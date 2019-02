Diego Lainez: "¿Copa o Europa League? Vamos a por las dos competiciones"

Voz 1375 00:00 es salir para España el la delegación de la expedición del Betis está por ahí nos pide paso Florencio Ordóñez con el protagonista con el gran protagonista del partido Florencio hola

Voz 1 00:10 qué tal mano muy buenas si un futbolista que ha resuelto un partido que madre mía en el minuto diez de partido ya tenía el Betis muy cuesta arriba con dos tantos que había marcado el el Rennes pero afortunadamente el equipo se repuso ya en la primera parte Giovanni lo Celso hizo el dos a uno pero volvió a ocurrir ha pasado de todo en esa primera Marte frenética un espectáculo para un espectador neutro pero evidentemente el aficionado iba a abrir el corazón por la boca llegaba un tercer gol de un penalti muy discutible yo evito oración no me provoca llevamos toca balón alto balón claro toca balón sin embargo lo pita no el árbitro visionó sino su compañero que está detrás de la línea de fondo y con ese tres uno el partido se ponían muy muy cuesta arriba pero reaccionó en la segunda mitad es bastante superior al Rennes marca dos goles el segundo marcado por fin en un centro espectacular del futbolista talentoso por naturaleza del bética Joaquín luego ya el gol en el minuto cuarenta y cinco del noventa de partido que lo marca un chaval que está aquí al lado mía que por fin ha marcado su primer gol con la camiseta del Betis ya pudo haber hecho un golazo en Bilbao en parte de Liga pero lo de hoy no lo cambia por nada

Voz 2 01:19 a Diego sí claro bueno yo creo que fue una una noche muy bonita bueno por porque me acabo de estrenar metiendo bolas que en Europa hay con el Betis pero más contento y feliz porque no llevamos un buen resultado a casa

Voz 1 01:33 el gol que supuso el tres tres en el partido y que pone por delante al Betis en la eliminatoria aquí está el autor de

Voz 1375 01:39 gran gol ahora mismo en el Larguero hola Laínez hola qué tal enhorabuena eh gracias jugar no está mal marcar el el gol del empate a tres en el minuto noventa eh

Voz 2 01:49 sí claro no es algo muy muy bonito no

Voz 1375 01:52 mira que habéis sufrido sobre todo en la primera parte entre la polémica de las jugadas dudosas que decía Florenci hoy que han metido un poco demostraría habéis sufrido mucho en la primera parte

Voz 2 02:02 sí la verdad es que sí pero pero bueno es lo cómo lo he dicho es algo que caracteriza este equipo que nunca bajamos los brazos a pesar de cualquier circunstancia bueno pudimos llevar esto arriba

Voz 1375 02:14 bueno jugadores ayer al has llevaba buen equipo y fíjate como está canales como está lo Celso como está Joaquín cómo está el portero cómo estás tú cómo estáis todos no

Voz 2 02:22 sí claro pues bueno es algo que yo siempre supe cuando cuando surge el primer interés de acá que cuando ya se concretó todo que yo venía un un muy buen equipo con jugadores de muchísima calidad bueno eso es lo que lo que más me gusta también de ese equipo y su afición

Voz 1375 02:39 hablan de ti maravillas los que te conocen futbolísticamente por supuesto pero también que no te supera fácilmente la presión por ejemplo de ser el tercer jugador más caro en la historia del Betis eso cómo lo llevas

Voz 2 02:53 sí claro bueno como siempre lo he dicho lo que lo que siempre trato de hacer es ser feliz en la cancha no por un lado las presiones y eso nunca negó conmigo igual en México jugaba en en el mejor equipo de Méjico en el más grande de allá que tiene más aficionados también en México y bueno todo eso siempre lo supo llevar de buena manera porque siempre que salta a la cancha es lo que trato es ser feliz y ayudar no oye que te ha dicho

Voz 1375 03:20 pero guardado tu compatriota toca balón o no la jugada del tres uno

Voz 2 03:25 eh no

Voz 3 03:27 ahora toca balón para nosotros no es penal pero bueno eso lo voy a dejar que no les

Voz 2 03:33 he visto bien pero pero bueno eso son cosas que pasan en el fútbol son cosas que pasan claro que sí como está júnior eh pues bien mejor hay no sé no sé exactamente lo que le ha pasado la verdad que es un gran futbolista que nos aporta mucho no

Voz 1375 03:48 bueno la última Si tuvieras que elegir Europa League o Copa del Rey y lo vamos por la dos Olé ambicioso ahí ambicioso de oyentes quién te has acordado cuando has marcado

Voz 2 04:01 de mi familia de de paz de de todos los que siempre me han apoyado desde que inicié este

Voz 4 04:08 pues para ellos ese ese recuerdo