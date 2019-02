Estrenos de televisión: 'Kingdom' y el boom de las series coreanas (15/02/2019)

Voz 1 00:00 la verdad

Voz 2 00:23 Dani Garrán todo lo que está pasando

Voz 3 00:27 pues mira el daremos que hablar de diez cero vamos a hablar de Jamis coreanos y por eso he dicho tengo que meter en algún momento en alguna sección Queipo que es la la corriente pop de Corea lo conseguido mira ahora la la quiero de sintonía horas

Voz 2 00:45 llegados a la sintonía Iván Gargano Vela

Voz 3 00:48 estoy un poco mayores estos la música que lo está petando ahora mismo es paz parte Corea hay en España ha llegado a España hay tiene una legión de seguir

Voz 2 00:55 le dije zombis no me refería a los que están en discotecas

Voz 3 01:00 y lo todo muy bien has visto

Voz 2 01:03 buenos empezamos Corea del Sur Kim

Voz 3 01:06 estamos Kingdom Gómez la segunda serie original que que me Fish ha desarrollado en Corea del Sur son seis episodios de una primera

Voz 0457 01:14 nada que ya está preparando su continuación

Voz 3 01:16 afortunadamente porque el final es brutal ya adelanto está a medio camino entre la ficción histórica y el terror de serie B es una es una serie de zombis y que nos sitúa en un pasado legendario de Corea donde ceda una terrible epidemia entre la población que hace que los muertos cobren vida

Voz 4 01:34 no son esos monstruos que infierno han salido

Voz 5 01:38 mi señora yo puedo explicarlo todo esos seres serán los enfermos de Giulio ni sus familiares se morían de hambre así que se comieron el cadáver de un hombre y se convirtieron en monstruos que comen carne humana por las noches de días esconden donde no haya luz duermen como si estuvieran muertos

Voz 4 01:58 me dejaste Ace los cadáveres como estaban de visteis enterrarlos quemarlos brisa fue uno de ellos que mi señora

Voz 6 02:07 por sus crímenes castigar menos importada con que antes hay que deshacerse de los cuerpos cuando caiga la noche me entran más monstruos pues enterrados ahora les entierra pueden salir de esos tumbas hay que cortarles la cabeza o quemar

Voz 2 02:22 me parece que tengo ya a la idea para la nueva película de Blas de Lezo incluida rampa histórica española ID zombis

Voz 3 02:29 a ver yo estaría muy bien en Netflix es me resulta que nos escucha bueno más allá de la violencia y lo gore de la serie porque es bastante hay mucha sangre pues nos sitúa en un reino asolado por la corrupción y con una grave crisis política corren noticias sobre la posible muerte del Rey que sufre una enfermedad y la mujer de éste se hace con el mando mientras que el príncipe heredero pasa a un segundo plano

Voz 5 02:54 alteza

Voz 7 02:56 ese país varios días en mis aposentos a pesar de que sabéis que no puedo abandonarlos

Voz 5 03:02 mi padre hace diez días que está enferma y no puedo hacer nada por no poder cumplir con mi deber hospital que me permites acceder a Palacio para que mi padre vuestro amado padre ha contraído la viruela

Voz 7 03:22 cien Fer Máis mientras permanecía a su lado Cui tanto Haro quién guiará entonces a esta nación como vuestras superior a la Familia Real no lo permitiré marcharse

Voz 5 03:35 entonces deja que pregunte mi padre se encuentra vivo todavía tuvo que hayáis aprendido a ser fiel a nuestro país

Voz 7 03:49 sin embargo no respeta Caixa vuestra madre como seis desobedecer de forma tan descarada y además hacerlo delante de la servidumbre tanto miopía es más bien es ha puesto hermano por nacer bueno

Voz 0457 04:07 hay mucha intriga palaciega también entre

Voz 1463 04:09 el tribunal

Voz 0457 04:12 el juez a partir de aquí este príncipe que escuchamos emprende un viaje para encontrar al médico de su padre también para encontrar una solución a la grave pandemia que que asola toda la nación mientras que es acusado de traición y buscado por los soldados de palacio y mientras pues está esa clase más baja que como suele pasar paga el precio de todos los acontecimientos

Voz 5 04:31 quiénes son los verdaderos traidores de esta nación piensa el clientelismo extorsión familiares de la Reina cada vez más sus pantallas traidores los en el plan fue Wang cómo te atreves a insultar los los del plan que mucho como insectos su pueblo a pueblo sus dos que tomen estiércol fea mejor que Su Majestad ha muerto

Voz 8 05:05 qué es un Rey que entre Caturla nación

Voz 5 05:09 por excelentísimo líder de esos como diga la serie tiene mucha de color

Voz 3 05:17 en política de juegos de poder y aprovechando esta epidemia el hambre la necesidad pues la autoproclamada Reina que es la mala de la serie y su padre aprovechan la debilidad del trono para hacerse con él y pasar un plan para conseguir más poder

Voz 5 05:32 eficaz Days abandonar las tierras de Johansson no son tan abundantes como las de peaje verdad país abandonar el grano y los súbditos ofrecerlos Llansana serio sólo sirve para conseguir cuántos cadáveres que hay en el fondo de este estanque llegará el día en el que nadie podrá decir ni una palabra sobre los muertos que tirazo en este stand ese poder para proteger hasta yo soy quién tiene entregado ese poder aquí podría quitarte uno en cualquier momento

Voz 0457 06:21 pues la serie es una adaptación de una novela gráfica el resultado de la colaboración entre dos narradores que son importantísimos en Corea el director quince jun y el guionista Kim Ji

Voz 3 06:33 el responsable responsable de una de las series más alabada del país que es la señal que si no me equivoco tu David Zepeda

Voz 1463 06:43 por recomendación de nuestro siguiente invitado yo seguí su recomendación y la verdad es que me gustó mucho me parecía o una de las series que más me ha gustado la verdad así que como decía pues eh eh es un entendido en series de todos los países pero en concreto asiáticas es Lorenzo autor del Bloc Seris para gourmets el diario vasco también colaborador en ser realizados ha colaborado en las que La Script y ahora va a colaborar en el cine en la eh porque es un experto en eso que llamamos serios remotas e Lorenzo hola qué tal

Voz 2 07:12 tal hola Pepa Bueno cómo estás

Voz 9 07:16 pues muy bien aquí el primer Homo me encanta que me invite en el primer episodio posguerra

Voz 1463 07:23 construyendo el nuevo país está bueno gracias por venir dinos lo primero que te ha parecido King aunque también la recomendado fervor mente en tus redes sociales al que por cierto es muy recomendable seguir en Twitter vea Lorenzo

Voz 9 07:37 gracias a ver y bueno primero tenía que corregir a Dani porque es una guionista no

Voz 2 07:42 yo no nombre

Voz 9 07:47 es aún se Kinca coreana para que la gente salga la ideas

Voz 2 07:50 me encanta ese GT

Voz 9 07:54 entonces después de hacer Signal que tuvo un éxito brutal en China con audiencias de más de trescientos millones de espectadores Netflix que siempre han sido muy hábiles vamos a fichar a esta que nos va a dar y entonces lo lo primero que hicieron les dieron Casablanca dice mira lo que quieras y entonces ella tenía ideas adaptar este a este esta novela gráfica cogió el director quince II a Sergio Kim que hizo una gran peligros Amat uno ya Harvey visualmente muy espectaculares Illes dieron un presupuesto de dos millones de dólares por episodio que es muy grande y ha decidido adaptar pues bueno como hace siempre escribiendo en solitario todos los capítulos no es una serie de zombis al margen de algunas le muerto no espérate

Voz 2 08:42 porque tiene

Voz 9 08:45 que que fuera tienes que tienes que presenta a los personajes pero luego cuando empieza el espectáculo la verdad que es un espectáculo se nota que han gastado mucho dinero en esa Plutón es muy muy espectacular

Voz 1463 08:56 y comparada con pues la mítica perdón Juana de una serie de zombis The Walking Dead eh comparada con esta buena parte que es una es de época ahí ya simplemente pues el coreana ya tiene unas características propias pero es más rápida más bestia en qué se parecen de en qué se diferencia no cuál te gusta más

Voz 9 09:15 sí son son muy diferentes un estilo porque a ver quién Gomes unas una serie donde los personajes hay una intriga palaciega en una lucha por el poder hay una gran diferencia entre las clases aristócratas que mandan al país eso está ambientado en el siglo XIX en las clases trabajadoras que básicamente son animales que pueden hablar para ellos los los infectados hombre aparece como elementos es como una especie de revolución bolchevique que todo por abajo

Voz 2 09:45 me encanta sabes vas has dicho sabes lo que me gusta justo Juegos de tronos y de voz

Voz 9 09:53 claro de Woking otra cosa porque aún es lo que manda es la supervivencia son gente que vamos no tiene ni oficio ni beneficio ando de un lado a otro aquí no aquí tiene una historia muy clara que es una lucha por el poder ves de donde nace la infección vez adónde van a ir entre medio corriendo por ahí cargando aunque se fían en medio

Voz 0457 10:16 a mí me interesa Lorenzo eh tú que has visto un montón de seres asiáticas incluso Series Series coreanas Cissé Si se nota ese toque de Netflix Si hay algo de Occidente paliza ción

Voz 5 10:29 en la historia Anka

Voz 0457 10:31 cambiado algunos aspectos de la narrativa ICIT Si el toque mestiza es bueno o malo más allá de esa brutalidad de presupuesto que lo que les han dado

Voz 9 10:39 mira en este caso te diría que no porque la creadores tan potente que ha dado libertad total para hacer lo que quiera en otras series que veo que llegan más de haber estaba primera original de Fitch pero las otras series que compran ahí sí que se nota que insultos sostenía o qué hacer de forma simultánea en estrenado un bodrio que a los a los siete de Memorias de la Alhambra una serie coreana Memorias de la Alhambra

Voz 2 11:02 ya sé que se llama Memorias de la Alhambra donde perdida

Voz 9 11:09 es además un realidades virtuales virtualmente espantosa en Granada afirman grados han gastó más de dinero pero es que no hay por donde cogerla y esto hasta Netflix también la estrenaba día siguiente Corea estas propio producción pero en cambio en este caso teniendo Getz en sij y me es tan fuerte tiene tanto poder en en Corea lo que quiera no ha dicho absolutamente nada de hecho tuvieron bastante sobrecoste asume el presupuesto no me han mucho menos coreanos iré incluirlos pagos sin ningún problema porque veían que tengan un pelotazo y hecho yo creo que es la coreana que se cubren las conversaciones en cada día ser observa que hasta ahora los cuatro colgados con los veamos convencía Pepa para

Voz 2 11:49 es muy buena pero poca cosa más

Voz 1084 11:52 dirigí visualmente Lorenzo se José visualmente pocas visto más serias coreanas hay un salto por el presupuesto porque es verdad que que tiene un montaje no oí unos recursos estilísticos bastante potentes no sé si hay hay el diferencia au siempre los coreanos han cuidado también mucho la imagen en ese sentido

Voz 9 12:13 a ver en Corea allí un género un subgénero que sólo así desde poca este León que son que en la cual acentuaba Kingdom descansó en series caras por que reproduce en épocas aunque utilicen templos que existen en Corea que verás que hay unos a los templos donde han construido está ahí de vez en cuando graban en nuestra larga todo el tema de vestuarios los hombres los que mucha gente hace gracia pero bueno era un elemento muy diferenciados ser sociales is todo esto lo han recreado la diferencia está en las escenas de masas tuve ahí centenares de zombis corriendo que en otros lugares porque es el plano que cuatro-cinco y que no se note mucho no aquí las escenas de masas son de masas ya de la diferencia de la producción pero a nivel de va a nivel de vestuario y ambientación los coreanos tiene mucha experiencia en este tipo de series de hecho hubo otras series los descendientes del sol que también fue una serie famosísima en China también una serie de época y tenía una ambientación impecable

Voz 1463 13:11 pues Lorenzo no te vayas quédate con nosotros porque vamos a hablar de más series coreanas eh bueno porque al plante de Kingdom hay más en otras plataformas no Dani

Voz 3 13:20 si hay más nos hemos lanzado a ver cuál es el el mercado asiático de series

Voz 0457 13:27 vamos a hablar también del último estreno original de HBO que es gris una serie que narra la rebelión campesina contra unos colonizadores holandeses durante el siglo XIX y que es una producción en este caso conjunta entre Indonesia y Singapur en ella conocemos a una familia que vive en la isla de Java y en ella una joven trata sobre todas las cosas de proteger a a su familia de la amenaza colonialista

Voz 7 13:54 Scott lo que has visto eso asombra hasta el bosque salgo de lo que hemos intentado proteger Ta7 pasión es muy muy en este guapo pongo comía va sé por qué hacen por qué quieren que les tengamos Sacra a través de limpieza así que recuerdo jamás les muestra es un reto

Voz 0457 14:24 ya en el primer capítulo después un violento ataque de los holandeses la protagonista se alza como la la gran Libertadora del pueblo líder de una revuelta para acabar con la ocupación y reconquistar

Voz 10 14:35 ciudad llevamos años luchando contra los holandeses y los vencimos con sangre por eso soy el indicado para estar al frente de la ciudad y sus intereses

Voz 11 14:47 tú no has liberado esta ciudad ella es una mujer no una cualquiera se llama cálida es la hija de Amir el guerrero el auténtico líder de la rebelión y ahora ella es la auténtica heroína de nuestra liberación lo junto a su padre y entonces pudiste ver su espíritu guerrero al igual que has podido ver su valentía hoy se haga

Voz 12 15:13 al viejo tiene razón

Voz 13 15:16 las mujeres tenemos apoya

Voz 5 15:19 yo bata por la labor

Voz 3 15:21 sonoridad tamizada Hein

Voz 1463 15:23 hoy es muy interesante Lorenzo esta narrativa que un poco digamos cuenta eh bueno el colonialismo desde otro punto

Voz 8 15:31 a vista qué te ha parecido Dati esta serie

Voz 9 15:34 un poco irregular no ver lo más interesante es la propia premisa porque es un periodo histórico que por lo menos aquí en España en mente desconocido labor la colonización holandés Indonesia en el siglo XIX vamos mucha gente incluso ahora que Indonesia fue holandesa durante

Voz 2 15:50 que aquí aquí culpable empacadoras

Voz 9 15:56 partiendo partiendo de esa base entonces bueno lo que pasa es que lo han planteado la premisa pero esto parece una cosa prólogo la ves yo luego tirado como un como una cosa que digo el nazi en Huéscar que es el plato típico indonesio entonces el guarda spaghetti western te pongo una sino una Sidor en Huesca

Voz 2 16:13 no

Voz 9 16:15 porque básicamente a partir de la historia inicial de venganza de una mujer que se alza acaba siendo un remedo de un grupo salvaje una serie de gente que no tiene nada en común que se une para luchar contra los holandeses dentro de una fortaleza entonces pues bueno sigues mucho los códigos del western crepuscular la gente paneadas entre ellos todos Mustang su redención particular lo único de lo que está en la isla de Java y los malos son los holandeses generado Castán

Voz 1463 16:46 cómo cómo obtiene actores buenos en este tipo de producción eso sea eh que te ha parecido

Voz 9 16:53 a ver la protagonista es muy buena es una actriz indonesias a más líneas sí que es lo mejor lo que pasa a su lado hay bastantes a paso atrás básicamente porque está todo rodado en inglés y hay algunos que tienen algún inglés que que vamos que necesitarían nacer paso urgentemente si está todo arreglado en inglés inglés actores chinos porque samurái japonés hay animaba a ellos hay indonesios todos hablan en inglés en versión la versión original de cines en inglés es como instruyó claro básico bache la actriz lo hace muy bien algunos la verdad que tienen tienen un es digno de vamos de de enviarlos a galeras directamente no son muy buenos actores algunos hay es es el problema es la irregularidad en el reparto porque la historia deja ver póquer luego empiezan a ver historias de el control de los opiáceos tráfico de la heroína entre el muchas entre Holanda Inglaterra que está muy bien lo que pasa es que digamos la puesta en escena supo bretona y algunos actores la verdad son de ya no servía ni para los pastunes que hemos aquí en Catalunya

Voz 2 17:57 bueno vamos a seguir con otra serie yo está ya dijo que no la voy a ver los ciento pues eso es una noticia que se ve

Voz 0457 18:07 sería antológica muy tales muy interesante pero claro es que es de terror ya sabemos que tú Pepa nacen

Voz 2 18:12 casa te raras

Voz 0457 18:15 Tico folclore es una es una feria de seis capítulos independientes entre sí con el hilo conductor de de esto de del terror asiático con unas características muy diferenciadas fuertemente influidas por por la tradición de de cada país son seis directores de cine de seis países diferentes que son Indonesia Japón Singapur Tailandia Malasia y Corea del Sur dónde pues es muy muy interesante la cultura de cada país y sus mitos Isère reflejan muy muy bien en en en la ficción este es un ejemplo del último capítulo el de Corea que a mí la verdad es que es uno de los que más miedo me dado su hijos es convertido en un

Voz 14 18:53 lo exigía

Voz 15 18:55 ah sí el muchacho murió sin llegar a casarse y ahora paga entre los vivos que es un espíritu

Voz 8 19:12 te casas pero la contrayente no puede ser cualquier chica sólo el espíritu de una joven puras hacia algo Condal el cadáver de la chica no puede haber sido incinerado necesita Él fue el cuerpo intacto

Voz 5 19:30 la chica de escritura lograrlos

Voz 1463 19:32 pico y una peli en esta es decir que yo me da mucho miedo el eh las películas de terror pero es verdad que aquí viene de todo decías antes de la tradición de en la tradición del terror en el cine asiático es maravillosa de hecho ha habido muchos RIM examen norteamericanos hechos de películas japonesas de hecho la señal es una

Voz 0457 19:54 sí yo yo yo de hecho dicen me hice muy fan a partir de esos RIM medio empecé a rebuscar panorama cuando era más pequeño en en de dónde venían a esas películas yo recuerdo recuerdo almas con mucho cariño la película de la maldición que yo creo que es la que la que cuando me pregunta cuál es la peli que más miedo te ha dado siempre siempre digo que cerró el primer capítulo precisamente a esta seria pues siempre no sé me recuerda un poco no porque también aparece un niño y aparecen fantasmas

Voz 3 20:18 sí bueno

Voz 2 20:22 te ponen muchas cosas mal el parece bien pero a ver

Voz 9 20:27 es una serie antológica entonces pues cada episodio pues es un puede ser cualquier cosa a mí lo habrá no me gustó ninguno de los seis que ya es día es difícil que tenga esta crítica el porque lo veía muy pobre Don todo es un poco como hicieron una eso Nacho me va ser un reparto para tener una de cada país le dieron una serie a un director que ha trabajado con ellos un presupuesto muy exiguo a rueda dos a cuarenta y cinco minutos para salir del paso la verdad es que me me decepcionó bastante y se quedó bastante alejado de las grandes obras hacia de decir ese tipo o incluso de la SER hizo el año pasado una serie increíble en Sama de que es en Corea que le da mil vueltas a todos todo el folclore por todos los lados pero bueno vale estar aquí disponibles decir es un gran error porque puedes echar un vistazo cada cien socios diferente ponen como Giovanni pues mira igual le gustan coreano como lo fue en mayo

Voz 0457 21:19 una duda que quema surgido ahora no sé si me vas a matar o tirar a la cabeza hoy Corea del Norte produce algo que se pueda haber fuera

Voz 9 21:27 sí sí ya tengo escrito un artículo en el blog sobre tres series en Corea del Norte

Voz 2 21:32 propaganda o a ver si no me refiero a

Voz 1084 21:36 si sigue un poco la tendencia visual o temática de de de asiático no de las producciones no

Voz 9 21:42 por qué sigue la tendencia visual de las películas de Siberia en los años cincuenta

Voz 2 21:46 no

Voz 9 21:49 en uno Tarkovski frenéticamente habla son unas saber las las series que es básicamente un agente de Corea del Norte que está infiltrado en un tren luchando contra el imperialismo de Corea del Sur en los Estados Unidos que quieren acabar con su país no luego hay otro que las mujeres francotiradores que las chicas que Ejército de francotirador luego trabajó gordo que era una especie de familia feliz que montaban ahí que comían cada día gratis adiós básicamente son propagandísticas hechas por la gente del régimen ideó un nivel vamos bajísimo yo creo que los coreanos del norte como todos estos precios aún algunas porque tiene las antenas prohibidas las parabólicas verosímiles las enfocadas a Corea del Sur

Voz 2 22:34 es evidente creo que te no

Voz 1463 22:35 es tiempo para una serie más y bueno pues vamos a ver

Voz 0457 22:37 centrales de miseria Belloch que la enésima interpretación de del detective Sherlock Holmes que esta vez es una mujer japonesa que se desenvuelve en la ciudad de Tokio actual es la primera serie de H veo en Japón fruto de una coproducción de Ci aunque desde mi punto de vista nadie estará al nivel con verbal pues la detective también tiene

Voz 7 22:58 sus puntos si le este ya don detonante líquido dentro del Cuerno de donante líquido se lo conoce como pie del diablo es altamente explosivo una cantidad ínfima puede ser legal y además también se que lo han hecho detonar a distancia con este micro

Voz 8 23:13 sí pero como se implantaron en el Gobierno

Voz 17 23:16 cuando vistió por última vez al tu marido esta mañana se ha ido bastante temprano con qué frecuencia hacíais te acuestas con otras personas

Voz 18 23:34 ah que va a tener

Voz 5 23:43 cuando esté preparada

Voz 1463 23:46 entonces qué nos cuentas de esta Lorena

Voz 9 23:48 pues estaba bastante viene de verdad eso es toda una sorpresa porque es es una especie como un cruce entre el de Campbell bache desde desde el punto de vista de ese avión hay y ver las cosas con él en Nueva York dos lo han hecho en Tokio la actriz que acceden de serlo coser hablo como ya va comunitaria está bien es un procedimental con lo cual pues bueno cada capítulo es lo que es divertido porque además la ayudante es una doctora que Sama huato pero como en Japón le ponen a sus hijos han queda huato San que sea Watson lo a mí en poquito anuló igual entonces claro Sherlock y Watson entonces con eso juegan y creando un es un procedimental ligero bastante divertido porque lo típico serlo juega pues adivinar las cosas viendo un hilo en un sitio o con sus sus y más dotes de observación saber en todo momento ahí

Voz 1463 24:48 pues Lorenzo Merino muchísimas gracias por este repaso de hemos apuntado todos los títulos los vamos a ver eh con todas sus recomendaciones es muy interesante como siempre todo lo que nos cuentas y nos propones te seguimos leyendo te seguimos en redes sociales y hasta la próxima

Voz 2 25:03 un placer venga mi hijos

Voz 1463 25:06 eh chicos gracias Dani por este japonés japonés coreano Jose Nos vemos la semana que viene eh hasta luego

Voz 5 25:16 hasta luego el cine en la SER con Pepa Blanes