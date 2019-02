Nadie plantea soluciones y los problemas siguen creciendo

Voz 0194

00:00

estamos en día de espera hasta mañana no conoceremos las intenciones del presidente del Gobierno después de que ayer el Congreso tumbara los presupuestos pero parece que vamos directos a unas elecciones antes de que apriete el calor del verano no está hecha ni la convocatoria los partidos ya han empezado a poner sus líneas rojas y sus cordones sanitarios ante posibles pactos PP y Ciudadanos no pueden esconder las ganas que tienen de reeditar el pacto de Andalucía aunque Ciudadanos también tira la caña acción PSOE sin Pedro Sánchez contando ya con la irrupción de Vox en el Congreso muy curioso el énfasis que ponen los dos líderes Pablo Casado y Albert Rivera en asegurar que no pactarán Nicole independentistas ni con populistas está claro entonces que lo consideran a Vox como un partido populista de la extrema derecha o no les conviene considerarlo de hecho desde el domingo en la manifestación de Colón se sacudieron todos los prejuicios si es que alguna vez tuvieron alguno del PP no sorprende el PP de Casado tan cercano en argumentario de Vox que a menudo se confunde pero de ciudadanos sí recuerden que era el partido de centro que había llegado para regenerar la política pero su escuadra miento ideológico ya no deja ninguna duda así pues habrá que estar pendientes de la suma de la izquierda en la suma de la derecha y la ultraderecha para ver si se puede gobernar porque el nuevo Gobierno se va a encontrar los mismos problemas los de la gente a los que parece que algunos hace tiempo que han dejado de prestarles atención porque sino no se entiende que los presupuestos no salieran adelante y el problema de Cataluña que seguirá estando ahí la derecha plantea la solución autoritaria casi un ciento cincuenta y cinco de por vida pero el problema seguirá estando ahí incluso puede que crezca la izquierda sigue defendiendo diálogo pero enfrente no encuentra flexibilidad y sin el concurso del resto de partidos tampoco puede hacer nada el problema seguirá estando ahí hace tiempo que nadie plantea soluciones a nada y los problemas no se llevó la utilizan crecen Ángels Barceló