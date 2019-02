Hora 25 Deportes: Betis y Sevilla sonríen en Europa (14/02/2019)

Voz 0501 00:00 con Ángels Barceló hizo Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes ayer demostró para europeo no si tenemos

Voz 0919 00:12 jornada de ida de dieciseisavos de la Europa League cuatro equipos españoles jugando su partido de ida tenemos dos el juego está jugando el Sevilla en Roma con la Lazio segunda mitad vamos a ver cómo está el partido Manolo Aguilar buenas tardes

Voz 1 00:28 hola qué tal Gallego buena par de muy encarrilado el partido para el que aún no ha marcado en la primera parte el Sevilla está siendo muy en hasta tres ocasiones en esta segunda parte pero todo es igual que es la primera Pedro Almodóvar al tenía en el Olímpico de Roma

Voz 0919 00:45 mucho más movido el partido del Betis en Francia en la cancha del Rennes Florencio Ordóñez buenas tardes

Voz 2 00:52 quién tiene carácter muy especial aquí eso opinó que tu móvil viernes suya su primer gol en el minuto diez y Chucho lo retire incentivos se incluye donde que que por qué en serio quinto que quiere combatir acaba por Joaquín calentó pule combinativo que tenemos se que deben examinar puede engañar que allí

Voz 0919 01:22 marcador igualado tres dos pierde el veto Luis luego a las nueve el Valencia jugará en Escocia con el Celtic en seguida estamos allí para ver cómo sale el equipo de Marcelino y el Villarreal en Portugal en Lisboa ante el Sporting otras noticias de fútbol del día en el Atlético de Madrid se ha anunciado la renovación del Cholo Simeone que prolonga su contrato con el equipo colchonero hasta dos mil veintidós si esta tarde la UEFA anunciado que abre en una investigación sobre el comportamiento de Sergio Ramos ayer en Amsterdam en ese partido de Champions ante el Ajax donde Sergio Ramos forzó una cartulina amarilla para perderse el partido de vuelta con el Amsterdan y pasar limpio a los cuartos de final la UEFA puede sancionar a Ramos con otro partido de suspensión con lo cual se perdería el de vuelta con el Ajax y si el Madrid está en cuartos de final el de ida de los cuartos de final y también tener el baloncesto ha comenzado la fase final de la Copa del Rey en Madrid hoy dos partidos está en juego el Iberostar Tenerife Unicaja Marta Casas buenas tardes

Voz 1490 02:26 la Gállego qué tal muy buenas si estamos a puntito estamos muy cerca ya de conocer al primer semifinalista de esta Copa del Rey está en juego el primer partido de los cuartos de final dominio claro y continuado del Iberostar Tenerife aquí en el Palacio de los Deportes setenta y siete de los canarios por sesenta y tres puntos del Unicaja anota ahora dos puntos más con toma Iverson cinco jugadores de los amarillos en dobles dígitos está sufriendo y de qué manera al equipo de Luis Casimiro ya están en la pista ya están aquí también los jugadores del Valencia hay del Barça que van a ser los protagonistas del próximo partido de cuartos de final que se va a jugar a las nueve y media de la noche que tendrá además el homenaje a Juan Carlos Navarro en el descanso luego

Voz 0919 03:04 estamos de nuevo por allí pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes aguas Gallego buenas día

Voz 3 03:13 las Estarás contento eh tres partidos jugados tres Barça a favor nada en contra así critica Aisha Guardiola cuando dices las verdades venga que os se ve el un saludo

Voz 4 03:28 os os gusta lo de tres Byrs a favor es que esto demuestra que estamos en un nuevo deporte yo lo que estoy es harto del bar dejad vuestros mesa

Voz 5 03:38 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuando

Voz 1982 03:52 cinco Jesús Gallego me imagino que esto no lo pondré pero vamos se te nota mucho tú ante Atlético es muy ante Atlético y Morente Simeone ha gustado todo tarde cuando vas en bici hablo de Miguel Ángel Gil Marín Mi como ha protestado según tú por el tema de los arbitrajes el marino existe nada y me encanta cómo te recogió el guante de mi amigo Talavera ITEL ha como pero quien perro y de un rato os ciento gallego cuando donde las dan las toman

Voz 5 04:25 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 04:35 algo que te hace ver al Atlético

Voz 4 04:39 no anti Simeone tampoco por favor si el chabolismo ilustrados se inventó en el programa SER Deportivos que dirigía yo

Voz 6 04:46 tú a miedo

Voz 0919 04:48 ladera tiene su gracia tiene su gracia pero

Voz 4 04:51 cualquier caso estás perdonado porque si te has reído un rato como decía el mensaje seguro que vuelves a escuchar el programa y eso es lo importante porque la risa la risa de verdad hoy en día es muy difícil de conseguir

Voz 0919 05:04 estamos en honor a este oyente del Atlético de Madrid aquí está el Cholo Simeone con el mensaje oficial que ha mandado hoy a la afición rojiblanca tras renovar su contrato hasta dos mil veintidós

Voz 0501 05:25 Adecco Enrique agradezco miel agradezco Andrea el Atlético de Madrid por el apoyo a la continuidad de este proyecto cuando nos espera un futuro hacia el dos mil veintidós con mucha ilusión pero con mucho eh genera el volver a renovar con con el Athletic veo de cara al futuro de veo trabajo veo gente veo gente involucrada para yo juventud que no puede generar progresos a nivel de equipo a cuatro patas de la mesa siguen firmes y fuerte como hemos estado en todo este último el entrenado pero que eso ha sido seguramente una fortaleza muy grande que hemos tenido hasta el día de hoy si no se espera de acá para adelante no cambia

Voz 0919 06:33 en el partido partido partido a partido hasta dos mil veintidós dice Simeone veo proyecto veo juventud veo fuerza Abeba afición y veo pasta ideó pasta porque porque porque va a haber pasta de la buena además el entrenador mejor pagado de España quizá pero muy buenas tardes

Voz 7 06:50 buenas tardes lo es lo era y lo seguirá siendo además mejor pagados si cabe que antes uno de los mejor pagados de El Mundo y los un mal día para reafirmar esta relación con el Atlético de Madrid se ha hecho oficial lo que ya avanzó SER Deportivos el pasado veinticuatro enero y una de las noticias más esperadas por los atléticos Simeone ha estampado hoy la firma en ese nuevo contrato hasta dos mil veintidós ISAF el esa renovación le quedaba un año más amplía por tanto dos más su contrato renueva el todo el cuerpo técnico salvo uno el Mono Burgos el segundo entrenador según ha podido saber la Cadena SER no ha firmado la renovación porque no está de acuerdo con lo que le ofrecen iba a seguir negociando en los próximos días con la entidad una renovación de su contrato tiene un año más por tanto no tiene prisa pero por eso entre otras cosas no ha salido hoy en esa fotografía oficial en la renovación del cuerpo técnico del Atlético no hombres

Voz 0919 07:37 arreglar lo del Cholo que era

Voz 7 07:40 pero renovación Sarompas esa dupla en la anterior renovación faltaron en la primera foto el Mono Burgos y el profe Ortega en este caso el profe Ortega sí aceptó la renovación de momento no es bueno

Voz 0919 07:50 bueno nos alegramos de que el Cholo prolongue su contrato hasta el año dos mil veintidós una de las nota decías del día aunque la noticia de la tarde es que la UEFA ha decidido abrir expediente informativo después de que Sergio Ramos reconociera ayer tras el partido en Amsterdam con el Ajax que había forzado una cartulina amarilla para acumular la expulsión en el partido de vuelta hay perderse ese partido pasar limpio a los cuartos de final

Voz 0017 08:15 me gusta zanjar los temas siempre ha provocado la tarjeta o no para que se quede bien claro

Voz 8 08:20 pues sí la verdad es que viendo el resultado te mentiría si te pero sí eh era salvo que tenía presente y bueno subestimar ni mucho menos

Voz 0501 08:30 el rival Ny pensar que la eliminatoria está pasado pero hay veces que en el fútbol todo te toca tomar decisiones complica

Voz 0919 08:36 eh Sergio Ramos que luego a través de Twitter quiso rectificar estas declaraciones aunque hoy las imágenes que hemos visto en el golazo de gol pidiendo permiso al banquillo para forzar esa cartulina amarilla dejan claro que fue una acción intencionada a qué es expone Ramos que va a hacer el Real Madrid si es que va a hacer algo Javier Erro de buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes pues la verdad

Voz 9 09:02 que el adiós Sergio Ramos lo hizo de fábula en el campo y luego en la zona mixta pues la lió estuvo torpe y ahora se expone a una posible sanción esperemos que no del Comité de Disciplina el día veintiocho sería un partido como tú decías por acumulación y otro por forzar eh esa cartulina amarilla recordemos que ya Madrid repasó con Ramos y con Xabi Alonso hace muchos años también en este campo hice aquella vez hubo sanción económica no deportiva para goza dijo que si esto volvió a ocurrir con otro equipo con el que fuera habría sanción deportiva vamos a lo que ocurre no hay que anticipar acontecimientos el Madrid está a la espera de lo que diga la UEFA Easy les sancionó Ramos va a recurrir así que deja un sabor agridulce la vuelta de Amsterdam del equipo después de esa victoria uno dos el equipo sí a sanción su sanción a Sergio Ramos evidentemente va a apelar pero lo tiene complicado porque lo que dijo Ramos ayer la verdad es que no hay por dónde cogerlo lo dijo claramente y es muy complicado que haya cuenta

Voz 0919 09:55 sí lo tiene bastante complicado son las ocho y cuarenta minutos esto es hora25 deportes en la SER

Voz 10 10:03 de repente se acerca un seísmo de alcance incalculable muy pro más información les recomendamos que mantengan la calma

Voz 4 10:15 nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 11 10:17 digan una una victoria en toda la Península con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas en resumen hoy será un día

Voz 12 10:25 el tiempo que haga cuanto con lleva que habrá un caro desde dieciocho mil novecientos euros para que cualquier día sea cundía una oferta pero unidades financiadas con Force vagan Finance hasta el veintiocho de febrero

Voz 1949 10:38 oye idea tú tienes el arma en casa si de Securitas Direct inquietan es que estamos pensando instalar una alarma cuando no podemos al chalet yo estoy muy contenta por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza a todos los problemas de robos o que se a alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 5 10:51 protege provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 11:03 el país un año más con el cine español colección Cine Goya dos mil diecinueve Carmen y Lola entre dos aguas Coll Word muchas más películas Domingo diecisiete la sombra de la ley por nueve con noventa y cinco euros por él

Voz 0919 11:27 a punto de terminar los partidos de Betis y Sevilla en la Europa League vamos a Roma Lazio Sevilla Manolo Aguilar

Voz 1 11:35 se está del ochenta y siete de partidos de ida y vuelta justo para el Sevilla por ciento de Lucas Leiva pero todo sigue igual ochenta y medio cero uno gana al Sevilla con el gol de veinte de

Voz 0919 11:48 sería un resultado magnífico para los de Machín y el Betis Se acerca el empate en Francia ante el Florencio

Voz 1490 11:54 lo estoy intentando lo está intentando folk con cinco minutos estamos justamente en el cuarenta saca por la barrera ahora que acabó de salir al campo se lava vi pero el resultado sigue siendo de tres dos a favor del redes que del Betis marcara el tercero para irse con ventaja al Sevilla

Voz 0919 12:11 y luego a las nueve va a jugar en Valencia en Glasgow ante el Celtic vamos a ver cómo sale el equipo de Marcelino Ximo más mano muy buenas tardes ahora vamos a Escocia primero vamos a Lisboa ante el Sporting de Portugal llega al Villarreal que no sé si está más preocupado de lo de la Liga hay su penúltimo puesto que de lo de la Europa League Xavi Sidrón

Voz 1490 12:36 qué tal buenas dosel varadas buenas aquí se va a jugar el Villarreal como tú decías muchas de sus opciones de estar en la siguiente fase aunque mirando de reojo lo que ocurre en realidad es la principal preocupación en esta situación del Villarreal eso sí no se tira la competición pero presenta Calleja siete cambios en el equipo titular contra

Voz 0919 12:54 espetó a Valladolid sale el equipo corán

Voz 1490 12:56 eres Fernández en portería defensa de tres para Víctor Ruiz Funes Mori ya Álvaro carrileros Pedraz Mario por delante doble pivote Javi Fuego Manu Trigueros de enganche Fornells arriba Carlos Bacca Isa muchos jueces no hay ni media entrada de momento en el Senado a la de de Lisboa el partido arranca a las nueve de la noche con arbitraje del francés Clement

Voz 0919 13:17 si pasamos otros marcadores y otros partidos de la Europa League antes de volver a Escocia Héctor González

Voz 1189 13:22 qué tal muy buenas gallego está cayendo el Arsenal que está terminando con diez el partido por expulsión de la red en un campo de un rival a priori inferior el del Bate Borisov en Bielorrusia el Inter está ganando sindicar de eso sí pero con la autora Martínez arriba Borja en el centro del campo cero uno a domicilio al Rapid de Viena además Krasnodar cero Bayer Leverkusen cero Galatasaray uno Benfica dos Olympiacos dos Dínamo de Kiev uno ya Slavia de Praga cero Gent cero para las nueve el Chelsea con Serrin muy tocado después del seis cero contra el City el domingo en la Premier visita al Malmö sueco con qué Pay Pedro titulares Hazara Higuaín empiezan en el banquillo el Nápoles con Fabiani Callejón titulares juega en Suiza en campo del Zúrich ya además Shaktar Donetsk entran de Frankfurt bruja Salzburgo Viktoria Pilsen Dínamo de Zagreb

Voz 0919 14:05 ahora sí vamos a Escocia como sale el Valencia de Marcelino Ximo

Voz 15 14:09 hola qué tal buenas gallego con neto bajo palos teléfono tras que y acabe y contó que en el doble pivote con Carlos Soler titularísimo te aprecia en la banda derecha va a W en la izquierda y las novedades que nadie y se pasa al extremo a jugar hoy en la media Vondra debuta con la camiseta queda porque hoy en Europa Ruben sobrinas personas entre ellos cuatrocientos gente mientras convertir esos muy pesado para animales ya

Voz 0919 14:38 bueno pues de lo que hagan el Valencia y el Villarreal hablamos en El Larguero ahora estamos pendientes del final del Sevilla en Roma cero uno en el descuento está ese partido

Voz 16 14:46 pido ID el Rennes Troy tres Betis

Voz 0919 14:50 nos una vuelta por el baloncesto estamos a punto de conocer al primer semifinalista de la Copa del Rey parece que va a ser el Tenerife Marta Casas

Voz 1490 15:01 por último minuto ya de este primer partido de cuartos de final gallego dominan con firmeza los hombres de Txus Vidorreta once puntos arriba a falta de cuarenta y ocho segundos ahora va a tener los tiros libres Jaime Fernández para intentar recortar un poquito la diferencia a favor de Unicaja pero el Iberostar Tenerife ya sonríe su banquillo ya sonríen también los aficionados amarillos están aún pasito a cuarenta y ocho segundos de meterse en las semifinales de la Copa del Rey Iberostar Tenerife ochenta y cinco Unicaja setenta y cinco cuarenta y ocho segundos para el final

Voz 0919 15:31 lo lo interpretamos como sorpresa o estaba en los pronósticos

Voz 1490 15:34 pues estará la eliminatoria más igualada podríamos decir entre el cuarto y el quinto llegaban de esa manera la clasificación en el momento del sorteo yo diría que sí que sí es una sorpresa tal y como sabía dado las últimas semanas pero también es verdad que el Iberostar Tenerife está haciendo una gran temporada así que sorpresa pero tampoco demasiado grande podría

Voz 0919 15:52 no es decir volvemos al fútbol ya la Liga porque mañana comienza una nueva jornada como el partido que juegan Éibar Getafe hoy ha hablado Mendilíbar es un tipo tipo claro un tipo Franco y como no ha hablado sobre el estilo de juego del Getafe claro cuando se habla de todo el Getafe de de lo de Marcelino y demás hay que hay que tener cuidado con lo que se dice pero Mendilibar no se corta Cullum aunque ha dicho vendí buenas tardes

Voz 1104 16:25 buenas tardes Gabón Gallego bueno pues a Mendilibar no va a poder contar con varios de sus jugadores potente Dimitri lo Iván Ramis pero sí la gran novedad es la presencia de Pedro León que vuelve después de la lesión en la fascia plantar en veinte meses cuatro operaciones Gallego ha tenido el de Mula pero sí atención a las palabras de Mendilibar que sabe que los de Pellegrino vienen a morder

Voz 17 16:51 bueno en como nadie son constantes lo ha visto momentos que les fallezca lo tienen claro a qué juega

Voz 18 16:58 y luego morderle nada de apretar a la hora de

Voz 17 17:00 lo de robar balones ahora los duelos individuales son son ganadores la mayoría de ellos Sade cuando cuando uno de tu terminal tiene que parar el ritmo desde dejó si te marcan ellos citaba entorpecer no porque saben saben jugar con con todo eso

Voz 0919 17:17 muerden muerden y sabe jugar con todo eso ahí no está ni mucho menos menospreciando el juego del Getafe Uxue Caballero el Getafe como llega al partido de mañana buenas tardes

Voz 19 17:27 buenas tardes pues viajas y Markel Bergara Mathieu N'Diaye lesionados Bruno sancionado y se han quedado fuera de la convocó a convocatoria haga Yáñez yp Portillo al Getafe que sigue preparándose duelo de mañana y en la rueda de prensa previo al encuentro ha vuelto a hablar el técnico José Bordalás sobre el VAR

Voz 20 17:41 buena yo siempre ha sido partidario del bar sí que ha habido desconcierto en algunos momento descontento en otros pero bueno yo creo que va a ir mejorando al final no se hablará llegaron momento estoy convencido

Voz 0919 18:02 otra de las grandes cuestiones del fin de semana es como estaba Messi para jugar en Liga con el Valladolid o para jugar el Lyon la próxima semana en Champions Adrià Alves gallego qué tal buenas tardes bueno pues dice Valverde que LB muy bien esta mañana entre

Voz 0017 18:16 penado Messi con sus compañeros por segundo día consecutivo aunque ayer por la noche es verdad que el diario As informaba de que sigue teniendo alguna molestia residual que no le impide jugar pero la tiene en el abductor de la pierna derecha en el pubis según esta información de los compañeros de las veremos si Valverde decide reservarle el sábado frente al Valladolid pensando en las Champions aunque fuentes próximas al Vestuario no descartan que Leo Messi juegue ya este sábado frente al Valladolid hoy como digo ha dicho el entrenador del Barça que Messi está muy bien escuchan es muy bien hoy

Voz 0919 18:49 exactamente bueno pues ya lo veremos atención termina el partido en Roma Lazio cero Sevilla uno gran victoria del equipo de Machín y a punto de terminar en Francia Rennes tres Betis tres ha empatado el equipo de Setién seguimos

Voz 10 19:05 a todos los oyentes presten mucha atención Un gran seísmo llegarán muy pronto dentro de poco recibirán más noticias para que tomen las medidas oportunas Línea directa

Voz 4 19:18 nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 21 19:22 hay quienes piensan que está todo perdido a quienes dan razones para creer hay quienes piensan que no se trata sólo de lo que sin

Voz 1490 19:29 bien

Voz 22 19:30 el porqué instó a

Voz 16 19:33 qué piensas El País

Voz 23 19:36 Busca lo más vital no más dado que se decidan ahora con más renta no compras tocona lo vives por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada con seguro mantenimiento y todo incluido en tu cuota cada cuatro años lo cambiar de conducta es la última oferta fue espacio en renting consulta condiciones en qué punto es

Voz 7 20:05 Jesús Gallego

Voz 1490 20:08 hola

Voz 24 20:10 los oyentes les Larguero hola Clara analizó hoy en El Larguero nuevo Camilo hoy hoy dentro de la llamo

Voz 0501 20:18 sabes cuánto durará esta cuña para que todos los oyentes de El Larguero dijera

Voz 10 20:24 me llamó Lucas sabía hayan con veinte días seguidos es lo que implica tener ochocientos cuarenta y nueve mil oyentes

Voz 0501 20:30 es camino

Voz 10 20:35 si creyera Brothers

Voz 0919 20:46 Europa League terminado recuerdo en Roma Lazio cero Sevilla uno importantísima victoria del equipo de machín y a falta de un minuto el partido está en el descuento en Francia

Voz 16 20:57 Red tres Betis tres

Voz 0919 21:00 en remontada del Betis para llegar hasta el empate es un marcador muy bueno de cara a la vuelta luego guardó Fed Palencia comienza dentro de nada hay Sporting de Portugal Villarreal en la Copa del Rey de baloncesto tenemos ya el primer semifinalista Marta

Voz 1490 21:17 el Iberostar Tenerife de Txus Vidorreta el primer equipo en alcanzar las semifinales en la Copa del Rey de la ACB ochenta y ocho a setenta y ocho se han impuesto los amarillos al Unicaja de Luis Casimiro con un partidazo de contó una Iverson diecinueve puntos bien secundado por Ferrán Bassas que ha terminado con dieciséis puntos ochenta y ocho setenta y ocho ganó al Iberostar Tenerife ya en la pista los jugadores del Valencia Basket que se me grandes de las nueve y media con el Barcelona

Voz 0919 21:43 Barça Valencia es el siguiente partido en las otras dos eliminatorias de cuartos mañana NBA Javi Blanco muy buenas tardes

Voz 25 21:51 qué tal Gallego muy buenas queremos hablar de lo sucedido

Voz 0919 21:53 la última jornada ahí queremos hablar de el entrenador de los campeones que le ha pasado aquí

Voz 25 21:58 pues la verdad es que un hombre tranquilo e habitualmente pero la verdad es que anoche perdió los papeles en el Warriors Blazers es cierto que claro está acostumbrada que las cosas normalmente le le vaya está acostumbrada a que su equipo que hemos visto perder finales y no le hemos visto esa esa actitud pero bueno todo comenzó con una falta de Dream Hack Collins o que los árbitros señalaron como flagrante para mí hay que decir que sí que me parece que es flagrante ahí está Iker pues empezó a protestar airadamente el de el entre el árbitro les señaló técnica cogió su pizarra la lanzó al suelo siguió protestando mucho más serenamente y ahí le pitó la segunda técnica y le mandó al vestuario mira así sonaban las retransmisiones Estados chapoteo

Voz 26 22:43 si me suena Wi Fi para abrir hoy ahí eso castrado es la pizarra cayendo que a ella le Lehman al Vestuario

Voz 25 22:54 en la imagen es es muy gracioso ver cómo el banquillo de los Warriors los jugadores suplentes tan bueno tan partiéndose de risa porque no ya me va a su entrenador

Voz 0919 23:02 entre los papeles pero vamos están pasándolo en grande

Voz 25 23:05 es el único que bueno que mantuvo la cordura fue Kevin Durant que cogió este Iker no dejó que se encarna con el árbitro y se lo llevó hacia el vestuario es decir que Golden State perdió por último cuarto lamentable también motivado por ese incidente anotando sólo doce puntos y eso que Duran y anotaron trece puntos cada uno en el resto destacó la victoria de los Raptors de Ibaka y Marc contra los muchas con espectacular Pascal Si acampa anotó cuarenta y cuatro puntos mil Bodies impulsa Indiana con otro triple doble de Janis han sido cupo sigue sin debutar por lesión Mirotic in Brooklyn ganó Cleveland tras jugar tres prórrogas Diamond

Voz 0501 23:38 gracias Javi

Voz 0919 23:39 Copa Davis hoy se ha sorteado la Copa Davis la nueva Copa Davis la Copa Davis de Piqué que se disputará en el mes de septiembre Álvaro Benito será en el mes de noviembre Torrijo del dieciocho al veinticuatro de noviembre que hoy ha aparecido en Madrid trajeado elegante el futbolista hay empresarios Gerard Piqué para hablar del sorteo que se ha celebrado hoy que ha encuadrado a España en un complicadísimo grupo junto a la Croacia Alemany

Voz 16 24:02 sabes en casa no es decir que

Voz 0919 24:04 lo van a tener muy complicado Rafa Nadal y compañía estancia Gerard Piqué

Voz 27 24:07 métrica muchísimo de bandas menos de un año trabajando queremos que

Voz 0501 24:12 que se respira ya no sólo en la Cajamar

Voz 27 24:14 KAS sino también tenemos proyectos paralelos para que

Voz 0501 24:17 el Real Madrid pues se respira una sonrisa de oreja a oreja Gerard Piqué según llegó habló y se fue a Barcelona España va a tener que ser la mejor de su grupo o una de las dos mejores segundas para jugar los cuartos de final bueno todavía queda tiempo ya veremos cómo llegan los españoles y quiénes componen el equipo español de Copa Davis

Voz 0919 24:36 hoy se ha celebrado también la gala de el motor la gala de las motos con los mejores pilotos no los del Mundial de GP porque a banda gala esos están preparando el inicio del campeonato del Mundo buenas tardes

Voz 0419 24:47 qué tal Gallego así es hoy ha vivido la gala Cetelem premio a las grandes figuras del motociclismo Marc Márquez y Jorge Martín protagonistas tras conseguir el campeonato del mundo en Moto GP y Moto tres estrellas que como has dicho no han podido estar hoy por compromisos deportivos los que sí han estado han sido Toni Bou Jorge Prado ya Ana Carrasco campeones en dos mil dieciocho de sus respectivas categorías además hemos podido hablar con el subcampeón del Dakar dos mil diecinueve Nani roba invitado especial en la gala que hablaba así de su participación en esta última edición

Voz 28 25:17 lo muy buena muy contento él pasa que ahora pues vemos que podíamos haber hecho cosas distintas repasa siempre el después somos más más listos no pero no al final muy contento de cómo ha ido

Voz 0919 25:27 claro que sigue Nacho francamente bien y Manu Franco ya ha presentado el nuevo McLaren estamos acostumbrados a decir el McLaren de Fernando Alonso ya hay que decir el Mclaren de Carlos Sainz júnior como hermano buenas tardes

Voz 1385 25:39 hola muy buenas pues sí también total en esto de la Fórmula uno que Fernando Alonso ya está basada tranquilamente descansando y ese nombre elegido Menzel representante español en la Fórmula uno con un Mclaren tiene motor Renault el diecinueve que tienen unos montones que son un poquito más y más finos mejor diseñado parece tiene incluso una cosa que antes llamar triple difusor en la parte trasera que promete que bueno puede ir un poco mejor que el año pasado pero también hay que decir una cosa que ha cambiado radicalmente el flamenco respecto a lo que Alonso son mucho más cautos que es de Carlos Sainz hago una fácil de Ferran el nuevo jefe todos dicen que vamos a ver qué pasa en los tres a partir de ahí el diecisiete de marzo en Australia no quieren decir ningún objetivo ningún resultado de coche en pista y a partir de ahí Dios dirá

Voz 0919 26:29 casi mejor teniendo en cuenta lo que resultó herido durante los últimos años gracias Manu esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con lo nuevo de Case Biel Wedding Llull esto es el nuevo tema de estos norteamericanos que sacan disco Number discazo de Kayes el os quedáis con Hora veinticinco Ángels Barceló va a hablar de la fecha de las elecciones si es que hay a las once y media repasamos todo en El Larguero el empate del Betis en Francia la victoria del Sevilla en Roma y todo lo que pase un saludo de Gallego adiós