'El horror en Lesbos, no lo he visto nunca'

Voz 0313 01:11 esta canción del último disco de Ana Belén lo comentamos aquí con ella el día que que vino a presentarlo es una caza muy hermosa a cuya letra hay que prestar muchísima atención porque está contando el el episodio como tantos sigue habiendo de un niño con su madre que se embarca en el Mediterráneo para llegar adonde adonde pueda que eso está por ver de escuchamos hoy esta música porque es verdad que con todo el ruido que hay en un tiempo de tanta velocidad ahí tanto impacto es probable vamos es muy posible que que se nos borren de la memoria algunas cosas y una de las misiones de nuestro oficio es intentar que eso no ocurra cuando pensamos que merece la pena no pues todo el drama de los de los refugiados

Voz 4 01:51 la ola de rechazo repugna

Voz 0313 01:53 ante que se está generando en Europa España incluida en algunos lugares y en algunos sectores pues está muy bien que la pongamos sobre la mesa y hoy vamos a hacerlo con alguien muy especial alguien que nos que nos conmovió hace unos meses hablábamos con ella yo creo que eran al mes de septiembre estaba entonces como coordinadora de la clínica pediátrica de Médicos Sin Fronteras en el campo de refugiados de de Moria en la isla de de Lesbos ella es enfermera enfermeras a Moreno los contado unas cosas los contaba unas cosa que que que

Voz 0809 02:24 son ya niños adolescentes adultos que vienen muy traumatizados por las guerras en las que Biden escapando pero lo que hoy en día es estar siendo intentar suicidarse son las condiciones de víctimas encuentren moría porque tenemos actualmente gente que lleva más de dos años y medio en estas condiciones de vida simplemente para que una idea la semana pasada tuve de coser la muñeca yo misma a un menor no acompañado dieciséis años ya una chica de diecisiete años que junto con su madre habían intentado cortar las venas por las condiciones de vida en las que está viviendo Moria

Voz 0313 02:56 buenas tardes Vela buenas bienvenida La Ventana muy contentos de tenerte aquí de verdad ella también de estar cómo no se nos olvidó a ninguno de nosotros eso de de coser muñecas noté a preguntar cómo se hace sino que se siente cuando ocurre eso

Voz 5 03:09 pues cuesta mucho cuesta mucho y es algo muy duro de asimilar muñecas un chaval además eso es son chavales son otros que se están tirando al puente de alta tensión osea son diferentes formas pero que que es muy difícil de asimilar que aquí a dos horitas de vuelo de de Madrid tengamos esta situación

Voz 0313 03:28 tuviste tu en en el campo de móvil finalmente siete meses ahora llevas aquí tres meses no ministro antes de Navidad creo recordar que lo comentamos te prometimos que te traeremos aquí para que hablaran más con detalle de de tu experiencia no sé muy bien por dónde empezar porque la situación es la que es yo no sé si tiene estuvo algún dato nuevo de los compañeros que están trabajando hay sobre el terreno de la llegada del trato de lo que le ocurre a los a los a los refugiados

Voz 5 03:53 sí sigo muy en contacto diario con en dice por un lado con las enfermeras de de mi equipo y luego pues con gente que tengo allí y la situación es la misma lo único que ha cambiado es que hay un poco menos cuando yo me fui en noviembre había cerca de diez mil

Voz 0313 04:05 ahora bien ya tenemos unas seis mil

Voz 5 04:08 por qué me contaban que precisamente noviembre diciembre el clima fue tan extremo hubo tanta nieve frío como aquí en el norte de España que el Gobierno griego se vio obligado a tener que mover pues unas cuatro mil familias hacia Atenas que en el futuro es incierto también porque las condiciones de los campos de Atenas tampoco son mucho mejores pero tenemos que hace tres semanas encontraron muerto en la tienda de campaña un senegalés hombre fuerte sano de veinticuatro años por congelación

Voz 0313 04:34 porque ese campo tiene capacidad para cuántas personas

Voz 5 04:37 teóricamente de los casos dos mil quinientas que máximo podrían ser tres mil hablamos de que solemos tener hasta diez mil actualmente seis mil yo lo primero no me gusta llamar los campos de refugiados creo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre porque son campos de concentración lo que la Unión Europea está haciendo hoy en día tanto fuera de nuestras fronteras como es en Libia Egipto Turquía como dentro en Grecia en Serbia en los Balcanes son literalmente campos de concentración en lo que como decíamos están metiendo más de diez mil personas en un espacio creado para dos mil quinientas en simples tiendas de campaña

Voz 0313 05:11 en esa situación cosas tan cotidianas y tan básicas como lavarse ducharse ir al baño demás cómo cómo cómo se solventan cómo se gestiona

Voz 5 05:21 totalmente insalubres hablamos de un baño cada setenta y cinco personas una ducha

Voz 0313 05:25 baño cada setenta y cinco personas sanas

Voz 5 05:28 una ducha cada cien podéis imaginar el estado de las instalaciones y sobre todo que un tercio de esos baños los construyó M6 Médicos Sin Fronteras porque no era una prioridad para el Gobierno Griego

Voz 0313 05:39 hoy a las autoridades libias en el momento actual están colaborando están haciendo algo

Voz 5 05:47 sí están asesinando hoy masacrando a miles de refugiados de hecho hace un mes y si no me equivoco fue estas navidades la Unión Europea ha publicado un informe oficial público que se puede acceder en Internet cualquiera lo puede buscar en Google en el que D escribe la situación de los campos de concentración insisto libios en los que describe que se está dando sistemáticamente la violación la tortura hasta la muerte y la ejecución de miles de refugiados incluso en muchas de

Voz 0313 06:13 eso es Libia en Libia en los campos de Libia

Voz 5 06:15 muchas de estas por videollamada extorsionando a las familias en los países de origen para pedir dinero para no matarlos incluso la gente en Lesbos nos contaba que que han dejado de venir por Libia hay muchos hacen ahora la ruta mediante Turquía Lesbos porque los propios guardacostas libios los cuales están financiados en gran parte por el Gobierno italiano y la Unión europea están quitando las barcas los motores a las barcas en alta mar dejando malos tonal barcas con familias enteras donde me parece un dato muy importante insistir que siempre el cincuenta por ciento de las barcas que están llegando tanto desde Libia como de Lesbos desde el pasado enero son niños el cincuenta por ciento la mitad con lo que la mitad de las muertes que está bien el Mediterráneo que se nos olvida son niños ancianos de ochenta años incluso una abuela de cien años que nos llegó la última semana

Voz 0313 07:03 estuvo el padre de Dylan en Palma de Mallorca bautizando un barco de de rescate alemán que sí sí podrá zarpar porque tiene bandera alemana y por lo tanto no van a poder retenerle pero nos acordamos todos del impacto que tuvo el desgraciado caso de su hijo no pero claro hay Lane eso es Salam ha habido desde entonces pues si no se centenares de miles podría decir mil y no tengo cifras

Voz 5 07:26 el oficiales pero Luis sí sí sí

Voz 0313 07:28 yo te pregunto en que te viene a la cabeza de memoria de una cara de un rostro concreto de una historia de de todo de la gente que conociste en el campo de Moira qué qué es lo primero que surge

Voz 5 07:40 pues mira te diría muchas pero es verdad que cuando yo solía están en la clínica para que nos hagamos una idea cuando hablamos de la clínica son tiendas de campaña las típicas de Seb

Voz 0313 07:48 física pediátrica

Voz 5 07:50 decidimos abrir esta clínica el pasado enero porque hay una total falta de asistencia sanitaria el Gobierno griego tiene un solo médico para las diez mil personas en entonces decidimos coger la población más vulnerable que eran los tres mil quinientos niños que habían al campo en ese momento y las mujeres embarazadas yo para es una imagen que realmente no la he visto pero es que por lo que me han contado Mela recreo al cien por cien en mi cabeza es cuando veía las madres esperando en la clínica sentadas con su bebé con su niño de cuatro años alrededor yo siempre pensaba en el momento en el que esa madre o ese padre en el lado de Turquía ha acogido el ha tenido el valor de cogerá su bebé a su niño montarse en una barca hinchable en la que son conscientes que el cincuenta por ciento el cuarenta por ciento no llegan entonces e incluso muchas veces sabemos que los traficantes les ponen les encañonó con la pistola para obligarles a montarse al abarcan dos ya no es una opción venir es la única opción que tienen para seguir con vida el montar sendos abarca

Voz 0313 08:45 tú vas a volver algún día a trabajar yo de visita no lo sé pero a trabajar de momento Diego que no no esté preparada

Voz 5 08:52 a los seis últimos años convencidas trabajando Congo República Centroafricana con M

Voz 0313 08:57 los años te perdono pregunta treinta y dos general llevas trabajando el Médicos Sin Fronteras por hay seis años de los veinticinco veintiséis esas en los tenías el Congo no venías de un sitio tampoco idílico eh

Voz 5 09:09 es están considerar los países más extremadamente pobres estábamos entre tiros machetazos etcétera pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca ni yo ni mis compañeros estamos en Lesbos queramos gente con diez años de experiencia en msf teníamos es mucho mundo vivido hay mucho horror vivido sobre todo psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura decía el sufrimiento a la falta total desesperación la falta total en un futuro que hemos visto aquí el horror ni parecidos otro nivel creo que porque la gente viene huyendo de guerras brutales en la que el trauma base que traen muchos de los niños y adultos es que que una bomba ha destruido el edificio había matado al resto de su familia que han visto violar a su madre que han ejecutado a su padre delante de ellos los africanos vienen brutalmente torturados por la policía y los ejércitos africanos hice todos me decían lo mismo creíamos llegar a Europa por lo menos obtener seguridad el shock que no al llegar a Lesbos Iber este infierno porque las condiciones de vida son totalmente inhumanas descubrir que el proceso de asilo está completamente roto que no saben si los van a repatriar a Turquía en cualquier momento que hay gente en Moria desde hace más de dos años y medio les hace perder el control de su vida como decía otra vez cortarse las venas porque es la única opción de

Voz 0313 10:24 Turquía vosotros como como os miran claro porque por un lado

Voz 6 10:26 seis los salvadores los que ayuda is pero por otro lado venir de esa parte del mundo que les está cerrando los caminos y que está permitiendo esto no no sé si en algún momento por su parte hay una doble reacción

Voz 5 10:38 no la única doble reacción que yo he visto yo precisamente con la gente de aquí como ya sabéis que no están criminalizando acusándolos de que estamos trayendo etcétera incluso nos están acusando literalmente de tráfico humano no el único aspecto negativo lo vivido aquí de los europeos los españoles acusándolos de esto ellos está la desesperación nosotros M6 somos los únicos que realmente es la única asistencia médica que tienen cuando muchos han atravesado Afganistán Siria andando llevan meses sin ver un médico en Turquía están violando de los miles de mujeres que tiene trató el setenta por ciento de las mujeres

Voz 0313 11:13 el setenta por ciento las están violando las

Voz 5 11:15 copias mafias a las que pagan para acoger la abarca la noche en la que las conducen al abarca violan a las mujeres delante de los padres de los maridos entonces llegan a Mori no tienen ningún tipo de asistencia médica aborde como que te hayan violado hace un mes todos no es una emergencia médica no tienes ningún derecho a Verdú médico

Voz 1603 11:34 hoy han ido ya justo antes de que entrase en el estudio estábamos hablando de los miedos las ansiedades de de nuestra época cómo nos tratamos de rodear de una falsas de una seguridad bueno a veces efectiva pero muchas veces falsas claro a ninguno de nosotros se nos ocurre que de repente un día podamos de un bombazo perder nuestra casa perderlo absolutamente todo tener que salir con lo puesto ya agarrar a nuestros hijos a nuestros padres a nuestros abuelos echarnos al al mar yo sé que Médicos Sin Fronteras está desarrollando también labores de atención mental a los refugiados porque porque la situación que tú has descrito cuando hablabas de esos adolescentes que se dan cuenta de que además no tiene ninguna perspectiva de futuro ya no sólo los padres es que ellos no pueden en un momento que estaba lleno de vida llenos de planes quizá no tú en tu país de origen estabas estudiando estabas haciendo una formación profesional y de repente te encuentras hay un mes dos cinco un año dos años eso se prolonga deja de existir el futuro y vosotros estáis tratando de hacer un trabajo también que ya no es solamente construir letrinas o atender a las emergencias pediátricas es también una atención psiquiátrica a gente que está en un riesgo gravísimo no

Voz 5 12:52 que vienen muy muy traumatizados como hablábamos previamente nosotros como MSF teníamos dos proyectos seguiremos teniendo Lesbos unos la clínica que yo estaba coordinando que era la pediátrica en el propio campo y luego teníamos ATA otra clínica psiquiátrica parado

Voz 1603 13:05 cultos

Voz 5 13:06 y efectivamente los más severamente traumatizados son los africanos por las torturas tan bestias que han sufrido pero como decía el trauma de bases tal y luego los psicólogos y el psiquiatra me decía este año pasado hemos pasado de tratar los traumas previos que traían en la mochila como quien dice a tratar los traumas que están adquiriendo durante su estancia en Moria sea es un cambio muy significativo nosotros teníamos cinco psicólogos un psiquiatra y una psicóloga infantil estábamos colapsados nosotros veníamos

Voz 0313 13:37 te puedo presentar una cosa para terminar tu tienes pesadillas o pesa más el cabreo

Voz 5 13:43 es una sensación de rabia impotencia muy difícil de gestionar porque por ejemplo cuando estoy viviendo en el medio del Congo y se me mueren porque no tengo un médico están mal porque no hay absolutamente nada lo asumo pero no soy capaz ni yo ni mis compañeros de asumir que como insistía en Grecia dos horas de vuelo de aquí en plena unión europea en la que la Unión Europea es la única causante irresponsable de este sufrimiento y de este horror que sabiendo que esto tiene nombres y apellidos que con el chasquido de dedos se puede mejorar y que sigamos perpetuando eres tú te produce una rabia hay una impotencia muy difíciles

Voz 0313 14:17 yo estoy a Moreno enfermera de Médicos Sin Fronteras muchísimas gracias por tu testimonio por tu trabajo de verdad

Voz 5 14:22 muchísimas gracias a vosotros por ponerles voz que tan necesarias

Voz 0313 14:26 durante