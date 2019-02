El magistrado Martín Pallín analiza la defensa de Junqueras

Voz 0194 00:00 los días necesitamos la ayuda de quienes conocen bien el mundo del derecho del Supremo así que hemos vuelto a llamar al magistrado emérito José Antonio Martín Pallín buenas noches y cuatro preguntas José Antonio la primera tú crees acertada la estrategia de Junqueras no quiere responder ni a los fiscales y a la Abogacía del Estado

Voz 1019 00:16 no por supuesto no la comparto ahora que soy abogado yo siempre recomiendo a mis clientes que contesten a todos los que estén allí hasta sus un corta es que además eso da muchos más matices y amplía el campo en el que se está estableciendo el debate yo incluso contestaría vos porque sólo había también un relieve de carácter político ya que ellos hace mucho hincapié en el carácter político del proceso las preguntas de voz seguramente reforzaría su posición me parece un error y lo que ha hecho por unos por lo menos está mucho más acertado que lo que ha hecho Oriol Junqueras

Voz 0194 00:57 claro pero que hace lo que hace es Junquera es es hablar como este es un juicio político algo que ayer en la Fiscalía dejó claro que que no estaban juzgando ideas sino que están jugando hechos pero él sí

Voz 1 01:06 hemos su teoría es que es un juicio político

Voz 0194 01:09 decía que bueno que no iba a declarar porque sentía de indefensión

Voz 1019 01:13 hombre yo creo que indefensión nos lo que supone yo insisto es que es muy difícil separar yo lo comparo con unos siameses unidos por el pecho y con un solo corazón es muy difícil para un cirujano separar lo político de lo fáctico como dice el presidente todos lo fanáticos político se está hablando de un referéndum ilegal lo que no se celebró porque e intervinieron las fuerzas todo en público de decisiones que habían sido anuladas por el Tribunal Constitucional por ser contraria a la Constitución pero que estaban emanadas de un Parlamento ya aprobadas por un gobierno hagamos abstracción de Cataluña luego todo eso es eminentemente político

Voz 0194 02:01 dime una cosa José Antonio el hecho de que cada testigo tenga una estrategia distinta ya lo hemos visto claramente entre Junquera así Ford puede implicar que se perjudiquen entre ellos

Voz 1019 02:11 hombre pues no es descartable que quedan diez por declarar y por tanto todavía no sabemos cómo va a evolucionar pero yo creo que en el aspecto de contestaron no contestar a las acusaciones debería haber habido un acuerdo previo por lo menos una estrategia que es la que yo propugno de contestar a las acusaciones

Voz 0194 02:36 y una última cuestión que te ha parecido el papel de de Marchena en este primer día de declaraciones

Voz 1 02:41 ha sido muy bueno

Voz 1019 02:44 la verdad que ha sido muy flexible ha tenido mucha serenidad yo no sé si era Javier o Pozas que es plano no no nos lo ofrecieron planos de las sonrisas incuestionablemente exige gesticula ostensible veinte muestras de aprobación Oddo y de el presidente puede llamarles primero la atención ir después en casualmente reincidan expulsar de la sala no sabemos si ha sido una simple sonrisa incuestionablemente pues teniendo esos datos pero vamos está previsto que incuestionablemente no se pueda gestos desaprobación que sean extensibles siga rompan en un poco el orden de la Sala

Voz 0194 03:38 con lo de Vox José Antonio el hecho de que no les haya permitido leer las preguntas que tenían preparadas

Voz 1019 03:43 bueno hay un debate que no no es específico de voces esto se da todos los días porque como a los partidos políticos les ha dado por ejercer de acción popular que es un tema que habrá que reflexionar sobre él para el futuro pues incuestionablemente incluso lo hemos visto también en temas en político económicos como la Gürtel

Voz 1 04:08 en el caso Noos recordamos hoy nosotros también nosotros

Voz 1019 04:11 yo la Constitución dice textualmente que uno tiene derecho a no declarar ya no confesarse culpable y qué le preguntan el propio presidente de a esto contestó a esto no contesto yo pienso que que habría que ver la naturaleza de la pregunta para que el presidente

Voz 1 04:33 hola abogado o el propio interrogado digan a esa pregunta no contesto porque mi culpa

Voz 1019 04:41 el hacerlo en el rechazo de plano pues yo creo que es discutible tampoco voy a entrar ahora en debate con la posición adoptada por el presidente pero debemos reflexionar sobre ese punto

