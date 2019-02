Rubén Sobrino: "Entrar en el equipo ha sido muy complicado porque todos están enchufadísimos"

Voz 1 00:00 cero dos en Celtic Park ante el Celtic Glasgow ahora te pregunto por el resto de partidos fuera de los españoles pero nos pide paso Ximo más mano está por ahí con protagonista Ximo

Voz 0962 00:08 con el protagonista ha sido hay una máxima que lo de llegar y besar el santo pues es lo que ha pasado hoy con Rubén Sobrino que ha debutado a ver punto yo creo que aquí Rubén de colocas en escolar así que rápidamente para que no fallen las conexiones estamos aquí en Celtic Park mística has debutado has marcado un gol hasta una asistencia no sé qué más se puede pedir Marcelino ha dicho que ya estás para jugar de titular también contra el español aquí lo tienes feliz un hombre que ha debutado hoy con la camiseta del Valencia Manu Rubén Sobrino el gran protagonista de este partido de esta victoria observa olvidar esta noche fácilmente

Voz 1938 00:43 hola sobrino muy buenas muy buenas felicidades hombre

Voz 1 00:47 muchísimas no tiene manera de empezar el machete poner la camiseta del Valencia asalta June You'll Never Walk Alone ahí sonando llega sin y las chufas

Voz 1938 00:55 sí la verdad es que bueno para mí es un día muy feliz de hacer hacer un gol y dar una asistencia bueno yo creo que para cualquier jugador es el debut soñado

Voz 2 01:05 te hubiese sido todavía algo

Voz 1938 01:07 mejor para mí si hubiese sido vende Mestalla pero bueno al final cenar aquí hoy ha sido espectacular a la gente cómo aprieta como ruge sagrada ruge para decantar así rugen rugen ruge bueno para mí hoy no era un partido fácil muy bueno creo que al final hemos estado bien hemos hemos sido muy solidarios hemos estado todos juntitos y bueno pues hemos hemos aprovechado esos dos centros el Centro perdón

Voz 0102 01:39 que me mete de Cher y a la contra esa que bueno que casi

Voz 1938 01:45 me he dado por pararme porque pensaba que tras fuera fuera de Alfredo fuera

Voz 1 01:48 dado no hay duda de que fuera juego me quedo quieto no pero ahora

Voz 1938 01:52 o sea yo sigo porque la grada grita ahora como cuidado entonces yo sigo para del para para adelante si no yo creo que ha dado por por seguro ante la duda ya sabes p'alante siempre así eso te ha ayudado eso

Voz 1 02:08 ah bueno te lado Cheryshev Fatih luego tu Cherie se saca entre los dos Jamis cocinando todo no asistencia tuya para él la asistencia suya para bien yo creo que me da parejo a pareja

Voz 3 02:18 algo bueno perdón digo que los goles ha sido en dos goles si no sí sí sí sí sí sí sí sí sí bueno pues a primeros Cheryshev

Voz 1938 02:29 no la verdad es que me pone un centro te espectaculares bueno pues la enchufa voy p'alante doce hemos ido se he muy contento

Voz 1 02:39 ya has llegado has dejado has dejado en el en el mejor momento de semifinales de Copa partido de vuelta empezando la dieciseisavos de la Europa League un momento dulce para que para que salga no

Voz 1938 02:49 un momento muy dulce sí pero bueno también para para mí creo que el momento era también muy muy complicado porque la gente está bien estaban todos todos enchufadísimo Si bueno he entrar ha sido complicado pero bueno

Voz 0102 03:04 ah pues se he aprovechado esa oportunidad que que he tenido muy bueno pues a intentar seguir así espero que

Voz 1938 03:15 que este partido bueno de de esa de esa confianza para este fin de semana pues nada como hoy