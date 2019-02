Estrenos de cine: de los niños refugiados en 'Cafarnaúm' al patetismo español de 'Perdiendo el este' (15/02/2019)

Voz 1 00:00 aquí el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 00:23 si las películas sirven como barómetro de las preocupaciones colectivas esta semana tenemos un estreno que dice mucho del momento trágico que vive millones de refugiados es Kfar nada aún la cinta de la libanesa Nadine lava aquí que ganó el Premio del Jurado en Cannes y que muestra la miseria de los campamentos de refugiados hay más cine político esta semana por ejemplo el candidato Pérez hola que retrata el acoso de los medios de comunicación al candidato demócrata Gary Hart anterior a Bill Clinton hay cine de superhéroes con A little al G el Ángel del combate ICO media española género preferido por los espectadores con perdiendo el este protagonizada por Julián López y en televisión esta semana así que si vamos a hablar de Seris coreanas y asiáticas tras el éxito de Kingdom en Netflix

Voz 1463 01:49 y empezamos el tiene en la SER e con la sección de estrenos que José Manuel Romero ha bautizado como el termómetro extremos como la que tal cogerle un poco la temperatura no la cartelera pie más afines a también como siempre Elio Castro hola qué tal

Voz 4 02:05 de termómetro viene de termómetro si a un poquillo boquilla más alto ves el mar mal

Voz 1463 02:13 bueno vamos a empezar ahora enseguida comentamos los estrenos de la semana pero vámonos antes haber Lin con nuestra corresponsal de la Cadena SER con Come Carmen Viñas que ha visto ya Ellis hay Marcela la película de Isabel Coixet en competición en la Berlinale vamos a preguntarle pues supongo cómo ha sido recibida esta película Carmen hola qué tal cuéntanos

Voz 0391 02:31 hola qué tal pues mira tuvimos la oportunidad de verla por supuesto el recibimiento ha sido relativamente frío dada la fuerza de la historia dos mujeres Mena moradas que se casan a principios del siglo XX en español otra conservadora pues esperábamos algo más de profundidad Coixet usan imágenes muy poéticas ahí está un homenaje la pintura Maruja Mallo en una escena pulpo imágenes con mucha fuerza pero quizá es el lenguaje desdibujó un poco la carga social de la historia de esa homosexualidad femenina en cualquier caso las dices están muy bien muy creíbles y son firmes candidatas a a osos Plata en cuanto a la polémica con Netflix que me comentabas yo creo que no va a tener efecto el jurado por cuanto la película cumplen la norma el festival eso está claro que dice que la Berlinale sólo acepta películas que vayan a ser vistas en fines algo a lo que Netflix se ha comprometido además de forma inédita por escrito y además creo que el lobby de los exhibidores de cine que como sabéis los que han escrito esta carta abierta pidiendo que se retire de competición tiene poco peso la pregunta que tendrá que hacer el jurado en todo caso es y la película tiene la calidad exigida para ganar unos líder

Voz 1463 03:42 bueno pues decía Coixet de esos días que es difícil llegan un Oso de Oro por toda la polémica recibida la película finalmente sí que va siguen competición los exhibidores no han conseguido que la Berlinale la elimine muy bueno pues es una era una de las favoritas antes de verla porque tenía un jurado muy afín no con Juliette Binoche ha trabajado con Coixet y como haciendo un poco de presión que igual podía sonar la flauta pero vamos a ver qué otras películas pues pueden tener también posibilidades de ganar el Oso de Oro

Voz 0391 04:12 pues me han llamado la atención varias cosas en primer lugar que la sección oficial está muy floja una tónica que llevas y varios años es cierto que contamos con cineastas muy consolidados en esta edición que quizá por ello pues no han arriesgado tanto cada vez es más frecuente escuchará a los compañeros de la critica que la sección de Panorama que es la segunda en importancia el festival ofrece obras más interesantes que lo oficial y eso evidentemente es bueno luego me ha llamado la atención también en algunas películas como la macedonia que se titulaba Dios existe hice Gemma pezuña que es maravillosa la de eso de el director chino Wang Quan an la de han Guiness Bar Duck es una delicia y también la de François Ozon sobre los abusos sexuales a menores también ha llamado la atención que películas como la de Fatih Akin que partía como una de las favoritas ha sido un fiasco total al menos la crítica alemana ha sido con ella inmisericorde y ahora Pepa pues la suerte ya está echada así que sólo nos queda esperar el veredicto el jurado

Voz 1463 05:12 pues esperaremos el veredicto del jurado y Carmen Viñas luego contará en los informativos de la cadena SER nosotros en en las redes sociales y el agua José si te toca te toca pero bueno pues eh decía que Fatih Akin ha sido un fiasco pero veremos a ver no porque no sé si los alemanes luego son muy suyos Icon han es verdad que se retira a Elio

Voz 4 05:36 está ya tiene más de cerca noventa años y sí sí sí sí

Voz 0544 05:42 Nos ha dejado unas películas pues maravillosas documentales en fin y una vida dedicada al cine no sea que esperemos que todavía haga una película más pero bueno se retira a su obra esta está ahí para verla

Voz 1463 05:54 pues es muy recomendable toda la filmografía de Agnès Varda y esperemos ver este este último documental que ha presentado en la Berlinale donde un festival donde ha habido más representación española por lo menos en la sección oficial de cortos hay dos producciones no es la leyenda dorada de los directores el ilicitano Chema García Ibarra de esos andando para para la casa alicantina y el otro se titula suk de zumo de sandía en catalán es de la directora Irene Morais

Voz 1084 06:21 una directora que tiene sólo veintiséis años y aborda de forma luminosa y esperanzadora pues la vida sexual de una joven trae tras una violación es interesante el enfoque en primer lugar porque el abuso sexual y que sufrió esta chica lo sitúa dentro de su entorno no la imagen que transmite el cine no posiblemente del violador violento en un callejón encapuchado se centra sobre todo en narrar el cuerpo y el deseo femenino

Voz 5 06:43 este es el grave problema que está normalizado en la sociedad no tener en cuenta el placer de las mujeres ni el consentimiento pero es que lo vemos cada día los políticos las noticias osea todo el sistema avala que que no se respete el cuerpo de una mujer esto tienes unas consecuencias gravísimas para las emociones de de las mujeres esto no hace falta que sea una violación simplemente lo que tú dices con tu pareja con con un amigo con con alguien no con quién tú haces a irse a la cama pero de repente no respetarse

Voz 6 07:20 Quart Mon mi

Voz 7 07:23 sí eh sí aquí

Voz 1463 07:37 pues bueno muy buena noticia aquella directores es españoles en la sección de cortometrajes eso significa que habrá un buen futuro para nuestros cineastas

Voz 4 07:45 no por supuesto y la verdad es que el cortó es muy muy interesante y un tema de máxima de máxima actualidad no estamos viendo por desgracia no

Voz 1463 07:55 sí la verdad es que sí bueno así vamos con los estrenos de la semana en las películas que los oyentes ya pueden ver en los cines y empezamos por la que aspira a liderar la taquilla es alta Ángel de combate una película rodada en 3D dirigida por Robert Rodríguez que adapta este manga protagonizado por Rosa Salazar Cristòfol la película es también todo en el siglo XXVI donde tras una gran guerra apenas sobreviven unos pocos humanos repartidos entre dos mundos muy distintos produce nada más y nada menos que James Cameron al que podemos decir que modificó la estética de los efectos digitales desde Terminator

Voz 8 08:30 tú me contaste la historia de la guerra cuando el suelo tembló y el cielo a aquellos que sobrevivieron descubrieron un momento distinto que que los poderosos es rozan los desfiles pero eso no tiene por qué ser así

Voz 3 08:46 sí

Voz 1463 08:51 bueno José alerta por si o no

Voz 1084 08:54 si te lo quieres pasar bien un rato y te gusta este tipo de películas e incluso la adaptación de del anime japonés no ha pasado por el filtro de de Hollywood pues yo sí sí la recomendaría es una película entretenida a mi me gusta que no sea confusa que estas películas suelen ser muy confusas de estas distopía que te plantean muchos mundos tienen

Voz 1463 09:12 dejo ese poso así dramático a lo Christopher Nolan

Voz 1084 09:16 eh no tiene el el el problema de la película es que en un momento dado lo encamina todo hacia una tragedia de amor y eso en tiza mucho lo que es la acción de de la película que luego visualmente funciona bastante bien el tres de la vimos en tres D y a mí me gustó y tiene temas alguno el tráfico de órganos en la ciudad de hierro que es donde está esta Lita Ángel de combate que estaba ambientada en principio en una ciudad de Estados Unidos pero se la han llevado a como si fuera sino América una gran urbe latinoamericana que parece también un poco Bombay para darle yo creo un poco de multiculturalidad a la a la pelicula que sino no lo tendría y luego es un proyecto que por lo visto se lo descubrió Guillermo del Toro a a James Cameron hace veinte años y lo tenían ahí y al final pues se lo encargó a Rober Rodríguez de que le mandó el el guión con también este este tufo amoroso que él ha imprimido a la cinta que yo creo que es lo que le hace a le hace cojear porque es una protagonista femenina que podría haber tenido un recorrido mayor lo tendrá porque yo estoy convencido de

Voz 4 10:17 qué será saga esta película ahora lo que ha cambiado la carrera o lo que la evolución a la carrera de Rove Robert Rodríguez desde que hizo el Mariachi vendiendo vendiendo revendiendo su sangre ahí para conseguir trescientos mil dólares me parece que le costó o menos la la película entonces del Mariachi ahora colaborar con yo James Cameron y tener los últimos efectos especiales del mercado

Voz 1463 10:38 tecnología punta no y luego lo de James Cameron también es una carrera como bueno a mí siempre me fascina la y si el recorrido que ha que ha sufrido no

Voz 4 10:48 si no no claro que todo el mundo está esperando cuando va a hacer su próxima película cuando va a sorprendernos ya con Avatar pues deslumbró con ese mundo de las tres de pero luego parece que parecía que iba para saga Se estuvo hablando de que iba a haber más y tal pero que para él no sé el proyectos están ahí a la y lo que es dos mil veinte para adelante

Voz 1463 11:08 bueno pues hemos hablado con Rove Rodríguez que contaba pues como han podido configurar esta historia mezclando la imagen real de de los dos actores protagonistas por cierto que en el reparto también está Jennifer Connelly inmersa la Ali uno de los hombres de moda esa nominación al Oscar por Green Book imagen real decíamos y animación

Voz 0544 11:26 todo estuvo huy cuanto más fantástica es la historia más enraizada la realidad debe ser así que construimos muchos de los sets usamos localizaciones reales la mayoría de los actores eran reales sólo ella y otros personajes llevaban trajes de captura de movimiento hay mucha realidad a su alrededor tratamos de grabarlo como si fuera un Apple lo normal fuimos a Sudamérica para tener más diversidad para obtener un crisol de culturas de todos modos James calculó científicamente que un ascensor espacial como el de la película sólo podría funcionará en el ecuador terrestre así que esto le da a la película más diversidad color y textura de lo que se suele ver en las películas de ciencia ficción hay diferentes signos lenguas todas las diferentes culturas están reunidas en esta última ciudad del mundo

Voz 1463 12:13 bueno pues eh al Lita El ángel de combate es muy interesante para para sus amantes del cómic y los superhéroes decía que visto Wall que no era una película de superhéroes que era mucho más pero esto me parece que es lo que siempre dicen

Voz 4 12:26 en la renovación con cada vehículo

Voz 1463 12:28 de superhéroes osea sea que ahí queda hombre Rober Rodríguez siempre siempre es interesante pero vamos a cambiar de estreno porque decíamos al inicio del programa es una película que habla del problema de los refugiados de la pobreza en que afectaba también a Europa es Kfar aún el drama de Nadine la Bach y la directora libanesa de películas como Carmen o y ahora dónde vamos que ganó el Premio del Jurado con esta historia que sigue a un niño refugiado sirio en Líbano con un punto de partida bastante potente es que este niño pues denuncia a sus padres e por haberlo traído al mundo en medio de tanta pobreza la película fue rodada en los campamentos y las barriadas de su país de Líbano donde se hacinan muchísimos inmigrantes africanos y mucho los refugiados sirios ir pues el cásting digamos que lo hizo en esa calle no buscaba los niños ya a la gente cogía sus problemas en los incluía en el guión Caffarel aún es una crítica muy rotunda contra el sistema que permite esta marginalidad que no tenga ningún remedio

Voz 9 13:26 Nos conocimos me hablaste de un sitio y retire saldrán como de los alimentos yo podría ir contigo no quieres libanés yo soy refugiada así donde no te llaman vete a la mierda a que te doy yo en Ibrahim vámonos hoy espera pues déjanos en paz

Voz 1463 13:53 Elio porque vamos a poner en antecedentes en Cannes hubo una división tremenda entre los que acusaban a Nadine lava quede por no miseria de sentimental hoy de de bueno y a quienes había conmovido ya había gustado entre ellas la presidenta del jurado que Blanchett que lloró diez minutos

Voz 0544 14:09 pues yo estoy más cerca de Kate Blanchet la verdad Oseja bueno siempre se le puede acusar a una película así de de en regodearse un poco con la miseria pero yo la verdad es que es el comienzo es tan potente de es que tú has dicho un niño que lleva a sus padres a los tribunales les acusa de decir porqué nacido no que quiero no quiero vivir que he nacido porque no me quieren y que pueden hacer utilizan me tengo que buscar la vida no soy feliz estoy viendo miseria por todas partes en fin y luego la película sí que es un recorrido por esas esas calle esos barrios pero sí que es verdad que también la película tiene algunos toques de More de bueno pues denunciar social denuncia denuncia política Novés ahí todos el amalgama de refugiados que viven eh por las calles de Líbano todo con una con una mirada con una cámara muy realista que no es la primera que se hace en el cine está muy muy además con niños como protagonistas no quizá ya otras que sean incluso más sensibilidad e facilona así falsas que esta a mí es una película que yo creo que hay que tener estómago para para verla y muy bien dirigida por en la BAC y que la verdad es que es una cineasta muy muy peculiar qué nos ha retratado durante muchos años la vida y la situación política de Líbano desde su perspectiva además de de cristiana no in de hecho la película se llama dura Kfar nombre CAF Arnau

Voz 4 15:31 fue en el pueblo donde se supone que vivió la infancia de Jesucristo no

Voz 10 15:39 sí la verdad es que

Voz 1463 15:42 claros el acusaba incluso no porque hay unos planos gigantes hechos con dron en y que se ve todas esas barriadas que es impresionante ver los tejados llenos de neumáticos que son los que hacen que la chapa del tejado puesta en las chabolas no se huele y la verdad es que las imágenes son sonata a dos horas pero son totalmente reales Jose tú has llorado como

Voz 1084 16:02 yo he llorado un poco no tanta no llega a los diez minutos a mí me parece muy interesante y la la película sí que es verdad que hay hay cosas que me chirrían por ejemplo el acentuación musical quizá en algunos momentos o unas escenas que tiene a cámara lenta o al hombro también que utiliza Nadine la y para seguir a este pequeño pero me parece una película que indudablemente retrata la vida de un país y lo hace a través de de de los ojos de un niño y eso me parece bien pues estupendo Englaro en niños impresionante

Voz 1463 16:31 si no sé en qué en qué perdona José de interrumpa que no sé qué crítico estadounidense decía que era una mezcla entre Oliver Twist James Dean es que tiene una mirada que impresiona eso también ha molestado posiblemente

Voz 1084 16:42 aunque aún es guapo el niño pues lo siento pero es lo que decía es una película incluso para los que la critican si llega a ser a populismo pues está utilizando las mismas armas que puede utilizar el populismo que es jugar con las emociones para transmitir una denuncia social y esas emociones funcionan porque los que sentimos esas emociones pues transmite ese ese mensaje de denuncia y esa crítica social a la situación de los refugiados y los niños sobretodo me sorprende que aunque ella defienda la vaca y que es una denuncia al sistema realmente sí que está enfocada mucho también a la responsabilidad de los padres costumbres lo de la costumbre de pues tener hijos que no puedes mantener pero por religión creencias por tradición porque es la la tradición libanesa que han tenido esa esas familias eso también me sorprende que no sea directamente contra contra el sistema que también lo es pero enfocado mucho en los padres como punto de partida para llamar la atención

Voz 1463 17:37 a mi me parece que es una película muy inteligente y muy interesante es verdad que que ese punto de partida que es tremendo eh al final también ahoga un poco a mi me parece maravilloso muy original pero ahogó un poco la película porque quizás lo que lo que la aleja de todo el realismo que ha estado construyendo en cada hora en cada una de las otras escenas no es raro que un niño sirio tenga esa conciencia a denuncie no sin embargo luego toda la película tiene un realismo está directoras bueno jugar con la fábula aquí en esta película es quizás lo que me choca un poco para que sea más redonda es que es ese realismo me choca con con la decisión del niño pero aún así es es apabullante no porque realmente vemos en los informativos como digo en los refugiados pero es el cine el que realmente te mete en ese sitio y el que te dice bueno este una situación anquilosada de un país que no puede hacer frente a todo lo que se le viene encima y aquí nadie hace nada y luego era muy curioso porque la la actriz que interpreta la inmigrante etíope es en realidad una emigrante etíope que durante el rodaje fue detenida porque no tenía papeles el equipo de la película tuvo que sacarla de la cárcel o el propio niño pues en ese momento estaba en Siria estaba en Líbano era un refugiado sirio y ahora consiguió irse con sus padres a Noruega que es una de las cosas que quiere hacer en la película que al final parece que lo que es realmente muy trágica pero es que esa tragedia existe no no es un cúmulo de tragedias no es Iñárritu que te sumó todas las tragedias posibles en los personajes sino que es que esas tragedias están en el día a día de esta gente desgraciadamente aunque no las veamos en San Sebastián estuvo aquí hice le preguntaba constantemente no por por todas estas críticas de de una crítica generalmente masculina sobre todo no no digo que todos fueran hombres pero sí que era una crítica muy masculino quizá muy racionalista más bien buen día respondía así a los críticos

Voz 7 19:27 quién Simenon cien apremia falta que Cali

Voz 1463 19:31 es la primera vez que me he dado cuenta de esto no sé si es un punto de vista masculino femenino al ver esta película pero creo que es una reacción que existe y ahí está es un punto de vista cínico porque esa es la gente que no quiere sentir ni ver lo que pasa en el mundo que no quiere ver la realidad dice que esto no es de verdad son esa gente que escribe sus críticas en un café de París piensa que esto no es la verdad pues que vayan a ver si existe o no esta verdad ese es el problema porque la verdad es que es mucho peor de todo lo que yo mostrado en esta película o sea que había sido es muchísimo más duras ya no había reflejado como violaciones robo de personas que sólo había insinuado sin embargo pues esto

Voz 4 20:08 en el día a día no tremendo sino y eso que hemos hablado de pues sin que tenga

Voz 0544 20:15 aunque en algunos puntos en común pero Ladrón de bicicletas que reflejaba pues la posguerra italiana la miseria vista también a través de los ojos de un niño que también era muy guapo esta Yola pues tampoco es una obra maestra no quiere decir que han todo con todas las salvedades en cuanto a las diferencias pero que sí que es verdad que que que se acusa muchas veces a unas P a unas películas de una serie de de cosas que las hemos visto a lo largo de la historia del cine no

Voz 1463 20:39 sí la verdad que sí bueno le preguntamos precisamente José decía antes lo de el sistema le preguntamos a Nadine lava Kike que había fallado que pasaba por que no se podía solucionar esto porque esta película la empezó a hacer en dos mil catorce estamos en dos mil diecinueve el drama de los refugiados no sólo es que se haya solucionado sino que ha ido cada vez a más de ha empeorado ella decía que era un problema sistémico

Voz 7 21:00 fecha estén finalizados

Voz 1463 21:03 densidades el sistema al que se ha paralizado es el sistema y una estructura inteligente que se comporta sin hacer frente a este problema un niño tiene que enfrentarse a la justicia porque no quiere ser tratado como un niño el sistema no ha encontrado una estructura inteligente para hacer frente a este problema yo no tengo la solución pero decidido que hay muchas cosas que puedo hacer cambiar el punto de vista por ejemplo cambiar la estructura de estos problemas ver como la policía los jueces los asistentes sociales pueden cambiar su comportamiento en estos situaciones hay muchas cosas que se pueden hacer sobre todo cambiar el punto está insistía aquí que está decidida a hacer del cine un arte comprometido que es algo que ha hecho que choquen Lotus también ha ganado la Palma

Voz 4 21:46 está nominada a mejor película en los Oscar

Voz 1463 21:49 sí eso lo va a tener complicado

Voz 4 21:51 hay dos pero bueno ya que este ella es un gran mérito

Voz 1463 21:54 sí además creo que el niño este Zaida se llama está ya en Los Angeles desde que también bueno

Voz 4 22:02 bella rápido bueno vamos a cambiar

Voz 1463 22:05 el asunto pero vamos a seguir con cine político porque se estrena esta semana el candidato a película de Jason Reitman que ha pasado desapercibida en esta temporada de premios pero que tiene varios aspectos muy interesantes ahora que nos encontramos Nos eh a punto de un adelanto electoral Reitman es el director de Up in ayer y uno que retrata aquí pues la tensa campaña electoral que vivió el candidato demócrata en el año ochenta y ocho Gary Hart un candidato guapísimo que estaba que interpreta Hugh Jackman y que pretendía presentarse a las elecciones presidenciales la película habla de cuestiones como el sensacionalismo de la prensa seria que empezaba en aquel entonces o la imagen de los políticos puede determinar una u otra lección la persecución mediática

Voz 6 22:45 pero la gente no quiere tener vida pública porque el quién desenterrar algo que dijiste quince años atrás sí decidirá que de algún modo eso determina tuvimos e incluso responder una sola pregunta Bastia hemos tratado los temas relevantes le preguntas de Reagan por su matrimonio ballet cerramos este no hiciste esa pregunta cartera ávido determinados rumores Dios a J pregunta de una vez lo que hayas venido a preguntarlo lo que tú editor

Voz 7 23:12 cree que tiene un matrimonio tradicional

Voz 4 23:17 es una película que habla de política hay de periodistas nos tiene que interesar tiene que gustar a claro

Voz 0544 23:22 por lo menos llama la atención la película la verdad es que se ve bien se ve con interés quizá el personaje ya está un poco olvidado sepultado por tantas y tantas noticias de tantos y tantos escándalos pero el punto de partida es es muy interesante y se dice en la película oye que hasta

Voz 4 23:37 cuando estaba Kennedy

Voz 0544 23:39 el el el ocultaba mostos sus escándalos sexuales y sus novias y sus ligues y tal no pasaba nada con Johnson también hizo Nixon luego porque era muy aburrido y tal pero cabal irritan porque estaba casado y tal pero este hombre que tenía un discurso que podía digamos regenerar a Estados Unidos en un momento bastante importante de de la deuda de Estados Unidos sin embargo se vio pues que su carrera se quedó truncada por un escándalo sexual yo creo que el hombre no era tan inteligente como se nos ponen la película no sí que tenían cierto atractivo al predecesor de Bill Clinton de una especie de encantador e pero bueno e estaba ahí si es verdad que su carrera quedó truncada y la película se ve con eso con cierto interés el papel que juega la prensa es decir dejamos de ser una prensa estrictamente política nos centramos en el mensaje o nos centramos en cosas alrededor cómo es su vida amorosa no bueno pues la discusión está ahí para algunos es interesante ver lo que va a hacer un político cuando llegue al poder si va a cumplir lo que dice Si es tan íntegro como parece no en su vida privada en sus relaciones privada

Voz 1463 24:43 luego la cosa está bueno que no se aquí porque creo que aquí no hemos traspasado esa cosa de la vida privada pero lo importante que es para los americanos el el papel del buen esposo y del buen padre no que va

Voz 1084 24:55 el el eterno debate también un poco entre moral pública inmoral privada se trasladan las dos esferas que que lo hemos visto también en otros en otros sitios hombre yo creo que retrata la invasión de la vida privada de la prensa cuando empezó justo estábamos ahí a puntito de los noventa que luego la televisión lo explotó totalmente en los noventa con OJ Simpson por ejemplo hoy aquí lo hemos ido guiando y aquí también ya han empezado a traspasar ciertas barreras no de la misma manera entonces bueno el retratos interesante yo creo que glorifica un poco a este personaje que para mí por ejemplo era más desconocido y lo glorifica un tanto como que tenía ideas muy innovadoras de que era una esperanza a salvadora de de los demócratas queda es un relato hundió Pike uno medio falso de las tres semanas sólo que entonces distorsiona un poco también la carrera

Voz 1463 25:38 bueno pues a mi me ha interesado mucho la recomiendo sobre todo para ver y que las Fein News ya existían y que que todo que nada está inventado en la era de Internet y que la prensa tradicional también hacía de las suyas Nos vamos recomendamos eh perdiendo el este con Julián López una comedia española que nos da tiempo a comentar porque es que tengo una pila de zombis ahí esperando esto

