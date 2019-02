Voz 2 00:00 a la habituales buenas noches a Hoya

Voz 0194 00:25 alcanzamos un concepto que ya rodeaba vamos ayer en la cara B hablando de especular de elucubrar y es que la mente se pone a trabajar cuando es

Voz 1880 00:33 eh si hoy hablamos de la espera a las horas que nos quedan que son ya menos para saber qué pasará mañana se abra una convocatoria de elecciones a las ocho de la mañana nos queda algo más de doce horas pero también espera por ejemplo ante el juicio que comenzó el martes y que no sabemos ni siquiera cuando acaba

Voz 0194 00:50 somos directas hoy a la definición que significa esperar que es la espera

Voz 1880 00:55 hoy vamos a ir el diccionario pero vamos a ver los distintos significados del término gracias al inglés bueno de paso gracias a la música pero bueno primero la etimología del latín esperaré la raíz es la misma que la de esperanza que es espeso en el diccionario la espera es acción y efecto de esperar calma paciencia facultades saberse contener y de no proceder sin reflexión espera el verbo es tener esperanza de conseguir lo que se desea creer que ha de suceder algo especialmente si es favorable o permanecer en un sitio donde se cree que ha de irá alguien o donde se presume que ha de ocurrir algo claro todo esto que os he dicho son cosas muy distintas entonces vamos a explicarles cómo os decía desde el inglés desde la música con tres palabras el hub el White ILP vamos con la primera

Voz 3 01:41 no me eché vernos me Buene da eh

Voz 4 01:48 eh

Voz 3 01:54 ves como no sé qué más va por ahí no digo pena malévolas

Voz 1880 02:05 que hay alguien ahí que me cuide cuando me muera es The Johnsons y este es el de es que es del que espera con esperanza no el que tiene que ver con una ensoñación con algo religioso cuando estamos anhelando que algo pase pero que no podemos contar con ello es esperar es el que se traduce como Jo la segunda sería es decir aquel que dice que está esperando a un Papa Noel en Navidad un ramo de rosas en el día señalado en este caso estamos usando la lógica para sacar conclusiones es por ejemplo espero que mañana el mar esté muy bonito en Valencia preclaro el mar siempre está muy bonito en Valencia hijo usaríamos

Voz 0194 03:00 el espejo es esperar con especies que mañana vamos a Valencia a celebrar los treinta años del IVA del Instituto Valenciano de Arte Moderno es también queremos verlo bonito exactamente eso

Voz 1880 03:11 vamos con la tercera el Wade malos esa tercera acepción es la de la espera física estamos con nuestro cuerpo esperando algo aquí en los Stones no están esperando a la chica están esperando a un amigo bueno mejor dicho están esperando una amiga todos nosotros seguimos aquí esperando que dirá mañana Pedro Sánchez qué pasará mañana

Voz 2 03:56 cuando vuela que no te aquí

Voz 0194 04:10 queremos entender la espera desde la neurosis psicología dejamos a un lado esa primera acepción de la espera como Esperanza adivina el juego como ensoñación íbamos a la ciencia José María Ruiz es neuropsicóloga hoy profesor de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid José María muy buenas

Voz 6 04:26 es buenas noches así es que le pasa al cerebro cuando esperamos

Voz 7 04:31 pues que el cerebro cuando está esperando en realidad en términos neurocientífico lo llamamos el cerebro en reposo porque es un cerebro que está entre tareas no el cerebro que hay que lo que hace el cerebro entre una tarea que le hemos pedido que haga la siguiente tarea que hemos pedido ya es estar como una especie de modo el reposo llamamos el modo por defecto que es que supone la activación de unas áreas cerebrales que habitualmente suelen estar desconectadas cuando hay una tarea no en marcha cuando deja de haber tarea en marcha es hasta esas áreas cerebrales se activan de una manera característica y quieren decir que la persona está por defecto no en están va ahí en modo como de espera

Voz 0194 05:15 pero no lo puede generar ansiedad el hecho de estar esperando algo claro

Voz 7 05:20 es que en realidad hay una espera perdón hay una espera más de de tipo sin tarea que es un poco a la que yo me estaba decidido

Voz 6 05:28 Miranda que dio expectativa

Voz 7 05:30 esa espera en la que hay expectativas y que puede generar una cierta ansiedad sobre todo cuando la expectativa es alta no cuando el refuerzo de incentivo el premio o el castigo es especialmente motivado ante para individuo en ese caso la espera es una espera mucho más activas Pro activa es una espera en la que hay mucho pensamiento y hay mucho control Iggy mucha mucho foco atencional esa espera es una espera que puede acarrear ha de conllevar alguna pues alguna respuesta de ansiedad de algún tipo y en estas la que hay que educar de algún

Voz 0194 06:04 manera el cerebro para bueno para para que esa costumbre a la espera de la sala mucho de la meditación del mil Funes sería un poco eso claro

Voz 7 06:12 no se dio un poco la la filosofía un poco el importar un poco filosofía oriental más centrada que el cerebro a que nosotros nuestro pensamiento esté más centrado en el presente y menos Revilla echando las cosas malas del pasado y menos anticipando problemas del futuro es decir en cuanto que nos centramos más en la tarea actual en el presente en lo que está ocurriendo ahora mismo pues menos pasado hay menos futuro hay más felices estamos

Voz 0194 06:44 todo el mundo es capaz de tener un cerebro en algún momento en stand by

Voz 7 06:48 sí si en ese momento entre tareas precisamente no cuando hemos acabado una cosa no hay en realidad una meta en el cerebro es decir no hay objetivo no tenemos un objetivo siguiente sencillamente estamos como en una especie de de de ese modo por defecto el problema es que el pensamiento suele en cuanto en cuanto puede meter inmediatamente alguna meta a corto plazo que

Voz 6 07:11 parecer pues levantarme a beber agua

Voz 7 07:14 o lo que sea entonces en ese en ese caso ya hay tarea ir sujeto se ponen modo Portabella

Voz 0194 07:19 en tenemos ahora como menos paciencia para la espera es decir este tiempo entre entre tarjeta tarea se se ha cortado

Voz 7 07:26 claro es que bueno esto tiene mucho que ver con con la sociedad un poco lo que ha ocurrido con las tecnologías de la información también un poco con las a empresas de envío de productos a domicilio y una serie de cosas que han ido ocurriendo en los últimos años y es que sea genera un poco de una sociedad de la inmediatez es decir yo quiero algo y lo quiero ahora no lo quiero dentro de una semana ni dentro de un mes porque de alguna manera pues por determinadas circunstancias se ha generado está necesidad en los individuos que realmente es perjudicial en algunos casos porque hay momentos en los que hay que esperar es obligatorios

Voz 6 08:06 pues porque hay unos plazos en las cosas así

Voz 7 08:09 y hay determinados individuos que tienen problemas para esperar no precisamente por esa necesidad de inmediatez continúan la que en la que han sumergido sus vidas no

Voz 6 08:20 José María como siempre gustó muchísimas gracias a vosotros hasta luego un saludo

Voz 8 08:26 esta no es es capaces de tener el cerebro en esta tarea tarea no yo soy yo soy terriblemente activo y claro es genio y por eso le preguntaba si todo el mundo es capaz porque yo tengo la sensación que no claro apago esperaba algo tiene tiene sus desventajas ventajas la desventajas que a veces se tiempos hacía más largo clara que llega algo no sé si se tiende la buena ventaja es que todo lo que pasa mientras tanto es interpretado en función de lo que de lo que vaya a dar no esto pasaba muchas veces con con con Last Face to y la filosofía de la Historia por ejemplo desde una perspectiva marxista oye la economía va fatal pero es que esto es signo de que va a llegar la revolución ya al catolicismo no pasa un poco no oye mira estamos pecando todo es que va a llegar el Apocalipsis ya si tú eres capaz Fernando tener el cerebro en esta

Voz 9 09:08 bueno no el el yo creo que solamente puesta en el cerebro y de verdad si te aburre es lo que está vinculado con el aburrimiento pero si te aburre es estás pensando yo creo

Voz 10 09:19 dice alguien que pueden para no aburrir aburrimiento

Voz 8 09:21 me creativo también claro era el aburrimiento

Voz 9 09:24 demasiado de Vicky que que además es es garantía de salud Clamores es bueno para la salud bueno para la salud sí leí un artículo sobre eso también de estos neurólogo neurocientíficos

Voz 0194 09:35 es día hasta que árabe sobre el aburrimiento te

Voz 9 09:37 si el aburrimiento sí que además en en en la alemana en el Land Bailén que es la al el baile es decir que el tiempo se te hace largo documento significa la traducción es esa no que el tiempo se te hace largo esa con lo cual claro no nos aburramos porque siempre tenemos que hacer cosas inmediatamente yo cuando se escuchaba la cabeza un libro que leí hace muchísimos años con lo que Ortega Ortega ser el hombre la gente contaba una cosa que era muy interesante decía que la diferencia que había entre el hombre y el animal era la inteligencia cosa que es evidente no porque el hombre tenía la capacidad de ensimismada se de meterse dentro de sí mismo de pensar es decir de tener activo tras que el animal cuando tienes una necesidad descubiertas no está alterado es decir provocado por el alter por el otro tiende a quedarse dormido y pone el ejemplo del paro decía que el hombre poco inteligente tiene poca capacidad de Sils Marsé y por lo tanto tiene cerebro ilícita

Voz 2 10:57 ha traído para Amelio la nave en el olvido de realmente es de un cantante

Voz 1880 11:05 Mexicano de José José del año setenta hay decenas de versiones pero he cogido la dejó Iglesias que es la que más

Voz 0194 11:11 ha hablado en muchas ocasiones Sara de las listas de espera médicas esa es una de las esperas que todos

Voz 1880 11:16 sufrimos si Il entre ellas la lista espera quirúrgica que es la que todos conocemos no el tiempo que esperas para una intervención pero hoy hablaba con Francisco Miralles que es el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos Él me decía que esa es la lista que todos conocemos de la que más hablamos pero que es la menos importante

Voz 11 11:34 a la que realmente no se conoce es aquella que estamos del paciente demanda por un problema de salud a su médico de cabecera este pues no tiene claro su diagnóstico de remita al especialista y pueden pasar meses hasta aquí lo que sea con un proceso patológico que no sabemos su diagnóstico el que igual hay otra lista espera que es intolerable en un sistema sanitario he del que hemos presumido todos no

Voz 6 12:04 qué es la lista pero la atención primaria esto cuando nos cuenta Miralles es muy grave pero también claro es en qué se traduce la espera cuando estás enfermo

Voz 11 12:12 la espera en un en un proceso diagnosticado pues más o menos conocemos ya la evolución que el problema es la espera de un paciente que no tenemos el diagnóstico con la evolución se gravísima puede ser incluso consecuencia de la muerte el Mundial no la estamos aplicando dictó que corresponde exaspera además es Osasuna un agobio más frustración para la familia es una intranquilidad a una ansiedad que que para el paciente y para su entorno no

Voz 1880 12:49 en otra versión estará de Armando Manzanero es el autor de ese tema de esperaré pero esta es la de Presuntos Implicados

Voz 0194 12:55 Nos da tiempo abordar la espera desde la cultura pienso por ejemplo en esperando

Voz 1880 12:59 si el teatro del absurdo de Samuel B que de estos dos personajes que están al lado de un árbol esperando la llegada de un tercero la llegada de Godot no hay un relato de Jorge Luis Borges que se titula así la espera que forma parte de la publicación El Aleph en mil novecientos cincuenta y un ensayo que se llama el tiempo regalado de la editorial Libros del Asteroide de Andrea Köhler es un elogio de la espera desde distintas obras de la literatura occidentales lo que dice es que la espera es una de las vivencias humanas más importantes y una película a la espera de dos mil quince con Juliette Binoche son dos mujeres la madre la novia de un chico que las dos lo están esperando la película es la relación de ambas en esa espera y otra que quería recordar es el cielo puede esperar de Warren Beatty eh del año setenta y ocho estuvo nominada a un montón de oscars al final se llevó el de Mejor dirección artística y esto que escuchamos es la banda sonora el compositor David con qué nos vamos hoy

Voz 2 14:08 como no la ha habido hasta ahora que tiene que ser fiel a vigilar hombre lo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras también se también Aparicio

Voz 0194 14:31 sería políticamente incorrecto recto espera fundada

Voz 2 14:34 a la conocemos por la peli del último cuplé del cinco

Voz 1880 14:36 De7 pero realmente es un tango de los años veinte

Voz 2 14:42 Pedro sólo Egipto y Dolan sentir sus hasta mañana en Valencia faena Melendi eso esperemos que es bonito es más es Cuba sus ojos se olvide