más emocionante que tiene el calendario español ocho equipos y ocho aficiones reunidas en un mismo lugar durante cuatro días para jugarse un título y alzar una copa destaca la deportividad y el compañerismo además de la pasión la emoción alegrías penas celebraciones Si llantos todo en un formato atractivo eléctrico hoy espectacular me gusta tanto que aunque lo diga todos los años lo voy a repetir ojalá los propios de ascenso a Primera copiasen esa fórmula cuatro equipos cuatro aficiones tres partidos en una misma sede para jugarse toda una temporada y cumplir el sueño de subir a Primera quién sabe a lo mejor algún día es así podemos disfrutar de un formato nuevo en la segunda Si es así lo contaremos aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis a la segunda con un equipo de Primera con José María Santa Carlos Higueras a los mandos arranca Play Segunda su director de Play Segunda de muy buenas qué tal Óscar muy buenas

pues vamos a analizar la semana con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez del liderato el Albacete y el gran momento de Osasuna en una jornada otra vez con el liderato en juego

la última hora y las novedades de los partidos más destacados de la jornada veintiséis la difícil salida del Albacete a Zaragoza donde nunca ha ganado la Vuelta de Jagoba Arrasate a Soria para ese Numancia Osasuna y Deportivo con varias bajas recibe al colista el Nàstic

esta semana en la historia vamos a hablar de dos reencuentros uno ya lo hemos comentado el de Arrasate con el Numancia y el otro es el de Anquela con el Alcorcón los dos estuvieron varios años en Los Pajaritos y en Santo Domingo

y terminaremos con las pilas de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga de Segunda envío Wenger con noticias de todos los equipos y de todos los partidos del fin de semana con el cierre de Jaume nave ira que pone la firma a una Segunda de Primera

Voz 5 03:29 en una jornada XXVI que empieza este viernes a las nueve con el derbi andaluz entre Córdoba Granada para el sábado Deportivo de la Coruña Nastic a las cuatro a las seis dos partidos Elche Extremadura y Zaragoza Albacete ocho de la tarde Real Oviedo Alcorcón ocho y media Cádiz Tenerife para el domingo a las doce Mallorca al hubo a las cuatro Numancia Osasuna a las seis Rayo Majadahonda Málaga ya a las ocho y media Las Palmas Sporting Gijón esta jornada le toca descansar al Almería

Voz 1509 03:58 también repasamos la clasificación en Segunda División el exlíder el Albacete cuarenta y ocho puntos según del Osasuna con cuarenta y siete tercero al Deportivo con cuarenta y seis cuarto el Málaga con cuarenta y cinco quinto el Granada con cuarenta y cuatro VI el Real Oviedo con treinta y nueve por abajo décimo noveno el Extremadura con veintitrés puntos vigésimo el Córdoba con veintiuno vigésimo primero el Nàstic con veinte

Voz 1643 04:19 ha sido una la jornada veintiséis en la Liga dos en una jornada que analizamos desde ya aquí en Play Segunda el Albacete líder de Segunda dieciséis años después se presenta la Romareda además como mejor visitante de la casa moría el segundo Osasuna suma cuatro victorias consecutivas dejando la portería a cero siete victorias en las últimas ocho jornadas tres victorias en los últimos cuatro partidos lejos de El Sadar el Dépor lleva tres victorias en cuatro partidos y es el tercer mejor equipo como local y el tercer mejor visitante de la Liga Granada suma dos derrotas consecutivas y tan sólo una victoria en los últimos siete partidos además acumula tres partidos consecutivos sin marcar miedo ha ganado cinco de los últimos seis encuentros es el mejor equipo del año dos mil diecinueve Osasuna ya superada además sus triunfos a domicilio de las tres temporadas anteriores serán cuatro ya lo llevan cinco jugará además seis de los próximos nueve partidos en el Tartiere así que volvió a la lo pueden todo bastante favorable para intentar el asalto al playoff además Tenerife Numancia son los únicos equipos que no saben todavía lo que es ganar fuera de casa bien el Extremadura por fin todo apunta al debut ante el Elche de José Antonio Reyes que por fin tiene todos los papeles en regla así viene a la jornada veinticinco de la Liga un dos tres que como cada semana La analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes hola buenas tardes está por ahí también el que más sabe de segunda de toda España nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez toda la sabes que muy buenas hola qué tal muy buenas hoy Joseba me vas a permitir que empieza con Sergio sí porque eso de que el Albacete sea líder dieciséis años después

Voz 1643 08:09 además ese Joseba sonase el mejor equipo de dos mil diecinueve segundo en la tabla el mejor equipo de dos mil diecinueve junto al Oviedo Arrasate este fin de semana tiene un partido muy especial porque han sido tres años en Soria con el Numancia llegar los se no sólo en el mejor momento con Osasuna de la temporada sino además intentando el asalto al líder

Voz 9 08:29 sí la verdad es que está en un momento muy dulce noto sabíamos a principio de temporada que era una de las mejores plantillas al menos para mí porque bueno me será muy completo pero bueno les el costo le costó empezar pero pero bueno luego se ha hecho muy fuerte en casa ya ha empezado a mejorar a casa pues es evidente que es uno de los candidatos no y bueno e impartido especial y seguro que que bueno que tiene muy buenos recuerdos de Soria estuvo tres años Si bueno papeles

Voz 1643 09:02 me preocupa Sergio o me preocuparía incluso más si fuera de Granada el bajón que ha pegado el equipo en las últimas semanas la pasada como el Alcorcón fue líder y se viene abajo y también ha pegado un tropel

Voz 0464 09:15 sí sabes lo que pasa que perdido contundencia ha perdido contundencia arriba porque verdad que está teniendo opciones ocasiones pero que no está aprovechando el otro día fíjate incluso incorporándose los centrales como el Balón de José Antonio Martín es el larguero pero sobre todo aterrice contundencia atrás yo por ahí es por donde sí que vería algo de preocupación no porque los dos últimos partidos los pierde ambos por un error un error defensivo que termina pagando muy caro y que le cuestan dos derrotas no la que vimos en salas frente a Osasuna uno cero la que vimos en casa en el último partido contra el Depor cero uno y en ambas oportunidades errores defensivos para el equipo menos goleado llevaba dieciséis dianas en contra entonces yo creo que por ahí es por donde tiene que recuperando efectividad pero también es cierto que todos los equipos a lo largo de la temporada es normal que tengan bajones lo importante saber recuperarse que no sean muy profundos incluso Huesca la pasada campaña perder seis siete partido los consecutivos y al final terminó ascendiendo a Primera División yo creo que por ahí si es recuperar la fortaleza defensiva que es la gran virtud que tiene el Granada la alegría el desparpajo arriba con jugadores que son jóvenes como puede ser Alejandro Pozo como hay jugadores experimentados como Vadillo como Adrián Ramos pero que también puede ser que no están atravesando su mejor siento que han caído lo que le ha sucedido a Granada es que jugadores importantes han caído dos tres cuatro el nivel aquellos el rendimiento a la vez sean los que un jugador en poco sino que ha bajado Vadillo que ha basado Pozo que bajado puertas ha coincido con que en algún partido ha tenido lesionados sancionados a los dos medios centro con sin poder contar con Montoro ni San Emeterio en El Sadar se han acumulado acumulados problemas entonces ahora es un poco capear el temporal y recuperar la esencia no un equipo que defiende muy bien y que es un equipo que arriba o sea más contundente yo creo que no es para que se enciendan las alarmas pero sí que necesita una reacción que tiene que llegar desde la tranquilidad volverá a ser lo que era un equipo muy defensivamente muy fuerte

Voz 1643 11:08 pues tiene toda la pinta de que seguramente sea uno de los picos de forma que los preparadores físicos planeando durante la temporada porque no se puede estar toda la temporada al cien por cien hay que plantearla sabiendo que seguramente antes de Navidades tienes que llegar a cien por cien y después de el parón hay que bajar un poquito el rendimiento para volverlo a subir a final de temporada así que lo hacen muchos equipos lo mismo el está pasando aclarada porque no es cosa de un jugador sino de de varios lo que sí es cierto que Granada está ahora mismo quinto tiene cuarenta cuatro puntos y en esta jornada ya no está aquí el ascenso de pero del liderato no Un puesto que ha estado encabezando en las últimas semanas por abajo Joseba yo creo que va a ser una jornada decisiva no sé yo si va a marcar un antes un después pero tú mirar la tabla vez que tienes al Nàstic con veinte al Córdoba con veintiuno al Extremadura con veintitrés y ella bien el salto en Lugo veintiséis El Rayo Majadahonda Veintisiete Tenerife veintisiete como estos tres ganen Tenerife Rayo en Lugo y los de abajo no sean capaces de conseguir la victoria se empieza ya a abrir un hueco que es más de un partido y eso ya empieza a ser una losa

Voz 9 12:08 sí está claro que que bueno al final sobre todo para la gente de abajo todo lo que sea pues tuviese un partido pues siempre va a estar enganchado no tener aún Isabel crezca pues ella pues pueden empezar a los nervios pero bueno hay tanta igualdad que que bueno que lo mismo que

Voz 10 12:26 qué le ha pasado pues el último bajón a al Granada pues los de abajo

Voz 9 12:30 pues con enganchar un par de victorias seguidas que que les meta que que cojan a más equipos sigue ese grupo sea sea más amplios la que bueno todavía queda un mundo

Voz 0464 12:41 lo que sí que lo es siempre

Voz 9 12:44 la clave está en mantener la calma cuando las cosas pues eh no funciona ni y bueno y no sacar pecho cuando cuando estás en la en la buena dinámica noi y bueno y todavía queda mucho pero es verdad que que bueno Muxía cada vez queda menos Si todo lo que sea para el objetivo de cada uno pues bueno saltarte lo que es más de un partido ya pues empezar los nervios

Voz 0464 13:08 sí

Voz 1643 13:09 quedan siete jornadas llevamos veinticinco para que lleguen los play off de los Play Off pero yo preguntarte Sergio tú que lo vives todos en directo y que no se pierde ni uno aprovechando que esta semana se disputa a la Copa del Rey de baloncesto yo les en SER Deportivos este mediodía a es que es el formato de competición que más me gusta no me cuatro días ocho aficiones una sola sede todo concentrado emoción pasión alegría pena llantos celebraciones Juan yo que iba a hacer unos play off de Segunda a Primera División así que me emociono me pone la carne de gallina

Voz 0464 13:44 no yo tengo dudas yo tengo bastantes dudas que no estaría en probarlo no igual habría que que probarlo para ver si funcionan pero

Voz 10 13:53 a mí me atrae mucho el visitar los estadios

Voz 0464 13:57 tipo contrario en este caso no es decir en un equipo vaya que tiene que ir por ejemplo la afición de Osasuna en La Romareda ella entiende el Zaragoza El Sadar me parece que es un aliciente que le dan más emoción todavía no yo creo que el fútbol todavía pesa mucho el factor cancha no conozco lo suficiente suficientemente bien el baloncesto como para valorar si influye tanto pero para mí el factor cancha en en el fútbol la presión que se ejerce me parece que suele ser determinante en partidos como no como estos no tipo eliminatoria también por lo que supone para las ciudades no económicamente me parece que el desplazamiento de tantísima gente cuando llegan uno estos partidos imagínate con las aficiones que los equipos que hay ahora sí se mete en una marea una del Sporting el Oviedo Zaragoza del Málaga lo que puede ser para la ciudad que visitan on line lo que puede dejar también económicamente yo creo que es bueno repartirlo también no que compensa a cuatro ciudades en lugares no de llevárselo todo una tengo dudas tiene un aspecto deportivo es que a mí me atrae mucho sean noción que hay un factor cancha y a la presión que ejerce también no el poner a prueba al equipo rival si es capaz de funcionar au demostrar su mejor nivel cuando está sometido a una presión extra pero también es cierto que la Player de baloncesto son son muy interesantes son muy bonito no y ido concentrando todas las acciones hay buen ambiente puede ser no no yo no lo descarto eh yo no sé creo que había que probarlo pero tengo dudas como es el el fútbol a diferencia el baloncesto igual que entonces pondrán en cosas en muchos aspectos sigue en el fútbol me parece que ese aspecto emocional diferente a la hora de de enfrentar las eliminatorias en una cancha bueno otra porque pesa mucho el estadio en algún hay algunos estadios por ejemplo que de los estados

Voz 7 15:42 yo creo que pesan mucho y que puede llegar hasta puntos

Voz 1643 15:46 fíjate yo que te iba horror y visitar os estadio rival porque ya es mucho mucho hasta dónde va a parar si te gusta más el formato actual au el formato de la Copa que me enamora a mí en el día de los enamorados

Voz 9 15:58 hombre el formato el base de lo que me gusta mucho porque bueno

Voz 10 16:02 la es una fiesta pues con bueno

Voz 9 16:05 ha hermanado digamos se muchas aficiones lo que no veo tan claro es el tema de la viabilidad no porque claro en la cancha de básquet no se estropean pero era un campo de fútbol habría habría que hablar con los con los jardineros Si bueno jugar eh tantos partidos seguidos en un en un césped natural no sé si yo sí podría ser factible no a mí como formato me encanta otra cosa es que que pueda ser franquismo no

Voz 1643 16:34 en habían Oscar para la final

Voz 10 16:37 no jugar las semifinales los juega actualmente en la final en la final a partir

Voz 1643 16:40 bueno yo aún partido en campo neutral no he jugado bueno pues que salgan una ciudad que te ha dado buenos campos así se pueden jugar dos finales cada uno en un

Voz 4 16:50 a lo mejor pero al final

Voz 1643 16:53 Bernabé Cano por ejemplo a ver si Florentino si quiere dejar el Bernabéu en julio para unos sé qué obras baño claro

Voz 7 17:01 seguro que entonces quiso

Voz 0464 17:04 a jugar la final jugar la final igual si no jugar la final la jugarlo en partido parámetros que Joseba un aspecto que de no en el Cairo es muy importante en el terreno de juego no pues a lo mejor jugar la final eso fíjate que sí que sería algo jugando un partido porque todo lo que pasa quitar de los campos de ir a un campo contrario rival visitante fíjate si se la das jugando un partido cuando te las centro partido yo creo que me parece que hay algo similar en contra el ascenso a la Premier es algo así

Voz 1643 17:33 que el hacerlos así que el partido definitivo

Voz 0464 17:35 va a un creo que juega el inmueble me parece que juegan en Wembley tendrá que confirmarlo pero creo que si hizo un partido pues imagínate lo que sería jugar por ejemplo una serie de coger el Wanda incluso que lo solicitara a cada ciudad cara como se solicita al final de la Copa del Rey ah mira yo con eso sí eso es me lo que que hemos ido hablando es jugar la final un partido a mis que me parecería bien que sería muy bonito

Voz 1643 17:58 hablando de la gente que hemos llegado a un punto en común que no mola a los tres Si hablando de viajes Joseba tú a qué campo viajaría eso a que campo de segunda visitaría es este fin de semana para ver el mejor partido

Voz 9 18:09 pues yo fuera a Zaragoza a ver ese partidazo entre Zaragoza Albacete que bueno entre pues líder de Zaragoza qué que ha cambiado la cara que en casa pues siempre es un rival fuerte bueno no ahora a Zaragoza ahí bueno disfrutar de ese partidazo

Voz 1643 18:31 ese partido es el que Sergio yo estoy seguro que te gustaría Bennati lo que no sé si vas a vas a estar allí presentes tras semanas aquí ha

Voz 10 18:38 bueno pues te voy a decir una cosa prosigue allí volvió a Joseba también

Voz 0464 18:41 no porque entonces sí lo estará pero me tiremos estatus partidazo

Voz 7 18:47 porque tiene todos los alicientes es que tiene todos los alicientes que fíjate si si el el Zaragoza quiere

Voz 0464 18:53 a ver a goza lógicamente yo esta semana estuve hablando con Zapatero haciendo una entrevista el de las aspiraciones del equipo son salida bajo cuanto antes porque obviamente esa misma una situación al borde del descenso en Segunda B pero Si hay dos partidos que son zaragocistas una consiguen sacar buenos resultados que unos resultados en la situación que están siga Vitoria pues ser me enganchan arriba tampoco les veo que lo descarten totalmente muy muy difícil pero el año pasado pero la heroica por qué no esté pasan por eso partidos por ganarle al Zaragoza Albacete Osasuna y el Albacete te lo he dicho antes tengo una prueba de fuego porque yo he visto un muy buen equipo pero que en el partido frente al Deportivo de la Coruña en Riazor que quizás era la gran prueba hasta el momento pues no dio la talla como como podíamos esperar una mala noche me cualquiera íbamos a la si es eso no si se confirma al final y eso en la Romario que es un estadio que me que tanta presión si el Albacete sale victorioso de La Romareda yo creo que que va a salir disparado en cuanto a la moral en el estado anímico el Zaragoza le ganó al Albacete también va a dar un paso de gigante para intentar pelear por algo más conseguirlos otra cosa a lo seguro así que creo que tiene muchas cosas que les pido

Voz 1643 20:03 va a ser un partidazo el sábado a las seis de la tarde y esa sí el partido el que vamos a ver la ahora cuando desgranó los mejores de la jornada Joseba Etxebarria de muchas gracias por este ratito y hasta la próxima semana

Voz 0464 20:14 no vamos a conocer

Voz 1643 20:16 las a última hora y las novedades de alguno de esos partido más interesantes de del fin de semana empezando como estábamos contando por el partido del líder que es el Albacete visita La Romareda para jugar ante el Zaragoza uno intentando defender el liderato el otro intentando llegar a menos a los puestos de playoff Albacete Juanma Sevilla muy buenas a qué tal buenas tardes manchego además que nunca han seguido ganar a Zaragoza en su estadio en Segunda División B llega como líder como el mejor visitante Pedro León dos tres que eso son palabras mayores

Voz 11 20:44 palabras mayores efectivamente no ha ganado en Albacete en La Romareda en Segunda División sí que lo ha hecho en dos ocasiones en Primera pero la división de plata no conoce la victoria en la

Voz 0995 20:53 la capital maña a aumentar Óscar que ha habido una baja de última hora baja importante porque el capitán al Arroyo eh sufre una rotura de grado II en el adductor de su pierna izquierda así que varias semanas en el dique seco se cae un fijo para Ramis aunque su posición natural es la de lateral derecho pero como está Tejero cómo está el Ramis se inventó Arroyo de central la ha dado un gran rendimiento esta temporada así que baja de última hora el capitán del Albacete para el choque del sábado en La Romareda Gorosito el argentino también está lesionado así que pocas alternativas le quedan a Ramis y todo hace indicar que Caro será el acompañante bellamente Leti en el eje de la defensa manchega además de Gorosito también está lesionado Eugène Valderrama y el resto a día de hoy todos disponibles para el Albacete que quiere conseguir un triunfo en La Romareda Óscar que si el Albacete consigue los tres puntos prácticamente conseguiría de la salvación matemática sumaría cincuenta y uno y entonces estás soñando ya mucho la mancha con poder estar el año que viene en Primera División además se ha ampliado la distancia con el séptimo clasificado a diez puntos y la locura por el Albacete puede seguir creciendo todavía más aquí en la capital manchega

Voz 1643 21:58 pues Zaragoza Albacete el sábado a las seis Juanma muchas gracias hasta luego el segundo es Osasuna que se sin duda en puesto de ascenso directo visita el domingo a las cuatro al Numancia ahí estamos ya acostumbrando demasiado a llamar todos los jueves a Javier Laquidain recuerdo sigue siendo invierno primavera

Voz 4 22:16 pero Juanín que Osasuna está ahora mismo imparable Pamplona Javier aquí hay muy buenas qué tal muy buenas tardes

Voz 1643 22:22 está en paralelo a los datos y me da miedo de decirlo los partidos que lleva sin que les marquen ganando eso estadio ganando prácticamente todo tanto en casa como fuera y encima vuelve Jagoba Arrasate Los Pajaritos llega como segundo clasificado hoy llega a top en lo más alto

Voz 0888 22:36 sí la verdad que las estadísticas están ahí los datos de Osasuna por es decir que que asustan son cuatro victorias consecutivas sin encajar gol

Voz 12 22:45 siete triunfos en los últimos ocho

Voz 0888 22:47 a partidos y el equipo como decías lanzado así que en el regreso de Yago Arrasate a Soria junto con Íñigo Pérez uno de los fichajes de este año de Osasuna el conjunto rojillo una vez más no va a estar solo y es que se habla ya de que entorno a dos mil rojillos de Osasuna van a estar el domingo en Soria arropará al conjunto osasunista en ese intento de al menos por lo menos seguir en esos puestos de ascenso directo que estrenaban la pasada semana después de su brillante victoria por cero dos en El Molinón ante el Sporting que quieren dar continuidad eso sí es complicado porque tanto el nivel de resultados como el de fuego es tan alto que ahora mismo el resto del equipo es el de intentar mantenerlo porque antes el objetivo a mejorará en los partidos fuera de casa ahora enlazado tres victorias en las últimas cuatro salidas otro de los asuntos a mejorar por el conjunto cogiera lo de la seguridad defensiva ya te he contado que son cuatro partidos seguidos sin encajar gol por lo tanto por ahí pueden ir un poquito la línea de este Osasuna que va a tener pues vamos a ver alguna baja que puede ser importante porque la única baja segura es la de Lillo pero en el entrenamiento de esta mañana Rubén García el máximo asistente de la categoría arrastra molestias musculares el están realizando pruebas y vamos a ver si va a estar disponible o no para ese partido del domingo el otro que es duda es David García que se rompió los huesos propios de la nariz en el Molinón se le ha puesto buenos y lo pero será puesto una máscara está entrenando con normalidad con el equipo pero vamos a ver si se arriesgado uno también con el central rojillo

Voz 12 24:16 aun así que esas son las dudas de un Osasuna

Voz 0888 24:18 qué va a intentar dar continuidad a la fantástica racha que le ha llevado a estar en puestos de ascenso directo propiedades en toda la temporada el domingo en Soria arropado por entorno a dos mil seguidores

Voz 7 24:28 debía hacer Soria hombre hay poco más se que

Voz 4 24:33 pues cuánto cuánto contigo allí es el desplazamiento

Voz 0888 24:35 más cómodo de la temporada

Voz 13 24:38 el problema es las entradas se que

Voz 0888 24:40 no te sobrada en un par porque aquí los rojillos están como locos por estar el el domingo

Voz 1643 24:45 ponía las medidas el desplazamiento más cómodo a tiene hecho eh tu jefe para que vayan Ortega tenis dieta

Voz 7 24:50 nada nada más y vuelve al rato yo voy encantado

Voz 1643 24:53 desde que compra de que pagar hotel Ny casi ni gasolina

Voz 0888 24:57 nada nada y la hora ya ven las cuatro de la tarde puedes ir tranquilamente saliendo hay a primera hora de la mañana para llegar tomar el vermú comer por allá en Soria acércate a Los Pajaritos verá el equipo y luego de vuelta a Pamplona

Voz 1643 25:09 pues el que vaya va a comer bien puede haber un buen partido y después nada está en casita para antes de la cena ver el resto de partidos de Segunda de primera que eche por la tele

Voz 0888 25:20 ahora es partido de alto riesgo de verdad porque haya incidentes entre aficiones nada sino que simplemente por mero protocolo cuando se produce un desplazamiento masivo de aficionados de un equipo a una comunidad limítrofe EFE pues por el tema de ese número de personas desplazadas pues se declara para que haya una protección ya haya una seguridad el partido de alto riesgo

Voz 1643 25:41 el gracias Lucky el tercero al Deportivo que recibe al colista el sábado a las cuatro de la tarde Coruña remita muy buenas

Voz 0995 25:49 hola qué tal Oscar con una baja

Voz 1643 25:52 ante el equipo de Nacho González Bueno la verdad es que los

Voz 0995 25:54 Nacho llegan bastante tocados por las bajas ir mira lo que son las cosas hace una semana exactamente teníamos la oportunidad de hablar en nuestro programa local con el director deportivo con Carmelo del Pozo que le daba un palo tremendo al equipo filial que como sabéis está Bush de colista el Grupo I de la Segunda B es decía que bueno pues no estaban ganando el derecho a estar en la primera plantilla y que por lo tanto había tenido incluso que fichar a un central de treinta y seis años porque no veían a ninguno en ese equipo B dispuesto a dar el salto al primer equipo bueno pues después de un palo tan grande siete días después a Nacho González no le va a quedar más remedio que convocar a algún centrocampista porque se ha quedado en cuadro para medirse el sábado al Nàstic están fuera Mosquera por lesión también por motivos médicos Vicente Krohn Dehli lo del danés además parece que va para largo y Pedro Sánchez y Carlos Fernández se espera que puedan volver para la siguiente jornada pero en esta causan baja a eso le añades que por sanción tampoco va a estar el portugués domina los Duarte ni Matías Leiva aunque en este último caso el Depor está pendiente del recurso de apelación hay bastante mosqueo con esa expulsión que sufrió el futbolista ante el Granada no se comprende cómo no se le ha retirado la cartulina roja pero de entrada tampoco va a poder estar como ves las cuentas son fáciles tiene diecisiete futbolistas disponible es Nacho González teniendo en cuenta que de los diecisiete ocho son defensas bueno pues la convocatoria así sólo tira de jugadores de la primera plantilla le va a quedar bastante extraña así que toca tirar del filial toca sobretodo sacar adelante el partido como sea porque en la hoja de ruta que sean marcado en el Depor tienen claro que este fin de semana que ganar sobreponiéndose a las bajas hay que dar cuenta del equipo que ahora mismo cierra la clasificación para después poder viajar con cierto margen de maniobra a Málaga que será pues el partido más importante que va a tener el Depor en las próximas semanas y luego le tocó un mes de marzo como decimos por aquí muy de andar por casa porque después de lo que pasó con el Reus al Deportivo le va a tocar pasarse todo el mes de marzo en A Coruña sin salir de Riazor pasando por aquí algunos de los rivales de la zona noble por el estadio municipal coruñés pero bueno lo primero es lo primero lo primero es ese partido del sábado ante el Nàstic donde como puedes comprobar el Dépor llega con un equipo de circunstancias

Voz 1643 28:10 son un equipo de circunstancias que es tercero que recibe a un Nàstic que es colista de la categoría se juega el sábado a las cuatro de la tarde Fran no lo cuentas en Carrusel Deportivo muchas gracias además de estos tres Albacete Osasuna y Deportivo hay otros dos equipos peleando por el ascenso directo el Málaga que visita al Rayo Majadahonda el domingo a las seis los de Muñiz pueden acabar colíderes de la Liga si ganan nada busca volver a puesto de ascenso visita al Córdoba va a ser el primer partido de la jornada el viernes a las nueve de la noche así viene la jornada vigésimo quinto en la Liga dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Play Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con los compañeros de la Cadena SER

Voz 1643 29:03 pues ya hemos hablado de lo que se nos viene encima este fin de semana vamos a recordar un poquito lo que ocurrió la pasada jornada de para eso todos los jueves se pasa por precisó anda el narrador de la Liga Gol TV por nuestro compañero Héctor Ruiz Pardo esto es muy buenas qué tal muy buenas tardes hoy no te lo vas a creer pero hay uno que no ha huido otra vez

Voz 12 29:26 ha descartado otra vez se ha desatado tras que cuando no

Voz 1643 29:29 cuando no va la cosa eh

Voz 7 29:31 no me lo puedo creer pero el tipo el tipo que pasa que que

Voz 12 29:35 ya se ha ido a la isla para Carnaval lo que que ha ido a ese fin de semana en el partido contra el Reus se que hay jaleados por ahí

Voz 1643 29:42 qué es lo que pasó que en el mejor estadio del mundo que dice siempre todas las semanas que que para él es el heredero Rodríguez López claro claro cuál Tenerife con el Córdoba es que ganó el Córdoba cero dos que para taparse para claro es hacer el avestruz meter la cabeza debajo de de la arena no

Voz 12 29:56 pues pues te voy a ser una cosa los buenos aficionados los buenos hinchas lo que hacen es aguantar las malas en las peores así que tendría que está dando la cara no digo yo

Voz 1643 30:06 así está dando la cara pero está dando la cara en las redes sociales de la Cadena SER procede que que creo que tiene más preocupado que lo que le pasa al Tenerife este fin de semana

Voz 12 30:15 bueno hombre pues en esa dicotomía se tendrá que decantar de otro pero bueno está haciendo un buen servicio a la comunidad desde luego

Voz 1643 30:22 es es lo que tiene que ser bombero torero que tienes que estará a todas bueno pues para para ya el la mala el mal rato de la derrota Tenerife y bueno que que contamos del pasado fin de semana que hay cuatro píldoras que cuatro JAP PIL le pones a la jornada veinticuatro

Voz 12 30:40 pues la primera se llama El huésped y es que hay huéspedes muy incómodos en la Liga dos tres esta semana se dieron cita unos cuantos de golpe tantos como seis porque de esos diez partidos que se disputaron el fin de Ana Bus seis victorias visitantes ganó el Depor ganó en Cádiz ganó Zaragoza ganó el Córdoba ganó el Oviedo ganó el Club Atlético Osasuna se que esos huéspedes e incómodos que en esta segunda vuelta ya empiezan a ver los equipos locales como ya no es tan fácil como la localidad ya no pesa tanto como cuando los puntos en juego empiezan a ser determinantes los equipos que más me foráneo también aprietan dientes y también pueden lograr buenos resultados podían el paradigma de todo ello fue el pasado fin de semana con muchos PDS incómodos con seis victorias visitantes

Voz 1643 31:25 fíjate que lo más fácil siempre se supone que es ganar en casa en tu en tu Zoido mira tiene que ver con lo que estábamos hablando del Tenerife y Córdoba en el mejor estadio de El Mundo ganó el Córdoba que como el Tenerife está jugando el descenso a Segunda B ganaron rival directo y encima a domicilio es importantísimo esa es la primera huéspedes incómodos de qué va la segunda

Voz 12 31:46 la segunda es un tanto monárquica yo no sé se Alex eso también le he pillado trabajando pero dice hace el Rey Juan Carlos I para hablar del Rey Juan Carlos en la León tres nos tenemos que ir Almería nos tenemos que ir a eso nos tenemos que ir al espacio de los Juegos Mediterráneos porque ahí hay un futbolista que está completando una campaña mayúscula es el gallego Juan Carlos Real el otro día fue capaz de anotar otro gol más para la victoria por la mínima el conjunto de Fran ante el Club Deportivo Numancia uno a cero que al Almería le tiene cerquita de la zona del play off ya van siete goles esta temporada de Lex precisamente del Club Deportivo Tenerife del Depor entre otros y desde luego el Rey Juan Carlos al igual que otros con Luis Rioja con José con Álvaro Jiménez pues están tirando del carro pero Juan Carlos está siendo el faro el re está siendo allí para que la temporada la Unión Deportiva Almería esté siendo mucho mejor que las anteriores

Voz 1643 32:40 no él faros en la Cadena SER toda la madrugada cuando acaba el larguero pero que que sí le toca el Rey Juan Carlos sale porque Juan Carlos estuvo con Joseba Etxeberria en Tenerife

Voz 12 32:48 pues mira directamente relacionado con ellos si Juan Carlos Bueno gente no acabó el poder relucir sacar a la palestra todo de talento que tenían la isla pero desde luego en Almería ha encajado parece que el zapato de va a medida y desde luego lo está entiendo las cosas de maravilla

Voz 1643 33:05 hemos encajado píldora vamos a quejar la tercera

Voz 12 33:08 la tercera viene con un puntito gastronómicos es el queso curado yo no sé si te gusta inmaculados curados si te gusta el queso blanco pero

Voz 1643 33:17 a mí no me gusta los dos lo que pasa es que teniendo gota las últimas semanas y el médico me lo ha prohibido

Voz 12 33:20 oigo a mi acercar va bastante

Voz 13 33:22 me Albacete que eso no

Voz 12 33:26 marisco y nada nada no vaya a este banco de roja

Voz 4 33:28 pero claro a ver meta

Voz 12 33:30 bueno pues igual eso te hace llegar en plena forma al verano o El aparece en bikini el Albacete se ha salvado el jurado no es que he visto en ni ni mucho menos pero llevar tres victorias consecutivas el líder de la León dos tres ante Mallorca Córdoba hay reos y dijo que está curado el queso porque estas tres victorias ha encadenado conjunto derrames venían precedidas de tres jornadas donde no había sido capaz de ganar el conjunto manchego así que en esa victoria dos cero ante el Real Club Deportivo Mallorca siempre en Renault complicando el conjunto bermellón los tantos de Yeremi de la ahí de Susaeta les dieron un triunfo importante y que hace que con la confianza que está desplegando que muestra de cara al exterior del conjunto manchego para poder estar ahí varias semanas en el liderato el equipo se ve con fuerza y de momento lo está demostrando

Voz 1643 34:23 pues me ha gustado es al queso curado en el queso mecánico hubiera sido la píldora fácil que pueda haber recorrido alguno por ahí momento serias huéspedes incómodos el Rey Juan Carlos todo no vale de serio de película no falta la cuarta con que cerramos

Voz 12 34:36 embiste el robo e todavía no son San Fermines para eso para disfrutar de esa maravillosa fiesta todavía nos quedan unos meses pero en el rojo porque son cuatro victorias consecutivas de el Club Atlético Osasuna ha encadenado tres o cuatro triunfos consecutivos ante Sporting Granada Almería Mallorca y atención a la entidad los rivales porque no son equipos muy mucho menos fáciles ese uno tiene cuarenta y siete puntos ha ganado once de los últimos catorce compromisos deba jugar otro porterías a cero consecutivas desde luego el conjunto de Yagoba barras está pasando por un momento primoroso en la temporada en un ejercicio que le está llevando de menos a más y queda poquito para saltarse el más porque está muy cerquita del liderato porque ésta va completando partidos en todas las facetas ofensiva de control de la situación con y sin pelota el nivel defensivo que le están acercando muchísimo a la perfección de lo que es la Liga Un dos tres tamén pelota parada es un equipo muy poderoso en muchas facetas está invirtiendo el rojo para arriba y hay que ver quién es capaz de seguirle la estela

Voz 1643 35:38 a Pamplona hemos de ir no sé si con una gaita pero lo mejor para San Fermín estamos yendo para los play off de ascenso a Primera División otra vez como hace un par de añitos me además aguó porque vamos a hablar en nada a la vuelta de esa vuelta de Jagoba Arrasate a Los Pajaritos con ese Numancia Osasuna no desea el Numancia Osasuna vas tú qué partido de semana

Voz 12 35:57 pues va a ser uno de los tres que me va a tocar

Voz 4 36:01 sí señor vamos a empezar a Renault eso sí el río

Voz 12 36:03 es en lo que se espera hacia un ambientazo tremendo en Córdoba en la ciudad califal porque el Córdoba después de su última victoria domicilio el Heliodoro recibe al Granada Club de Fútbol que viene con la racha de resultados no tantos estaciones resultados que no son del todo positivos era un entradón tremendo en el Arcángel para para un derbi regional y un partido que siempre tiene un sabor especial irme estaremos al domingo porque precisamente a partir de las cuatro de la tarde en Los Pajaritos en un partido que ha sido declarado de alto riesgo el Club Deportivo Numancia recibe al Club Atlético Osasuna con gran presencia de INTA rojillos también en las gradas eso será en la León dos tres TV y luego volvemos a porque a partir de las ocho y media de la tarde en el Gran Canaria a la Unión Deportiva Las Palmas recibe al Real Sporting que también es un partido de dos porque obviamente está esperando poder sumar puntos y alcanzar mínimo esa zona del pliego

Voz 1643 36:58 pues grandes partidos a los que vas pero bueno es segunda división grandes partidos son prácticamente todos antes eran once ahora tenemos diez porque cada semana descansa un equipo por esa baja al Reus en la Liga nuestras estos muchas gracias Si nada te vemos y te escuchamos en esos tres encuentros con Jofre y con esa foto muchas gracias y hasta el jueves

Voz 12 37:18 muy bien Óscar un abrazo grande que padres un buen fin de semana todos

Voz 1643 37:23 pues vamos a hablar ahora de lo que decíamos de ese retorno de Jagoba Arrasate a Los pajaritos no es el único técnico que este fin de semana se reencuentra Antunes

Voz 1643 37:45 no pajaritos tienen algo en común con la historia llegamos a contar porque durante tres años estuvo Jagoba Arrasate de Los Pajaritos entrenando a el Numancia pues este fin de semana como segundo clasificado con Osasuna Arrasate vuelve a ese estadio para enfrentarse a los sorianos al que fue su equipo pero es que en ese estadio de Los Pajaritos yo me acuerdo que también entrenó Juan Antonio Anquela a al Numancia que la este fin de semana también recibe la visita de uno de los equipos a los que entreno bueno de uno de los equipos de los que entrenó o no del equipo en mayúsculas al que entrenó porque Anquela en cinco años subió al Alcorcón de Segunda División B a Segunda ya

Voz 0995 38:20 puntito estuvo incluso de ese hubiera

Voz 1643 38:22 la primera división anaquel play off en Valladolid en la que se quedaron a tan solo un gol de subiera la primera así que de eso va nuestra historia de esta semana de el encuentro con tu sex de Jagoba Arrasate con el Numancia irá en quela con el Alcorcón todo lo cuenta Paco

Voz 16 38:37 sí Oscar pues la vuelta de Yagoba Arrasate es uno de los acontecimientos sin duda de esta jornada con esa visita de Osasuna a Soria para enfrentarse al Numancia Arrasate vuelve después de ocho meses a Los Pajaritos donde pasó tres temporadas en el Numancia la primera de ellas se quedó en la zona tranquila hay rondó durante algunos momentos de la temporada Se acercó peleó por los pío pero finalmente determinó la zona media de la tabla en la segunda de verdad que fue una temporada un poco más sufrida el Numancia terminó pues la parte baja pero salvando la categoría también en la tercera fue sin duda la temporada clave en la que Arrasate se ganó un hueco en la historia del Numancia terminó la temporada en sexta posición llegó a la final del play off después de eliminar de forma espectacular al Zaragoza perdió es verdad la final ante el Valladolid que terminaría subiendo a Primera División por su parte que la pasó cinco temporadas en el Alcorcón empezó en Segunda B consiguió el ascenso a la Segunda División sin duda en el recuerdo de esa eliminatoria histórica ante el Real Madrid en la que el equipo Alfa pero dejó fuera al entonces conjunto blanco entrenado por Manuel Pellegrini doce partidos ha sido los que se ha enfrentado Anquela al Alcorcón como rival sólo consiguió ganarle dos veces una con el Huesca Llodra precisamente con el Numancia empató en otras tres ocasiones cayó derrotado el resto de la los partidos en el encuentro de ida además lo hizo con bastante claridad el Alcorcón derrotó por dos a cero al Oviedo cuando el conjunto asturiano pasaba por el peor momento de la temporada veremos cómo reciben los pajaritos Arrasate y cómo le va a Anquela en ese nuevo enfrentamiento recibiendo en el Carlos al cine al que fuera uno de sus equipos sin duda principales en su carrera el Alcorcón

