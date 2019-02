Sam Cook, estrella y líder racial

Voz 1 00:00 hola Ana Belén lo radios

Voz 0313 00:02 la diría Lino buenas tardes fines acompañada de Sam Cooke por un documental que se puede ver en Netflix el doble asesinato de Sam Cooke tipo eh este invento el sol Bono cuando él cantaba eso nadie hablaba de soul y luego se puso esta etiqueta nos mira yo

Voz 0545 00:53 que Sam Cooke que inventó tantísimas cosas que este documental era absolutamente necesario y además Bono hay otra cosa Carles te ahorras te acuerdas cuando decíamos eso de que no se echaban la siesta con los documentales de FAM

Voz 0313 01:08 los animales es bueno ahora hay muchas más

Voz 0545 01:10 eso oportunidades de ver documentales que nos enseñan muchas cosas de la historia a mí me ha interesado especialmente la historia Sam Cooke porque fíjate es un hombre que digamos en los escenarios como cantó desde siempre que canto en la Iglesia desde pequeñito con su padre que era pastor pero pero luego en los escenarios sólo pudo estar siete años tú sabes lo que son sólo siete años de una persona de un hombre negro que se hizo una estrella para los blancos pero una cosa sí extrañísimo ha no se llevaba camino de ser una estrella del pop a mí me hace mucha gracia bueno no sé si puedo decir gracia pero esta canción que parece que está hecha para bailar no sea tú no piensas en otra cosa está en directo por eso tiene como todas es swing sonido sucio pues en realidad él está hablando de las cadenas de presos que trabajaban en las carreteras en las autopistas no el en una de sus giras en mil novecientos cincuenta y siete vio a unos presos paró el autobús con sus músicos vio a unos presos que estaban trabajando en la carretera fíjate qué tal osea es una fecha que tenemos hace tan poco tiempo que puso tal una serie de presos atados con con cadenas y trabajando en dos el vio eso le impresionó muchísimo Se bajó les dio cigarros etcétera y en esta canción reproduce lo que esos presos Le estaban diciendo

Voz 0313 03:07 que sambu a Sam Cooke yo creo que muchísima gente pero muchísima la gran mayoría creo que le conoce básicamente por esto

Voz 0313 03:43 tanto al cine ataques Único testigo me aquel de Harrison Ford y Kelly Mc Gillis Elia Granero

Voz 0545 03:50 además quiere que esa cantidad se es esa película se puede conseguir muy fácilmente y es en ese momento en el que Harrison Ford está arreglando la radio de su coche sí sí entonces está la chica amish que no ha escuchado nunca música en la radio Harrison Ford de repente hace sonar esta canción le dice pero no es excusa todo esto pero es que con esto yo he bailado yo Mela morado yo he ido a las fiestas una canción compuesta por Sam Cooke que que no se te te arranca arranca del asiento te hace bailar Gaspar

Voz 0313 04:28 da lo mismo

Voz 0313 04:42 luego está el otro Rubio mirando algo bailan la cosa termine como termine pero ella que quiera verla pero recuerda que la la

Voz 0545 04:49 la chica buena a mí también me pasaría con Harrison Ford no dejó la chica cuando vea quiénes son por qué se acerca Harrison ahí bailando y diciéndole pero es que como que te ha faltado esto en la vida enamorar te con una canción y bailando no está muy bien es una de las escenas más bonitas de la historia del

Voz 0313 05:31 osea que aparte de un músico magnífico era un tipo comprometido con y con historia

Voz 0545 05:37 pues un tipo muy comprometido que además era un hombre leído y comprometida hasta el punto de ver cómo las productoras musicales trataban a los músicos negros y él creó su propia productora que era algo completamente inédito no salió en la tele los programas de los blancos cantando como un cantante pop además recordáis que eran bastante guapo entonces ahí hay escenas en las que se le ve cantando por supuesto en las primeras filas de los teatros en la parte de abajo estaban los blancos y los negros estaban agregados en la parte de arriba claro el percibió era un hombre inteligente y se dio cuenta enseguida de cuál era el lugar que que les que estaba destinado a los artistas negros se hizo muy amigo de de bueno se hizo amigo de Martin Luther King se hizo amigo de casos Play y entonces empezó a tomar conciencia ya entrar el movimiento de los

Voz 0313 06:34 qué tal está el documental de Netflix pues muy bien

Voz 0545 06:37 porque eso podría hacer más no es muy completo pero está muy bien porque en realidad yo esto lo hemos hablado aquí cuando hemos hablado de otros documentales sobre músicos y cuando hablas de un documental en esa época en en casi todo en el siglo XX de los músicos de los Estados Unidos que gran parte eran eh los pues el estás hablando de la lucha de los derechos civiles siempre entonces acaban siendo cuestiones musicales pero también cuestiones históricas y yo creo que está muy bien aparte de ver documentales de elefantes ver otras cosas

Voz 0313 07:11 mire esto es un fragmento del del documental a ver si España era pastores

Voz 4 07:22 sí Mike Mills FERE

Voz 0313 07:25 en un programa de televisión

Voz 4 07:27 con otro integrante de su yo lo H que pues que bueno

Voz 0313 07:41 lo que cuenta que un cantante hace mayor envejece pues su percepción hace también más profunda porque ha bebido la vida y entiendo un poquito mejor lo que lo que quiere de la vida y la muerte porque la muerte de Sam Cooke

Voz 6 07:55 hola rodeada todavía de un poco turbios

Voz 0545 07:58 en realidad el el documental se llama tras los dos asesinatos aunque sí porque fue una muerte rarísima Él era un hombre muy joven eh se fue a un motel con una mujer y de repente la la persona que regentaba el monte él le pegó varios tiros Si lo mató pero no hay muchas cosas que no se saben por qué mientras Sam Cooke se introdujo en el mundo de los blancos en la música luego lo que dicen los músicos es que después de muerto le trataron como un negro porque no investigaron no quisieron investigar sobre su muerte y hay muchas cosas oscuras no ser sabe si estaba por ahí detrás la mafia rusa hay eh

Voz 0313 08:40 no no una muerte en investigada un asesinato no investigado en lo sabes ya ha habido intentos de reabrir el caso o no podemos no sólo es yo desde luego no a mí no me consta a ninguno

Voz 0545 08:49 en tal el que porque no es normal que las dos mujeres tanto la mujer que era prostituta que se fue con él al motel como a la mujer que regentaba el hotel pues en el fondo hablaron vaguedades distintas versiones signo quedaron libres y las dos

Voz 0313 09:06 antes decías que que Sam Cooke se convirtió en un negro ídolo para blancos que eso no poco una cosita muy muy poco usual en en esa época no sólo hizo eso también se apropió en el mejor sentido de la expresión de algunas canciones de blancos pero no eran canciones cualquiera eran canciones que que enlazaban con este componente que decíamos de de improviso y de protestas su trayectoria vital no hay por ejemplo pues Bob Dylan pues esta canción por ejemplo mira qué versión saco

Voz 2 09:45 no olvidéis

Voz 0313 10:04 además es que están un programa de tele cantando y hay un montón de chicas blancas en primera fila que salen ahí se arrancan a bailar con él era una imagen tanto rompió explora y además además él él dijo

Voz 0545 10:19 el escuche de esta canción de Bob Dylan intenso yo también quiero estar ahí haciendo este tipo de canciones la canción es preciosa oye pero su versión yo creo que ahora mismo me gusta más que nada porque tienen que Dios me perdone

Voz 0313 10:31 sí yo te perdono Benjamín Prado sobre todo bueno los dos dioses

Voz 0313 11:31 estaba pensando que son Cuca además debía ser para para la gente más racista un peligro un estorbo especial porque Malcolm X o Martin Luther King en líderes de la comunidad negra pero éste ya era muy amigo de los blancos incluso había conseguido penetrar ahí ya era una celebridad

Voz 0545 11:48 fíjate que esta canción de Bob Dylan puede parecer una canción gospel

Voz 0313 11:53 tal como la saca tal tal

Voz 0545 11:56 pero efectivamente una persona que se está haciendo que consigue ser un negro siendo una celebridad

Voz 7 12:03 entre los blancos no parece que tiene más peligrosa

Voz 0545 12:33 ah bueno la historia esta canción los hermanos Gershwin sí porque fue una ópera controvertida desde el primer momento nos cuenta la historia de Porgy que es un hombre bueno situada en Charleston en una pequeña población y en un barrio de gente pobre negra y ahí esto porque es un nombre con ahora subiría con una discapacidad es un hombre siempre se ha escrito un hombre tullido y ofensivo no no eso pero si no no no no acabaremos todo decirlo de las y entonces él está enamorado de de ves ves coqueteaba con las drogas y es me medio prostituto prostituta el todo y entonces Porgy trata de sacarla del mal camino de bueno de ofrecernos una vida y hablen finalmente no lo consigue bueno fue la primera vez que una historia de negros fue llevada a la ópera estoy como una revolución y el pobre Gershwin por recibió ataques de todas partes primero fue muy fue muy difícil Él quería Gershwin por su mejor intención que todos los cantantes en la ópera pero ahora negros y además fue la primera vez que hubo un público no segregado viendo esta función porque claro imagínate todos los cantantes cantando uno pero hay luego el los negros a sin poder entrar o estando arriba o cosas bueno por hacerlo corto ha pasado algo esta este fin de semana pasado que no se enlaza con esta historia es que esta ópera Porgy and Bess dónde estás Summertime que es la canción que está dando yo estancó eh está siendo representado en Hungría en Budapest qué entonces han elegido a todos los cantantes blancos entonces hay una en el en los herederos de Kerstin tienen como una especie tiene una regla dentro el contrato en el que dice la voluntad de que él fines que todos los cantantes fueran negros sin embargo en Hungría en la Ópera Nacional de Hungría han puesto todos los cantantes blancos ya ha habido una polémica muy grande hay quien dice que esto ha sido esta están a dos meses de las elecciones y ha sido algo para para conformar y satisfacer al presidente

Voz 0313 15:01 Viktor Orban a Viktor Orban no

Voz 0545 15:03 dos hacía dos días salía un artículo en The Gardian muy muy crítico con la ópera de Hungría diciendo bueno es que no tiene sentido Porgy and Bess además ellos han cogido la pero que eso se hace muchas veces y la puesta en otro momento de la historia y por eso dicen que está justificado dicen no obstante que tengan que ser negros quien ves en la cuestión de corrección política que a nosotros no nos va ni nos viene pero es que la propia música

Voz 0313 15:27 que sí que se compró la propia música

Voz 0545 15:30 y de la que se nutrió George Gershwin para hacer esta ópera es música negra es la primera vez que

Voz 0313 15:37 los ritmos del jazz y del blues subí subieron aún da una espectáculo digamos sublime como es es como Antonio Banderas haciendo aquí es que ridiculices ridículos que ridículas como que lo mires por donde lo mires como hacer una función ya con la cara montada de negro no entonces bueno ahora existe toda es

Voz 0545 15:56 la polémica en Budapest que ha que ha que ha traspasado eh que es una polémica tan europea por otra parte porque estamos viendo que nosotros dábamos por zanjado el racismo

Voz 0313 16:10 no no no no para nada verdaderamente

Voz 0545 16:12 has porque claro en ese artículo de guardia en decías que nadie olvida que Viktor Orbán por ejemplo declaró que la homogeneidad étnica es vital para el desarrollo económico dice demasiada mezcla causa problemas con lo cual eh dicen que esto se ha hecho para para complacer al líder

Voz 0313 16:32 bueno se lo aborto tiene que ver con las pensiones yo creo que ya lo veremos

Voz 0313 17:04 este es el último Single que públicos Cook antes de morir si no

Voz 0545 17:07 la canción más popular pero ha acabado siendo la más emblemática o porque la utilizaron mucho en una lucha de los derechos civiles se convirtió como en no porque hablo de tiempo

Voz 0313 17:18 ambos que vendrá Kilian novios pobre que ya lo veo

Voz 0545 17:20 pero esta canción sonó en el en tierra mal con X por ejemplo es es una canción mucho más oscura que todo lo que él había hecho antes realmente te impresiona yo creo que bueno esta canción viendo el documental yendo su entierro o viendo muchas imágenes de las manifestaciones de los derechos civiles realmente

Voz 7 17:45 te impresiona mucho

Voz 0545 18:12 hasta la próxima semana hasta premiado por la música la música lo cura todo